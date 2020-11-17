"Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов"

Для лечения коронавируса пацинет не обязан иметь декларацию с семейным врачом.

Об этом во время трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория оказать медпомощь. Даже если у вас нет семейного врача", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, декларацию можно подписать и после выздоровления.

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