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Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме в Киеве. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Ночью в многоэтажном жилом доме на ул. Энтузиастов в Днепровском районе Киева произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным спасалей, 17 ноября в 1:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Энтузиастов, 3 в Днепровском районе столицы.

По прибытии на место происшествия было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 3 этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир. 

В 2:02 возгорание было локализовано и в 2:14 ликвидировано.

Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме в Киеве 01

Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасателями были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни почти полусотни человек, - ГСЧС

Спасатели подчернули, что ночью довольно низкая температура, а спасаясь от пожара, не все люди смогли прихватить с собой теплые вещи. Поэтому эвакуированных и спасенных, вместе с детьми, посадили в пожарные автомобили, чтобы люди могли согреться. Впоследствии, когда пожар был ликвидирован и угрозы жизни людей не было, жителям разрешили вернуться в свое жилье.

Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме в Киеве 02

В результате пожара огнем повреждены обшивки дверей всех квартир на 3 этаже, закопчены стены и потолок подъезда, в одной из квартир повреждена мебель, закопчены стены и потолок коридора.

На место происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме в Киеве 03

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме в Киеве 04
Фото: сайт ГСЧС
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Какой-то рагуль сложил автомобильные покрышки в общем коридоре на лестничной клетке.
На месте его соседей, я бы организовал ему коллективное физическое замечание первой степени.
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17.11.2020 10:31 Ответить
Там под деверь подперли шинами и подожгли снаружи.
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17.11.2020 11:08 Ответить
такая резинка от бычка не воспылает...= умышленный поджог - намёк покрышечнику...(((
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17.11.2020 13:40 Ответить
так ты организатор, .. или исполнитель физ.замечания..??? Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві - Цензор.НЕТ 3082
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17.11.2020 13:41 Ответить
Как можно там положить покрышки так, что бы огонь зашел в квартиру, там же пролет, где можно хоть что-то вместить(например курящих оленей) находится на пол этажа ниже за лифтом?
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17.11.2020 11:00 Ответить
Готувався йти до Зелі палити шини і горлати "ні капітуляціі!".
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17.11.2020 15:37 Ответить
 
 