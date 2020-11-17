"Слуга народа" Гетманцев об отмене карантина выходного дня: "Не думаю, что Верховная Рада должна принимать такие решения"
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Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что парламент не имеет полномочий отменять карантин выходного дня.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что Верховная Рада должна принимать такое решение. Где Верховная Рада, а где Кабинет Министров. Мы не должны собой подменять исполнительную власть", - сказал Гетманцев.
Нардеп отметил, что ответственность за состояние здоровья в стране несет правительство.
"Считаю, что каждый должен выполнять свою работу. Если Кабинет Министров принял такое решение - это его ответственность, он ее понесет, если это было ошибочное решение. Или нет - если правильное. Пока по статистике мы, к сожалению, не видим уменьшения. Возможно, через неделю увидим", - сказал Гетманцев.
Он отметил, что не будет поддерживать постановление ВР об отмене карантина выходного дня.
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А что до ответственности... Может тьі, гуано, еще расскажешь что по средам час правительства в ВР не нужен?
Тьі, даун, будешь нести точно такую же ответственность, чмошник
Гетьманцева срочно в отставку либо импичмент зеленскому и перезагрузка всей власти!
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.