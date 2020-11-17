Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль

Государство полностью обеспечит через Национальную службу здоровья все расходы на оказание медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государство полностью обеспечит через Национальную службу здоровья все расходы, связанные по содержанию медицинских учреждений, с оказанием медицинской помощи. На сегодняшний день средств на счетах НСЗУ есть около 14 млрд грн, расчетно этого вполне хватает ... чтобы до конца года обеспечить. В случае если будет необходимость, я уверен, что по представлению правительства, и Верховная Рада и профильный комитет обеспечат все расходы, чтобы НСЗУ их оплатила медицинским учреждениям, которые предоставляют услуги по борьбе с COVID-19 ", - сказал Шмыгаль.

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