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Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Гнутово. Потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки один раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

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"Подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз нарушил режим тишины на Донбассе, открыв огонь вблизи Гнутово. Потерь нет, - штаб ОС 01
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Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Гнутово. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3624
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17.11.2020 07:24 Ответить
Хіба Арестович не знає що порохоботи втекли до Ростову ще навесні 2019 року разом з Порохом.
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17.11.2020 08:33 Ответить
Який режим тиші? Режиму тиші вже давно немає, бо вона порушена.Вона хіба що залишилася в голові Найсвітлішого і Наймогутнішого. Скільки можна писати нісенітницю?
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17.11.2020 08:02 Ответить
Хто за шо, а ми за мир.
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17.11.2020 08:29 Ответить
думав хоч день буде тиша...щоби для особистої статистики знати скільки насправді було (без побрехеньок зеленої шмарклі) ...виходить - поки не було...жодного!!! (було що вдень не шмаляли...та от ночі тихої жодної не було)
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17.11.2020 10:32 Ответить
Погано що жодного р@шиста не вбито вогнем у відповідь!
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17.11.2020 12:16 Ответить
 
 