Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина
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В Кабинете Министров Украины заявили, что мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно вне их компетенции. Так в правительстве прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин на выходных.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словами, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.
"Если они будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - заявил он.
По словам министра, Кабмин будет реагировать.
В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введения карантина выходного дня желанием разорвать цепочку заболеваемости. По словам Немчинова, задача - чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного.
"Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения", - заявил Немчинов.
Он отметил, что по прогнозу СНБО, если бы не было усиления карантина, то в декабре в Украине фиксировалось бы 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в день.
"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас", - считает он.
Пожалуйста, подождите...
Или конкретно э.......
поналазили на Украину...
Пример. Тут на цензоре масса прессух Степанова внутри общественных сооружений без маски.
Где хоть один протокол на 170грн. хотя бы?
2. То на них вначала оформили. И именно "вроде" потому как никто нихрена не платил. Да и те протоколы на 17к массово оспаривались, потому как Кабмин по закону не может вводить ограничения прав.
ПОтому потом они (... понятно кто) сделали хитрее. Они внесли изменения в админкодекс. Предусмотрев штраф в 170-255грн. за нарушение любого карантина. А не "законно установленного" (то есть через военное / чрезвычайное положение).
Да и сумма такая что массово оспаривать не будут (170грн ради них в суды... сбор больше).
Так шо на одном только цензоре можно фоточек на Степанова насобирать на где-то десятка полтора таких протоклов минимум. Но ни один из них... так и не был составлен.
Так шо таки да. Демократия... но некоторые более демократичны чем иные.
2. не платили, так как дело еще в суде не рассмотрено. привлекают к ответственности постановлением, а не протоколом.
3. протокол не оспаривается. оспорить можно только постановление.
4. в админкодекс изменений еще никто не вносил. это законопроект. по факту - штраф сейчас по купап от 17 000 грн согласно статье 44-3 купап
2. Там если не ошибаюсь было рассмотрение по Зе и суд признал шо он типа ничего не нарушил. Или все еще неприкосновенен... тут важен факт. Факт: не платили.
3. Он проголосован и опубликован. Но вроде еще не подписан, тут ты прав.
2.у нас даже главу набу привлекли к ответственности за коррупционную админку. так что все может быть, если дадут команду сверху
3.по зе еще не рассматривали. но я уверен что не привлекут. админку очень легко развалить. я выигрываю около 90 % дел по админштрафам.
2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны