Рада планирует разработать три базовых законопроекта, которые помогут решить конституционный кризис, - Кондратюк
Руководители всех фракций в Верховной Раде вошли в рабочую группу, которая будет работать с целью решения конституционного кризиса в Украине.
Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя парламента Елена Кондратюк в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ФАКТЫ.
"Хотим разработать три базовых законопроекта, которые будут касаться возвращения е-декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменений всей системы деятельности Конституционного суда Украины", - сказала Кондратюк.
Она также прокомментировала уже поданные законопроекты: "К сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать какой-либо законопроект, который бы касался исправления решения КСУ".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Во-первых, он приверженец демократических методов
Во-вторых, 73% манкуртов никуда не делись, будут скрываться и мимикрировать под патриотов
Важно отметить, что, в отличие от других наших «оппозиционеров», просто болтающих языком, Тимошенко всегда предлагает конкретную программу действий.
Во-первых, Тимошенко подчеркнула, что Кабмин Шмыгаля несет прямую ответственность за увеличение количества заболевших, поскольку не выполнил постановление Рады (написанное Тимошенко), в котором чётко прописан алгоритм действий по борьбе с ковидом.
Это и тестирование людей дома, чтобы они не заражали остальных, пока вынуждены ехать сдавать тесты. Это и бесплатные тесты на ковид, и лекарства, и многое другое.
Но что мы увидели в итоге? Кабмин по-хамски проигнорировал план антиковидных действий от Тимошенко. Результат на лицо: Украина бьет мировые рекорды по количеству заболевших.
Поэтому позиция Тимошенко чёткая: такой антиукраинский Кабмин не имеет право находиться при власти.
Во-вторых, Тимошенко требует от Кабмина отменить «карантин выходного дня». Поскольку это имитация борьбы с ковидом. Которая не останавливает болезнь, но уничтожает окончательно малый и средний бизнес.
В-третьих, Тимошенко намерена заставить «Слуг народа» проголосовать за возвращение электронного декларирования. Соответствующие законопроекты «Батькивщины» уже есть. Поскольку, несмотря на громкие слова Зеленского, его монокоалиция просто затягивает процесс электронного декларирования как одного из ключевых элементов борьбы с коррупцией.
В- четвёртых, Тимошенко намерена не дать власти похоронить малый бизнес и отобрать последнюю копейку у украинцев во время пандемии и экономического кризиса. И хочет добиться отмены введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.
В-пятых, Тимошенко требует от президента и зеленой монокоалиции наконец-то остановить «реформу» Порошенко-Супрун, которая уничтожила нашу медицину. И сделала ее полностью неспособной бороться с коронавирусом.
Как видим, Тимошенко, даже находясь в оппозиции, вновь выполняет роль реального президента и премьер-министра в одном лице. Вновь предлагает конкретный план помощи украинцам. Без каких-либо политических амбиций. Просто власть возьми - и выполни.(с)
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги