РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7799 посетителей онлайн
Новости Общество
4 200 40
Бабий Яр (185) история (1996)

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" установил места массовых расстрелов в сентябре 1941 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года.

По сообщению OBOZREVATEL, исследование продолжалось полтора года. В работе была использована уникальная технология пространственного 3D-моделирования.

Ученные выяснили, что первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, находившийся на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 состоялись расстрелы заключенных "еврейского отделения" транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне – ул. Шолуденко).

Основным же местом расстрела 33 771 евреев 29-30 сентября 1941 стал крупный западный отрог Бабьего Яра, а также, вполне вероятно, что расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.

В исследованиях приняли участие исторический консультант Мемориального центра, бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона Мартин Дин (США), украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Александр Круглов и специалисты Центра пространственных технологий, методом компьютерного 3D-моделирования реконструировали ландшафт урочища по состоянию на 1940-е годы.

"Мы провели действительно новаторскую исследовательскую работу. Собрав материалы аэрофотосъемки, фотографии, карты, проанализировав десятки свидетельств очевидцев, собрав по кусочкам факты, мы смогли воссоздать точную последовательность трагических событий конца сентября 1941 года в Яре и идентифицировать места расстрелов", – рассказал Мартин Дин.

Выводы специалистов Мемориального центра также учитывали предыдущие исследования, в частности проведенные ученым Львом Дробязко (1937-2017).

"Бывшие узники Сырецкого концлагеря утверждали, что в 1943 г. сжигали трупы в той части Бабьего Яра, напротив главных ворот концлагеря. Итак, если правильно установить его расположение, то можно установить участок Яра, где расстреливали евреев в последние дни сентября 1941 г. Максимально точно определить местонахождение Сырецкого концлагеря помогает немецкая аэрофотосъемка Киева от 26 сентября 1943 года. Сейчас это место расположено севернее современной улицы Щусева", – отметил Александр Круглов.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр установил места массовых расстрелов в сентябре 1941 года 01

Одной из самых серьезных проблем воссоздания исторических событий в Бабьем Яре является то, что со времен Второй мировой войны ландшафт урочища претерпел кардинальные изменения. Архитекторы Центра пространственных технологий реконструировали природный ландшафт Бабьего Яра времен оккупации методом компьютерного 3D-моделирования.

Для создания цифровой 3D модели они использовали комбинацию различных материалов – топографических съемок 1924, 1953, 1968 и 2008 годов, аэрофотосъемки 1939 и 1943, спутниковых снимков и фотографий местности, сделанных в разные периоды на территории Бабьего Яра, начиная с 1930 года.

Архитекторы сопоставляли пространственные элементы с карт и аэрофотосъемки с реальными объектами – деревьями, электрическими столбами, домами, склонами оврага, которые были зафиксированы на фото. Также принималось во внимание положения солнца на небосклоне.

"Ключевым документальным свидетельством для нас стали кадры немецкого военного фотографа Иоганнеса Геле, снятые в Бабьем Яру в начале октября 1941 года. Мы проанализировали ключевые точки на этих фотографиях – топографию, элементы рельефа, сооружения и воссоздали их на трехмерной модели. Это позволило постепенно локализовать уже много фотографий и видео, сделанных в других местах", – рассказал директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр установил места массовых расстрелов в сентябре 1941 года 02

Благодаря комплексной работе историков и архитекторов-исследователей удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге, а также соседнего песчаного карьера, где у евреев отбирали вещи, заставляя раздеваться.

Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра. Результаты исследования были представлены на заседании Научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Также на сайте Мемориального центра в разделе "Энциклопедия" опубликованы статьи Мартина Дина и Александра Круглова, а также Методология Центра Пространственных Технологий, по которому создавалась 3D-модель Бабьего Яра.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Там не только евреев расстреливали,до этого там евреи из чк,расстреливали неевреев.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:05
+12
Только 45% убитых в бабьем яру - евреи. Но жиды продолжают вешать нам лапшу про голокост.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:13
+9
100% У них, Виват Израэль - патриотизм, а Слава Украине-нацизм.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там не только евреев расстреливали,до этого там евреи из чк,расстреливали неевреев.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:05 Ответить
100% У них, Виват Израэль - патриотизм, а Слава Украине-нацизм.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:28 Ответить
Хто заважає українцям проводити такі дослідження? Якщо не знають як то, треба вчитися у євреїв. Та, схоже що, українців цікавлять більше інші проблеми.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:29 Ответить
А хто забов'язаний піклуватися про українців, яким самим на все насрати крім, власного кабанчика?
Мені взагалі то, гидотні крикуни, які верещать про те що три відсотки євреїв не дають жити 75 відсоткам українців. З ваших слів, українці виступають тупою, маргинальною нацією ні на що не здатною. Яким можуть керувати один чи три відсотки особливо розумних та хитрих євреїв. Самим не гидить таке твердження?
показать весь комментарий
17.11.2020 10:38 Ответить
Тупе жиденя,відлізь від мене.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:56 Ответить
О, я дивлюся що, пан гароно вивчив власне педігрі і крім кацапів там нікого не знайшов?
показать весь комментарий
17.11.2020 12:23 Ответить
забавно это слышать от человека с фамилией Абрамов))
показать весь комментарий
17.11.2020 10:53 Ответить
скоріше за все тролль
показать весь комментарий
17.11.2020 11:33 Ответить
Евреи из ЧК сами не расстреливали, для этого приезжала специальная расстрельная команда из России. И немцы тоже не любили заниматься расстрелами. их айнзац группы. комплектовались в основном латышами и опять-таки кацапами.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:23 Ответить
Леонид Аксельрод - лично расстрелявший сотни людей. Аксельрод прошёл всю войну, стал майором госбезопасности, руководил "расстрельным отрядом" на ряде фронтов, получил за это два ордена, а в 1950-е работал замдиректора Львовской оперы.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:57 Ответить
А яке історичне ставлення євреїв до Аксельрода, чи Аксельрода до євреїв? Думаю що, радянські діячі єврейського походження євреями себе не вважали, як і євреї не вважають їх євреями. Це, були і є типові совки, які маструбували на "зорі Кремля" і нищили всіх ворогів без обзіру на національність. Євреїв вони вбили у відсотковому відношенні не менше ніж інших. Чи ви вважаєте що, Троцький чи Ягода вважали себе євреями і сповідували сіонізм? Багато після них залишилося сінагог?
показать весь комментарий
17.11.2020 12:20 Ответить
Немає ніяких євреїв,цю назву нав'язав троцький,слухай жид,не пиши мені свою маячню.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:56 Ответить
Вина за все эти преступления лежит исключительно на сталинском режиме .
показать весь комментарий
17.11.2020 10:08 Ответить
Только 45% убитых в бабьем яру - евреи. Но жиды продолжают вешать нам лапшу про голокост.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:13 Ответить
45 це, не малий відсоток. І якщо євреям стало до того то, в чому їх вина що, українцям діла нема до 55% своїх?
показать весь комментарий
17.11.2020 10:31 Ответить
а что значит "нема діла"?
Памятник расстрелянным стоит, мероприятия на годовщину проводятся, строительство на территории Б.Я. запрещено.
Ну разве что украинцы деньги на этом сшибать с других не собираются, вот и все отличие от тех кому "є діло".
показать весь комментарий
17.11.2020 13:16 Ответить
Ну, формально відзвітували. "Что вам єщьо пообєщать?" І чим це, краще тих кого ви звинувачуєте.
показать весь комментарий
18.11.2020 12:34 Ответить
от голода в 30-е годы умирали не только украинцы. Это не значит что Голодомор не был геноцидом украинцев.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:54 Ответить
Какой баян. Это все было уже давно установлено и известно. Я жил с 1995 по 2010 на Лукьяновке рядом с Бабьим яром, и все это знал.
И да, люди правильно пишут, что там не только евреи расстреливались.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:29 Ответить
Не прошло и 80 лет, как точно установили места!!!, а здесь и 3D, а будут и наверняка и 4, 5,6 и прочие D модели, и со стереозвуком, и квадро, и эффектом полного присутствия...и т.д. и т.п., и глядять эти невинноубиенные души на этих всех специалистов и и их помыслы, и даже не удивляются этому маразму, а уж сколько средств было потрачено и осело у кышенях....
P.S.Без слов
показать весь комментарий
17.11.2020 12:26 Ответить
То ж не з вашої кишені гроші. Я так розумію що, то пов'язано з ізраїльським інститутом пам'яті. Там люди піклуються про своє минуле, а у нас екскаваторами розкопують древні могильники і винних найти не можуть.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:33 Ответить
