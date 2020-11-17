Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль
Государство полностью обеспечит через Национальную службу здоровья все расходы на оказание медицинской помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Государство полностью обеспечит через Национальную службу здоровья все расходы, связанные по содержанию медицинских учреждений, с оказанием медицинской помощи. На сегодняшний день средств на счетах НСЗУ есть около 14 млрд грн, расчетно этого вполне хватает ... чтобы до конца года обеспечить. В случае если будет необходимость, я уверен, что по представлению правительства, и Верховная Рада и профильный комитет обеспечат все расходы, чтобы НСЗУ их оплатила медицинским учреждениям, которые предоставляют услуги по борьбе с COVID-19 ", - сказал Шмыгаль.
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"... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
На кокс непохоже...
И вообще, этому Шмыгалю заявили, что завтра парламент примет постановление с предложением (требованием) к правительству отменить постановление об карантине выходного дня.
А всё сводилось к тому, что в реальности правительство ни одной копейкой не помогло тем, кто потерял работу из за шмыгшалевского карантина, поэтому люди и перекрывают сейчас дороги, итд. с требованием прекратить беспредел шавки Ахметова - Шмыгаля.
Но больше всего умиляла эта рожа Шмыгаля на экране по видеосвязи.
Оно сидело и только огрызалось как собака на вполне обоснованные претензии к нему.
In order to get around that, Pfizer has developed specially built deep-freeze "suitcases" that can be tightly sealed and shipped even in non-refrigerated trucks.
Я хочу повернути ті часи, коли і економіка, і добробут, і забезпечення силовиків (ЗСУ), і пенсії, і зарплати, і все інше - росли; хоч і темпами, які називались "хотілось би більше".
І це ще не єдиний випадок. Далі буде...