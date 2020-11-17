"Слуга народа" Гетманцев об отмене карантина выходного дня: "Не думаю, что Верховная Рада должна принимать такие решения"

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что парламент не имеет полномочий отменять карантин выходного дня.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что Верховная Рада должна принимать такое решение. Где Верховная Рада, а где Кабинет Министров. Мы не должны собой подменять исполнительную власть", - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что ответственность за состояние здоровья в стране несет правительство.

"Считаю, что каждый должен выполнять свою работу. Если Кабинет Министров принял такое решение - это его ответственность, он ее понесет, если это было ошибочное решение. Или нет - если правильное. Пока по статистике мы, к сожалению, не видим уменьшения. Возможно, через неделю увидим", - сказал Гетманцев.

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Он отметил, что не будет поддерживать постановление ВР об отмене карантина выходного дня.

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