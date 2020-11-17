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Российские "миротворцы" привезли в Нагорный Карабах системы "Град", - Reuters. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Российские "миротворцы" разместили реактивные системы залпового огня "Град" в наземном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом, который они контролируют в соответствии с трехсторонним соглашением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом пишет Reuters.

Репортеры агентства видели в Лачинском коридоре, который проходит от окраины Армении до анклава на территории Азербайджана, две установки "Град" на грузовиках. Reuters отмечает, что эта система "советских времен" может выпустить 40 ракет примерно за 20 секунд.

Оба "Града" были укомплектованы российскими экипажами, военнослужащие подтвердили агентству, что они из России. У одной из установок был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывает на его принадлежность к Закавказскому военному округу.

Российские миротворцы привезли в Нагорный Карабах системы Град, - Reuters 01
Фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"

Журналисты Reuters также заметили в этом районе российский танк.

Агентство напоминает, что в РФ говорили: вооруженных "миротворцев" будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. О ракетных системах в этой связи не упоминалось.

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В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

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Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

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Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

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Топ комментарии
+59
Эти "миротворцы" весь мир уничтожат,и глазом не моргнут
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17.11.2020 08:18
+44
Пуст эти обнуленные рабы руссята под прикрытием "миротворцы" таскают в Азербайджанский Карабах хот с-400 или новейший унитаз армата.БАЙРАКТАРЫ ждут этих одноразывых ихтамнетов
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17.11.2020 08:22
+38
Вот это "миротворцы"..😞
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17.11.2020 08:21
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Страница 2 из 2
Перемога Азербайджану і Турції звичайно є. А чому він так зробив? Та дуже просто, щоб запобігти позовів про військові злочини, які б точно подавала Вірменія при підтримці москалів. А зараз за все взяла відповідальність московія, а Азербайджан закріпив свою шикарну перемогу.
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17.11.2020 13:29 Ответить
Коли на твоїй землі війська іншої більш сильної держави, це не твоя земля.

Москалі вважають ці землі своїми і залишаться там на завжди під будь-яким приводом. А турки в лоб проти них не підуть. Так що перемога Азербайджану і Туреччини тимчасова. Пустити туди Московію було стратегічною помилкою!
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17.11.2020 14:10 Ответить
Перемир'я під час успішного наступу на Донбасі дало можливість російським бойовикам закріпитися і озброїтися. Те саме в Карабаху.
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18.11.2020 00:22 Ответить
Так було і при царській і при більшовиках. Підбурювали та давали зброю і тим і іншим. А коли ті виснажувались війною, захоплювали і Азербайджан і Вірменію. Історія нічому їх не вчить я бачу.
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17.11.2020 11:57 Ответить
Якщо Азербайджан буде себе погано поводити, можна обстріляти десяток азербайджанських сіл. Якщо Алієв відповість, звинуватити у геноциді вірменів і під приводом їх захисту атакувати Баку й привести до влади проросійський уряд. Грузія 2008 рік. Один-в-один.
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17.11.2020 12:42 Ответить
Ні.Так вони робили у 2008 році, а зараз всі знають, що таке московія і при обстрілі їх за декілька годин знищать турки з повітря.
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17.11.2020 13:31 Ответить
..это только кремлёские миротворцы бьют не "по целям", а "по площадям".. а чаще - вообще куда попало и в разные стороны.. кацап - это обезьяна с гранатой
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17.11.2020 13:55 Ответить
Миротворцы с градами - это забавно... посмотрим чем это всё закончится.
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17.11.2020 14:04 Ответить
ще коли тільки но уклали угоду про перемир,я, писав, що помилкою було рішення пустити цапів на город. Вони ніколи не дотримувалися свого слова, та й взагалі вони там непотрібні. З іншого боку, не думаю, що азербайджанці настільки наївні і не знали суті кацапів та їхніх методів і прийомів, прикладів достатньо за останні роки вже було. Тому, що будуть далі робити кацапи, коли їх десь допускають начебто як "миротворців", це будь-хто зі 100% вірогідністю міг зпрогнозувати.
Вочевидь, Алієв це також припускав, але щось спонукало його піти на цей ризик. Мабуть це спокуса прямого доступу до Нахічевані. До того ж у азербайджанців за угодою про перемир,я є право у будь-який момент запросити "миротворців" геть зі своєї землі без мотивування причин. Також у азербайджанців є чіткі часові таймінги за годою, як то наприклад до 15 (відтермінували до 25-го) листопада вірмени мають вивести свої війська з Карабаху. Але ж бачимо, що це відтермінування (начебто не встигають вірмени по вузькій дорозі вийти з Карабаху до 15-го) використовується капами для укріплення свого контингенту. Може то не вірмени не встигають вийти, а кацапи не встигають зайти... 25-е листопада, а також 1 січня, до якого вірмени зобов,язані за угодою передати певні райони Карабаху Азербайджану, вже незабаром. Тож подивимося.
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17.11.2020 15:04 Ответить
Можливо, що і в Алієва вичерпалися ресурси: наступальна війна пожерає їх значно більше. Хоча (якщо там немає якихось "секретних протоколів") - однозначно кацапів не потрібно було допускати на територію Азербайджану, тепер їх звідти не виперти.
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17.11.2020 15:25 Ответить
Ох и зря азеры пустили этих козлов в свою капусту. Конечно сложно было надеятся на *белые каски* и прочую муру. Похоже сюжет не закончен ещё.
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17.11.2020 16:29 Ответить
оточені під Агдамом ари не хочуть виходити з Карабаху і вже вступили в перестрілку з кацапами
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17.11.2020 21:14 Ответить
При совдепии был портвейн *Агдам*, мутноватый конечно, но не точно конечно 1руб 80 коп. Но 0,8 бутылка. Тот что гнали ранее знаменитый портвейн *777* был фуфло. Неплохой был *Южнобережный* из Крыма, марочный, цену не помню--но дороже. Напомнило чуть из тех времён.
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18.11.2020 12:45 Ответить
В договоре стоит, что миротВОРцы будут иметь только стрелковое оружие = повторяется грузинский вариант 2008г. Алиев сделал гигантскую ошибку. Эрдоган его предаст.
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17.11.2020 16:31 Ответить
Дурак хуже предателя.
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18.11.2020 00:24 Ответить
"Миротворцы" с ружьями ага
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17.11.2020 17:17 Ответить
Могли бы и не печатать, все и так знают что руссня дебилы. Уже и кучу видосов опубликовали где эти грады горят ярким пламенем от ударов БПЛА, нет кацапам нужно обязательно утановить Град на самом видном месте.
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17.11.2020 18:01 Ответить
Короче Град это то куда с 99% точностью сразу прилетит с верху турецкий привет, хоть в Сирии, хоть в Ливии хоть в Карабахе.Очело у русни на граде самое запотевшее от страху.
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17.11.2020 19:39 Ответить
З кацапськими градами нехай у Азербайджана з Туретчиной голова болить.
Мені ця новина більш цікава - як її бутусови пишуть.
"Азербайджан вважає Нагірний Карабах окупованою Вірменією територією.Джерело: https://censor.net/ua/n3231462"
Тобто - ніхто не знає напевно чия то територія.
В тексті - два посилання. Чи то так Рейтерс казав? Ні, то кацапський гордон так каже, а бутусови з ними цілком згодні.
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17.11.2020 20:14 Ответить
Кирюха *******.кий освятив орудіє миру перед відправкою?
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17.11.2020 22:27 Ответить
Алиев идиот.
С кем он договор подписал? и что он будет делать с "миротворцами", которые одним выстрелом уничтожат пол-страны, если он себя будет плохо вести?
Идиот.
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17.11.2020 22:38 Ответить
Поживемо, побачимо, коронавірус не спить, а москалів теж косить.
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18.11.2020 09:13 Ответить
Шуша =УшЯша=Сознание,Святой дух Живи пер.с одэри(азэри).Это от одноименного г.СУЗЫ ,соженного Искандерем Македонским.Но раньше он наз-ся Панахобад.А где настояще Сузы?-на Кавказе(секрет пока).Слава Кавказу!
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22.11.2020 11:45 Ответить
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