Фоточки мы эти видели и никаких евреев на них нет.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:31 Ответить
а что - на фотках люди стоят со спущенными трусами и снято таким крупным планом что видно - обрезанный человек или нет?
Тролли, я смотрю, всякую связь с реальностью потеряли, несут всякую ахинею.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:55 Ответить
Я требую от администратора сайта следить за ксенофобскими высказываниями. Это уже не комментарии а какая-то сплошная пропаганда антисемитизма и ксенофобии в целом.
Какой-то кружок ольгинских троллей, а не украинский сайт.
показать весь комментарий
17.11.2020 10:57 Ответить
Откуда вы лезете невежды дегенеративные,семиты это не только жиды,антисемит-термин для дегенератов.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:02 Ответить
Достали уже своими голокостами и Бабим яром. Других, блин, проблем в стране нет
показать весь комментарий
17.11.2020 11:26 Ответить
Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Израиля Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. / В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:34 Ответить
З однієї сторони, Рівлін, як і багато інших євреїв і не тільки євреїв, є жертвами вікової московської пропаганди, яка постійно педалювала ідею міжетнічної ненависті між євреями та українцями. І Україна для її поборення робила дуже мало. В головному, вигодувані Совком українські лідери зводили все до "прошення вибачення" і історичного приниження українського національного руху. Підгодовуючи тим самим московських пропагандистів.
З іншої сторони, історія українсько-єврейських відносин дійсно була не проста і коливалася завжди з крайності в крайність. При тому, не завжди в тому були винні українці чи євреї. Для прикладу можна навести чорносотинські погроми на території українських губерній роSSійської імперії, коли прихильники "руSSкого мира" знищували євреїв та їх культуру на території ******** України.
Згадана історія ОУН та євреїв теж була неоднорідна. І про це варто було б говорити і досліджувати. Та кому стало до історичних досліджень і відображення цих аспектів в історії? А там було всяке, і говорити що, Рівлін у всьому помиляється не є історично вірно. Тут як у всьому світі історія відносин між народами, які живуть вперемішку траплялося всяке. Чи краще у нас історичні питання з поляками, росіянами чи мадярами? Іноді легше примиритися з німцями ніж з сусідами.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:15 Ответить
Евреи на бытовом уровне -милейшие люди а в руководстве-чудовища. Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 году создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Розалия Залкинд (Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене), Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:51 Ответить
В побуті всі люди милі. Достатньо подивитися характеристики на членів НСДРП у фільмі "17 миттєвостей весни" Чи думаєте всі українці були милі люди?
До речі, оті страшні сотні тисяч були ліквідовані не тільки руками перерахованих вище осіб, яки себе євреями не вважали, а сіонізм для них був таким самим націоналізмом, як і решта. То, були чистокровні совки, які будували не іудейське царство, а Радянський Союз. Своїх родичів вони крошили так само, як і решту.
показать весь комментарий
18.11.2020 12:30 Ответить
Что евреи во власти зло, знали цари, Сталин, Хрущёв, Брежнев.Этого не знают избравшие кодлан Коломойского и поэтому Украина ускоренно нищает. Обнищание видят и комментаторы - евреи у которых по каким то причинам нет возможности сбежать за бугор.
Такое было сто лет назад, но история учит что ничему она не учит.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:09 Ответить
Шкода, що тоді у ВР не було фракції "Свободи" (більшість партії тоді була на фронті в армії і в добробатах). Вилетіло в це обрізане пейсате з Ради копняком у сраку. Шкода...
показать весь комментарий
17.11.2020 12:51 Ответить
Хто заважав Свободі на останніх виборах?
показать весь комментарий
18.11.2020 12:31 Ответить
А МЕНЕ ЗА ЦЕ ПОДВОЄННЯ СВИСТЯЧИХ ЗВУКІВ, ВЖЕ ПАРУ РАЗІВ БАНИЛИ Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року - Цензор.НЕТ 3551
показать весь комментарий
17.11.2020 12:34 Ответить
Українці винесли величезну частину тягарю тої війни. Українців загинуло там врази більше, ніж євреїв. У тому числі і на фронтах, у полоні, в концтаборах і , навіть у Бабиному Яру. На відміну від євреїв Українці воювали, а євреї (у т.ч. боєздатні!) драпали як і куди могли, ховалися по норах і горищах у той час як Українці рятували їхні задниці від тотального винищення. А після війни Ж2 згадує лише про УПА і Дем"янюка. Євреї, володіючи тоді левовою часткою світового капіталу могли(і повинні би!) рекрутувати, озброїти, забезпечити цілі єарейські фронти, армії, дивізії, ескадри! Ага... в-основному на продуктових складах і в агітбригадах. "Героїчно" співали і від"їдалися.
Зате після війни Ж2 акуратно дерла і досі дере багатомільярдні дойчмарочні "коппенсації" з Німеччини, фактично - продавши своїх соплемінників за дойчмарки нащадків тих же нацистів ! І - нічого, комфортно....
показать весь комментарий
17.11.2020 12:38 Ответить
Та, вы нам покажите не мультики, а реальные экзгумированные останки, тысячи пуль и гильз от расстрелов... А-то, "союзмультфильм" сплошной.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:07 Ответить
на кухне потравил прусаков думал больше не будет нет через время опять появились
показать весь комментарий
17.11.2020 13:45 Ответить
 
 