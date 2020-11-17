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Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов

Для лечения коронавируса пацинет не обязан иметь декларацию с семейным врачом.

Об этом во время трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория оказать медпомощь. Даже если у вас нет семейного врача", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, декларацию можно подписать и после выздоровления.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Могут лечить.А могут и не лечить.Второе чаще
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17.11.2020 10:51
+9
Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов - Цензор.НЕТ 8971
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17.11.2020 10:52
+6
Какая "амбулатория"? У зеленых клоунов дела подменяются пустопорожней болиовней. Ни к какой "булатории", без деклараций тебя и не подпустят. Степанов знает, но привычно врет.
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17.11.2020 10:53
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Могут лечить.А могут и не лечить.Второе чаще
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17.11.2020 10:51 Ответить
Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов - Цензор.НЕТ 8971
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17.11.2020 10:52 Ответить
Могут лечить...а могут и не лечить, что в основном и делают,посылая...заключать ли подальше
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17.11.2020 10:52 Ответить
Можуть лікувати, а можуть лічити. Залежить від того, скільки хворий готовий віддати за своє здоров'я.
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17.11.2020 11:08 Ответить
Какая "амбулатория"? У зеленых клоунов дела подменяются пустопорожней болиовней. Ни к какой "булатории", без деклараций тебя и не подпустят. Степанов знает, но привычно врет.
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17.11.2020 10:53 Ответить
почему сразу врет? Может тупит по привычке))
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17.11.2020 11:13 Ответить
Все буде як завжди... скоріше не будуть лікувати, ніж навпаки.
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17.11.2020 10:54 Ответить
"Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов"

Ага, понятно, о каком пациенте идет речь))) В заголовке прям фамилия указана.
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17.11.2020 10:54 Ответить
а в переполненной больнице совсем пофиг есть у больного декларация или нет...там мест нет, и лекарств, и концентрата, и медиков, и еще много-много чего нет (а что должно было бы там быть если б не растырили деньги и не тратили их на мнимых больных в Феофании)
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17.11.2020 10:56 Ответить
От клас! Угоду з сімейним лікарем уклало відсотків 5 населення. А на решту 95% можна забити і не лікувати від ковіду? Нехай дохнуть? Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 8084
___________
Не вийшла така "раціоналізація" у зелених мародерів. Мародери зауважили, що це буде занадто навіть для терплячих українців. Можуть не витримати і змести всю цю зелену наволоч нафіг.
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17.11.2020 10:59 Ответить
Ліків від ковід не існує,яке лікування блазЕнь?
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17.11.2020 11:06 Ответить
Лекарства от самого вируса действительно нет, но это не значит, что лечить совсем не нужно. Да легким пациентам нужно просто сидеть дома. Есть анализ, который показывает уровень D-димера. Если он сильно повышен (даже при отсутствии серьезной пневмонии), то осложнения больному обеспечены. И там уже без антикоагулянтов не обойдешься. Иначе ОРДС, инфаркт, инсульт и т.п.
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17.11.2020 11:36 Ответить
Що значить можуть??? Зобов'язані!!!
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17.11.2020 11:14 Ответить
огласите пста прайслист и такого вот лечения.
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17.11.2020 11:22 Ответить
Жаль, что нету покойного Чумака с его банками, одна надежда на Бульварные пирамидки....
и живительные слова говорящей головы с тиливизора Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7649 Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7649 Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7649
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17.11.2020 12:09 Ответить
 
 