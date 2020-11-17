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Новости Политика Украины
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госбюджет (800) госдолг (228) дефицит (141) Кухта Павел (11)

Дефицит Госбюджета-2020 около 200 млрд грн: их надо профинансировать за счет заимствований, - бывший и.о. министра экономики Кухта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дефицит Госбюджета-2020 около 200 млрд грн: их надо профинансировать за счет заимствований, - бывший и.о. министра экономики Кухта

Самый оптимальный выход из сложившейся ситуации быстро выполнить условия программы МВФ и разблокировать нормальный доступ к финансированию. По сравнению с предыдущими программами, когда приходилось поднимать тарифы для людей, сейчас все довольно просто: проголосовать нормальный закон о судебной реформе, проголосовать закон, который бы снял конституционный кризис с антикоррупционной реформой и привести силами правительства к реалистичному виду бюджет на 2021 г.

Об этом сообщил бывший и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта, передает Цензор.НЕТ.

"Вот вам несколько фактов, для понимания масштабов нынешнего факапа с бюджетом.

1. По состоянию на 9 ноября, непрофинансированным является около четверти расходов государственного бюджета - 323 млрд. Из них около 140 млрд - зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь.

2. План по доходам на ноябрь-декабрь - 111 млрд. При сильном перевыполнении на 25% (которое сейчас происходит "азаровским" путем: фискалы не возмещают НДС экспортерам и прессуют бизнес платить заранее) выйдет как раз чуть меньше 140 млрд - достаточно для зарплат , пенсий и соцвыплат, но ничего другого. С учетом удар по экономике от локдаунов - такое перевыполнение является оптимистичным.

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3. Соответственно, около 200 млрд расходов надо профинансировать за счет заимствований, это ⅔ от планового дефицита бюджета на 2020 год (298 млрд). Плюс, необходимо рефинансировать 49 млрд погашений в ноябре-декабре. До конца года остались 7 аукционов по привлечению государственного долга, на последнем были привлечены 8 млрд и это было значительно больше, чем на предыдущих. Вероятно, можно привлечь в среднем по 10 млрд за каждый аукцион, если Минфин готов платить за долг высокий процент и давить на государственные банки. Все равно, с учетом 49 млрд погашений, это всего лишь 20 млрд дополнительного ресурса на финансирование расходов кроме зарплат, пенсий и социалки - лишь 10% от потребности.

4. Что это за расходы, которые не будут профинансированы? Первое, капитальные расходы государственного бюджета: по состоянию на ноябрь их профинансировано лишь наполовину - 59 млрд из 115 млрд. Для сравнения, в 2019 году капитальные расходы государственного бюджета составили 78 млрд (при плане 98 млрд). По сути, бюджетная политика правительства превратила "Большую стройку" на относительно небольшую.

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5. Кроме капитальных расходов, на начало ноября на 51 млрд непрофинансировано здравоохранение - это 40% от годового бюджета в год эпидемии! И "мелочи", типа 33 млрд на оборону во время войны (30% от годового плана).

Сказать, что это ужасное управление бюджетом со стороны правительства - ничего не сказать. Тем не менее, как можно попытаться спасти ситуацию?

Логичнее всего - быстро выполнить условия программы МВФ и разблокировать нормальный доступ к финансированию заимствований. Это позволит профинансировать значительную часть расходов, на которые сейчас не хватает средств. По сравнению с предыдущими программами, когда приходилось поднимать тарифы для людей, сейчас все довольно просто: проголосовать нормальный закон о судебной реформе, проголосовать закон, который бы снял конституционный кризис с антикоррупционной реформой и привести силами правительства к реалистичному виду бюджет на 2021 г.

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Альтернатива - эмиссионное финансирование со стороны НБУ. Оно не решит проблему, поскольку если его применить в объемах нынешнего недофинансирования бюджета, мы получим уже в начале 2021 г. стремительную инфляцию, девальвацию гривни (цифра 36,6 неожиданно может приобрести новый смысл) и невозможность финансировать уже бюджет 2021 года. Чем печатать гривну, лучше уж провалить бюджет на 2020 год - последствия будут менее критичны.

Сейчас ситуация такова - несемся дальше", - рассказал Кухта.

Дефицит Госбюджета-2020 около 200 млрд грн: их надо профинансировать за счет заимствований, - бывший и.о. министра экономики Кухта 01
Дефицит Госбюджета-2020 около 200 млрд грн: их надо профинансировать за счет заимствований, - бывший и.о. министра экономики Кухта 02

