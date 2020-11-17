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Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал с трибуны Верховной Рады о подготовке медицинской системы для борьбы с коронавирусом за последние полгода.

Об этом говорится в Telegram-канале Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

"В начале пандемии в Украине была только одна автоматическая станция пробподготовки для экстракции РНК. То есть одна станция, чтобы делать ПЦР-тесты и фактически отсутствующий персонал. Сейчас таких станций уже около 60 и будет 68 до конца года", - отметил премьер.

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Он подчеркнул, что работа по повышению способности нашей медицинской системы ведется ежедневно:

"Количество ПЦР-тестов. В середине апреля, то есть ровно 7 месяцев назад количество ПЦР-тестов было 3,5 тысячи в день. Сейчас мы выходим на уровень 50 000 в день. До конца года поставлена ​​задача профильному министерству - выйти на 75 000 в день. ИФА-тестов в апреле делали ноль. Сейчас 20-30 тысяч ежедневно.

Фактически с нуля была восстановлена ​​работа государственных лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансированы на 1 млрд грн. Для их работников установлены дополнительные выплаты.

В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12 500 коек. Сейчас их количество - 54 000. И каждую неделю Правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - рассказал Шмыгаль.

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Он также сообщил о ситуации с аппаратами ИВЛ.

"Сейчас у нас их задействовано примерно 700. При этом в больницах размещено почти 5 тысяч аппаратов. То есть загрузка по ИВЛ ниже 20% по стране.

Главная задача сейчас - это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн Правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек 01
Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек 02
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Топ комментарии
+4
Они всех плановых выперли под зад ногой и позабирали у них койки. Теперь еще куча сопутствующих смертей будет.
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17.11.2020 11:55
+3
и 12 кратное увеличение числа заболевших в сутки. по сравнению с 1913 годом это размаха шаги саженьи!
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17.11.2020 11:48
+2
Просто закрили судинні, урологічні відділення та назвали їх інфекційними. Персонал той самий.,
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17.11.2020 11:57
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и 12 кратное увеличение числа заболевших в сутки. по сравнению с 1913 годом это размаха шаги саженьи!
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17.11.2020 11:48 Ответить
Какие такие достижения, о чем вы вообще? Четырехкратное увеличение коек, это вы новых больниц настроили, или в старых палаты уплотнили в четыре раза + коридоры и подсобки?
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17.11.2020 11:50 Ответить
Они всех плановых выперли под зад ногой и позабирали у них койки. Теперь еще куча сопутствующих смертей будет.
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17.11.2020 11:55 Ответить
Это хорошо для статистики. За неё тоже идёт борьба.
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17.11.2020 12:18 Ответить
Я знаю об этом, на собственном опыте знаю. Шмигаль про досягнення в боротьбі з COVID-19 за 6 місяців: 59 нових ПЛР-станцій, 50 тис. тестів на добу і 4-кратне збільшення ліжок - Цензор.НЕТ 4860
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17.11.2020 12:25 Ответить
Просто закрили судинні, урологічні відділення та назвали їх інфекційними. Персонал той самий.,
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17.11.2020 11:57 Ответить
Так а я о чем?
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17.11.2020 12:24 Ответить
так и есть - протокол для ковидных пациентов один на всех и он не сложный и лекарства не дорогие и доступные
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17.11.2020 12:43 Ответить
По протоколу Вы сильно ошибаетесь. У далеко не простой со множеством лекарств на выбор. https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020_762_protokol_covid19.pdf
Выбираются в зависимости от течения болезни. А ремдесивир (который совсем не нужен пациентам, попавшим в больницу), если Вы не в курсе, стоит около 2.5 тыс. у.е. за курс. Правда мы вроде как индийский дженерик купили (но не факт) - он раз в десять должен быть дешевле.
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17.11.2020 13:13 Ответить
Мастера спорта по борьбе с корона вирисом как никак Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек - Цензор.НЕТ 3362
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17.11.2020 11:57 Ответить
таки сделано не мало - лично изнутри больницы наблюдал как в другом крыле вели кислород к койкам, а когда уже выписался то в отчетах увидел, что в больнице добавилось 100 мест

делается всего достаточно много, но как оценить можно сделать еще больше или нет ?

