РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52334 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
26 562 17
Луганщина (2669) пропаганда (1874) радио (158) волонтеры (1438)

Сигнал радио наемников РФ, который они запустили на частотах "Армія FM", заглушен, - волонтер Гай

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сигнал радио наемников РФ, который они запустили на частотах "Армія FM", заглушен, - волонтер Гай

Фонд "Мир и КО", организация помощи военным и общественная организация "ГРУППА ПАТРИОТ" заглушили в городе Счастье сигнал радио наемников РФ.

Об этом сообщил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Официально заявляю, что сигнал радио "Народной милиции "ЛНР" который запустили под открытие нового КПВВ в городе Счастье - заглушен. Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным и Общественная организация "ГРУППА ПАТРИОТ" заглушили в городе Счастье сигнал радио Комбат ФМ. Вместо пропогандистских радио оккупантов, жители Счастья могут слушать радио Армия ФМ на волне 91, 9. Возле ТЭЦ и на КПВВ Армия ФМ звучит на частоте 92,1 ФМ. Радио оккупантов заглушено. Оно звучит в лесу. Пророссийские граждане имеют возможность пойти с приемниками за пределы города, и послушать радио оккупантов среди сосен. Слава Украине!" - сообщил Гай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ запустили на частотах "Армія FM" свое радио

Сигнал радио наемников РФ, который они запустили на частотах Армія FM, заглушен, - волонтер Гай 01

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+20
Почему этим занимаются волонтеры и общественные организации? Ааа,я же забыл-зелени насрать.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:30
+8
Я не представляю, что было бы с нашей страной без волонтерского движения, начиная с 2014 года? Была бы еще такая страна- УКРАИНА?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:32
+4
а лес заминирован?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему этим занимаются волонтеры и общественные организации? Ааа,я же забыл-зелени насрать.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:30 Ответить
а лес заминирован?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:31 Ответить
Я не представляю, что было бы с нашей страной без волонтерского движения, начиная с 2014 года? Была бы еще такая страна- УКРАИНА?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:32 Ответить
Нечего представлять ,вы для этого выбрали зедебилов.Так что ,еще будет ,совсем неизвестно! Причем большая часть этих волонтеров ,насмотревшись ,голобородько ,95 анал,и Г+Г ,а теперь задают глупые вопросы,что будет дальше ?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:45 Ответить
Як дотична до цієї інформації картинка з вінтажними речами? Сигнал радіо найманців РФ, який вони запустили на частотах "Армія FM", заглушено, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9724
показать весь комментарий
17.11.2020 09:44 Ответить
волонтер сказал - сигнал занолушен! ВОЛОНТЕР! Таран-баран, а где твоя армия? ты зачем просиживаешь вместе со своими баранами штаны.. не твое это место... атташе не может командовать армией... он может только звездеть... а командовать должен общевойсковой командир... вот и получается, то арахамийо небрито-немытое выскочит, то еще какая-то грязь - давайте сокращать армию... а баран таран в итоге не смог заглушить сигнал вражеского радио... да, такие примеры надо будет вносить в учебники о том как и за что судили украинских дураков от армии...
показать весь комментарий
17.11.2020 09:46 Ответить
Угу. Заглушили вьіделенную лицензионную частоту вместо того чтобьі изначально сделать так, чтобьі сапарам для того чтобьі вьійти на етой частоте необходимо бьіло находиться в самом Счастье(со всеми последствиями), а не в Луганске
показать весь комментарий
17.11.2020 09:58 Ответить
В Луганске более мощные вышки, к сожалению...тоже самое с Донецком было.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:36 Ответить
О! В Трехизбе уже три года стоит вьішка. В Счастье появилось украинское ТВ.
Но увеличить мощности радио не догадались.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:02 Ответить
А в 2014 р. хто зупнив кацапська навалу ? Презідент ? Міністр оборони ? Ні ! Зупинили волонтери , добровольці та бабусі які з своєі жебрацькоі пенсіі давали 20 грвн. на войско ..
показать весь комментарий
17.11.2020 10:09 Ответить
Ви, мабуть, мене невірно зрозуміли... до волонтерів питань ним... їм поклон... питання до довбнів в погонах...
показать весь комментарий
17.11.2020 12:02 Ответить
Я не наізжав , чессн слово ) просто якось воно згадалося..
показать весь комментарий
17.11.2020 13:52 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 09:47 Ответить
Хфігня
показать весь комментарий
17.11.2020 09:54 Ответить
Гут !
показать весь комментарий
17.11.2020 10:03 Ответить
комментарий отмечен как спам
Это фуфло вообще кто слушает? Помойму ни в одной стране мира нет такой тематики.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:28 Ответить
а зачем глушить ? свое надо ставить и агитацию вести , правда со снятием ареста с яныка вряд-ли кто поверит нашей агитации
армию фм не слушал , но сегодня послушаю
показать весь комментарий
17.11.2020 10:59 Ответить
 
 