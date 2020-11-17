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Находящиеся на амбулаторном лечении больные COVID-19 имеют право на бесплатные лекарства и услуги, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Находящиеся на амбулаторном лечении больные COVID-19 имеют право на бесплатные лекарства и услуги, - Шмыгаль

Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19. Государство выделяет достаточно средств для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что государство выделяет достаточно средств местным коммунальным больницам, которые являются не прибыльными.

"Конечно, люди имеют право и должны требовать, а врачи обязаны оказывать весь необходимый комплекс лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно. Это очень важный месседж. Все средства для лечения и закупки необходимых лекарств государство выделило - и выделяет достаточно. Вопрос в том, чтобы требовать этого от врачей в больницах, которые эти деньги получают по распределению за "ковидные" пакеты", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук

Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом с COVID-фонда. Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

Добавим, по данным Минфина, с COVID-фонда уже потратили более 50% средств. По состоянию на 10 ноября из фонда было потрачено 39 млрд гривен.
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Топ комментарии
+41
Право мають, а ось ліків і послуг не мають!
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17.11.2020 07:12
+22
! .... Шмыгаль зачислен в труппу 95 квартала !
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17.11.2020 07:13
+18
Шмігаль -- ТВАРЬ БРЕХЛИВАЯ !!! Мы сейчас болеем всей семьей обратились к врачу своему сказала будете подыхать вызывайте скорую !!! Сдать анализ 1 на ковид 2000 гр. нас 3 человека !!! Вообщем как всегда по знакомству за свои деньги лечимся . за неделю 10 тыс на лекарства !!! Что бы вы все заболели зеленные мудаки Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9123
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17.11.2020 08:45
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Правила форума Совет форумчан
Право мають, а ось ліків і послуг не мають!
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17.11.2020 07:12 Ответить
Циничные 🤢🤡💩🎪 мрази , МЕГАВОРЬЕ ! Вы даже врачам мизерные доплаты не выплачиваете
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17.11.2020 08:17 Ответить
Шмігаль -- ТВАРЬ БРЕХЛИВАЯ !!! Мы сейчас болеем всей семьей обратились к врачу своему сказала будете подыхать вызывайте скорую !!! Сдать анализ 1 на ковид 2000 гр. нас 3 человека !!! Вообщем как всегда по знакомству за свои деньги лечимся . за неделю 10 тыс на лекарства !!! Что бы вы все заболели зеленные мудаки Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9123
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17.11.2020 08:45 Ответить
Вот эти мудаки как раз получат все,и бесплатно!
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17.11.2020 08:50 Ответить
6.11.20
На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья

https://biz.censor.net/n3231376
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17.11.2020 09:14 Ответить
16.11.20
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17.11.2020 09:15 Ответить
И? Для этих "зеленых мудаков" - есть все! И все бесплатно,но за наши деньги!
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17.11.2020 09:18 Ответить
Дик він мав на увазі якщо ти прокурор, мєнт, суддя, міністр чи член їхньої сім"ї, а для наріда грошей нєма! Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3093
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17.11.2020 12:02 Ответить
анализ не лечит, совет, не сдавайте, оно нах ненадо, для себя установите, это 100% ковид, а в 99.99% это полная бессимптомная херь, у детей просто "на сигарете" проходящая. Нефиг паниковать, отлежаться в постели, попить витамины 5 дней, и на том всё.
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17.11.2020 14:04 Ответить
Маємо право померти тихенько.
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17.11.2020 09:45 Ответить
Такое впечатление, что не ты, а этот дебил в должности министра находится не в Украине.
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17.11.2020 09:47 Ответить
Чому не мають? Я лeжав з короною в Олександрівській лікарні,не копійки не сплатив,все безкоштовно.
Свояк в 5й київський також лікувався,і також нічого не платив.
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17.11.2020 14:19 Ответить
! .... Шмыгаль зачислен в труппу 95 квартала !
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17.11.2020 07:13 Ответить
больные должны требовать, а если они недостаточно требовательны, то сами виноваты - он точно идиот...
эпидемия, кабмин обязан провести все организационные мероприятия на этот случай, а не только отчитаться о выделении денег....
у юли получалось...а у этих ни войны нет, ни эпидемии...сами скрылись на ликарняному
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17.11.2020 09:11 Ответить
Они то имеют, но клоунская власть ничегошеньки не закупила. Поэтому ответ " лекарства нет, приобретайте сами".
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17.11.2020 07:17 Ответить
Не госпіталізують. Місць нема. Кажуть- помирайте вдома.
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17.11.2020 07:19 Ответить
Шмыгали забыли упомянуть, что деньги , которые были для этого выделены, благополучно зарыли в асфальт.
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17.11.2020 07:19 Ответить
Вы хотели сказать, вещество, похожее на асфальто-бетонное дорожное покрытие
или буквально через год будет новый слоган СН: "Большой ремонт дорог" Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5015
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17.11.2020 08:27 Ответить
Про яке "безкоштовно" мова?!
Люди платять за те щоб їх поклали до лікарні, платять за лікування!
Одним словом - клоун зі своїм цирком такі ж брехуни і хапуги, як барига з підбарижниками!
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17.11.2020 07:23 Ответить
И что тех, что этих выбрал ты. Ну ты понял, кто ты после этого
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17.11.2020 07:53 Ответить
Не зовсім так.......
Коли "обирали" баригу, я взагалі на ті вибори не ходив. Оскільки вони були антиконституційні. На наступних виборах в першому турі я не голосував за клоуна. Ну а в другому турі - не було вибору. Не за баригу ж було голосувати....
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17.11.2020 11:19 Ответить
итог какой? твои действия привели к ****..цу.
кто виноват? все, кроме тебя.
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17.11.2020 11:25 Ответить
Не згоден......
Я на "майдані" в кастрюлі не скакав.
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17.11.2020 12:00 Ответить
да, ты не виноват.
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17.11.2020 12:18 Ответить
мы много на что имеем право
-право на труд
-право на медицинскую помощь
-...