(народу всегда всего мало - на это внимания обращать не стоит)
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17.11.2020 11:57 Ответить
Наблюдал когда? Сейчас? А что мешало это делать летом? Чтобы вводить различные карантины не на 10 тысячах, а на 40, как Франция, или на 30, как Италия. Или летом все было слишком просто и дешево, а сейчас можно много денег срубить?
А у меня есть другой пример. Из палаты на двух человек сделали палату на 4-х с одним концентратором. Это уже много или еще мало?
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17.11.2020 12:50 Ответить
Победитель....твою мать!!!!!
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17.11.2020 11:57 Ответить
а куда они добавляют эти койки???
а медики и оборудование к этим "койкам"... откуда добавляются???
все красиво в отчетах для зелебобиков и в материальном списании миллионов под эти "койки"...
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17.11.2020 11:58 Ответить
перепрофилируют отделения под инфекционные, проводят кислород к койкам
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17.11.2020 12:01 Ответить
мне кажется, что все что только можно было перепрофиллировать уже перепрофиллировали (в некоторых городах даже детские больнички и онкоцентры)
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17.11.2020 12:03 Ответить
говорю то что видел я лежал в бывшем реабилитационном центре который перепрофилировали под ковид (киевская клиническая больница №18, кста большой привет и благодарности персоналу - все было на высоте)
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17.11.2020 12:08 Ответить
счастливчик короче))))
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17.11.2020 12:14 Ответить
ну.... таки есть ощущение, что мне с больницей повезло - люди реальные кошмары описывают
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17.11.2020 12:15 Ответить
Блин. У тебя ключевое: "Киевская". В Киеве и даже в области пока все ок. Но это далеко не во всей Украине так.
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17.11.2020 12:52 Ответить
59 новых ПЦР-станций, Денис так это ваш пцр ларек грузили в Киеве на эвакуатор или это 60 неучтенный?
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17.11.2020 12:02 Ответить
А хто здає ті тести - всі наші "еліти" і мабуть по 2 рази в день, бо допроситись здати тест не реально, хіба що уже перебуваючи в тяжкому стані.
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17.11.2020 12:03 Ответить
50 000 тестов в сутки это круто. с таким темпом для тестирования всех граждан украины нужно будет всего 800 дней, около 2,5 лет. хороший темп
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17.11.2020 12:04 Ответить
Вы лично готовы вывалить из бюджета денег чтоб понастроить лаб чтоб этот темп увеличить хотя бы в двое ? (лабы стоят приличных денег)
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17.11.2020 12:13 Ответить
на никому ненужный, и не имеющий никакой юридической силы опрос зеленского отвалили 100 миллионов гривен. на отечественное кино, которое не окупает даже 30 % вложенных средств отвалили из ковидного фонда 1 миллиард. на строительство дорог из ковидного фонда отвалили 35 миллиардов. внимание, вопрос, сколько лабораторий можно открыть на такие деньги?
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17.11.2020 12:19 Ответить
вопрос в востребованности этих лаб через пол года - год
никому не нужно такое количество ПЦР тестов в общем случае

