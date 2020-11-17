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Новости Коронавирус и карантин
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Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия, в Украине ежедневно будет до 30 000 больных коронавирусом в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова"

Степанов заявил: " В принципе если отменить противоэпидемические мероприятия (я так понимая, что иногда так настроены)  мы увидим рост до 20-25-30 тысяч больных за сутки. Затем получим очень быстро 100% заполненность коек в наших больницах и коллапс всей медицинской системы.

Ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий. Подчеркну. Ни одна страна. Вирус передается от одного человека к другому. И очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Наши европейские соседи идут к жестким карантинным мероприятиям. Они просто делают полный локдаун ...".

Министр подчеркнул, что лучший способ - это полный карантин, однако государство не имеет возможности на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранение в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Душевнобольных сейчас сделали министрами...
Ну разве это уровень министра заниматься только словоблудием, откровенным враньём и страшилками?
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17.11.2020 00:38
+20
Достаточно снять одного лишнехромосомного клоуна...

Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов - Цензор.НЕТ 4219
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17.11.2020 00:39
+6
Интересно, чья рука сейчас находится в жопе у петрушки в центре?
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17.11.2020 00:51
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Душевнобольных сейчас сделали министрами...
Ну разве это уровень министра заниматься только словоблудием, откровенным враньём и страшилками?
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17.11.2020 00:38 Ответить
Достаточно снять одного лишнехромосомного клоуна...

Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов - Цензор.НЕТ 4219
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17.11.2020 00:39 Ответить
Интересно, чья рука сейчас находится в жопе у петрушки в центре?
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17.11.2020 00:51 Ответить
Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов - Цензор.НЕТ 2229
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17.11.2020 01:13 Ответить
Степашка, ти вже накерував.
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17.11.2020 00:43 Ответить
Шановний Цензор, акцентація уваги на пустопорожніх висловлюваннях пана Спанова, не принесе Вам слави, та дивідентів.

Забудьте про віслюка!

Може, це допоможе йому закрити пельку?

Краце знайдіть то , що допоможе народу зрозуміти ситуацію і вести себе відповідно.

У Вас було декілька відповідних публікацій. Дайте більше, від РОЗУМНИХ людей!

Наводити приклади не буду. Не ставайте жовтим сайтом.
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17.11.2020 00:48 Ответить
Так их и так в Украине более 20 тыс. в сутки. Просто людей тестить надо так же, как и в среднем по Европе. Если бы тестили хотя бы так, как в Польше, то и результат был бы другой.
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17.11.2020 00:48 Ответить
👏👏👏👏👏
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17.11.2020 01:12 Ответить
И примерно такое же хрюканье мы слушали и полгода назад, только воз, не путать с вооз, и ныне там..
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17.11.2020 00:48 Ответить
Сенсационная эффективность и конкурентоспособность русской вакцины вызывают утробный страх мировой фармацевтической мафии и иноразведок, в связи с чем они не останавливаются ни перед чем. Так, в Санкт-Петербурге по адресу Набережная реки Карповки, 45 литера Б https://tsargrad.tv/news/sklad-s-ikonami-zagorelsja-v-sankt-peterburge_298196 возник пожар на четырехэтажном складе икон. Склад был подожжен агентами зарубежных спецслужб в попытке уничтожить действующее вещество, из которого производится русская православная вакцина. В ответ на этот недружественный акт российские власти были вынуждены https://tsargrad.tv/news/mavzolej-zakryli-iz-za-ugrozy-koronavirusa_298383 закрыть якобы на карантин мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Теперь основным запасам сырья для «Спутника V» ничего не угрожает. Просчитались, господа!

(с)
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17.11.2020 00:51 Ответить
Зебіли! Ви обрали говорящіє голови, які ніфіга не розуміють, які не знають що робити, які не здатні приймати адекватні рішення, які тільки те і роблять, шо триндять.
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17.11.2020 00:51 Ответить
Да все тридцать лет последних так было... ничего не изменилось.
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17.11.2020 00:53 Ответить
Такого армагеддця ще не було.
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17.11.2020 01:04 Ответить
Статистика по Беларуи за вчера, где только начали вводить обязательный масочный режим:

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло +1263 за последние сутки (115 448), скончалось +7 человек (1053), сообщает Министерство здравоохранения.