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Топ комментарии
+17
Дык, никто же не ворует, барыгу прогнали полтора года назад. А Буратина самый честных правил, Бенядиктова с мужем со госдачи с Коче-заспы подтвердят
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17.11.2020 09:19
+13
Докэрувалось зеленое стадо...до ручки...
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17.11.2020 09:10
+11
А якщо підвищити податки вдвічі, то бюджет отримає вдвічі більше грошей. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 496
Будь який випускник трускавецької школи економіки це запросто доведе.
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17.11.2020 09:31
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Правила форума Совет форумчан
не нужно будет никаких заимствований если прекратят разворовывать страну
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17.11.2020 09:10 Ответить
Дык, никто же не ворует, барыгу прогнали полтора года назад. А Буратина самый честных правил, Бенядиктова с мужем со госдачи с Коче-заспы подтвердят
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17.11.2020 09:19 Ответить
Потрібно відмінити відшкодування ПДВ. Україна відшкодовує експортерам на рік 200 млрд. грн ПДВ. Якщо скасувати відшкодування ПДВ ми отримаємо додаткові 200 млрд. грн. в бюджет!
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17.11.2020 09:29 Ответить
А якщо підвищити податки вдвічі, то бюджет отримає вдвічі більше грошей. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 496
Будь який випускник трускавецької школи економіки це запросто доведе.
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17.11.2020 09:31 Ответить
Податки ПДВ ми і так збираємо, отже збільшення податкового тиску не відбудеться. Просто експортери сировини та зерна не отримають відшкодування ПДВ. За що відшкодовувати ПДВ експортерам зерна? Вони що побудували машинобудівний завод і випускають трактори чи комбайни? Чи може автомобілі? Тупо посіяли зерно, або нарубали руди в кра'єрі і везуть за кордоно і ще держава їм сплачує відшкодування ПДВ ніби це високотехнологічна продукція!
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17.11.2020 09:43 Ответить
спочатку розберися, як працює ПДВ!!! Експортери сплатили його тим, в кого купили те зерно, а ті заплатили у свою чергу іншим. І так по ланцюжку. Відміниш повернення ПДВ експортерам- на рівну ту ж суму фермери недоотримують гроші за свій врожай!
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17.11.2020 10:56 Ответить
Ты опять таблетки не принимал? Если отменишь возмещение НДС, потеряешь рынки, производства в Украине, получишь невиданную ранее миграцию, отток валюты из Украины и все прочие ништяки, которые с этим связаны.
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17.11.2020 09:39 Ответить
Ті хто вивозить метал, зерна або іншу сировину не мають отримувати відшкодування ПДВ, бо це не високотехнологічна продукція, це сировина.
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17.11.2020 09:44 Ответить
Если ты не будешь вывозить металл и зерно, то на какие шиши ты будешь закупать газ, бензин, топливо для АЭС? В теории-то конечно нужно торговать продуктами с высокой добавленной стоимостью. Но если их нет, то куда деваться? Сдохнуть? Используй деньги, которые получаешь от продажи ресурсов на развитие и покупку технологий - будет тебе высокотехнологичная продукция. Но это долгий путь.
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17.11.2020 10:07 Ответить
Докэрувалось зеленое стадо...до ручки...
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17.11.2020 09:10 Ответить
Это экономический прорыв приближается
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17.11.2020 09:33 Ответить
Какая ручка, это ж яма без дна!
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17.11.2020 09:59 Ответить
То ли ещё будет..
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17.11.2020 09:11 Ответить
У кого заимствовать? Условия МВФ - это международный аудит вирусно-дорожного фонда. А это тюрьма для зеленского(впрочем, не только это). Так у кого заимствовать?
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17.11.2020 09:12 Ответить
Там много требований. Они уже выполненные ранее умудрились нарушить. Про новые им и заикаться не нужно. В этом году никакого транша не будет (ну разве что из жалости, в чем я сомневаюсь). В следующем тоже вряд ли, учитывая бюджет, который хотят протянуть эти идиоты.
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17.11.2020 09:42 Ответить
Верно. Там много чего есть. Это только одно из...
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17.11.2020 09:51 Ответить
Какой бюджет? Дайте зелёному чувырлу в "Феофании" отлежаться.
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17.11.2020 09:14 Ответить
Стесняюсь спросить....шой то я недоперепонял... Так МВФ не даёт кредиты на возмещение дефицита бюджета...В чем байда?
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17.11.2020 09:16 Ответить
Ну они делают исключения. Только постоянно обманывать их не получится.
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17.11.2020 09:45 Ответить
Делают,по отдельной специальной процедуре,которая занимает минимум полгода....и совсем за другие проценты..
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17.11.2020 10:03 Ответить
Они, что "больные", чтобы "больным" кредиты давать?
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17.11.2020 09:47 Ответить
Стало известно, почему все руководство Украины резко слегло на больничный Ноябрь 17, 2020Без рубрикиКомментарии: 0

Бюджета нет. Денег нет. Казначейский счет - НОЛЬ.
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 4948

А ВОТ и причина, по которой «на больничке» практически ВСЕ руководство страны.
Об этом написал накануне вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В тему - Почему одновременно заразились Зеленский, Ермак, Разумков и Стефанчук - источник
Бюджета нет. Денег нет. Казначейский счет НОЛЬ.
Финансирование всего, кроме защищенных статей, остановлено.
Защищенные тоже непрофинансированы.
Бизнес убивают. НДС не возвращают.
Олигархи жируют. Монобильшости сброда больше нет.
Фонд антивирус - украли.

