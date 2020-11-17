В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро вторника, 17 ноября, зафиксированы 11 968 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 786 человек, умерли 159 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 610 человек;

летальных случаев - 159;

выздоровели - 6 786 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 557 657 человек;

выздоровели - 250 983 человека;

летальных случаев - 9 856;

проведено ПЦР-тестов - 3 979 421.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - рассказал Степанов.







