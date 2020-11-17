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Новости Политика Украины
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В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро вторника, 17 ноября, зафиксированы 11 968 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 786 человек, умерли 159 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 01

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02госпитализированы - 1 610 человек;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02летальных случаев - 159;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02выздоровели - 6 786 человек;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1,3 млн человек, число заболевших превысило 55 млн.

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 01

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07заболели - 557 657 человек;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07выздоровели - 250 983 человека;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07летальных случаев - 9 856;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 3 979 421.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 11
В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 12

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Топ комментарии
+8
я хотів би подивитись, як потім бабусі та дідусі цих школярів будуть хапати повітря ртом, лежачи в коридорі лікарні та благаючи дати ім балон з киснем, якого вде давно нема. А все тільки починається...
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17.11.2020 08:42
+6
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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17.11.2020 08:30
+5
ці циферки повна профанація. Оскільки тестів роблять мізерно, і лише тим у кого явні симптоми covid, то реально у нас десь як виПольщі, біля 20тис
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17.11.2020 08:39
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Еще вчера кто-то говорил о резком спаде. Или уже забыли??
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17.11.2020 08:27 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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17.11.2020 08:30 Ответить
студенты давно на дистанционном.я хотел бы посмотреть как бы дистанционно учились начальные классы
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17.11.2020 08:33 Ответить
Ось зелень ще введе медицину в смартфоні і буде всім щастя.
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17.11.2020 08:37 Ответить
я хотів би подивитись, як потім бабусі та дідусі цих школярів будуть хапати повітря ртом, лежачи в коридорі лікарні та благаючи дати ім балон з киснем, якого вде давно нема. А все тільки починається...
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17.11.2020 08:42 Ответить
Янелох з завхозом теж лежать в калідорі бо всі палати зайняті пересічними українцями. Ми ж всі президенти.
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17.11.2020 08:45 Ответить
А чому ці бабусі ведутьабо випускають дітей без масок ?
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17.11.2020 09:02 Ответить
Тому що в школах діти всі без масок та заражають один одного зі швидкістю світла
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17.11.2020 09:07 Ответить
и что? сильно жаль? эти же бабки и дедки "построили" это все уродство. - пусть благают - вот им В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 460
Чето польские бабки и дедки построили так шо дети наших бабок и дедок едут туда и пашут на детей польских бабок и дедок.
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17.11.2020 09:18 Ответить
при бабках и дедках в польшу не ездили.
это вы успешно все просрали, нечего на предков валить...
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17.11.2020 20:29 Ответить
Давай я тя запру в каземате и скажу: Ну вот, как мы красиво живем то, товарищ АРырезызхлрхз - не ездит на зароботки, значит любит и уважает тов. Жукова и примкнувших к нему товарищей Троцкого и товарищей рангом пониже.
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18.11.2020 10:35 Ответить
До кінця тижня буде вже 14000, а це із затримкою у два тижні. Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 09:08 Ответить
і, на жаль, помирати\\\\\\\


учитывая шо эти педагоги за пару сотен на выборах делают.... ну да, "на жаль"
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17.11.2020 09:19 Ответить
Забыть не дадут. Им же надо всех убедить в эффективности карантина на выходные.
А это капля в море того ,что надо сейчас сделать ,чтобы остановить эпидемию.
И сама по себе эта капля не делает погоды.
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17.11.2020 09:33 Ответить
Кто говорил?
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17.11.2020 10:11 Ответить
На выходных всегда резкий "спад". Просто у части работников лабораторий тоже выходной.
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17.11.2020 10:44 Ответить
ці циферки повна профанація. Оскільки тестів роблять мізерно, і лише тим у кого явні симптоми covid, то реально у нас десь як виПольщі, біля 20тис
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17.11.2020 08:39 Ответить
Якщо є явні симптоми, то нафіга той тест.
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17.11.2020 08:42 Ответить
К тому же результаты тестирования врут в 50 % проверок.
Может у нас такие тесты ,по дешёвке закупленные ?
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17.11.2020 09:30 Ответить
біля 20тис\\\\\\\\

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 3453 не кричи. какие там 20тыс. то?
скока в Польше тестов делают? когда результаты? при каких симптомах делают?
оптимист однако
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17.11.2020 09:21 Ответить
ПреЗЕрвативы занимаются банальным жульничеством с оглашением цифр по заболевшим, чтобы показать будто их зеленый дурантин уменьшил колличество зараженных. Ведь и так понятно, что оснований для уменьшения нет, зато у народа есть огромные претензии к власти за то что те профукали 9 месяцев и просрали 60 лярдов.
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17.11.2020 08:49 Ответить
У вашій теорії є велике нестикування, цифри озвучують вже майже рік а карантин вихідного ввели тільки зараз.
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17.11.2020 09:04 Ответить
Это в вашей версии нестыковка. Результат по тестам на ковид ждут 10 дней. Т.е на след неделе узнаем эффект суботнего дурантина, но не сегодня, как на уверяют преЗЕки.
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17.11.2020 09:49 Ответить
Ви - "ПреЗЕрвативы ЗАНИМАЮТСЯ банальным ЖУЛЬНИЧЕСТВОМ С ОГЛАШЕНИЕМ ЦИФР по заболевшим, чтобы показать будто их зеленый дурантин уменьшил колличество зараженных."
З ваших слів вони цю схему повинні були придумати ще в лютому-березні коли почали вести статистику, або ви щось не так пишите.
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17.11.2020 10:09 Ответить
По статистике ВОЗ, от всеобщего числа заразившихся Ковид-19 13% курящих.
Какой гуманный вирус, понимает, что курильщикам легкие нужнее...
В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 4911
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17.11.2020 09:03 Ответить
Без статистики скільки всього курців серед населення де брали цифру 13% ваші висновки є дійсними.
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17.11.2020 09:17 Ответить
Это не висновки а анекдот.
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17.11.2020 09:44 Ответить
ага, то было 2%, щас 13.
даже Невзоров обосрался, радостно закричав шо если пыхтишь как парА-ВОЗ, то вирус = на бутылке)
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17.11.2020 09:22 Ответить
Тест нужен.. У нас некопетентные врачи. Моя(бывшая врачиха) орала с чего я взяла что у меня ковид) на пур дала зав.. И крутила пальцем у виска когда я сама начала лечение..в общем когда пришел пур.. Я в тот день позвонила ей что я должна прийти.. И услышала От ты что. У тебя ковид! Охренеть... В общем теш еще тот.. Дай бог попадется толковый врач... А так.. Караул.. Страны у нас нет.. Давно..
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17.11.2020 09:11 Ответить
Сейчас наверняка будут занижать цифры чтоб показать что их дебильный карантин выходного дня работает.
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17.11.2020 09:20 Ответить
Освіту на карантин!!! І так багато дітей в школу не ходять, бо або похворіли, або батьки не пускають... Треба зупинити короновірус, а для цього треба закрити школи. Промисловість і торгівлю не закривати, бо вона не є джерелом вірусу.
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17.11.2020 09:21 Ответить
А что делать верующим в Яхве? Ведь все в руках борща, или как там? т.е. если Яхве захочет - то не заболеет ребенок и не убьет бапку с дедкой, так что сопротивляться привидению бочьему = "гореть вечно" В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 8282
не, ну реально, "там написсано" так
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17.11.2020 09:25 Ответить
Сегодня в ВР заслушивают отчёт правительства о выполнении постановления ВР
от 20.10.2020 о противодействии распространению коронавируса.
Тимошенко настаивает на отчёте по каждому пункту программы.
А это и учреждение Единой МНОГОКАНАЛЬНОЙ телефонной линии для людей с симптомами коронавируса и другие правильные требования к правительству.
На сегодня ни один пункт программы не выполнен. ,а она разработана оппозицией
и это не фигня о карантине на выходные ,она ,программа ,качественная ,её выполнение разорвёт цепочку между заболевшими и здоровыми.
У кого есть возможность послушайте сегодня Раду .
Станет понятным кто есть кто.
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17.11.2020 09:26 Ответить
12 тысяч в сутки, при нашем низком количестве относительно других стран тестировании- это очень много. Что- то уже становится. страшновато
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17.11.2020 10:03 Ответить
брат дружини Продан Володимир - помер... корона... на фоні інсульту...
І піти на похорон не можна... ми обоє в групі ризику...
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17.11.2020 12:22 Ответить
ПОД ВИДОМ КОВИДА СПЕЦСЛУЖБЫ УБИВАЮТ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ !)
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18.11.2020 04:05 Ответить
 
 