****, вот только права на умную власть нет и защиты от дураков во власти не имеем
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17.11.2020 07:33 Ответить
Имеете! Но вы им не пользуетесь! Голосуете по приколу,если вообще приходите!
Лиш бы не Порох,а хуже не будет!
Правда?
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17.11.2020 08:56 Ответить
А ти чесно думаєшь, що при пєті було б не те саме =) .
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17.11.2020 12:05 Ответить
Досить подивитись на діяльність Порошенка і Зельцмана,щоб зрозуміти різницю!
Досить порівняти +20% до пенсіі, при стабільних цінах, і субсидіі з 15% з досягненям пісюніста з додатком до пенсіі у 2% з підйомом продовольчих роздрібних цін на 10%-35%,і субсидій з 20%! За повний провал зовнішноі і військовоі політики вже не говорю!
Ти дійсно ввжаєш що при Петі булоб те саме? Теж розкрали за рік ~30 міярдів$?! А не стояли мінімум півроку миротворці на укр/рос копрдоні наприклад?
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17.11.2020 15:01 Ответить
Иметь право и иметь просто - разные вещи)
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17.11.2020 07:37 Ответить
Главное красиво сказать и красиво подать Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3348
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17.11.2020 08:29 Ответить
Имеют право, а надо иметь лекарства.
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17.11.2020 07:38 Ответить
Одно дело тесты, с их помощью можно спокойно нагнать любую статистику.

Другое дело амбулаторное лечение, всех видов простуд и подобных заболеваний. Очередь на свежем воздухе))) вокруг толпа, лечение за свои, рентген - нет, ходить на прием каждый или через день. Все условия - болеть долго.
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17.11.2020 07:47 Ответить
Закатать в асфальт шмыгаля,стебку,ляшку,ну и...
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17.11.2020 07:58 Ответить
Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9997 Шмыгло, рассмешил с утра Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4274
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17.11.2020 08:02 Ответить
По состоянию на 10 ноября из фонда было потрачено 39 млрд гривен....

