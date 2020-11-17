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Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранения в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранения в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация в Европе, а также в Южной и Северной Америке вызывает обеспокоенность, так как системы здравоохранения в ряде стран работают на пределе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Прямо сейчас мы чрезвычайно обеспокоены ростом числа случаев COVID-19, который мы наблюдаем в некоторых странах. В особенности это заметно в Европе и Южной и Северной Америке", — сказал он.

По словам Гебрейесуса, "медработники и службы здравоохранения доведены до критической точки".

Глава ВОЗ добавил, что "поступают воодушевляющие новости о вакцинах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев

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Топ комментарии
+7
Вот петух кучерявый...
Ты ж и довел,чмо помойное! Когда синантропов в строгий карантин загонять надо было ты что, овца, блеяло?
Ни придставляит апаснасти...
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17.11.2020 00:02
+4
Пора эту китайскую "шестерку" гнать к чертям собачим!
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17.11.2020 00:13
+3
Зеленский есть не только в Украине!
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17.11.2020 00:01
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Зеленский есть не только в Украине!
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17.11.2020 00:01 Ответить
Не Зеленский в Украине, а вирус во всём мире.
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17.11.2020 07:25 Ответить
Не,дорогой.Там где власти спасали экономику и бизнес имеется *она, а там где спасали людей там все нормально! Там где карантин был карантином! Австралия 1100 больных, все приезжие,никаких самоизоляции,только изоляция до двух минусовых тестов! 112 суток локдауна, про Китай вообще молчу!
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17.11.2020 08:28 Ответить
Вот петух кучерявый...
Ты ж и довел,чмо помойное! Когда синантропов в строгий карантин загонять надо было ты что, овца, блеяло?
Ни придставляит апаснасти...
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17.11.2020 00:02 Ответить
Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранение в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2927
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17.11.2020 00:02 Ответить
Кто ему эту дурню сказал?
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17.11.2020 00:06 Ответить
Хорошо, что хоть наш клоун в очередной отпуск уматал и сделал из Феофании себе санаторий, в котором записывает веселые видосики для оставшихся 10% процентов сказочных зелебоб.
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17.11.2020 00:06 Ответить
Зато в Украине благодаря агенту Зеленскому все хорошо, скоро купят у оккупанта "вакцину "Новичок чтобы сократить население как в 1933.
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17.11.2020 00:07 Ответить
А кто ее довел? Воз бесполезная организация. Я даже не пред тавляю как раньше она умудрялась останавливать эпидемии... А час толку от нее.. Ну с таким чревовещателем.. Да и у нас не лучше.. В стране жоп а клоун волосики записывает.. Он болен.. И его окружение тоже.. Взобрались на олимп благодарна, зебилам и ржут с них..
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17.11.2020 00:07 Ответить
ВОЗ это чиновничья контора живущая на деньги которые им дают политики! И эти все сказано.Никогда они не откроют рот без разрешения.
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17.11.2020 08:48 Ответить
Опять до "критической"?
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17.11.2020 00:08 Ответить
Да неужели? Так прям и до предела?

Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4742
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17.11.2020 00:09 Ответить
мабуть там теж керує 95 квартал....Зеля за півтора року своїх кварталівців розтикав по міністерствам і у штатах, і у єуропейськіх країнах...Шустрий хлопець...
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17.11.2020 00:12 Ответить
Пора эту китайскую "шестерку" гнать к чертям собачим!
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17.11.2020 00:13 Ответить
Хтось тупо бреше: коли Трамп, відповідаючи на верески демів про «катастрофічну ситуацію» в Ню-Йорку літом прислав цілий медичний човен-комплекс він тупо простояв пустим цілий місяць і це під час піку пандемії в місті! Зараз, рейтинг менше 3%! Чи хтось може мені пояснити в чому тут справа?!
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17.11.2020 00:23 Ответить
Той самий ВОЗ тупо мовчав в березні, в квітні вони почали казати, що нічого страшного не відбуваються, поки Трамп тупо не перестав їм платити за некомпетентність!
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17.11.2020 00:26 Ответить
Байден же выиграл. Теперь у ВОЗ все будет на мази.
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17.11.2020 00:57 Ответить
Отож. Дивним чином все сбіглося. Та зарано святкують.
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17.11.2020 05:57 Ответить
Не неси маячню... трампель с самого початку не визнавaв Covid і казав що це просто hoax. Він тупо грав у гольф в своєму Mar a Lago....Sore loser.
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17.11.2020 07:06 Ответить
Брешей якраз ти! Перше, що зробив Трамп це перекрив сполучення з Китаєм і Європою, за що його критикували деми. Ненсі Пелосі навіть публічно всіх запрошувала на святкування китайського нового року в Сан-Франциско! Трамп відразу замінив, що виявляється всі маски в Америці із Китаю і організував виробництво масок в Америці! Трамп із першого дня поставив задачу вивести вакцину. Я не знаю де в Америці ти живеш але в Ню-Йорку наш демократ Куомо розпорядився заслати всіх хворих людей похилого віку в будинки пристарілих! Де вони і померли тисячами! Не верди тут брехливу демократичну брехню! І військовий комплекс Трамп прислав в Ню-Йоркському і це ФАКТ! Коли Куомо верещав, що не вистачає кисневих приладів Трамп прислав федеральний запас і виявилось, що не було такої потреби! І польові госпітальні намети в Центральному Парку напроти госпіталю практично стояли порожніми! Ти трепло що га це все скажеш!?
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17.11.2020 12:18 Ответить
Зараз, Куомо публічно заявив, що не буде приймати вакцину від діючої влади, на що президент Трамп заявив, що в такому випадку, першими вакцину отримають штати, які погодяться іі приймати. Куомо подав в суд. So who's the f sore looser here!?
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17.11.2020 12:26 Ответить
No wonder why trump's supporters so dumb.....🤣🤣
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18.11.2020 22:12 Ответить
Трамп «»визнав»CVID він був проти повного lockdown але потім заявив , що це прерогатива штатів. Ти або брехливий кацап, або тупорилий дем, котрий не знає що відбувається за вікном! Я працюю на вулиці і чудово бачу що відбувається в місті на яке працюю!
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17.11.2020 12:29 Ответить
це руде чмо образило Маккейна, від нього дистанціювалися половина республіканців ....навіть штати які традиційно голосували за республіканців, зараз проголосували за демократів включаючи Арізону це штат Маккейна ... але звідки тобі це знати? ти ж працюєш на вулиці і слухаєш що тобі вливають у вуха трампісти які забрехалися на чолі зі своїм рябим брехуном...
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20.11.2020 07:32 Ответить
пусть берут пример с Украины.. у нас всё хорошо, койки не заполнены, да и аппартаменты на высшем уровне.. вон пусть посмотрят как гражданин зеленский обосновался в Феофании
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17.11.2020 00:25 Ответить
Ситуация доведена до точки G
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17.11.2020 01:11 Ответить
Ага "на предєлє" В Альберті аж 3% ліжок в лікарнях зайняті ковідниками
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17.11.2020 02:00 Ответить
QC:
Number of hospitalizations

Number of regular hospitalizations: 504
Number in intensive care: 87
Total number of hospitalizations1: 591
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17.11.2020 03:09 Ответить
ON has 125 in intensive care (ICU) https://covid-19.ontario.ca/data
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17.11.2020 04:59 Ответить
Я тут перевіряю.

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Але наші дуже неправдиво подають інформацію про померлих.
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17.11.2020 05:25 Ответить
А люди взагалі шо кажуть про все це?
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17.11.2020 05:58 Ответить
1. Тиждень не читала місцевих коментів: зайнята + модем накрився, зараза. Чекала нового.
2. Квебек не такий, як решта Канади. Тут у них (+ я) така риса - як rebels. І, напевне, не дуже організовані, самі по собі, велю повелю. (Не такі роботичні, як на Західній Канаді).
Коли вони =сокрушаюЦЦа=, що Квебек - найгірша провінція Канади в усіх планах - я валяюсь.
3. Ставлення неймовірно критичне. Уряд кредиту довіри більше не має. Я писала багато, часто, досить детально. Відкрито просять дати пояснення: 0 реакції.
4. Люди кажуть: чого ви хочете від нас ? В Україні, наскільки я читаю, проблема з ліжками та киснем, а нам тут впарюють про нестачу медперсоналу. То народ їх і посилає ... Якщо ви верещите, що 500 госпіталізованих на 8,5 млн населення провінції вам робить проблему і більша кількість (хоча цей показник незмінний - я стежу з вересня, +-) утворить колапс - до чого тут ми ? Чим ви займаєтеся з березня ?
Багато медпрацівників на неповній зайнятості (пенсії у них хороші + більше половину бюджету провінції йде на систему охорони здоров*я, доступ до якої, на жаль, не є легким: за всі роки життя тут я не маю сімейного лікаря. Потрапити до спеціаліста: не так просто). Питають: чому ви не змогли перевести їх на повний час ? Натомість колупаєте нас все більшими обмеженнями. Ми не можемо зробити більше: маски носимо, дистанції дотримуємося, обливаємося антисептиками. Що ще ?
5. Про померлих: у наскрізь комп*ютеризованій Канаді в розпал світової пандемії (як подають) нам ******** про померлих у невідому дату ??? і вписують тих, хто помер тиждень тому (з такого дня по такий - ???), а от зараз вони встановили, що то -ковід - ???.
Одним словом, замість прозорості, до якої закликали владу, вони тупо морозяться і всіх, хто насмілюється поставити під сумнів ефективність їхніх рішень, називають заколотниками. Починаючи від прем*єра.
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17.11.2020 06:54 Ответить
Якби ти боровся з сонячним промінням,то взагалі був би вже армагедон.
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17.11.2020 06:06 Ответить
о чучело вылезло
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17.11.2020 07:35 Ответить
 
 