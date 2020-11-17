Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Для лечения коронавируса пацинет не обязан иметь декларацию с семейным врачом.
Об этом во время трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория оказать медпомощь. Даже если у вас нет семейного врача", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, декларацию можно подписать и после выздоровления.
Топ комментарии
+10 Serhii 3ed11e2e
показать весь комментарий17.11.2020 10:51
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий17.11.2020 10:52
+6 vismavista
показать весь комментарий17.11.2020 10:53
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Ага, понятно, о каком пациенте идет речь))) В заголовке прям фамилия указана.
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Не вийшла така "раціоналізація" у зелених мародерів. Мародери зауважили, що це буде занадто навіть для терплячих українців. Можуть не витримати і змести всю цю зелену наволоч нафіг.
и живительные слова говорящей головы с тиливизора