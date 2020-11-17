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Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года

Фонд Петра Порошенко заключил соглашение о поставке кислородных концентраторов и станций, которые должны поступить до конца года.

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил в своем видеообращении , в котором он обнародовал срочный план по преодолению коронавирусной пандемии в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В самом большом дефиците сейчас - кислород. Вдоволь его только для Зеленского. Право дышать гарантировано только Владимиру Александровичу. Для всех остальных оно - под большим вопросом", - отметил Петр Порошенко.

"Мой Фонд уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для больниц. Купили все, что нашли и могут поставить до конца года. Но благотворители не могут заменить собой государство. Требуем обеспечить доступ каждой койки к кислороду, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом", - подчеркнул Порошенко.

"В ковидному фонде, - если не воровать на дороги и видосики! - достаточно средств для поставки лекарств и препаратов для бесплатного обеспечения больных согласно протоколам Министерства здравоохранения", - убежден пятый Президент.

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Топ комментарии
+60
Респект, господин ПРЕЗИДЕНТ и меценат!!!
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17.11.2020 09:39
+42
Твой осел ни одного не купил...и самое главное и не купит никогда...но видосики с пиаром уже полтора года штампует...щедрый он ваш...
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17.11.2020 09:42
+37
А мог ведь пару тонн асфальта купить чертов "барыга".
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17.11.2020 09:42
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МажьТє відосіки на хліб,та дихайТе повними грудьми.
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17.11.2020 10:54 Ответить
комментарий отмечен как спам
Фонд Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій до кінця року - Цензор.НЕТ 447
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17.11.2020 11:11 Ответить
Тебе еще смешно?
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17.11.2020 13:44 Ответить
Я так розумію, що "кінець епохи бідності" для тебе вже настав? Мабуть ти вчитель, який заробляє $4000 на місяць. Або асфальтоукладчик, який заробляє ще більше.
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17.11.2020 11:27 Ответить
Я думаю что жидозелень и его подручные должны дышать парами асфальта, но никак не кислородом.
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17.11.2020 11:25 Ответить
Ну что Порох под дых Монике Оманской
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17.11.2020 11:33 Ответить
Вы потерялись во времени и пространстве...
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17.11.2020 12:25 Ответить
Та ні, це просто він щойно уклав договір на бота, щойно зарегився, але методичок ще не отримав, тому поніс отсебятину
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17.11.2020 12:33 Ответить
Марно все це, бидло не оцінить, та ще й обгадить. От якби це хоча б з наклейкою на кожному апараті "не для зебіла", це мало б куди кращий ефект.
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17.11.2020 13:06 Ответить
Ага. Шмыгаль уже отчитался, что это он такой молодец.

Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек.

https://censor.net/ru/news/3231518/shmygal_o_dostijeniyah_v_borbe_s_covid19_za_6_mesyatsev_59_novyh_ptsrstantsiyi_50_tys_testov_v_sutki
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17.11.2020 13:12 Ответить
президент Порошенко хоч щось робить для подолання коронавірусної кризи, а те дурне знімає відосікі. У нормальних людей дисонанс через Зеленського - ЯК?! як може цей непотріб називатися президентом?
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17.11.2020 18:32 Ответить
спаситель ты наш, избавитель....
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17.11.2020 21:29 Ответить
У него просто супер интеллект прокачан, шикарно!
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17.11.2020 23:32 Ответить
Каждая волна эпидемии вот уже много лет сопровождается тремя стадиями путино-порохоботской истерики.
1. Власть ничего не делает.

2. Власть скрывает количество жертв.

3. Никакой эпидемии не было. Власть все придумала, чтобы отмыть денег.
Сейчас первая стадия второй волны. Недели через 2 путино-порохоботские говнометы, закричат про горы трупов в райцентрах.
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18.11.2020 01:06 Ответить
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