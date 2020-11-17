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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн.

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 55 млн 349 тыс. 954 случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 332 тыс. 328. Выздоровели почти 38,4 млн человек.

За сутки в мире заболелели 504,5 тыс. человек, умерли - 7 305.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн. 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е место мирового рейтинга и на 8-е в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн. 02

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Total cases - 55 350 663. Всего случаев. Это не заболевшие*, а положительные из тампонированных. Согласно статистике, из них 90% асимптоматических, т.е. носителей. У большинства носителей вирусная нагрузка гораздо меньше, чем у больных. У некоторых она такая, с которой невозможно кого-то зарадить. Молекулярный тест очень чувствительный, может дать положительный результат, даже если найдёт одну единственную цепь РНК. В отличие от Rapid Covid Test - антигенный тест, который воспринимает только образцы с большой виральной нагрузкой, способной трансмиссировать инфекцию.
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17.11.2020 08:23 Ответить
ты Наташа скажи прямо - это не страшно...?
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17.11.2020 08:39 Ответить
Это естественно при ковид, Саша.
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17.11.2020 08:43 Ответить
а мутации...? а осложнения после ковида...?
давай прогноз когда закончится всё это - ты же у нас медыцынское светило...
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17.11.2020 08:52 Ответить
Сейчас в Европе молекулярный тест ставят лишь симптоматическим. Rapid Test - асимптоматикам , он готов через неск. минут. При положительном последнем уже ставят молекулярный.
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17.11.2020 08:42 Ответить
простая калькуляция
число жителей Земли- 7 817 410 000
число заболевших- 55 349 954
= 0,71% от общего количества

смертность- 1 300 000
=0,02%

статистику по других заболевания и смертности от них можете посмотреть сами
сердечно-сосудистые- смертность 17 000 000 в год
туберкулез в мире- 1 700 000 смертей в год
туберкулез в Украине-
2018 год- зарегистрировано новых 31 221
умерло от туберкулёза - 3 695
смертность от заболевания- 11,83% в Украине

в связи с коронабесием и неоказанием помощи больным с другими заболеваниями смертность по другой патологии резко вырастет

и т.д. и т.п

просчитал для себя, просто занятная получается статистика...
и панику никто не разгоняет...
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17.11.2020 08:34 Ответить
Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн. - Цензор.НЕТ 1495
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17.11.2020 08:45 Ответить
 
 