А.а.а.а.а…..врора!
В тему - Зеленые большевики все ушли на карантин, нужно срочно делать новую революцию
***
Чаплыга разместил этом посте такой скриншот:

Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 3997


Чуть позднее политолог написал еще такое сообщение на эту же тему:

«В следующем видосике от Степашки очень прошу поведать нам, КАКОГО ХРЕНА прЫзиденет и его вЫце-прызидент делают в Феофании, если по словам Мендель у них легкая форма?
Степашкин… раскрой плиз эту тему… бо прЫзидент с его выце-прызидентом несколько стесняются нам поведать об этом самостоятельно…
Особый акцент прошу сделать на моменте, связанном с Учителями, которые, по словам прЫзидента, живут как президент, а соответственно и госпитализируются аналогично.
Заранее благодарен».
Кстати, вчера в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV нардеп из фракции «Голос» Ярослав Железняк (первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) практически слово в слово сказал все то же самое насчет проблем с бюджетом, о чем написал в начале Чаплыга…
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17.11.2020 09:20 Ответить
Ай яй яй, а как такое могло произойти при "величайшем лидере современности". И кто же это сделал нас всех вместе.
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17.11.2020 09:29 Ответить
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 5963
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17.11.2020 10:34 Ответить
Від початку було зрозуміло, що блаЗЄнський симулює свою хворобу. Для більшої переконливости він і поїхав з "легкою_формою" до Феофані. Сидів би дома -- не повірили б.
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17.11.2020 09:31 Ответить
Нацбанк вже штампує бабло і дєнєх буде навалом.
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6490
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17.11.2020 09:32 Ответить
А не помилочка? Може ще хоч один нолик домалювати?
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17.11.2020 09:49 Ответить
У мене вже ж така купюра.
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17.11.2020 09:52 Ответить
*вже є
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17.11.2020 09:53 Ответить
Олигарх!!!
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17.11.2020 09:55 Ответить
Тільки ось не можу уявити як я з нею піду в магазин по хліб. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1765
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17.11.2020 09:57 Ответить
Поки не поспішайте. Можливо ще прийдеться в магазин подібні купюри везти на "кравчучці" щоб купити буханку хліба.
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17.11.2020 10:18 Ответить
Пам"ятаю як за цю купюру мона було купити пляшку воткі. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1681
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6181
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17.11.2020 10:38 Ответить
А де заначка яку залишив новим літсам Грося? Просрали?
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17.11.2020 09:27 Ответить
И ни одной зеленой АбИзяны в комментариях Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9859
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1703
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17.11.2020 09:27 Ответить
Не весна ж - пожелтели и скукошились.
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17.11.2020 09:57 Ответить
Майже як у пісні В. Висоцького - Уже веселие дошло до ручки, уже в ОПУ Мендель брагу пьет тайком, и я запел про светлые денечки когда служил при Порошенке ямщиком. А працювати зелені олігофрени не пробували, МВФ, оліго, локдауни тільки добивають економіку, мало того жодного дня не бачив щоб по вагонам не шлялись офені, пєвуни інколи і без масок, цілий день одні сирени, щоб лякати народ і нагнітати стаху. Пахне всесвітнім заговором.
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17.11.2020 09:37 Ответить
А может быть как в песне "Любе" - хлеба нет, а полно гуталина и видосит хрипатый главарь.
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17.11.2020 09:53 Ответить
А начиналось все с песенки "Какое небо голубое":
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 956
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17.11.2020 10:41 Ответить
Кому ты лечишь? Вам в сентябре уже заявили, что кредита не будет. Тогда еще никаким решением КСУ и не пахло! Вы думали, что МВФ схавает 100% своих людей в НБУ? Ага, держите карманы шире! Надеюсь, что сидеть вы будете всем шоблом, а еще лучше - висеть.
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17.11.2020 09:51 Ответить
нє, жопа так жопа! щоб 73% довбнів завили від щастя...та кляли баригу по чім світ Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 546
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17.11.2020 09:55 Ответить
Цитата - "На начало ноября на 51 млрд непрофинансировано здравоохранение - это 40% от годового бюджета в год эпидемии! И "мелочи", типа 33 млрд на оборону во время войны (30% от годового плана). Сказать, что это ужасное управление бюджетом со стороны правительства - ничего не сказать"
Пам'ятаєте ось це? :

Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6660
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17.11.2020 10:14 Ответить
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 721
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17.11.2020 11:01 Ответить
Беда не в том, что Павел Кухта дает такой комментарий. Беда в том, что Павел Кухта был и.о. министра экономики и в том, что Цензор дает штангу цитирует неспециалиста.
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17.11.2020 10:28 Ответить
А уменьшить миллионные зарплаты гос.чиновникам не пробовали? А может что-то поменялось на таможне? А нарушение и недостачу 75 млрд в "нефтегазе" уже расследовали? Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 8425
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17.11.2020 10:50 Ответить
денег не хватает а они их в асфальт закатывают
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17.11.2020 12:08 Ответить
та хватит о грустном, давай ролики про хорошие новости от больного
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17.11.2020 12:13 Ответить
В Бюджете 2021 заложили профицит в 300 млрд.? Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6513
Что бы отдать позаимствованное.
Или позаимствуют у работающих граждан?
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17.11.2020 13:38 Ответить
 
 