В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро вторника, 17 ноября, зафиксированы 11 968 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 786 человек, умерли 159 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 610 человек;
летальных случаев - 159;
выздоровели - 6 786 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).
За все время пандемии в Украине
заболели - 557 657 человек;
выздоровели - 250 983 человека;
летальных случаев - 9 856;
проведено ПЦР-тестов - 3 979 421.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Чето польские бабки и дедки построили так шо дети наших бабок и дедок едут туда и пашут на детей польских бабок и дедок.
это вы успешно все просрали, нечего на предков валить...
учитывая шо эти педагоги за пару сотен на выборах делают.... ну да, "на жаль"
А это капля в море того ,что надо сейчас сделать ,чтобы остановить эпидемию.
И сама по себе эта капля не делает погоды.
Может у нас такие тесты ,по дешёвке закупленные ?
не кричи. какие там 20тыс. то?
скока в Польше тестов делают? когда результаты? при каких симптомах делают?
оптимист однако
З ваших слів вони цю схему повинні були придумати ще в лютому-березні коли почали вести статистику, або ви щось не так пишите.
Какой гуманный вирус, понимает, что курильщикам легкие нужнее...
даже Невзоров обосрался, радостно закричав шо если пыхтишь как парА-ВОЗ, то вирус = на бутылке)
не, ну реально, "там написсано" так
от 20.10.2020 о противодействии распространению коронавируса.
Тимошенко настаивает на отчёте по каждому пункту программы.
А это и учреждение Единой МНОГОКАНАЛЬНОЙ телефонной линии для людей с симптомами коронавируса и другие правильные требования к правительству.
На сегодня ни один пункт программы не выполнен. ,а она разработана оппозицией
и это не фигня о карантине на выходные ,она ,программа ,качественная ,её выполнение разорвёт цепочку между заболевшими и здоровыми.
У кого есть возможность послушайте сегодня Раду .
Станет понятным кто есть кто.
І піти на похорон не можна... ми обоє в групі ризику...