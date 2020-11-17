В ВСУ зафиксирован 24-й летальный случай от коронавируса, за сутки выявили 129 инфицированных, - Командование Медсил
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По состоянию на 10.00 17 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2 401 человек.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии излечились 5 614 человек.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 368 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 158 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 24-й летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.
Военнослужащий ВС Украины заболел 14.10.2020, лечился самостоятельно, за помощью обратился 19.10.2020 года, и в дальнейшем был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с диагнозом: Коронавирусная болезнь COVID-19, внебольничная правосторонняя пневмония.
17.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Военнослужащий ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.
За прошедшие сутки зарегистрированы 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 22 человека:
Дома под присмотром медицинской службы находится 107 человек:
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