РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3831 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1 032 8
Янукович (30770) ГБР (2539) Соколов Александр (33)

Без изменений в УПК заочное осуждение не имеет перспектив, - замдиректора ГБР Соколов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без изменений в УПК заочное осуждение не имеет перспектив, - замдиректора ГБР Соколов

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что в Украине правовая проблема применения спецрасследования не нова, а многочисленные противоречия, несогласованность и неоднозначное толкование привело к тому, что в последнее время его применение ограничено.

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ, объясняя почему суд апелляционной инстанции отменил решение о применении заочной процедуры в отношении беглого президента Виктора Януковича.

"Это та проблема, о которой говорили ещё Горбатюк и Луценко в 2017 году, которую обсуждали, разрабатывали законопроекты но так и не внесли изменения в УПК. Ее суть сводится к тому, что для объявления в розыск достаточно вынесения постановления об объявлении в международный розыск или обязательно нахождение в базе розыска Интерпола. И на этот счёт разные подходы и соответственно выводы. Печерский суд, рассматривавший ходатайство прокурора о "заочке" занял позицию, что для пребывания в розыске достаточно объявления в розыск Януковича постановлением. Апелляционный суд избрал другую позицию, посчитав, что для применения заочной процедуры самого постановления следователя или прокурора об объявлении в розыск не достаточно, а должна соответствующая информация содержаться в базе Интерпола о его розыске", - отмечает Соколов.

Читайте также: Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

По его словам, эти правовые проблемы известны с 2017 года и неоднократно в парламент вносились законопроекты, направленные на устранение противоречий.

"В феврале-марте этого года Офисом Генерального прокурора и ГБР разрабатывался законопроект с учетом уже наработанной практики и изученных проблемных вопросов. После его изучения и обсуждения со следователями, прокурорами и ученными он был направлен с просьбой поддержать всем руководителям фракций ВРУ, приняли участие в его обсуждении в комитете Парламента. Но до сих пор законопроект ни наш, ни альтернативный не принят. Хотя о его важности говорить не приходится. И реально решить проблему заочного рассмотрения возможно только законотворческим путём, внеся изменения в УПК", - резюмирует замдиректора ГБР.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не знають, що ще придумати... Якщо треба вносити зміни в КПК, то вносьте. Хоча хто там ті закони писати буде - тамада та фотограф?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:28 Ответить
В УПК надо не "изменения вносить", а создавать его с нуля. Т.к. наш УПК это фэйслифтинг УПК СССР образца 1960 г. И да, ты абсолютно прав - профессионалов нет! Т.к. по определению не может быть профессиональных юристов и правоведов с стране, где никогда не было законов и права! Одни "решалы" кругом. Но "господин" Соколов не видит этого. Его, видите ли, волнует проблема "спецрасследования". А ведь это не мелкая сошка, это целый ЗАМДИРЕКТОРА ГБР! Ну и чего можно ждать от ГБР с такими кадрами ...
показать весь комментарий
17.11.2020 11:39 Ответить
Доцільнише повернутися до старого УПК і вже до нього вносити зміни. Новий УПК це суцільна маячня, книжка для боротьби зі злочинністю для країни, де останього злочинця бачили років 25 тому. Слідчий повинен розслідувати злочини та самостійно приймати більшість рішень, а не ходити по судах і доводити, що йому більше треба чим слідчому суді. Оперативну роботи потрібно передати оперативним працівникам, провадження по всіх заявах без перевірки повинні бути скасовані, як і таємні слідчи дії. Таємно - це оперативно-розшукові заходи. Ні, бізнес цим УПК давити можна, а ось грабіжника, злодія, вбивцю, проблематично. І треба памятати авторів цього великого імпотентного видання.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:40 Ответить
Вносить изменения в старый УПК, это как из Жигулей пытаться Мерседес сделать. Его даже за основу брать нельзя, т.к. он абсолютно не соответствует, а в некоторых статьях прямо противоречит Конституции Украины. Тут, как говорится: или крестик снимите или трусы оденьте.

