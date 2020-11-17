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Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Армении Армен Саркисян считает, что внеочередные выборы в Национальное собрание неизбежны как и отставка правительства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" Армения со ссылкой на заявление президента
Саркисян провел консультации с парламентскими и непарламентскими силами, общественными организациями.
"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы", – сказал президент.
По его мнению, в сложившейся ситуации, все политики должны проявить высокий уровень ответственности и сдержанности для того, чтобы выйти из кризиса.
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+10 Kondrat
показать весь комментарий17.11.2020 01:41
+9 НаноБандеровец
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показать весь комментарий17.11.2020 01:30
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Сейчас уже все смеются над ним, ведь он был как бы "президентом" хоть и непризнанного "Арцаха" (нагорного Карабаха) - целой области на Южном Кавказе.
А теперь он из президента Карабаха автоматически превратился в мера Степанокерта, потому что теперь армянская автономия будет лишь в радиусе десятка километров от центра Степанокерта.
А если и вовсе азербайджанская армия войдёт в Степанокерт (а рано или поздно это произойдёт)... То Араик автоматически станет сантехником и будет откручивать свои унитазы и перевозить их в Армению по предоставленному ему "миротворцами" коридору.
Вот такая судьба и линия жизни Араика получается - Президент - Мер - начальник ЖЭКа - сантехник - унитазовоз
По словам Пашиняна, он не хотел об этом говорить, но вынужден - за последние 2 дня из Шуши вывезено свыше 300 тел погибших армянских солдат.
Свыше 300 тел. Вы представляете масштаб этого сражения?
https://www.youtube.com/watch?v=7201fB5tDww
Пашеняну вірменам треба пам'ятник ставити, що врятував їх від біди. А не визнають його заслуги і знімуть його - не буде і майбутнього у вірмен.