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Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранения в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация в Европе, а также в Южной и Северной Америке вызывает обеспокоенность, так как системы здравоохранения в ряде стран работают на пределе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом он сказал во время пресс-конференции.
"Прямо сейчас мы чрезвычайно обеспокоены ростом числа случаев COVID-19, который мы наблюдаем в некоторых странах. В особенности это заметно в Европе и Южной и Северной Америке", — сказал он.
По словам Гебрейесуса, "медработники и службы здравоохранения доведены до критической точки".
Глава ВОЗ добавил, что "поступают воодушевляющие новости о вакцинах".
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+7 Алексей Достоевский
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+4 Eugeniusz 1
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показать весь комментарий17.11.2020 00:01
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Пожалуйста, подождите...
Ты ж и довел,чмо помойное! Когда синантропов в строгий карантин загонять надо было ты что, овца, блеяло?
Ни придставляит апаснасти...
Number of hospitalizations
Number of regular hospitalizations: 504
Number in intensive care: 87
Total number of hospitalizations1: 591
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Але наші дуже неправдиво подають інформацію про померлих.
2. Квебек не такий, як решта Канади. Тут у них (+ я) така риса - як rebels. І, напевне, не дуже організовані, самі по собі, велю повелю. (Не такі роботичні, як на Західній Канаді).
Коли вони =сокрушаюЦЦа=, що Квебек - найгірша провінція Канади в усіх планах - я валяюсь.
3. Ставлення неймовірно критичне. Уряд кредиту довіри більше не має. Я писала багато, часто, досить детально. Відкрито просять дати пояснення: 0 реакції.
4. Люди кажуть: чого ви хочете від нас ? В Україні, наскільки я читаю, проблема з ліжками та киснем, а нам тут впарюють про нестачу медперсоналу. То народ їх і посилає ... Якщо ви верещите, що 500 госпіталізованих на 8,5 млн населення провінції вам робить проблему і більша кількість (хоча цей показник незмінний - я стежу з вересня, +-) утворить колапс - до чого тут ми ? Чим ви займаєтеся з березня ?
Багато медпрацівників на неповній зайнятості (пенсії у них хороші + більше половину бюджету провінції йде на систему охорони здоров*я, доступ до якої, на жаль, не є легким: за всі роки життя тут я не маю сімейного лікаря. Потрапити до спеціаліста: не так просто). Питають: чому ви не змогли перевести їх на повний час ? Натомість колупаєте нас все більшими обмеженнями. Ми не можемо зробити більше: маски носимо, дистанції дотримуємося, обливаємося антисептиками. Що ще ?
5. Про померлих: у наскрізь комп*ютеризованій Канаді в розпал світової пандемії (як подають) нам ******** про померлих у невідому дату ??? і вписують тих, хто помер тиждень тому (з такого дня по такий - ???), а от зараз вони встановили, що то -ковід - ???.
Одним словом, замість прозорості, до якої закликали владу, вони тупо морозяться і всіх, хто насмілюється поставити під сумнів ефективність їхніх рішень, називають заколотниками. Починаючи від прем*єра.