Технических моментов (типа полномочий следователя) очень много. Но прежде чем давать широкие и самостоятельные полномочия (тем более на законодательном уровне) неплохо было бы "навести резкость" на профессионализм и честность этих самых следователей.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:00 Ответить
Так мерседес твій без двигуна і колес. Старий УПК 50 років до ума доводили. Де він не відповідав Конституції? Чи в Конституції передбачено вести слідство рік відносно особи, а вона навідь про це не знає? Чи там щось сказано про слідчих? Володя, а ти був слідчим? Напевно ні.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:11 Ответить
Проблема внесення змін до КПК не нова, але підняте таке собі коротеньке питання цілим заступником керівника ДБР тому також підтвердження. Дуже влучно відзначив попередній дописувач Владімір Т, що проблема значно глибша, потрібно розробити і прийняти новий кримінальний процесуальний кодекс, бо існуючий ( в ред.2012 року) виданий українському суспільству владною командою часів Януковича, розроблений під керівництвом великих стратегів-юристів-теоретиків адвокатського спрямування Андрієм Портновим, Олегом Татаровим і їх команди - це симбіоз виривання з контексту нормативних актів різних систем права, втілених в українське законодавство, де поєднали непоєднувані речі, а ще вліпили ряд лобістських адвокатських та судових норм. Із-за цього уже 8-й рік проблем на різних етапах досудового слідства, судового розгляду , а також цілої системи правосуддя. Це виглядає для пересічного українця наступним чином: до голови і тулуба теляти долучили голову крокодила, звідти мекає, звідти відкриває величезні зуби, а толку немає. Скільки вже бідкався Горбатюк з цілим відділом спецрозслідування, скільки вносили правок по строках, а воно далі вилізають проблеми. Не можна було поєднувати різні системи права, вводити слідчого суддю і передавати функції суду, коли суд не веде досудове слідство, де зовсім інша система права. Такі проекти варто називати правовою диверсією проти держави, а тих "світил" науки, які один одному присвоювали вчені ступені на захистах дисертацій, їх позбавити, а разом з тим і звань "заслужених", бо окремі їх отримали від Януковича, коли лунали постріли на Майдані і гинули українці. Але цього не потрібно було ні владі Порошенка, ні теперішній Зе-команді, бо вони дуже далекі від юриспруденції як і самі названі 2 "гіганти" від науки.
А коли немає розуму розробити системні напрацювання та подати тій же зеленій команді на затвердження, то нема чого нарікати. Колись, мабуть, сам народ вирішить за них, бо без належної системи права і правосуддя біда може чекати будь-кого.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:47 Ответить
Соколов- кореш/ родственничек бенядиктовой? Который по беспределу, ой указке гундосого,работает и с его брали музей штурмом ? Прикольно . Нагадил теперь оправдаться пытается
показать весь комментарий
17.11.2020 12:49 Ответить
почитайте наступне - "Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что в Украине правовая проблема применения спецрасследования не нова, а многочисленные противоречия, несогласованность и неоднозначное толкование привело к тому, что в последнее время его применение ограничено."
шо означає, поки суспільство жує соплі які їм постійно підсовують олігархи-виродки руками своїх холуїв у владі і руками карманних висококваліфікованих юристів, підконтрольні тим же виродкам-олігархам смердючі судді "работають". Вже відвоювали абсолютну безкарність для своїх хазяїв, і завершують гарантовану безкарність для себе, безкарність холуїв на черзі.
а все це разом свідчить про нездатність українців дати собі раду, тобто побудувати правову функціональну державу.
так було завжди в минулому так є і сьогодні, тільки раніше про це писав Шевченко і багато інших світлих голів а сьогодні про це навіть нікому говорити. усіх тих "говорунів" на телеканалах до уваги брати смішно через їх недалекість а частіше банальну тупість.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:22 Ответить
 
 