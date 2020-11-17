Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о внезапном введении карантина выходного дня

В ситуации стремительного распространения COVID-19 нужно было быстрое решение, поэтому на длительную общественную дискуссию о введении карантина выходного дня времени не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И проводить месяц общественную дискуссию не всегда есть возможность. Поэтому две недели перед тем мы проводили консультации и с профильными комитетами ВР, мы объявили о том, что такой элемент разрыва социальных контактов будет введен в Украине, об этом говорил глава Минздрава более чем за неделю о введении такого инструмента ", - рассказал глава правительства.

Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

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Премьер-министр подчеркнул, что медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 000 человек. Но необходимо выйти на своеобразное плато и сдержать стремительное распространение болезни. И именно карантин выходного дня является шагом для достижения такой цели

"Сегодня медицинская система справляется с этим количеством больных. Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей - физические возможности людей - ограничены. Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но может наступить момент, когда врачи будут стоять перед сложными вопросами выбора - чью жизнь спасать. И в связи с этим нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато", - отметил Шмыгаль.

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