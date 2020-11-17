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За сутки в МВД выявили 484 случая COVID-19, большинство в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в МВД выявили 484 случая COVID-19, большинство в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях

Сегодня, 17 ноября, зафиксированы 484 подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных - в Житомирской (+28), Ивано-Франковской (+27) областях и в Киеве (+112).

С начала пандемии COVID-19 обнаружили в 18 343 правоохранителей МВД, выздоровели - 17 379 человек, умерли от коронавирусной болезни - 54.

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Автор: Богдан Гуньковський
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За сутки в МВД выявили 484 случая COVID-19, большинство в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 8165
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17.11.2020 10:34 Ответить
 
 