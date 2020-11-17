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Новости Коронавирус и карантин
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Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль

Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль

Государство полностью обеспечит через Национальную службу здоровья все расходы на оказание медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государство полностью обеспечит через Национальную службу здоровья все расходы, связанные по содержанию медицинских учреждений, с оказанием медицинской помощи. На сегодняшний день средств на счетах НСЗУ есть около 14 млрд грн, расчетно этого вполне хватает ... чтобы до конца года обеспечить. В случае если будет необходимость, я уверен, что по представлению правительства, и Верховная Рада и профильный комитет обеспечат все расходы, чтобы НСЗУ их оплатила медицинским учреждениям, которые предоставляют услуги по борьбе с COVID-19 ", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранение в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 00:24
+7
Боже! Врятуй нас від цієї гидоти!
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17.11.2020 00:15
+6
На Слабоді слова Шмигаля тицяли носом в лайно Філатов, Тимоха, Грося і Садовий.
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17.11.2020 00:14
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Давайте лучше нацслубжу здоровья, передадим в управление укравтодора зеленского.
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17.11.2020 00:13 Ответить
Единственное ,в чем слуги виртуозы это брехня и пустые обещания !
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17.11.2020 05:38 Ответить
.Він чесно сказав-----''Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі витрати на надання медичної допомоги'' Просто забув сказати ---для кого.
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17.11.2020 11:44 Ответить
Таки да.
"... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
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17.11.2020 00:17 Ответить
Чем этот лысый закинулся?
На кокс непохоже...
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17.11.2020 00:14 Ответить
Та ні, то він зебілам, які ще не опритомніли, мантри читає. Як завжди, за все заплатить простий збіднілий пацієнт.
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17.11.2020 00:49 Ответить
На Слабоді слова Шмигаля тицяли носом в лайно Філатов, Тимоха, Грося і Садовий.
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17.11.2020 00:14 Ответить
да все там его тыкали, и с "Голоса" депутат и даже от СН.
И вообще, этому Шмыгалю заявили, что завтра парламент примет постановление с предложением (требованием) к правительству отменить постановление об карантине выходного дня.
А всё сводилось к тому, что в реальности правительство ни одной копейкой не помогло тем, кто потерял работу из за шмыгшалевского карантина, поэтому люди и перекрывают сейчас дороги, итд. с требованием прекратить беспредел шавки Ахметова - Шмыгаля.
Но больше всего умиляла эта рожа Шмыгаля на экране по видеосвязи.
Оно сидело и только огрызалось как собака на вполне обоснованные претензии к нему.
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17.11.2020 00:33 Ответить
Боже! Врятуй нас від цієї гидоти!
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17.11.2020 00:15 Ответить
Тут Бог не поможе. Треба руками. Тільки рукавиці треба щоб в гимно не замазатись.
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17.11.2020 00:25 Ответить
хм.. народная примета - Значить куй чем помогут и наоборот взвинтят цены на лечение..(с) Падлы !!!
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17.11.2020 00:18 Ответить
Мерзкие популисты и брехуны.
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17.11.2020 00:21 Ответить
Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 00:24 Ответить
Пора асфальт снимать и в разумовские ломбарды относить.
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17.11.2020 00:25 Ответить
Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9863
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17.11.2020 00:26 Ответить
Кароч, ребята, эта Пфайзеровская вакцина сохраняется при -100°F , поэтому в условиях Украины довезти её до массового пациента практически нереально. Кто хочет, может найти т почитать подробности. А в итоге для нас её нет.(с)
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17.11.2020 00:27 Ответить
Ну так это никогда секретом не было. Производитель заявлял, что максимальная температура хранения минус 70 градусов Цельсия, оптимальная минус 75. ЕС будет специально под нее какие-то хранилища создавать. Недоразвитым странам покупать такую вакцину смысла нет. Но Вы не переживайте - нам она все равно не достанется. Там предзаказ на 300 млн доз.
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17.11.2020 01:37 Ответить
Ну и что за проблема?По сёлам со времён советской власти для хранения семени быков и кнуров для искусственного осеменения в каждом колхозе у ветеринаров были сосуды Дюара с жидким азотом,есть они и сейчас в ветлечебницах.Что мешает закупить по несколько таких сосудов на район и соответствующий по температуре хладагент?По сравнению со спизженным на ремонте дорог это мелочи.
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17.11.2020 08:35 Ответить
Может и мелочи. Но Вы реально доверяете нашим рукожопам? Там нужна постоянная температура - минус 70-80 градусов. У нас Вам никто не даст гарантий, что такая температура всегда поддерживалась. К тому же речь идет о миллионах доз.
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17.11.2020 10:14 Ответить
Все может быть,конечно,но технически и финансово это осуществимо.А нашу рукожопость надо лечить гривной,помогает.
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17.11.2020 11:15 Ответить
Помогает, но не в этом случае. Вряд ли будет возможно проверить условия хранения вакцины. Более того, чтобы навариться, эти твари могут и специально закупать вакцину, с которой что-то пошло не так. Так что нам подходят только вакцины, которые хранятся в обычных холодильниках. IMHO
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17.11.2020 11:24 Ответить
так вроде что-то порешали:

In order to get around that, Pfizer has developed specially built deep-freeze "suitcases" that can be tightly sealed and shipped even in non-refrigerated trucks.
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17.11.2020 01:48 Ответить
посмотрим... но тут появляется второй вопрос - Кто использует массово вакцинацию в период вспышки эпидемии!?
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17.11.2020 01:54 Ответить
Так это же вроде только для перевозки, а не хранения. Хотя точно не знаю.
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17.11.2020 02:34 Ответить
Я отета думаю - может вернуть Гройсмана? Всеж опыт, знает шо и как. Хотя, можно и тестя Бубочкиного. Результат будет тот же. Управление страной развалено.
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17.11.2020 00:33 Ответить
Гройсмана!
Я хочу повернути ті часи, коли і економіка, і добробут, і забезпечення силовиків (ЗСУ), і пенсії, і зарплати, і все інше - росли; хоч і темпами, які називались "хотілось би більше".
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17.11.2020 00:51 Ответить
Зачем? 73% не захотели тех времен, стоит ли метать бисер перед свиньями?
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17.11.2020 07:16 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-16-11-20.html Шмыгаль, с утречка отправьте проверку на дистанцию дороги Р-68 Талалаївка - Ічня (Н-07) куда вы с подельниками закопали 88 млн. гривен на средний (!) ремонт (!) (так написано в документах) 36 км дороги. Ни хрена не сделано.
І це ще не єдиний випадок. Далі буде...
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17.11.2020 00:46 Ответить
А с Нового года что, вируса уже не будет как и денег налечение. Так и сейчас же бесплатны только капельницы и физраствор к ним. Народ уже выбирает, что дешевле, - лечение или похороны.
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17.11.2020 07:14 Ответить
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен. timeze2019.blogspot.com
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17.11.2020 07:57 Ответить
Що то чудо видає на гора, навіть уже не смішно, держава забезпечить ....., воно що з дуба впало, коштів немає, люди лікуються за свої грошенята і виживають як можуть. У їх злодійських мізках лише тендери, відкати і бабло, бо знають ще місяць-два і розженуть, тому хочуть вирвати все що можуть, бо то така "влада" Зе-команди.
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17.11.2020 08:18 Ответить
 
 