https://naviny.media/new/20201116/1605533769-za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovano-1263-novyh-sluchaya-covid-19 Ссылка...
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17.11.2020 00:53 Ответить
Так у них и лука набрал 98% голосов.
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17.11.2020 00:59 Ответить
А любимое у них занятие - это дышать свежим воздухом перед пробежкой от ментов...
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17.11.2020 01:05 Ответить
Тимошенко требует от президента и зеленой монокоалиции наконец-то остановить «реформу» Порошенко-Супрун, которая уничтожила нашу медицину. И сделала ее полностью неспособной бороться с коронавирусом, и тестирование людей дома, чтобы они не заражали остальных, пока вынуждены ехать сдавать тесты. Это и бесплатные тесты на ковид, и лекарства, и многое другое.
Но что мы увидели в итоге? Кабмин по-хамски проигнорировал план антиковидных действий от Тимошенко. Результат на лицо: Украина бьет мировые рекорды по количеству заболевших.
Поэтому позиция Тимошенко чёткая: такой антиукраинский Кабмин не имеет право находиться при власти.
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17.11.2020 00:54 Ответить
Юля со своей фракцией "легла" под слуг в вопросе бюджета,"ляжет" за определенные дивиденты и в любом другом вопросе.А "план антиковидных действий от Тимошенко" это что,новая шутка?Что может предлагать эта популистка?
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17.11.2020 07:55 Ответить
Как только стало известно, что разработка «Pfizer» имеет эффективность 90%, сразу же выяснилось, что русская вакцина https://lenta.ru/news/2020/11/11/prcnt/?utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR253lizEF13kKA41mHJYfXAxE13C8nuVvYkwuLeI883FLq2Mv8bxa8W5yk на два сантиметра эффективнее . Еще через несколько дней в России была зарегистрирована https://tsargrad.tv/news/ona-dajot-polnyj-nabor-vseh-antigenov-tretja-rossijskaja-vakcina-ot-covid-okazalas-unikalnoj_298098 третья вакцина (на самом деле - пятая, потому что четвертую, к сожалению, выпил начальник Ялты Имгрунт и унес ее тайну с собой https://www.unian.net/politics/desyat-prichin-po-kotorym-ssha-zapreshchayut-ukraine-pokupat-luchshuyu-v-mire-vakcinu-ot-covid-19-novosti-ukraina-11186057.html в могилу ), эффективность которой равняется 100%. По некоторым сведениям, эффективность девятой и двадцать девятой вакцин, проходящих ныне регистрацию в Роскосмосе, будет достигать не менее 120% и 188% соответственно.
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17.11.2020 00:54 Ответить
По этой вакцине в самой эрефии много вопросов и критики.Она включает в себя в разы больше антигенов и соединений алюминия,чем испытуемые зарубежные вакцины.Это чревато осложнениями для человеческого организма.Создана она по принципу ветеринарных вакцин.
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17.11.2020 08:01 Ответить
Просто к локдауну нужно было готовиться, по максимуму смягчать последствия, где это можно, а не так как сделали вы - потеряли время и украли деньги.
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17.11.2020 00:56 Ответить
Короче, чтобы вы поняли как "Слуги" хотят "бороться" с короновирусом - методами, которые не требуют нифига вкладывать деньги. ЗАПРЕТАМИ СОБИРАТЬСЯ. Ни горячей линии, ни мобильных бригад, ни бесплатных лекарств и тестов, ни страховок врачам. Денег или нет или писдят.(с)
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17.11.2020 01:04 Ответить
Думаю господин Степанов скоро будет рассказывать всё это в Одесском облсовете, этот совок уже назначен во всём виновным другими совками которые ещё на очереди. Слава советскому народу!
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17.11.2020 01:25 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-16-11-20.html Шмыгаль, Тимошенко, Палица, Кондратюк - всех убедил «заболевший» министр. https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-16-11-20.html Что если бы он так работал, мы бы про коронавирус знали лишь из новостей других стран. https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-16-11-20.html Похоже что Зеленскому его уволить не удастся.
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17.11.2020 01:40 Ответить
А якщо ввести на все заборону, то колапс буде всій Україні. Досить дебілів держати при владі.
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17.11.2020 01:57 Ответить
мені здається насправді воно вже так є,просто статистика цього не бачить через вади тестування,помножити в кілька разів ото буде дійсність..
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17.11.2020 02:03 Ответить
Половина знакомых переболела , анализы пришли уже после,с такой диагностикой это профанация медицины.
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17.11.2020 02:29 Ответить
А что при януковиче в Украине была медицина? Я скажу больше, медицины в Украине не было уже при чучме. Кстати, а что мешало зеленскому за 9 месяцев восстановить инфекционную медицину? Неужели дороги?
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17.11.2020 08:39 Ответить
