Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет первые результаты, правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады во вторник.

"Основная задача "карантина выходного дня" - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировали на уровне не больше 12-15 тысяч случаев в день. За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если этого не случится, то мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, нам придется это делать", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения карантина оттягивает принятие более жестких мер.

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Среди прочего Шмыгаль отметил, что на данный момент нет необходимости развертывания мобильных госпиталей, но подготовка к такой возможности уже проводится.

Позже в Телеграм-канале, премьер написал, что основная задача карантина выходного дня сделать так, чтобы выйти на плато по количеству заболевших, то есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день, а не 12-15 тыс. случаев, как он заявил с трибуны парламента.