В ВСУ зафиксирован 24-й летальный случай от коронавируса, за сутки выявили 129 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 17 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2 401 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии излечились 5 614 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 368 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 158 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 24-й летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащий ВС Украины заболел 14.10.2020, лечился самостоятельно, за помощью обратился 19.10.2020 года, и в дальнейшем был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с диагнозом: Коронавирусная болезнь COVID-19, внебольничная правосторонняя пневмония.

17.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Военнослужащий ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.

За прошедшие сутки зарегистрированы 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 22 человека:

Дома под присмотром медицинской службы находится 107 человек:

Также читайте: Армия не вернется на старую систему питания, - Минобороны