Находящиеся на амбулаторном лечении больные COVID-19 имеют право на бесплатные лекарства и услуги, - Шмыгаль
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Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19. Государство выделяет достаточно средств для этого.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Он отметил, что государство выделяет достаточно средств местным коммунальным больницам, которые являются не прибыльными.
"Конечно, люди имеют право и должны требовать, а врачи обязаны оказывать весь необходимый комплекс лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно. Это очень важный месседж. Все средства для лечения и закупки необходимых лекарств государство выделило - и выделяет достаточно. Вопрос в том, чтобы требовать этого от врачей в больницах, которые эти деньги получают по распределению за "ковидные" пакеты", - сказал Шмыгаль.
Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом с COVID-фонда. Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.
Добавим, по данным Минфина, с COVID-фонда уже потратили более 50% средств. По состоянию на 10 ноября из фонда было потрачено 39 млрд гривен.
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На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья
https://biz.censor.net/n3231376
Свояк в 5й київський також лікувався,і також нічого не платив.
эпидемия, кабмин обязан провести все организационные мероприятия на этот случай, а не только отчитаться о выделении денег....
у юли получалось...а у этих ни войны нет, ни эпидемии...сами скрылись на ликарняному
или буквально через год будет новый слоган СН: "Большой ремонт дорог"
Люди платять за те щоб їх поклали до лікарні, платять за лікування!
Одним словом - клоун зі своїм цирком такі ж брехуни і хапуги, як барига з підбарижниками!
Коли "обирали" баригу, я взагалі на ті вибори не ходив. Оскільки вони були антиконституційні. На наступних виборах в першому турі я не голосував за клоуна. Ну а в другому турі - не було вибору. Не за баригу ж було голосувати....
кто виноват? все, кроме тебя.
Я на "майдані" в кастрюлі не скакав.
-право на труд
-право на медицинскую помощь
-...
****, вот только права на умную власть нет и защиты от дураков во власти не имеем
Лиш бы не Порох,а хуже не будет!
Правда?
Досить порівняти +20% до пенсіі, при стабільних цінах, і субсидіі з 15% з досягненям пісюніста з додатком до пенсіі у 2% з підйомом продовольчих роздрібних цін на 10%-35%,і субсидій з 20%! За повний провал зовнішноі і військовоі політики вже не говорю!
Ти дійсно ввжаєш що при Петі булоб те саме? Теж розкрали за рік ~30 міярдів$?! А не стояли мінімум півроку миротворці на укр/рос копрдоні наприклад?
Другое дело амбулаторное лечение, всех видов простуд и подобных заболеваний. Очередь на свежем воздухе))) вокруг толпа, лечение за свои, рентген - нет, ходить на прием каждый или через день. Все условия - болеть долго.
Не вказано в статті куди витрачено. Те що на дороги , то це ми і так знаємо.Але скілько витрачено на медичні цілі не вказано.
Ну как и хотли! Все как в СССР!!
"Шоу делают НЕ дебилы!
Шоу делают ДЛЯ дебилов!"
Где деньги на ковид делись?
При совке был юмор "визит к адвокату простого гражданина".
Скажите пож.!Я имею право?
ДА!
И на это имею право?!
Конечно!
И вот на это тоже?!!!!!!!!
Естественно! Это право вам гарантирует государство!
Тогда я могу... НЕТ! НЕ МОЖЕТЕ!
,жодного препарату від лікарні - особистий досвід.