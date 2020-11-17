Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях, - Порошенко

Немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроекты, которые возвращают уголовную ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях, призвал с трибуны парламента пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он отметил, что команда Зеленского и его политические сателлиты целенаправленно атакуют антикоррупционную инфраструктуру и разрушают достижения Революции Достоинства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Через несколько дней мы будем отмечать седьмую годовщину Революции Достоинства. После того, как Зеленский по требованию Путина освободил от скамьи подсудимых "Беркут", после того, как приспешникам Януковича, которые вернулись из России, Зеленский дал должности в правоохранительной системе Украины для преследования оппозиции, уже точно никого не удивит вчерашнее решение суда, которым сняли арест с беглеца Януковича. Это никого не удивляет", - констатирует Петр Порошенко.

"А вот атака на антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана нашей командой в предыдущие пять лет, точно отбрасывает нашу страну от сотрудничества и от движения в Европейский Союз. Она ставит под угрозу европейский выбор 45-миллионного государства", - предостерегает пятый президент.

По его мнению, эта атака углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО, грозит Украине потерей безвизового режима с ЕС. "Маневры Зеленского ставят под угрозу свободу передвижения украинцев миром и Европейским Союзом. Ведь именно Офис Президента и, как оказывается, монобольшинство блокируют рассмотрение законопроекта, под которым поставили подпись большинство фракций, включая "Европейскую Солидарность", по восстановлению уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях", - отмечает Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что на прошлой неделе мы это не рассмотрели, потому что у нас есть один представитель "Слуг народа", у которого "мама любит скорость". А он является слугой не народу, а Коломойского", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Сегодня не ставится на рассмотрение этот вопрос, потому что нет голосов "слуг народа" и их сателлитов в этом зале. Мы требуем сегодня поставить на рассмотрение вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Мы уверены, что результативным голосованием мы подтвердим европейский выбор и сохраним наше движение в Европу. И прошу присоединиться к этому требованию все демократические фракции", - призвал Петр Порошенко.