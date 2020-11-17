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Новости Общество Коронавирус и карантин
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"Мы уже видим усложнение случаев заболевания у молодых людей", - Степанов о ходе пандемии коронавируса в стране

Новости Цензор.НЕТ Общество

Осложнение случаев заболевания коронавирусной инфекцией наблюдаются у молодых людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил  в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

"Я начал говорить, что Минздрав будет предлагать введение карантина выходного дня за неделю", - сказал он.

Степанов отметил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни карантина выходного дня были зафиксированы "по сравнению с прошлым и позапрошлыми выходными", а не по сравнению с будними днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
В тему - Больной приходит к врачу. - Доктор у меня болит то-то то-то.. Врач - садитесь, сейчас загуглим и узнаем что у вас ! - хм.. та доктор! я так и сам могу загуглить и узнать!? Врач - Больной не занимайтесь самолечением !!!
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17.11.2020 01:51
+6
Мля... Воно не заспокоїться, поки його ковід не заспокоїть!

Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.

Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
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17.11.2020 02:21
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В тему - Больной приходит к врачу. - Доктор у меня болит то-то то-то.. Врач - садитесь, сейчас загуглим и узнаем что у вас ! - хм.. та доктор! я так и сам могу загуглить и узнать!? Врач - Больной не занимайтесь самолечением !!!
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17.11.2020 01:51 Ответить
Врач родственникам больного: - Ну, что начнем лечить или пусть живет!?
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17.11.2020 06:36 Ответить
эти зеленские, степановы, шмыгали носом лишь подражают кашпировскому...
но тот, похоже, секрета так и не раскрыл...
жив ли?...и если жив так пусть пишет видосики и распространяет через родную винницу, через стратегию гройсмана
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17.11.2020 06:52 Ответить
Мля... Воно не заспокоїться, поки його ковід не заспокоїть!

Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.

Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
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17.11.2020 02:21 Ответить
Китайці давно дослідили, що інколи після першого зараження формуються такі антитіла, що вдруге хвороба протікає значно важче.
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17.11.2020 02:52 Ответить
😁
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17.11.2020 08:22 Ответить
Как можно проверить данное заявление?
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17.11.2020 04:52 Ответить
А ТЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНОВИРУСОМ?! НЕТ?! НУ, ТАК И НЕ БОЛЕЙ! А у нашего министра, видимо, усложнения умственной деятельности!
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17.11.2020 04:55 Ответить
Закончить медвуз в 1998г и за 22 года ни разу не работать врачом, это полная дисквалификация как медика.
Трудовая деятельность Степанова:

1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов

Где тут в черта медицина???
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17.11.2020 06:58 Ответить
так, проходил немного по краю...
но вот опыт дерибана приобрел впечатляющий!!
поэтому и "маємо те що маємо"...
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17.11.2020 07:39 Ответить
степанов сепар
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17.11.2020 04:59 Ответить
На зєлю і ко натякає?
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17.11.2020 06:12 Ответить
Надо поделиться своими наблюдениями с европейскими коллегами. Поди знай, может они еще ничего не увидели.
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17.11.2020 06:35 Ответить
Понятно любому, что если случаев стало больше, то и осложнений больше.
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17.11.2020 06:36 Ответить
Хіба цього пришелепка ще не звільнили?!
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17.11.2020 07:25 Ответить
Воно терміново захворіло!
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17.11.2020 12:34 Ответить
Із відкриттям шкіл після осінніх канікул, кількість нових випадків стрімко піле вгору. Діти та студенти є активними переносчиками хвороби, маючі легкі симптоми та переносячи хворобу на ногах, вони заражають своі родини
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17.11.2020 07:31 Ответить
гоните уже в шею этого дятла.
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17.11.2020 07:31 Ответить
"Мы это видим"- Степанов не списывай у Лукашенко!
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17.11.2020 08:00 Ответить
 
 