Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о внезапном введении карантина выходного дня
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В ситуации стремительного распространения COVID-19 нужно было быстрое решение, поэтому на длительную общественную дискуссию о введении карантина выходного дня времени не было.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.
"Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И проводить месяц общественную дискуссию не всегда есть возможность. Поэтому две недели перед тем мы проводили консультации и с профильными комитетами ВР, мы объявили о том, что такой элемент разрыва социальных контактов будет введен в Украине, об этом говорил глава Минздрава более чем за неделю о введении такого инструмента ", - рассказал глава правительства.
Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.
Премьер-министр подчеркнул, что медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 000 человек. Но необходимо выйти на своеобразное плато и сдержать стремительное распространение болезни. И именно карантин выходного дня является шагом для достижения такой цели
"Сегодня медицинская система справляется с этим количеством больных. Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей - физические возможности людей - ограничены. Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но может наступить момент, когда врачи будут стоять перед сложными вопросами выбора - чью жизнь спасать. И в связи с этим нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато", - отметил Шмыгаль.
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Решения то принимаются, но потом в случае неправильного решения тебя нагнут, вздрючат и не посмотрят, что решение было принято когда по тебе стреляли - обосрался - отвечай!!!
эти 2 беды пришли почти одновременно: одна в результате другой
Така ж безмозка верещалка.
Почему Шмыгаль "в боевых условиях" ещё не в пиксельном камуфляже и без каски на голове?
за полгода смертей больше, чем на донбассе за всё время
Что-то наш колхоз переусердствовал с молитвами …А вот Ермаку реально плохо.
Шмыгаль, Тимошенко, Палица, Кондратюк - всех убедил «заболевший» министр. Что если бы он так работал, мы бы про коронавирус знали лишь из новостей других стран. Похоже что Зеленскому его уволить не удастся.
Шмыгаль и К доуправлялись до того, что согласились признать последствия СВОГО РЕШЕНИЯ о локдауне «форс-мажором»! Теперь будем знать что нынешняя власть - стихийное бедствие.