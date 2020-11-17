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Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина

В Кабинете Министров Украины заявили, что мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно вне их компетенции. Так в правительстве прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин на выходных.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словами, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

"Если они будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - заявил он.

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По словам министра, Кабмин будет реагировать.

В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введения карантина выходного дня желанием разорвать цепочку заболеваемости. По словам Немчинова, задача - чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного.

"Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения", - заявил Немчинов.

Он отметил, что по прогнозу СНБО, если бы не было усиления карантина, то в декабре в Украине фиксировалось бы 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в день.

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"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас", - считает он.
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Топ комментарии
+10
Біля мене є невеличкий магазинчик сантехніки в житловому будинку переобладнаний з викупленої квартири. Його відвідує кілька людей в день, а то і зовсім нікого. Чому власнику магазину забороняють працювати і заробити хоч якусь копійку для існування? В той же час супермаркети торгують і там черги біля кас.
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17.11.2020 10:25
+9
1. - приучают быдло к послушанию
2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны
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17.11.2020 10:44
+8
Все эти карантины, штрафы не соответствуют Законам Украины, а являются самодеятельностью недоумков из "95 квартала" и их корешей. Кто сомневается - Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України. Закон Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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17.11.2020 10:34
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Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина, как любого?

Или конкретно э.......
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17.11.2020 10:18 Ответить
Міський голова, обраний громадою, скоріше покладе болт на штраф, аніж власник магазина.
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17.11.2020 11:14 Ответить
должность городского головы освобождает от ответственности? это что-то новое
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17.11.2020 12:14 Ответить
Міський голова відповідає перед громадою, яка його обрала. А перед профанами, які вводять карантини, не маючи уяви про їх можливі наслідки - не відповідає.
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17.11.2020 13:58 Ответить
Не штрафовать а САЖАТЬ надо ... Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина - Цензор.НЕТ 2624лет на 10 ...
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17.11.2020 10:18 Ответить
Дада, сажалка ещё не отросла у зебильчиков. И не отрастёт.
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17.11.2020 10:22 Ответить
быдлак, внучок НКВД-та?
поналазили на Украину...
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17.11.2020 10:40 Ответить
Вата ты ватная , Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину - Цензор.НЕТ 3404надо говорить В Украину ... Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину - Цензор.НЕТ 2365
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17.11.2020 10:47 Ответить
Лучше посадите тех, кто забрал деньги с короновирусного фонда на дорожный распил
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17.11.2020 10:43 Ответить
Пусть и предприниматели идут работать в больницы.Интересно,Зе тоже ФОПовцы лечат?
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17.11.2020 10:20 Ответить
зе, в перерыве между видосиками, сам полы в феофании моет. подрабатывает на пол-ставки
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17.11.2020 12:15 Ответить
Мне интересно, это местная полиция будет делать, да? Муахаха. Анекдот дня. Патрульный Петренко составляет протокол на мэра.
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17.11.2020 10:21 Ответить
если сверху команду дадут, то оформит. или мэр у нас ровнее равных?
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17.11.2020 12:16 Ответить
Примеры в студию, пожалуйста. Не увижу своими глазами = не поверю.
Пример. Тут на цензоре масса прессух Степанова внутри общественных сооружений без маски.
Где хоть один протокол на 170грн. хотя бы?
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17.11.2020 12:26 Ответить
так вроде на того же зеленского и шмыгаля оформили протоколы за кафешку в хмельницком. так что возможно и такое (но опять же, по команде верху, понятно что по собственной инициативе местные менты не будут). штраф, кстати, от 17 000 грн, а не 170
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17.11.2020 12:32 Ответить
1. Не путай.
2. То на них вначала оформили. И именно "вроде" потому как никто нихрена не платил. Да и те протоколы на 17к массово оспаривались, потому как Кабмин по закону не может вводить ограничения прав.