Не вказано в статті куди витрачено. Те що на дороги , то це ми і так знаємо.Але скілько витрачено на медичні цілі не вказано.
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17.11.2020 08:12 Ответить
Одним "правом"на лекарства ковид-19 не вылечить, тем более когда их НЕТ.
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17.11.2020 08:19 Ответить
Ага, право на бесплатное лечение , лево - на достойные похороны
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17.11.2020 08:28 Ответить
Шмыгаль посылает нас на три буквы в суд. Друго способа что то получить от государства просто нет .
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17.11.2020 08:35 Ответить
То право "имеют" уже как хотят.
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17.11.2020 08:37 Ответить
Если в больнице не будешь платить, а будешь требовать лечить бесплатно первым поедешь в морг.
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17.11.2020 08:49 Ответить
Как сказал еще в 70е М.Жванецкий "можно конечно,и не платить! Если вас не интересует результат!"
Ну как и хотли! Все как в СССР!!
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17.11.2020 09:00 Ответить
Он издевается? Для начала добейся от семейного врача диагноза коронавирус. А потом что, идти к больнице, вызывать какого нибудь врача и таскать за грудки, требуя выдать лекарстава? Как эти твари себе всё представляют?! Совсем идиотов из себя строют?
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17.11.2020 08:52 Ответить
из нас строят, из нас!
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17.11.2020 09:01 Ответить
Поняли что значит
"Шоу делают НЕ дебилы!
Шоу делают ДЛЯ дебилов!"
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17.11.2020 09:14 Ответить
Право имеют, возможность-нет. Ты хоть сам веришь в то,что говоришь.Иди уже в отставку по-хорошему, а то вынесут в мусорник на руках...
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17.11.2020 08:56 Ответить
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский.

Где деньги на ковид делись?
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17.11.2020 09:05 Ответить
А лечение макаки с температурой 37.5с° в тв?! А сьемки видосиков в палате?! А еще один слой асфальта к этой больничке?
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17.11.2020 09:11 Ответить
Вернули все взад! Как хотели.
При совке был юмор "визит к адвокату простого гражданина".
Скажите пож.!Я имею право?
ДА!
И на это имею право?!
Конечно!
И вот на это тоже?!!!!!!!!
Естественно! Это право вам гарантирует государство!
Тогда я могу... НЕТ! НЕ МОЖЕТЕ!
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17.11.2020 09:08 Ответить
В його казочки про безкоштовне лікування повірять хіба що 73% зедебілів що проголосували за Голобородько на велосипеді...
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17.11.2020 09:26 Ответить
Если бабки выделенные за закупку социальных лекарств, они на счетах держат и проценты с этого снимают а люди мрут и им пох..ю
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17.11.2020 09:40 Ответить
Этот вонючий базарный Шмаргаль не говорит, что больной на Ковид , при лечении на дому обязан получать бесплатно лекарства , а имеет право!! Иметь право, .это не значит получить!! И где и что бесплатно получать?? Если в больницах на стационарах больные лечатся за свои средства!! Кто не лечится за свои средства, тот вряд ли выздоравливает!! Вот так нас лечат эти базарные воры-премьеры, клоуны -президенты и их дебильные слуги!!!
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17.11.2020 10:11 Ответить
ну... преЗЕдента и его околоплодных прилипал... в Феофании уж точно лечат бесплатно...
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17.11.2020 10:17 Ответить
Так у нас и право на труд все имеют. Права в Украине, почему-то, не коррелируют с обязанностями государства. Ну, впрочем больше голосуйте за Порошенок, Коломойских, Ахметовых и Медведчуков
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17.11.2020 10:23 Ответить
"Хуже не будет, зато хоть поржем! Да и устали от войны, проклятый Барыга! За Зеленскага!" (c)
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17.11.2020 11:41 Ответить
Був бізнес на крові, а тепер бізнес на асфальті Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4561 !
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17.11.2020 12:10 Ответить
Вот какое может быть доверие к власти, если чувак выходит на публику и говорит откровенную дичь, которая никак не стыкуется с реальностью? Где он видел ,чтобы семейные врачи предоставляли бесплатно лекарства амбулаторным больным? Семейные врачи бесплатно выписывают только рецепт в аптеку. А лекарства уже за свои. Шмыгаль и компашка живут на другой планете.
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17.11.2020 12:12 Ответить
Сказки для зебилов
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17.11.2020 12:15 Ответить
... а выдавать их должен лично министр Чмыгаль.... Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5718
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17.11.2020 12:22 Ответить
Если что, г-н Шмыгаль, медицина в Украине бесплатная
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17.11.2020 12:55 Ответить
Мабуть це круто померти знаючи, що ти маєш право на усе безкоштовне...
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17.11.2020 13:55 Ответить
18 тищь гривен за 12 днів перебування на стаціонарі з двустороньою пневмонією і ковідом
,жодного препарату від лікарні - особистий досвід.
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17.11.2020 14:06 Ответить
 
 