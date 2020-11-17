Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 55 млн 349 тыс. 954 случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 332 тыс. 328. Выздоровели почти 38,4 млн человек.

За сутки в мире заболелели 504,5 тыс. человек, умерли - 7 305.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е место мирового рейтинга и на 8-е в Европе.

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