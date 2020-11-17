Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса, - Немчинов
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В некоторых больницах первой волны не осталось никаких помещений.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
Немчинов заявил, что по словам главы Минздрава Степанова, цель - предотвратить локдаун медицинской системы.
"Когда не будет уже никаких мест в больницах - а вы знаете, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений. Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волну, все больницы готовятся к приему больных с ковидом", - отметил министр.
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Расскажите о смертности дома...И о том как скорая не приезжает...
Да и государства у нас нет
Одна комната на смнртях
И плевать вам на людей
Вам выгодно.. Чтоб половина была под тво а вторая дома
Что хочу то и ворочу
Вместо комната--клоунадА
Тво -ивл
когда их будут сажать?
Віталій Барабаненко
У Тимошенко муж заболел коронавирусом Об этом ЮВТ рассказала в куллуарах ВР По ее словам карантин выходного дня она провела дома и помогала мужу И все бы ничего, но почему ЮВT после контакта с мужем не отправилась на самоизоляцию, а пришла в парламент, да еще и без маски?
https://twitter.com/i/status/1328366408582000646
А Борис Джонсон, незважаючи на те що перехворів, після контакту з хворим пішов на карантин. От лошара...
А что споём когда работники критической инфраструктуры на месяц пачками начнут выпадать? Бармены на столбы полезут? Ну ну....