Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранения в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация в Европе, а также в Южной и Северной Америке вызывает обеспокоенность, так как системы здравоохранения в ряде стран работают на пределе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Прямо сейчас мы чрезвычайно обеспокоены ростом числа случаев COVID-19, который мы наблюдаем в некоторых странах. В особенности это заметно в Европе и Южной и Северной Америке", — сказал он.

По словам Гебрейесуса, "медработники и службы здравоохранения доведены до критической точки".

Глава ВОЗ добавил, что "поступают воодушевляющие новости о вакцинах".

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