"Мы уже видим усложнение случаев заболевания у молодых людей", - Степанов о ходе пандемии коронавируса в стране
Новости Цензор.НЕТ Общество
Осложнение случаев заболевания коронавирусной инфекцией наблюдаются у молодых людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.
"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.
Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.
"Я начал говорить, что Минздрав будет предлагать введение карантина выходного дня за неделю", - сказал он.
Степанов отметил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни карантина выходного дня были зафиксированы "по сравнению с прошлым и позапрошлыми выходными", а не по сравнению с будними днями.
Пожалуйста, подождите...
но тот, похоже, секрета так и не раскрыл...
жив ли?...и если жив так пусть пишет видосики и распространяет через родную винницу, через стратегию гройсмана
Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.
Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
Трудовая деятельность Степанова:
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов
Где тут в черта медицина???
но вот опыт дерибана приобрел впечатляющий!!
поэтому и "маємо те що маємо"...