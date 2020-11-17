Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн.
Новости Цензор.НЕТ Общество
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 55 млн 349 тыс. 954 случая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 332 тыс. 328. Выздоровели почти 38,4 млн человек.
За сутки в мире заболелели 504,5 тыс. человек, умерли - 7 305.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е место мирового рейтинга и на 8-е в Европе.
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давай прогноз когда закончится всё это - ты же у нас медыцынское светило...
число жителей Земли- 7 817 410 000
число заболевших- 55 349 954
= 0,71% от общего количества
смертность- 1 300 000
=0,02%
статистику по других заболевания и смертности от них можете посмотреть сами
сердечно-сосудистые- смертность 17 000 000 в год
туберкулез в мире- 1 700 000 смертей в год
туберкулез в Украине-
2018 год- зарегистрировано новых 31 221
умерло от туберкулёза - 3 695
смертность от заболевания- 11,83% в Украине
в связи с коронабесием и неоказанием помощи больным с другими заболеваниями смертность по другой патологии резко вырастет
и т.д. и т.п
просчитал для себя, просто занятная получается статистика...
и панику никто не разгоняет...