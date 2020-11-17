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Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Президент Армении Армен Саркисян считает, что внеочередные выборы в Национальное собрание неизбежны как и отставка правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Радио Свобода" Армения со ссылкой на заявление президента

Саркисян провел консультации с парламентскими и непарламентскими силами, общественными организациями.

"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы", – сказал президент.

По его мнению, в сложившейся ситуации, все политики должны проявить высокий уровень ответственности и сдержанности для того, чтобы выйти из кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Так поэтому главный кремлядский "мЫротворец" и тянул с "помощью" Пашиняну - ему просто нужно было получить капитуляцию Армении и взять ее "тепленькой" под свое крыло . А то , что там кто-то и где-то погибал , то это обычные издержки его "политики" .
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17.11.2020 01:41
+9
Пашиняну нужно было либо крестик снимать, либо трусы одевать... Если он уж собрался бежать от кацапов (если собирался быть проевропейским), то надо было сразу же после назначения бежать к азерам, договариваться о деоккупации НК и "пояса безопасности", просить широкую автономию для НК, национализировать все энергетические объекты, принадлежащие россиянам, выводить российские войска со своей территории, просить военной защиты от россиян у международного сообщества, в том числе у азеров с турками, развивать новые инфраструктурные проекты с Азербайджаном и жить за счет этих проектов.. Понимаю что выглядит фантастически, но не менее фантастически было желание Пашиняна быть "немножко беременным". Невозможно жить мирно с соседями, когда ты у них отобрал 20% территории и которые явно готовятся вернуть всё силой, имеешь на своей территории войска страны, от которой ты собрался бежать, а при этом кроме условных ******** твоя страна ничего не производит... Это была утопия...
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17.11.2020 02:05
+6
И как перевыборы им помогут армянам отвоевать Карабах? Чистой воды передел власти, не более того...
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17.11.2020 01:30
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Араїка Арутюняна теж будуть перевибирать?
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17.11.2020 01:22 Ответить
Уже всё, нет необходимости, потому что нет уже Карабаха для него.
Сейчас уже все смеются над ним, ведь он был как бы "президентом" хоть и непризнанного "Арцаха" (нагорного Карабаха) - целой области на Южном Кавказе.
А теперь он из президента Карабаха автоматически превратился в мера Степанокерта, потому что теперь армянская автономия будет лишь в радиусе десятка километров от центра Степанокерта.
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17.11.2020 01:29 Ответить
А если азербайджанская армия ещё немного сузит автономию армян уже до окраин Стпанокерта в радиусе 1 км от центра города, то Араик Арутюнан уже автоматически станет начальником 1-го ЖЭКа города Степанокерт.
А если и вовсе азербайджанская армия войдёт в Степанокерт (а рано или поздно это произойдёт)... То Араик автоматически станет сантехником и будет откручивать свои унитазы и перевозить их в Армению по предоставленному ему "миротворцами" коридору. Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха - Цензор.НЕТ 2252
Вот такая судьба и линия жизни Араика получается - Президент - Мер - начальник ЖЭКа - сантехник - унитазовоз

Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха - Цензор.НЕТ 1081
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17.11.2020 01:49 Ответить
путін хоче змістити свого ворога Пашиняна, для цього вся ця війна і розпочиналась.
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17.11.2020 09:48 Ответить
Если бы была возможность сохранить Шушу, то город сохранили бы. Об этом заявил с трибуны парламента премьер Армении Никол Пашинян, комментируя слухи о том, что власти страны сдали город Азербайджану.
По словам Пашиняна, он не хотел об этом говорить, но вынужден - за последние 2 дня из Шуши вывезено свыше 300 тел погибших армянских солдат.
Свыше 300 тел. Вы представляете масштаб этого сражения?
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17.11.2020 01:25 Ответить
Вот посмотрите на видео сколько трупов, снимали российские "миротворцы" при заходе в НК
https://www.youtube.com/watch?v=7201fB5tDww
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17.11.2020 01:33 Ответить
И как перевыборы им помогут армянам отвоевать Карабах? Чистой воды передел власти, не более того...
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17.11.2020 01:30 Ответить
Так поэтому главный кремлядский "мЫротворец" и тянул с "помощью" Пашиняну - ему просто нужно было получить капитуляцию Армении и взять ее "тепленькой" под свое крыло . А то , что там кто-то и где-то погибал , то это обычные издержки его "политики" .
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17.11.2020 01:41 Ответить
Там половина країни (якщо не більше) - тупорила вата, яка хоче повернути прямих ставлеників кацапів до вищої влади, а Пашинян вважається проєвропейським.
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17.11.2020 01:43 Ответить
Пашиняну нужно было либо крестик снимать, либо трусы одевать... Если он уж собрался бежать от кацапов (если собирался быть проевропейским), то надо было сразу же после назначения бежать к азерам, договариваться о деоккупации НК и "пояса безопасности", просить широкую автономию для НК, национализировать все энергетические объекты, принадлежащие россиянам, выводить российские войска со своей территории, просить военной защиты от россиян у международного сообщества, в том числе у азеров с турками, развивать новые инфраструктурные проекты с Азербайджаном и жить за счет этих проектов.. Понимаю что выглядит фантастически, но не менее фантастически было желание Пашиняна быть "немножко беременным". Невозможно жить мирно с соседями, когда ты у них отобрал 20% территории и которые явно готовятся вернуть всё силой, имеешь на своей территории войска страны, от которой ты собрался бежать, а при этом кроме условных ******** твоя страна ничего не производит... Это была утопия...
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17.11.2020 02:05 Ответить
Я припускаю, що Пашинян там був т.зв. "весільним_королем". І все вирішувала самовпевнена грошовита діяспора, що може купувати "макронів". Але вони не врахували силу азербайджанського війська -- ось що було головним у цій війні.
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17.11.2020 08:34 Ответить
питання - скільки би секунд він би утримався на посаді, якби навіть почав перемовини про передачу карабаху айзерам.
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17.11.2020 11:02 Ответить
Отож, потому смысла не было говорить о какой-то проевропейскости. Либо вы с россией и оккупацией НК, либо без россии и НК. По другому нельзя, т.к. именно россия - главный бенефициар войны в НК
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17.11.2020 13:25 Ответить
Потом , після виборів,можна сказать :"вінувати паперєдніки"
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17.11.2020 01:53 Ответить
А можно под шумок и в УКРАИНЕ досрочные выборы провести??
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17.11.2020 01:31 Ответить
Провести то можно, но пока рано, прививка еще не подействовала полностью, наш нарид сейчас вместо ЗЕ навыбирает ОПЗЖЕ, будет еще хуже...
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17.11.2020 01:34 Ответить
Прививка только подзатягивает нашего избирателя.. и подзатягивает совсем не в ту сторону... А с таким деятелем как вовочка, дальше будет только хуже и глубже...
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17.11.2020 01:38 Ответить
Путин выиграл в этом конфликте посадив на крючок и Армению и Азербайджан, хороший урок для Украины.
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17.11.2020 01:35 Ответить
Тут спорный вопрос, скорее всего вокруг НК будут стоять турки и смотреть чтобы российские "миротворцы" не превращались как обычно в оккупантов... Если это так, то азеры с турками поступили просто шикарно, они щас кинули козломордых кинули против армян, которые не хотят добровольно выходить с оккупированных территорий, сделали россиян гарантами выполнения договоренностей, а потом, когда козломордые выполнят свою миссию, турки вежливо попросят их на выход, и я думаю турков они послушаются. Да, будет трудно, но турки умеют убеждать, они это чётко показали ранее + азербайджанская армия сейчас займет позиции, закрепится, прикупит еще новейшего вооружения... Если азеры так покрошили армянскую армию, которая 30 лет готовилась к войне, то что турки с азерами сделают с 2000 козломордых, у которых по сути ничего нет? Удобрение. Путей снабжения у россиян как не было в случае войны так и не будет + угроза перекрытия Босфора. Так что я думаю что там как раз пуйло, пытаясь сохранить лицо, попал в капкан.
