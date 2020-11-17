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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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ВР (28721) Зеленский (16483) Порошенко (19359) электронное декларирование (1015)

Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях, - Порошенко

Немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроекты, которые возвращают уголовную ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях, призвал с трибуны парламента пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отметил, что команда Зеленского и его политические сателлиты целенаправленно атакуют антикоррупционную инфраструктуру и разрушают достижения Революции Достоинства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Через несколько дней мы будем отмечать седьмую годовщину Революции Достоинства. После того, как Зеленский по требованию Путина освободил от скамьи подсудимых "Беркут", после того, как приспешникам Януковича, которые вернулись из России, Зеленский дал должности в правоохранительной системе Украины для преследования оппозиции, уже точно никого не удивит вчерашнее решение суда, которым сняли арест с беглеца Януковича. Это никого не удивляет", - констатирует Петр Порошенко.

"А вот атака на антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана нашей командой в предыдущие пять лет, точно отбрасывает нашу страну от сотрудничества и от движения в Европейский Союз. Она ставит под угрозу европейский выбор 45-миллионного государства", - предостерегает пятый президент.

По его мнению, эта атака углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО, грозит Украине потерей безвизового режима с ЕС. "Маневры Зеленского ставят под угрозу свободу передвижения украинцев миром и Европейским Союзом. Ведь именно Офис Президента и, как оказывается, монобольшинство блокируют рассмотрение законопроекта, под которым поставили подпись большинство фракций, включая "Европейскую Солидарность", по восстановлению уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях", - отмечает Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что на прошлой неделе мы это не рассмотрели, потому что у нас есть один представитель "Слуг народа", у которого "мама любит скорость". А он является слугой не народу, а Коломойского", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Сегодня не ставится на рассмотрение этот вопрос, потому что нет голосов "слуг народа" и их сателлитов в этом зале. Мы требуем сегодня поставить на рассмотрение вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Мы уверены, что результативным голосованием мы подтвердим европейский выбор и сохраним наше движение в Европу. И прошу присоединиться к этому требованию все демократические фракции", - призвал Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+13
ПОРОХ ЗНОВУ ПРАВИЙ ТРЕБА ТЕРМІНОВО ВИРІШИТИ ЦЕ КРИЗОВЕ ПИТАННЯ
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17.11.2020 11:58
+9
Петя не святой , это факт . Но что-то мне подсказывает , что он прав . "Успехи" зели уже напрягают .
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17.11.2020 11:53
+9
Да, это принял КС, но потом Рада приняла быстро закон вместо отмененного. Люблю наш народ, который всегда быстренько забывает все нормальное и хорошее , но помнит замечательно все "веселенькое" от г+г и ньюзвоней (убилисъелбраталипецкаяхфабрикабарыганакрови и т.п.)!!!!
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17.11.2020 12:01
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Правила форума Совет форумчан
По-моему, это бесперспективно. Кто докажет, что это ложь, а не ошибка? Что мешает получать деньги на левый счет своего дяди, тети, племянника? Это все лапша на уши электората. Наказывать нужно за конкретные действия: взятки, лоббирование интересов отдельных компаний, трудоустройство родственников и знакомых. А неправильное заполнение деклараций показывает только квалификацию человека, которого вы наняли для заполнения этих самых деклараций. Вряд ли сюда можно пришить уголовку.
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17.11.2020 11:45 Ответить
И я не зебот, если что. Просто в сказки не верю. Опять примут закон, который опять КС обнулит. И у них для этого есть все основания.
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17.11.2020 11:47 Ответить
Вы, господин нехороший, может и не зебот, но мразь редкая. Давайте все отменим и разрешим воровать миллиардам, потому что всегда можно найти какую то лазейку!!!! Но надо с чего то начинать, принять закон о декларациях и доводить все законы до совершенства. Эти твари и так упиваются сейчас своей безнаказаностью. А вы им потакаете. Поэтому в моем мнении- вы кремлевский уе...нь, и работаете по методичке, пытаясь дискредитировать антикоррупционные программы и законы.
Выгодно это только лаптестану вашему и метветчуковско-зеленогнойной мерзопакости.
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17.11.2020 11:58 Ответить
Ты бредишь. Где ты в моем тексте нашел про разрешение воровства? Вот только и наказывать нужно именно за воровство, а не за неправильное заполнение декларации. Потому как в последнем случае ты можешь потом задолбаться выплачивать по решениям международных судов. Законы нужно сразу принимать так, чтобы в них не было лазеек, а не потом "доводить до совершенства" под конкретного заказчика. А самое интересное в том, что лазейки специально и оставляются под себя любимых, изображая при этом кипучую деятельность и борьбу с коррупцией. Отсюда у нас море бесперспективных дел. И ты просто дурачок, если этого не осознаешь. Голосовал я за Пороха и ЕС, если что, а на местных выборах за Кличка и Удар. Но я имею право на свое мнение.
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17.11.2020 12:16 Ответить
Питання і не вартувало, щоб його сам КС розглядав,та ще з таким шкандальом , з міжнародним резонансом, от лохи ж вони всі?
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17.11.2020 11:53 Ответить
Подали - рассматривал. Что им еще делать? Самое интересное, что все чуть ли не за месяц знали о решении, но ничего не сделали. А потом сразу столько шума, типа случилось что-то неожиданное. Что-то мне подсказывает, что как раз они - не лохи. Это просто мы терпилы.