Негодяй,даже после всех реформ "папередников" и ваших ничегонеделания( кроме ужасающего воровства) в Украине 270 тысяч койкомест плюс столько же ведомственной и платной медицины( которая ПО СТРАННОМУ стечению обстоятельств получает СУПЕР ПРИБЫЛИ и не несёт НИКАКИХ обязательств) Для страны ДОПУСТИМА 10% госпитализация!!!!!! населения..Ведь из заболевших только десять процентов имеют "симптомное течение" правда? А из этих десяти только 2 % госпитализируются. Ну и где тут . Если учесть что с 2014 года разработаны УКРАИНСКИЕ дезинфекторы очень эффективные,не токсичные,разработаны УКРАИНСКИЕ нанолекарства позволяющие облегчить течение болезни ,если учесть что в СТРАНЕ НИКТО не напрягается( кроме беднейшего населения) над решением этой"проблемы"( типа забирать лекарства у онкобольных,туберкулёзников ,"сердечников",........... это более "гуманно" чем для опасной,да опасной,но ЛЕГКО преодолеваемый проблемы( ПРОФИЛАКТИКОЙ ЛЮДЕЙ ГРУППЫ РИСКА и ТОЛЬКО них!). ПЛАНОВОЕ создание кризиса Вами вот что это! В Китае что там с коронобесием? "Нету"? Странно ,там ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА живущих СКУПЧЕНО!!! Почему там не "так"? А в мире ожиревшее и постаревшие население вымирает( в Италии средний возраст в период "ковитной" смертности был 82!!!!года,нам бы дожить до этих лет) ВЫ УРОДЫ,с вашими карантинами. Если эпидемия ПЕРЕВОДИТЕ всех на "особое" положение( вас любимых,платную медицину,бесплатной ПЛАТИТЕ,ЧЕТВЕРОКУРСНИКОВ и ПЯТИКУРСНИКОВ "медов," ВПЕРЕД,на службу обществу,приобретайте УКРАИНСКИЕ ДЕШЕВЫЕ и ЭФФЕКТИВНЫЕ лекарства( они есть). Уроды импотентные!!!
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17.11.2020 06:09 Ответить
Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов
Хххххххххххххххххх
Степашка, если снять вас, зеленьіх ублюдков, да погнать ссаньіми тряпками на Ростов, то ни коллапса не наступит, ни 30-ти тьісяч не будет
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17.11.2020 06:31 Ответить
а зачем вы тогда вводили полный локдаун весной?!
ума не было просчитать последствия для страны?
откуда у вас ум появится сейчас?
не введи локдаун весной и не уничтожив этим 50% экономики и так слабой от вашего правления, сейчас страна была бы в совершенно другой форме и легче справилась бы с вызовами пандемии! захотелось весной дешевого пиара и понтов?
где гарантии, что сейчас происходит не то же самое?
только слепой не видит в ваших судорожных действиях отсутствия не то что стратегического видения, но и элементарного понимания происходящего в стране!!
тупое копирование чужого опыта не говорит, что это приемлемо для нас!!
то, что сработает в развитых странах, может быть просто смертельным для нашей страны!
Власть заигралась в игры в которых ничего не смыслит, поэтому и наблюдаем такие тяжелые последствия, поэтому и смотрим видосики вместо эффективных решений.
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17.11.2020 06:49 Ответить
Люди которые являются эталрном в соблюдении карантина. Имеются ввиду президент, министр здравоохранения, спикер и иже с ними...И у меня нет сомнений шо они идеально соблюдали карантинные ограничения, все заболели короной!
В то же время я и мои знакомые, которые маску используют только когда их вынуждают даже не чихают!
Это доказывае то шо карантин не только не защищает от коронавируса, а наоборот способствует заражению им!
)
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17.11.2020 07:23 Ответить
Можна подумати, їх зараз менше. Якщо 10 000 виявляють, то мінімум тисяч 20-30 не виявляють. У селі, де живуть батьки, наприклад, тихо собі перехворіла третина села, і ніхто нічого не здавав, тестувалися лише вчителі, бо їм лікарняний потрібен. От і можна підрахувати співвідношення тих, хто потрапив і хто не потрапив у статистику. І вона у цьому конкретному прикладі навіть не 1:10.
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17.11.2020 07:27 Ответить
Із відкриттям шкіл після осінніх канікул, кількість нових випадків стрімко піле вгору. Діти та студенти є активними переносчиками хвороби, маючі легкі симптоми та переносячи хворобу на ногах, вони заражають своі родини
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17.11.2020 07:32 Ответить
если увеличить тестирование до 300 тыщ в сутки, то больных ковидлой будет 100 тыщ. про каких 30 тыщ ты треплешся, дебил?
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17.11.2020 07:34 Ответить
"Положительные", не доверяя тестам идут сдавать контрольные анализы.
Их учитывают дважды! Если один положительный второй отрицательный - в статистике считается больным.
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17.11.2020 08:32 Ответить
Кадр совершенно некомпетентный.
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17.11.2020 08:20 Ответить
Коллапс системы здравоохранения наступил еще в 2000 году.
Нет системы здравоохранения в Украине!
Есть героические усилия врачей и медперсонала помочь серьезно больным!
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17.11.2020 08:31 Ответить
в черной, черной комнате, с черным, черным скальпелем и в черной, черной маске сидит черный, черный степанов и своим черным, черным языком болтает черные, черные небылицы. этот петух своими розказнями пытается сбить еще более 5,5 лярдов для своего ковида, ему с дорог мало обломилось.
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17.11.2020 09:59 Ответить
 
 