Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия, в Украине ежедневно будет до 30 000 больных коронавирусом в сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова"
Степанов заявил: " В принципе если отменить противоэпидемические мероприятия (я так понимая, что иногда так настроены) мы увидим рост до 20-25-30 тысяч больных за сутки. Затем получим очень быстро 100% заполненность коек в наших больницах и коллапс всей медицинской системы.
Ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий. Подчеркну. Ни одна страна. Вирус передается от одного человека к другому. И очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Наши европейские соседи идут к жестким карантинным мероприятиям. Они просто делают полный локдаун ...".
Министр подчеркнул, что лучший способ - это полный карантин, однако государство не имеет возможности на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики.
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Ну разве это уровень министра заниматься только словоблудием, откровенным враньём и страшилками?
Забудьте про віслюка!
Може, це допоможе йому закрити пельку?
Краце знайдіть то , що допоможе народу зрозуміти ситуацію і вести себе відповідно.
У Вас було декілька відповідних публікацій. Дайте більше, від РОЗУМНИХ людей!
Наводити приклади не буду. Не ставайте жовтим сайтом.
(с)
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло +1263 за последние сутки (115 448), скончалось +7 человек (1053), сообщает Министерство здравоохранения.
https://naviny.media/new/20201116/1605533769-za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovano-1263-novyh-sluchaya-covid-19 Ссылка...
Но что мы увидели в итоге? Кабмин по-хамски проигнорировал план антиковидных действий от Тимошенко. Результат на лицо: Украина бьет мировые рекорды по количеству заболевших.
Поэтому позиция Тимошенко чёткая: такой антиукраинский Кабмин не имеет право находиться при власти.
Хххххххххххххххххх
Степашка, если снять вас, зеленьіх ублюдков, да погнать ссаньіми тряпками на Ростов, то ни коллапса не наступит, ни 30-ти тьісяч не будет
ума не было просчитать последствия для страны?
откуда у вас ум появится сейчас?
не введи локдаун весной и не уничтожив этим 50% экономики и так слабой от вашего правления, сейчас страна была бы в совершенно другой форме и легче справилась бы с вызовами пандемии! захотелось весной дешевого пиара и понтов?
где гарантии, что сейчас происходит не то же самое?
только слепой не видит в ваших судорожных действиях отсутствия не то что стратегического видения, но и элементарного понимания происходящего в стране!!
тупое копирование чужого опыта не говорит, что это приемлемо для нас!!
то, что сработает в развитых странах, может быть просто смертельным для нашей страны!
Власть заигралась в игры в которых ничего не смыслит, поэтому и наблюдаем такие тяжелые последствия, поэтому и смотрим видосики вместо эффективных решений.
В то же время я и мои знакомые, которые маску используют только когда их вынуждают даже не чихают!
Это доказывае то шо карантин не только не защищает от коронавируса, а наоборот способствует заражению им!
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Их учитывают дважды! Если один положительный второй отрицательный - в статистике считается больным.
Нет системы здравоохранения в Украине!
Есть героические усилия врачей и медперсонала помочь серьезно больным!