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Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о внезапном введении карантина выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Общество

Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о внезапном введении карантина выходного дня

В ситуации стремительного распространения COVID-19 нужно было быстрое решение, поэтому на длительную общественную дискуссию о введении карантина выходного дня времени не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И проводить месяц общественную дискуссию не всегда есть возможность. Поэтому две недели перед тем мы проводили консультации и с профильными комитетами ВР, мы объявили о том, что такой элемент разрыва социальных контактов будет введен в Украине, об этом говорил глава Минздрава более чем за неделю о введении такого инструмента ", - рассказал глава правительства.

Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль

Премьер-министр подчеркнул, что медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 000 человек. Но необходимо выйти на своеобразное плато и сдержать стремительное распространение болезни. И именно карантин выходного дня является шагом для достижения такой цели

"Сегодня медицинская система справляется с этим количеством больных. Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей - физические возможности людей - ограничены. Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но может наступить момент, когда врачи будут стоять перед сложными вопросами выбора - чью жизнь спасать. И в связи с этим нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

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Топ комментарии
+15
О, еще один "воевал"... Смешно читать про то, как "зе-манда" обосновывает свои действия "успешным примером" другим государств, в плане ограничений... Но почему то забывает при это про государственную поддержу, которая оказывается в этих странах. Вместо этого, МинЗдрав Украины предлагает вакансии на должности санитаров...
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17.11.2020 00:59
+12
Ахметовский боец бля...ну-ну... Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о быстром ведении карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8050 ... да когда вы уже мрази и клоуны перестанете мыслить категориями спасения рейтингов под игру куем на пианино !!!
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17.11.2020 00:59
+9
во время пандемии франция отменяет платежи за коммуналку, а у нас цену на газ в это время на 35 % поднимают
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17.11.2020 02:19
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О, еще один "воевал"... Смешно читать про то, как "зе-*****" обосновывает свои действия "успешным примером" другим государств, в плане ограничений... Но почему то забывает при это про государственную поддержу, которая оказывается в этих странах. Вместо этого, МинЗдрав Украины предлагает вакансии на должности санитаров...
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17.11.2020 00:59 Ответить
во время пандемии франция отменяет платежи за коммуналку, а у нас цену на газ в это время на 35 % поднимают
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17.11.2020 02:19 Ответить
Все справедливо... Зееее!!!
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17.11.2020 07:02 Ответить
У нас 6 років йде війна а влада досі не ввела Воєнний стан. Шмигаль, 6 років це не занадто довго, для прийняття рішень?
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17.11.2020 09:50 Ответить
Более того , товарооборот с РФ постоянно растет!!!!
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17.11.2020 10:49 Ответить
А хто має оплатити "комуналку"? Ви захочете підмітати вулиці безкоштовно?
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17.11.2020 08:30 Ответить
Да, этому "вояке" не мешало бы узнать почему, в условиях боевых действий все "решения", помимо приказа, в обязательном порядке пишутся прямо на военных картах, которые потом изымаются....(а за утерю карты полагается соответствующее наказание).
Решения то принимаются, но потом в случае неправильного решения тебя нагнут, вздрючат и не посмотрят, что решение было принято когда по тебе стреляли - обосрался - отвечай!!!
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17.11.2020 09:12 Ответить
Ахметовский боец ***...ну-ну... Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о быстром ведении карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8050 ... да когда вы уже мрази и клоуны перестанете мыслить категориями спасения рейтингов под игру куем на пианино !!!
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17.11.2020 00:59 Ответить
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
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17.11.2020 07:03 Ответить
Как твой шеф - в боевых условиях решил - Подудеть. Видимо у вас такая школа.
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17.11.2020 00:59 Ответить
Звіздюк! Війна у нас на Сході. І "завдяки" зеленим там рішення приймаються дуууже повільно. Особливо рішення по відкриття вогню у відповідь. Або не приймаються зовсім.
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17.11.2020 01:03 Ответить
8 месяцев карантин, а они с волонтерами советоваться начали, когда обосрались. Решения принимаем быстро 😁
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17.11.2020 01:05 Ответить
у них та трудная ситуация, когда всё списывать на попередников невозможно...
эти 2 беды пришли почти одновременно: одна в результате другой
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17.11.2020 06:35 Ответить
Да что вы говорите? А Минские соглашения, на критике которых клрун пришел к власти, было время обсуждать с 73%? Бубочка мог бы этот вопрос вместо любимой конопли в свой опросник засунуть.
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17.11.2020 01:07 Ответить
Степанів, тобі за ним путь прописаний.
Така ж безмозка верещалка.
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17.11.2020 01:09 Ответить
Взагаліто ШЛЯХ, але йому путь
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17.11.2020 01:10 Ответить
"Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но..." - толку от этого, если те врачи, которые "на передовой", тупо закрылись в тех больницах, а люди мрут и рожают под дверьми.
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17.11.2020 01:27 Ответить
Со здравым смыслом воюет??
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17.11.2020 01:29 Ответить
"Если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной..." - то мы в глубоком анусе.
Почему Шмыгаль "в боевых условиях" ещё не в пиксельном камуфляже и без каски на голове?
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17.11.2020 01:32 Ответить
все уже устали от этого коронавируса зеленского...
за полгода смертей больше, чем на донбассе за всё время
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17.11.2020 06:41 Ответить
Програму уряду написать слабо. Но порулить хлебом не корми. Ходячая катострофа и деятельный дурак,пора к наполеону в феофанию отправить и не выпускать до трибунала вот что боевых условиях надо делать.
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17.11.2020 05:33 Ответить
Таких, как Шмыргаль, в 20-х годах прошлого столетия, называли вредителями и ставили к стенке как врагов народа
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17.11.2020 06:32 Ответить
он из станислава, кажется
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17.11.2020 06:42 Ответить
И никто не ткул носом тупого Шмыгу, что тот же Израиль отменил карантин выходного дня через три недели из -за неэффективности. Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о внезапном ведении карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 4270
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17.11.2020 07:35 Ответить
Военного бы за такие приказы расстреляли бы.Быстро-небыстро,а в армии существует 'порядок отдачи боевого приказа'.Это вам не гарвардская хрень.Там четко расписано,какие действия должен выполнить командир,прежде,чем отдать приказ. Вот бы этих долбней ознакомить.Кстати,там есть этап отдачи необходимых предварительных распоряжений,чтобы было кому и чем выполнять твои команды
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17.11.2020 08:43 Ответить
Требую статус УБД всему кабмину.
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17.11.2020 09:47 Ответить
Уклоністи щось розповідають про бойові умови. А ви їх бачили?
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17.11.2020 10:24 Ответить
Враньё, на одном из ютуб-каналов Соскин где-то за неделю сказал, что карантин будет, и даже дату правильную назвал.
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17.11.2020 11:59 Ответить
Пан Шмигаль ну не треба пи..дить про передову і війну...Ви падли забуваєте саме головне..На війну ідуть добровільно або по мобілізаціїї... а на цю війну ..с ковідом не було мобілізаціїї ..в першу чергу з вашей бл. сторони... чого **** рік соплі жували..думали само пройде?... а тепер ви тут триндьож влаштовуваєте ..полоководець..недороблений на війні с ковідом... Чуєте ..полководці хренові... дайте пособія за два тижні тим кого пропонуєте закрити по карантину і все буде норма ..люди поймуть а так як ви хочете і щоб не робили і святим духом питались і ще й мовчали. Так не буде. Ви не полководці ...ви довбодятли..
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17.11.2020 12:30 Ответить
 
 