ПОтому потом они (... понятно кто) сделали хитрее. Они внесли изменения в админкодекс. Предусмотрев штраф в 170-255грн. за нарушение любого карантина. А не "законно установленного" (то есть через военное / чрезвычайное положение).
Да и сумма такая что массово оспаривать не будут (170грн ради них в суды... сбор больше).
Так шо на одном только цензоре можно фоточек на Степанова насобирать на где-то десятка полтора таких протоклов минимум. Но ни один из них... так и не был составлен.
Так шо таки да. Демократия... но некоторые более демократичны чем иные.
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17.11.2020 12:36 Ответить
1. не путаю. или на президента легче оформить - чем на условного мэра львова? ты думаешь, если аваков даст команду местным ментам, то они не выполнят?
2. не платили, так как дело еще в суде не рассмотрено. привлекают к ответственности постановлением, а не протоколом.
3. протокол не оспаривается. оспорить можно только постановление.
4. в админкодекс изменений еще никто не вносил. это законопроект. по факту - штраф сейчас по купап от 17 000 грн согласно статье 44-3 купап
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17.11.2020 12:46 Ответить
1. Не даст. Не выполнят. Найдут 100500 причин. Ну или покаж мне протокол)) Серьезно, я буду рад. Но так не будет.
2. Там если не ошибаюсь было рассмотрение по Зе и суд признал шо он типа ничего не нарушил. Или все еще неприкосновенен... тут важен факт. Факт: не платили.
3. Он проголосован и опубликован. Но вроде еще не подписан, тут ты прав.
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17.11.2020 13:48 Ответить
1.оформить протокол - еще не значит привлечь к ответственности. так что спокойно могут оформить
2.у нас даже главу набу привлекли к ответственности за коррупционную админку. так что все может быть, если дадут команду сверху
3.по зе еще не рассматривали. но я уверен что не привлекут. админку очень легко развалить. я выигрываю около 90 % дел по админштрафам.
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17.11.2020 17:27 Ответить
Біля мене є невеличкий магазинчик сантехніки в житловому будинку переобладнаний з викупленої квартири. Його відвідує кілька людей в день, а то і зовсім нікого. Чому власнику магазину забороняють працювати і заробити хоч якусь копійку для існування? В той же час супермаркети торгують і там черги біля кас.
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17.11.2020 10:25 Ответить
Если человеку нужно купить смеситель, к примеру, или какой-либо инструмент - он все равно его купит. Какая этим тварям вообще разница, когда и где это произойдет? Ну перестроятся люди с выходных на будние дни. Кому от этого станет легче? В будние дни в Киеве транспорт забит, а вот в выходные пассажиропоток маленький - даже пробок нет. Так какой смысл ограничивать людей в выходные?
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17.11.2020 10:39 Ответить
Видимость деятельности.
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17.11.2020 10:43 Ответить
1. - приучают быдло к послушанию
2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны
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17.11.2020 10:44 Ответить
Еще одно чучело нарисовалось
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17.11.2020 10:27 Ответить
Все эти карантины, штрафы не соответствуют Законам Украины, а являются самодеятельностью недоумков из "95 квартала" и их корешей. Кто сомневается - Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України. Закон Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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17.11.2020 10:34 Ответить
До сраки цей "карантин вихідного дня". Треба, щоб хворі не катались по всьому місту, щоб пройди тест і флюрографію, а по звонку на горячу лінію пройти цей тест у себе вдома. Але зелені рукожопи можуть тільки красти внаглу, а навіть цього не можуть. Своїми запретами і штрафами зелені тільки налаштовують регіони проти Києва.
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17.11.2020 10:49 Ответить
Флюорография скорей всего не покажет ничего, даже если более 50% легких повреждено. Это особенность вирусных пневмоний. На рентгене увидит только специалист. Хорошо показывает КТ, но его всем делать не будешь. А по карантину выходного дня с Вами согласен полностью.
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17.11.2020 10:58 Ответить
Не обов'язково проходити рентген. Є ознаки хвороби, такі, як втрата нюху. А киснева терапія необхідна всім, у кого нестача кисню у крові. Такий аналіз провести дуже легко і швидко. Важливо, щоб все це робилось безкоштовно, бо у людей нема грошей
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17.11.2020 11:03 Ответить
Немчинов - міністр Кабінету міністрів - це що за посада, Зеля наплодив незрозуміло що, міліонні статки своїм прислужцам на надуманих посадах
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17.11.2020 11:23 Ответить
но владельца сети строительных магазинов штрафовать не будут. почуйствуйте разницу между одним магазином и их сетью ))
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17.11.2020 11:25 Ответить
Да кто ты такой, Немчинов, чтобы указывать, что делать местному самоуправлению? Ты просто министр кабинета министров, который даже ни одно министерство не возглавляет! Почитай Положення про свою должность, муфлон!
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17.11.2020 12:03 Ответить
 
 