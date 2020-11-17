РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3831 посетитель онлайн
Новости Происшествия Коронавирус и карантин
3 513 30
карантин (16730) Шмыгаль Денис (2314) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет первые результаты, правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады во вторник.

"Основная задача "карантина выходного дня" - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировали на уровне не больше 12-15 тысяч случаев в день. За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если этого не случится, то мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, нам придется это делать", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения карантина оттягивает принятие более жестких мер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди прочего Шмыгаль отметил, что на данный момент нет необходимости развертывания мобильных госпиталей, но подготовка к такой возможности уже проводится.

Позже в Телеграм-канале, премьер написал, что основная задача карантина выходного дня сделать так, чтобы выйти на плато по количеству заболевших, то есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день, а не 12-15 тыс. случаев, как он заявил с трибуны парламента.

Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Значит, мужа венедиктовой сейчас снова жестко уволят из киберполиции с компенсацией уже в 1,5 млн грн.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:20
+5
Я обожаю эту страну и её жителей. Вы сделали сами себя. На все 73% жрите. Хоть посмеемся
показать весь комментарий
17.11.2020 11:21
+5
Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8122
показать весь комментарий
17.11.2020 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идиот
показать весь комментарий
17.11.2020 11:18 Ответить
Феерический идиот! Впрочем как и все в зе-команде (там наверное особый конкурс был, кто лучше чего нибудь сморозит).
Какое нах.. "плато"?! Фактически уже накоплена "критическая масса" заболевших - они есть и никуда не денутся. Даже если рост затормозиться и будет стабильные 12-15 тысяч случаев в день (как мечтает Шмыгаль), отменят карантин и рост продолжится, на следующий день будет 13 тыс....и т.д. Логики - НОЛЬ!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 12:00 Ответить
Полностью согласен
показать весь комментарий
17.11.2020 17:30 Ответить
"деня, ты пока готовься, а не покажет результат будет"
показать весь комментарий
17.11.2020 11:20 Ответить
Значит, мужа венедиктовой сейчас снова жестко уволят из киберполиции с компенсацией уже в 1,5 млн грн.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:20 Ответить
Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8151
показать весь комментарий
17.11.2020 11:33 Ответить
Я обожаю эту страну и её жителей. Вы сделали сами себя. На все 73% жрите. Хоть посмеемся
показать весь комментарий
17.11.2020 11:21 Ответить
Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8122
показать весь комментарий
17.11.2020 11:26 Ответить
Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7171
показать весь комментарий
17.11.2020 11:28 Ответить
На этом сайте никто не голосовал за зе. Полтора года назад в каждом втором комментарии засирали потроха. Вам не угодит товарищи.
Если ничего феноменального не случится, то следующим президентом опять будет потрох. Даю 100% гарантию опять его засирать тут начнёте.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:28 Ответить
А ему низзя уже. Так что жрать г-вно будем долго.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:52 Ответить
Шмигалю вчора надрали сраку. Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3381
показать весь комментарий
17.11.2020 11:24 Ответить
От же потрох! Ввів карантин наобум.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:25 Ответить
это он типа вирусу угрожает?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:27 Ответить
а может просто вас всех в отставку?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:27 Ответить
Этот дебил шо называется министром здравоохранения когда-нибудь прочитает свои функциональные обязанности и перестанет выступать в роли огородного пугала каждое утро Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7185
показать весь комментарий
17.11.2020 11:37 Ответить
когда руководящую должность занимает дегенерат - всегда решения будут дегенеративные и вредоносные... вы долокдаунитесь что вас нах похоронят там-же в парке возле качели
показать весь комментарий
17.11.2020 11:41 Ответить
5 мая, 10:19

Пик эпидемии коронавируса в Украине завершится 8−9 мая Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине завершится 8−9 мая.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:44 Ответить
Шмыгаль: Мы достигаем плато и пика эпидемии, о котором говорили

СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53
показать весь комментарий
17.11.2020 11:45 Ответить
Как можно верить этому брехуну?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:46 Ответить
Поверишь , с кислородной маской на морде . Один мой партнёр тоже так не верил этому брехуну . Вся его семья и родня болеет .
показать весь комментарий
17.11.2020 12:00 Ответить
то, что вирус есть и опасен я как раз верю. я не верю словам и обещаниям премьера, который говорил про окончание пика еще в мае. просто эти люди неспособны управлять страной, они просто чешут языками, а мы теряем время.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:06 Ответить
Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль



13:36, 04.05.2020
показать весь комментарий
17.11.2020 11:48 Ответить
Карантин выходного дня не покажет результат. Он не состоялся . Нашим "бессмертным" баранам надо бесплатно организовать экскурсии в отделения больниц , где лечат больных короновирусом .
показать весь комментарий
17.11.2020 11:57 Ответить
Envoy А що є ліки? Чим лічать? Чи може в країні є медицина?
показать весь комментарий
17.11.2020 12:11 Ответить
Поточна статистика по коронавірусу на 17.11.2020
(США) Всього інфі­ковано11538280
Смер­тельні випадки2526522,2% Виду­жали701936460,8% Наразі хворіють426626437,0% з них серйозні
та критичні випадки21184

У них есть медицина . Делай выводы .
показать весь комментарий
17.11.2020 12:14 Ответить
Envoy У Раїси Горбачової були гроші та закордонна медицина.Роби виводи.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:21 Ответить
У Шмыгаля работа ссать людям в глаза.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:29 Ответить
Другими словами: Я каждый день буду трахаться с кем попало, но, чтобы не заразиться СПИДом, в воскресенье буду одевать презерватив
показать весь комментарий
17.11.2020 12:55 Ответить
что значит "если не покажет"? Ты же 5 минут назад рассказывал, что "это снизит кол-во заражений в 3 раза"
показать весь комментарий
17.11.2020 13:10 Ответить
 
 