Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ. ВИДЕО

Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат общей суммой примерно 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.

Речь об этом идет в расследовании журналистов проекта Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

По их данным, Колесник подал рапорт об увольнении 25 сентября. Тогда же он попросил о материальной помощи и получил ее в сумме 774 644,73 грн, с которых уплатил 11 619 грн военного сбора.

608 тыс. Колесник получил в качестве единоразовой помощи при увольнении, 103 315 - денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, еще 60 тыс. - на оздоровление и решение бытовых проблем.

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Общая сумма полученных выплат равна сумме его зарплаты за полтора года, отмечают журналисты.

30 сентября Колесника официально уволили, 1 октября объявили конкурс на освободившуюся после его увольнения должность, а 5 октября документы на эту должность подал сам Колесник.

Узнать о результатах конкурса журналистам не удалось, но они ежедневно - в том числе те 10 дней, когда Колесник якобы был уволен - фиксировали его машину у здания департамента киберполиции.

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"В самом департаменте даже не заметили, что Колесник уволился. На сайте он до сих пор числится заместителем. А в приемной объясняют, что заместитель начальника департамента Колесник личный прием не проводит за карантина, но обращение для него можно оставить", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что Колесник в результате увольнения и восстановления не просто получил более 750 тыс. выплат, но и сменил статус. Он увольнялся с должности категории "средний состав полиции", а возобновился уже на должность категории "госслужащий".

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"Полицейский Колесник мог стать, ну, лучшим полицейским Колесником. А государственный служащий Колесник может стать кем угодно и переводиться не между полицией и полицией, а туда, куда захочет. ... Есть ощущение, что господина Колесника в ближайшее время ждут новые горизонты и новые повышения", - делают вывод журналисты.