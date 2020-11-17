Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" установил места массовых расстрелов в сентябре 1941 года
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Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года.
По сообщению OBOZREVATEL, исследование продолжалось полтора года. В работе была использована уникальная технология пространственного 3D-моделирования.
Ученные выяснили, что первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, находившийся на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 состоялись расстрелы заключенных "еврейского отделения" транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне – ул. Шолуденко).
Основным же местом расстрела 33 771 евреев 29-30 сентября 1941 стал крупный западный отрог Бабьего Яра, а также, вполне вероятно, что расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.
В исследованиях приняли участие исторический консультант Мемориального центра, бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона Мартин Дин (США), украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Александр Круглов и специалисты Центра пространственных технологий, методом компьютерного 3D-моделирования реконструировали ландшафт урочища по состоянию на 1940-е годы.
"Мы провели действительно новаторскую исследовательскую работу. Собрав материалы аэрофотосъемки, фотографии, карты, проанализировав десятки свидетельств очевидцев, собрав по кусочкам факты, мы смогли воссоздать точную последовательность трагических событий конца сентября 1941 года в Яре и идентифицировать места расстрелов", – рассказал Мартин Дин.
Выводы специалистов Мемориального центра также учитывали предыдущие исследования, в частности проведенные ученым Львом Дробязко (1937-2017).
"Бывшие узники Сырецкого концлагеря утверждали, что в 1943 г. сжигали трупы в той части Бабьего Яра, напротив главных ворот концлагеря. Итак, если правильно установить его расположение, то можно установить участок Яра, где расстреливали евреев в последние дни сентября 1941 г. Максимально точно определить местонахождение Сырецкого концлагеря помогает немецкая аэрофотосъемка Киева от 26 сентября 1943 года. Сейчас это место расположено севернее современной улицы Щусева", – отметил Александр Круглов.
Одной из самых серьезных проблем воссоздания исторических событий в Бабьем Яре является то, что со времен Второй мировой войны ландшафт урочища претерпел кардинальные изменения. Архитекторы Центра пространственных технологий реконструировали природный ландшафт Бабьего Яра времен оккупации методом компьютерного 3D-моделирования.
Для создания цифровой 3D модели они использовали комбинацию различных материалов – топографических съемок 1924, 1953, 1968 и 2008 годов, аэрофотосъемки 1939 и 1943, спутниковых снимков и фотографий местности, сделанных в разные периоды на территории Бабьего Яра, начиная с 1930 года.
Архитекторы сопоставляли пространственные элементы с карт и аэрофотосъемки с реальными объектами – деревьями, электрическими столбами, домами, склонами оврага, которые были зафиксированы на фото. Также принималось во внимание положения солнца на небосклоне.
"Ключевым документальным свидетельством для нас стали кадры немецкого военного фотографа Иоганнеса Геле, снятые в Бабьем Яру в начале октября 1941 года. Мы проанализировали ключевые точки на этих фотографиях – топографию, элементы рельефа, сооружения и воссоздали их на трехмерной модели. Это позволило постепенно локализовать уже много фотографий и видео, сделанных в других местах", – рассказал директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.
Благодаря комплексной работе историков и архитекторов-исследователей удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге, а также соседнего песчаного карьера, где у евреев отбирали вещи, заставляя раздеваться.
Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра. Результаты исследования были представлены на заседании Научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Также на сайте Мемориального центра в разделе "Энциклопедия" опубликованы статьи Мартина Дина и Александра Круглова, а также Методология Центра Пространственных Технологий, по которому создавалась 3D-модель Бабьего Яра.
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Мені взагалі то, гидотні крикуни, які верещать про те що три відсотки євреїв не дають жити 75 відсоткам українців. З ваших слів, українці виступають тупою, маргинальною нацією ні на що не здатною. Яким можуть керувати один чи три відсотки особливо розумних та хитрих євреїв. Самим не гидить таке твердження?
Памятник расстрелянным стоит, мероприятия на годовщину проводятся, строительство на территории Б.Я. запрещено.
Ну разве что украинцы деньги на этом сшибать с других не собираются, вот и все отличие от тех кому "є діло".
И да, люди правильно пишут, что там не только евреи расстреливались.
P.S.Без слов
Тролли, я смотрю, всякую связь с реальностью потеряли, несут всякую ахинею.
Какой-то кружок ольгинских троллей, а не украинский сайт.
З іншої сторони, історія українсько-єврейських відносин дійсно була не проста і коливалася завжди з крайності в крайність. При тому, не завжди в тому були винні українці чи євреї. Для прикладу можна навести чорносотинські погроми на території українських губерній роSSійської імперії, коли прихильники "руSSкого мира" знищували євреїв та їх культуру на території ******** України.
Згадана історія ОУН та євреїв теж була неоднорідна. І про це варто було б говорити і досліджувати. Та кому стало до історичних досліджень і відображення цих аспектів в історії? А там було всяке, і говорити що, Рівлін у всьому помиляється не є історично вірно. Тут як у всьому світі історія відносин між народами, які живуть вперемішку траплялося всяке. Чи краще у нас історичні питання з поляками, росіянами чи мадярами? Іноді легше примиритися з німцями ніж з сусідами.
До речі, оті страшні сотні тисяч були ліквідовані не тільки руками перерахованих вище осіб, яки себе євреями не вважали, а сіонізм для них був таким самим націоналізмом, як і решта. То, були чистокровні совки, які будували не іудейське царство, а Радянський Союз. Своїх родичів вони крошили так само, як і решту.
Такое было сто лет назад, но история учит что ничему она не учит.
Зате після війни Ж2 акуратно дерла і досі дере багатомільярдні дойчмарочні "коппенсації" з Німеччини, фактично - продавши своїх соплемінників за дойчмарки нащадків тих же нацистів ! І - нічого, комфортно....