Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет первые результаты, правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады во вторник.
"Основная задача "карантина выходного дня" - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировали на уровне не больше 12-15 тысяч случаев в день. За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если этого не случится, то мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, нам придется это делать", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения карантина оттягивает принятие более жестких мер.
Среди прочего Шмыгаль отметил, что на данный момент нет необходимости развертывания мобильных госпиталей, но подготовка к такой возможности уже проводится.
Позже в Телеграм-канале, премьер написал, что основная задача карантина выходного дня сделать так, чтобы выйти на плато по количеству заболевших, то есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день, а не 12-15 тыс. случаев, как он заявил с трибуны парламента.
Пожалуйста, подождите...
Какое нах.. "плато"?! Фактически уже накоплена "критическая масса" заболевших - они есть и никуда не денутся. Даже если рост затормозиться и будет стабильные 12-15 тысяч случаев в день (как мечтает Шмыгаль), отменят карантин и рост продолжится, на следующий день будет 13 тыс....и т.д. Логики - НОЛЬ!!!
Если ничего феноменального не случится, то следующим президентом опять будет потрох. Даю 100% гарантию опять его засирать тут начнёте.
Пик эпидемии коронавируса в Украине завершится 8−9 мая Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине завершится 8−9 мая.
СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53
13:36, 04.05.2020
(США) Всього інфіковано11538280
Смертельні випадки2526522,2% Видужали701936460,8% Наразі хворіють426626437,0% з них серйозні
та критичні випадки21184
У них есть медицина . Делай выводы .