В КС у нас как минимум не дураки сидят - нос по ветру держат четко. Это показали еще перевыборы в Раду. Самое интересное, что раньше этот же суд блокировал антиконституционные законы Овоща, хотя он же туда и судей назначал!
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17.11.2020 12:06 Ответить
Петя не святой , это факт . Но что-то мне подсказывает , что он прав . "Успехи" зели уже напрягают .
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17.11.2020 11:53 Ответить
Секундочку, а во времена Петра Алексеевича разве не отменяли закон о незаконном обогащении?
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17.11.2020 11:57 Ответить
Да, это принял КС, но потом Рада приняла быстро закон вместо отмененного. Люблю наш народ, который всегда быстренько забывает все нормальное и хорошее , но помнит замечательно все "веселенькое" от г+г и ньюзвоней (убилисъелбраталипецкаяхфабрикабарыганакрови и т.п.)!!!!
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17.11.2020 12:01 Ответить
А толку? Какой же ты наивный! Ты слышал, что закон обратной силы не имеет? За декларации прошлого года уже никто не ответит. Отменят закон в следующем году, и в следующем не ответят. И так можно тянуть до бесконечности. Нужно что-то менять в законах, ограничивать в чем-то полномочия судей, но бесполезно совершать одно и то же действие, ожидая получить другой результат!
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17.11.2020 12:21 Ответить
його заставили )
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17.11.2020 18:28 Ответить
Нет
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17.11.2020 18:32 Ответить
ПОРОХ ЗНОВУ ПРАВИЙ ТРЕБА ТЕРМІНОВО ВИРІШИТИ ЦЕ КРИЗОВЕ ПИТАННЯ
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17.11.2020 11:58 Ответить
Потрібно було Зеленському пообіцяти амністію тим, хто повісить 11 суддів КСУ . . . . а від нового закону який толк????? КСУ і той відмінить через 2-3 роки.
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17.11.2020 12:09 Ответить
Вже 2 закони відмінили . . .чим третій буде краще? Знову напишуть, що щось там обмежує права судів чи ще якусь беліберду втулять.
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17.11.2020 12:10 Ответить
А завтра тебе указом Кабмина введут карантин с запретом отходить от дома далее, чем на 50 метров. Куда жаловаться побежишь? Можно в каких-то вопросах ограничить полномочия судей, можно изменять законы. Но для этого нужно работать. Да, там сидят еще судьи Овоща - гниды еще те. Но они же и зарубили антиконституционный переворот Овоща. Они же зарубят Зелю, если он захочет стать реальным сцарем. Да и осталось им сидеть, кому год, кому чуть больше. Ты смотрел, кого в этот раз в судьи КС пытались пропихнуть? Есть большие сомнения, что Клоун назначит лучших судей.
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17.11.2020 12:29 Ответить
Хто б казав, тільки не ти.
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17.11.2020 12:09 Ответить
Потрібно вернути смертну кару і розстріляти баригу з підбарижниками та клоуна з цирком за всі їхні злочини!
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17.11.2020 12:17 Ответить
Маючи монобільшість у Верховній Раді Зеврей мав давно зробити цей закон і покарати злоцинців-корупціонерів, змінити КПК та інші неправильні речі. Але Зейрей має інші задачі - по цеглині розбиратм будівлю держвви Україна. Чомусь не чути Дівулю, яка зі своїми родінцами у тій ВР всим була незадоволена.Кудись зникли нацсуки, а з ними Лєщенкі,Наєми, Зіміни, Заліщучки та інші.Нечути пана єфрейтора Толяна Гриценко...
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17.11.2020 13:13 Ответить
Есть более важные законы. Например: "Уголовная ответственность политиков за невыполненные обещания, и пустозвонство".
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17.11.2020 13:15 Ответить
Можно позавидовать физической форме шоколада, пять лет он работал на шпагате, правда результат оказался грустный, не всем понравилась эта поза, а сам шоколад за бортом, перегнул палку, а теперь переубедить всех, что я не такой очень сложно.
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17.11.2020 13:18 Ответить
А ти, костя, нізавідуй успішним чоловікам! Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2398 В тебе зараз твоє бубачько на такому шпагаті зависло, шо ви з волочковой здохнете від заздрощів! Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6929 Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9888
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17.11.2020 15:00 Ответить
ну якщо сумним вважати те що Порох назавжди уві шов у Історію України - як би його не поливали брудом недолугі 72% - то таки да. Але чомусь люди в яких присутній здоровий глузд- ніколи не розуміли і не зрозуміють йолопів, які на шостому році війни сподобилися змінити державника на дегенерата- малороса. я мав переписку з білорусом під час виборчої кампанії в Україні. він, зокрема писав- , вважаючи мене українцем- віддайте Пороха нам а собі візмить лукаша.
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17.11.2020 15:36 Ответить
Каке-Каке до шоколада дуже далеко, навіть тому, то то є шоколад, а це є говно, чи кака.
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17.11.2020 13:48 Ответить
Мы требуем сегодня поставить на рассмотрение вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Источник: https://censor.net/ru/n323151

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А от якщо "сегодня" не поставлять - то що?
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17.11.2020 13:50 Ответить
А то, шо й у 95-й тупік назад не приймуть. Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1302
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17.11.2020 15:03 Ответить
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
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17.11.2020 15:23 Ответить
Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7759
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17.11.2020 16:37 Ответить
Когнітивний дисонанс?
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17.11.2020 18:30 Ответить
секундочку, что вносить, если оно признано не конституционным ?
зе освободил беркут, садовника ?
да что комментировать - каждое слово этого экс - враньё.
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17.11.2020 21:36 Ответить
 
 