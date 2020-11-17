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"Слуга народа" Гетманцев об отмене карантина выходного дня: "Не думаю, что Верховная Рада должна принимать такие решения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что парламент не имеет полномочий отменять карантин выходного дня.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что Верховная Рада должна принимать такое решение. Где Верховная Рада, а где Кабинет Министров. Мы не должны собой подменять исполнительную власть", - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что ответственность за состояние здоровья в стране несет правительство.

"Считаю, что каждый должен выполнять свою работу. Если Кабинет Министров принял такое решение - это его ответственность, он ее понесет, если это было ошибочное решение. Или нет - если правильное. Пока по статистике мы, к сожалению, не видим уменьшения. Возможно, через неделю увидим", - сказал Гетманцев.

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Он отметил, что не будет поддерживать постановление ВР об отмене карантина выходного дня.

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Топ комментарии
+2
у нас клоун керує державою незважаючи на конституцію. гарантом якої він сам являється, а ви тут про інші гілки влади...яке їхало-таке здибало. їжте!
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17.11.2020 11:46
+2
"Клоун - гарант Конституции" звучит уже смешно! Можно использовать как аналог фразы "пчелы против меда"
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17.11.2020 12:29
+1
Пардоньте, а какую ответственность несет КабМин, кроме наполнению кормушек зажравшейся Верховной Рады?
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17.11.2020 12:12
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у нас клоун керує державою незважаючи на конституцію. гарантом якої він сам являється, а ви тут про інші гілки влади...яке їхало-таке здибало. їжте!
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17.11.2020 11:46 Ответить
"Клоун - гарант Конституции" звучит уже смешно! Можно использовать как аналог фразы "пчелы против меда"
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17.11.2020 12:29 Ответить
То, что вы не думаете - это давно уже не новость. Вся ********** власть думать не приучена. Сообщите что-нибудь, чего мы не знаем.
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17.11.2020 11:51 Ответить
Этот очкастый имбицил тупо выполняет волю крупных торговый сетей.
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17.11.2020 12:03 Ответить
Придурок сколько тебе олигархи бабла подкинули за твой высер.
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17.11.2020 12:06 Ответить
Пардоньте, а какую ответственность несет КабМин, кроме наполнению кормушек зажравшейся Верховной Рады?
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17.11.2020 12:12 Ответить
Гетманцев, открою тебе, дебилу, небольшой секрет. Она потому и назьівается "исполнительная", что вьіполняет то что ей предпишет власть законодательная. Т.е. тот орган в которьій тьі, чмо, по недоразумению попало.
А что до ответственности... Может тьі, гуано, еще расскажешь что по средам час правительства в ВР не нужен?
Тьі, даун, будешь нести точно такую же ответственность, чмошник
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17.11.2020 12:13 Ответить
"Я не думаю,.." - далі можеш не продовжувати.
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17.11.2020 12:16 Ответить
Эй вы !! Козлы с депутатским мандатами!! Вы скажите ЛУЧШЕ , КТО ПЕРВЫМ сядет в тюрьму??? Пустословы и брехуны, Гетманцев или шмаргаль или министр Степанов или Ляшко!?? Кто вам позволил рисковать жизнями миллионов людей и детей Украины, заради наживы каких- то базарных барыг и спекулянтов или рыночных перекупщиков или ресторанных воришек??? Трандеть все мастера!! А за решётку Кто первый???
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17.11.2020 12:42 Ответить
Не думаю, что такие тупые совки, как ты, имеют право размножаться,
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17.11.2020 12:59 Ответить
а этот дебил ещё и думать умеет???
Гетьманцева срочно в отставку либо импичмент зеленскому и перезагрузка всей власти!
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17.11.2020 13:37 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення" - Цензор.НЕТ 3149 "Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення" - Цензор.НЕТ 3149 "Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення" - Цензор.НЕТ 3149
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17.11.2020 13:56 Ответить
"Європейська солідарність" ініціює питання звільнення Данила Гетманцева з посади голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.
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17.11.2020 14:26 Ответить
 
 