Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса, - Немчинов

В некоторых больницах первой волны не осталось никаких помещений.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Немчинов заявил, что по словам главы Минздрава Степанова, цель - предотвратить локдаун медицинской системы.

"Когда не будет уже никаких мест в больницах - а вы знаете, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений. Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волну, все больницы готовятся к приему больных с ковидом", - отметил министр.

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