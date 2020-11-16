Рада планирует разработать три базовых законопроекта, которые помогут решить конституционный кризис, - Кондратюк

Руководители всех фракций в Верховной Раде вошли в рабочую группу, которая будет работать с целью решения конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя парламента Елена Кондратюк в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ФАКТЫ.

"Хотим разработать три базовых законопроекта, которые будут касаться возвращения е-декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменений всей системы деятельности Конституционного суда Украины", - сказала Кондратюк.

Она также прокомментировала уже поданные законопроекты: "К сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать какой-либо законопроект, который бы касался исправления решения КСУ".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.