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17.11.2020 01:47 Ответить
Турция никогда не вступит в прямой военный конфликт с Россией, возможно её военные и есть в Азербайджане, однако они ничего контролировать не будут, как Карабах, так и коридор в Нахичевань будет контролировать РФ, Турки ничего там решать не будут, да и не сильно им надо, Эрдоган свои политические дивиденды уже получил.
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17.11.2020 01:57 Ответить
Ну да, в Сирии и Ливии турки россиян не мочили... Или россиян там нет? Сбитие самолета - это нападение на страну... Всё идет к тому, что рано или поздно раша будет терять своё влияние везде так как кормовая база у нее очень сильно сокращается, вот Турция и подобралась поближе к "пирогу" (Кавказу), чтобы как только появится нужный момент, то сразу оторвать себе кусочек от распадающейся россии (усилить свое влияние, получить контроль над всеми мусульманскими кавказскими республиками). Дагестан, Чечня, Ингушетия.. Там только спичку кинь и подуй немного...
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17.11.2020 02:14 Ответить
Не неси чушь. Самоль сбили над ткрриторией Турции. Потом извинились и бабла отсыпали
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17.11.2020 02:26 Ответить
а, так таки нарушителя сбили,которьій совершил акт агрессии.А денег сколько за нападение отсьіпали, на похороньі хоть хватило?
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17.11.2020 02:45 Ответить
...помідорами Будуть дострокові парламентські вибори, - президент Вірменії Саркісян після капітуляції країни в конфлікті навколо Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 2708
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17.11.2020 08:35 Ответить
Ну-ну... Таки извинились... А потом извинились еще в Сирии и особенно в Ливии... Это примерно как плюнуть в лицо, потом извиниться и растереть плевок по всему лицу...
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17.11.2020 13:28 Ответить
Конечно ,козломордый ,не вступит ,при подходе к конфликту обосреться,уступит ,а щеки будет надувать ,как все по их нему.. Как после сбитого самолета ,вертолета ,как после мочилова турками а Сирии ,русни.
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17.11.2020 07:14 Ответить
Он повторил через сто лет финт Сталина когда тот отдал Карабах советскому Азербайджанущ кусок еще несоветской Армении вместе с Араратом отдал Мустафе Кемалю. Раз в сто лет более сильные соседи делят Армению так что им смысла нет воевать. Надо развивать те земли что есть и искать сильных партнеров не по соседству.
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17.11.2020 01:55 Ответить
Врообще-то Карс и Арарат отдал Ленин, а не Сталин. Вернее турки сами забрали у "независимой" тогда Армении. Если бы армяшки тогда не подавили у себя большевицкое восстание - Карс и Карабах остался бы у них.
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17.11.2020 02:24 Ответить
точно, я с хронологией напутал но смысл тот же
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17.11.2020 02:29 Ответить
И что оно выиграло? А вот Азейбаржан вернул себе большую часть территорий. И тут урок нам, что если что то отдал назад все не вернеш, а капитуляцией минской никогда ничего не вернёшь.
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17.11.2020 06:24 Ответить
Алиев с женой осматривают новые владения. Интересно, хоть 20 ноября Азербайджан начнет получать земли согласно соглашения или опять продинамят как с Кельбаджаром 15 ноября?
Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха - Цензор.НЕТ 3112
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17.11.2020 01:39 Ответить
До 25-го продлили
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17.11.2020 02:25 Ответить
В ютуб появилось познавательное видео. В одном из репортажей россиян из Степанакерта они показали, как армяне помогают раненому азербайджанцу: перевязывают, вкалывают обезболивающее, говорят, не бойся брат... А сейчас в ютуб появилось видео, где они его избивают в машине, на которой увезли. Может даже убили потом. Вот такое "благородство" показушное получилось.
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17.11.2020 02:47 Ответить
то ли саркисян ыдыйот, то ли вообще выжил из ума... какая капитуляция? ему козлу говорили - отдай оккупированные азербайджанские территории... 30 лет он с кацапами сопли жевал, ничего не отдавал... Азербайджан молодец, вернул свое... так какая же это капитуляция армении... это восстановление исторической справедливости...
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17.11.2020 04:06 Ответить
Так что? Ары денонсируют договоренности???, не боятся что турки Ереван раздолбят??
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17.11.2020 07:03 Ответить
Зі 100 тис. військ Вірменії в оточенні під Степанокертом залишилось 30 тис. Що Алієву з ними робити? Брати у полон? А, якщо вони не здаються? Нищити? Для маленької Вірменії це була б чергова катастрофа. Пашинян пішов на перемовини і фактично цю катастрофу усунув. Доречі під час боїв за Шушу загинуло 300 вірменських військових і величезна кількість поранених. Вірменам мало?
Пашеняну вірменам треба пам'ятник ставити, що врятував їх від біди. А не визнають його заслуги і знімуть його - не буде і майбутнього у вірмен.
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17.11.2020 07:24 Ответить
 
 