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Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса, - Немчинов

В некоторых больницах первой волны не осталось никаких помещений.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Немчинов заявил, что по словам главы Минздрава Степанова, цель - предотвратить локдаун медицинской системы.

"Когда не будет уже никаких мест в больницах - а вы знаете, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений. Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волну, все больницы готовятся к приему больных с ковидом", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19

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Топ комментарии
+1
Как на счет посадки тех,кто туристов в Санжарах держал,шоу показывал,самолетами собачку спасал?
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17.11.2020 09:15
+1
Ну вообще-то она уже болела. Если у нее есть антитела, то никаких проблем. А если бы заразная в Раду пришла, то за это вообще медаль давать нужно
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17.11.2020 09:34
+1
А там на бабу, в Санжарах, что бросала камешек в автобус, дело завели, так что на деревне все окей...
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17.11.2020 09:46
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...а вы их дустом пробовали?
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17.11.2020 09:12 Ответить
Как на счет посадки тех,кто туристов в Санжарах держал,шоу показывал,самолетами собачку спасал?
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17.11.2020 09:15 Ответить
А там на бабу, в Санжарах, что бросала камешек в автобус, дело завели, так что на деревне все окей...
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17.11.2020 09:46 Ответить
Вы вообще ничего не делаете..
Расскажите о смертности дома...И о том как скорая не приезжает...
Да и государства у нас нет
Одна комната на смнртях
И плевать вам на людей
Вам выгодно.. Чтоб половина была под тво а вторая дома
Что хочу то и ворочу
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17.11.2020 09:21 Ответить
Опечатка
Вместо комната--клоунадА
Тво -ивл
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17.11.2020 09:23 Ответить
они занимались сокрытием правды...уже немчинов рассказывает, а ляшко почему молчит...
когда их будут сажать?
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17.11.2020 09:28 Ответить


Віталій Барабаненко



У Тимошенко муж заболел коронавирусом Об этом ЮВТ рассказала в куллуарах ВР По ее словам карантин выходного дня она провела дома и помогала мужу И все бы ничего, но почему ЮВT после контакта с мужем не отправилась на самоизоляцию, а пришла в парламент, да еще и без маски?



https://twitter.com/i/status/1328366408582000646
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17.11.2020 09:28 Ответить
Шоб не одной ей страдать!
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17.11.2020 09:32 Ответить
Так разве женщину можно понять, тем более эту?
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17.11.2020 09:33 Ответить
Ну вообще-то она уже болела. Если у нее есть антитела, то никаких проблем. А если бы заразная в Раду пришла, то за это вообще медаль давать нужно
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17.11.2020 09:34 Ответить
А те що на спідниці Йулі, в яку плакався благовірний, його соплі залишились з заразою. Це як, на медаль заслуговує?
А Борис Джонсон, незважаючи на те що перехворів, після контакту з хворим пішов на карантин. От лошара...
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17.11.2020 09:51 Ответить
Ну ты Йулю-то не оскорбляй! И с каким-то Джонсоном не сравнивай. Это он у себя в Британии может пару дней в одном пиджаке проходить. А Бахиня себе такого не позволит. Да и пусть несет вирус в массы - Вам что жалко? Всеравно эти уроды в обычные больницы не лягут, а в те, где лежат они, обычных людей не положат. Так что коечный фонд простых смертных не пострадает... Пусть еще по пути в Кабмин зайдет.
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17.11.2020 09:58 Ответить
Главное что бы кинотеатры,рестораны и ночные клубы работали,ведь бизнес страдает!
А что споём когда работники критической инфраструктуры на месяц пачками начнут выпадать? Бармены на столбы полезут? Ну ну....
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17.11.2020 09:31 Ответить
Если на столбах будет бабло - полезут!
МОЗ уже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9744
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17.11.2020 09:53 Ответить
А феофания это первой волны больница или второй???
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17.11.2020 09:35 Ответить
"Феофания", не просто клиника, это перинатальній центр куда ложатся на сохранение с недоношенным пребыванием на должности. Там "спасало жизнь" много чиновников, например старородящий Пензенык в 2008 году...
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17.11.2020 09:59 Ответить
Это кого надо больница. Ни к каким волнам она отношения не имеет. Там лежат пациенты с насморком особой важности.
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17.11.2020 10:00 Ответить
Так и смысла нету разделять братские могилы, это ж не палаты "Феофании".
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17.11.2020 09:36 Ответить
А как там Дворец спорта? Переоборудуестя под КОВИД ?
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17.11.2020 10:28 Ответить
 
 