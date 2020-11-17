Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Гнутово. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

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"Подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС.