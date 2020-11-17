В Киеве от коронавируса за сутки умерли 14 человек, 359 - выздоровели, выявили 1 143 новых случая, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 52 642.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки еще 1 143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 52 642", - говорится в сообщении.

Среди заболевших: 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 43 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 42 мальчика от 21 дня до 17 лет. Заболели также 45 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус побороли 19 126 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 164, в Деснянском - 155 и 139 случаев в Днепровском районе.

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