а то что бюджетные средства используются не рационально - то тут я с Вами соглашусь
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17.11.2020 12:23 Ответить
ответ : учитывая способности нашей власти - одну !.. и то через полгода ещё столько же попросят на достроить ... Шмигаль про досягнення в боротьбі з COVID-19 за 6 місяців: 59 нових ПЛР-станцій, 50 тис. тестів на добу і 4-кратне збільшення ліжок - Цензор.НЕТ 1428
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17.11.2020 12:34 Ответить
Протестировать огромную страну невозможно , да и не нужно. Нужно тестировать контакторов с выявленным ковид. А угрохать миллиарды на тестирование- это тупо. И, главное, что дальше? Мы не Словения с небольшим населением. Нас много, мы отказываемая носить маски к тому же и не воспринимаем , что , например. рынок или церковь - это общественное место.
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17.11.2020 12:20 Ответить
оставьте нах ту словению в покое - не так всё там сказочно как троль "мария-деви свистос" вам тут начёсывает...
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17.11.2020 12:31 Ответить
Она в Словакии. А Словения классная. Каждый год езжу через Словению , дороги просто отпад, экология, цены на бензин намного ниже , чем в соседней Италии. В общем там все стала круто буквально за последние годы.
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17.11.2020 12:43 Ответить
в сраке она, а не в словакии - она троль , который фуфлыжит всё украинское , а такие как вы ей ставят лайки за обсирание...
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17.11.2020 13:14 Ответить
" Шмигаль про досягнення..." - самий короткий анекдот від Дениски.
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17.11.2020 12:18 Ответить
Какие у вас претензии к Шмыгалю? Весь мир столкнулся с огромной проблемой , никто не знает, как правильно. Используют все методы - от полного игнора до тотального локдауна. Пока ничего особо не помогает. Вакцина тоже не факт, что сработает. Правительство пытается сделать максимум при имеющихся исходных данных.
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17.11.2020 12:24 Ответить
та да какие прэтэнзии к вору .
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17.11.2020 12:26 Ответить
весь мир вкладывается в свои медицины по-полной, а это чмо вынимает из медицины по-полной...
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17.11.2020 12:28 Ответить
Если вы голословно обзываете человека, то это вам минус. Все хотят хорошие больницы, бесплатную медицину , лекарства, высокие зарплаты , хорошие дороги и т д. Но не сильно ли много вы хотите от нынешней власти за полтора года при ещё и идеальном шторме. 30 лет все эти Пети, Юли, бойки и ко были во власти. Где наши больницы и дороги? Которые пришёл коварный Зе и разрушил? Спуститесь на землю и хотя бы маску носите в общественных местах. Все, чем вы можете помочь, это хотя бы не заболеть , беречь себя и близких.
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17.11.2020 12:35 Ответить
а-ха) боту камлающему про "воровство" пети вдруг перестали нравится "голословные обвинения" Шмигаль про досягнення в боротьбі з COVID-19 за 6 місяців: 59 нових ПЛР-станцій, 50 тис. тестів на добу і 4-кратне збільшення ліжок - Цензор.НЕТ 417
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17.11.2020 12:56 Ответить
какой "идеальный шторм" , шо вы несёте ? - зебильное цунами за полтора года разрушило вщент экономику Украины !
З.Ы. каким образом ваши поучения "...носите маску в общественных места.. " связано с "достижениями" Чмыгаля и обсуждаемой темой...
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17.11.2020 13:10 Ответить
По-перше - в мене претензії не до Шмигаля, а до Зеленого Гавна, а Денисці якщо любиться бути "мальчиком-громоотводом" - ну то й хрен з ним.
По-друге - Ви трошки прискіпливіше подивіться як цю проблему вирішують цивілізовані країни (при локдауні - від підтримання роботодавців та працівників за рахунок держави та виплати за рахунок держави кожній фізичній особі коштів для прожиття, до замороження комунальних орендних та ін. платежів; без локдауна - кожний слідкує за своїм здоров'ям самостійно, економіка працює далі).
По-третє - замість Віслюкових доріг, ці кошти мали піти на безплатне лікування хворих на ковід, безплатні тести та підтримку бізнесу.
Ще є величезна маса по-четверте, по-п'яте і т.д., але основне - в нас не влада, а зборище дилетантів, яких інтересують тільки "бурные аплодисменты" і рейтинги.
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17.11.2020 12:53 Ответить
где эти станции находятся ? на перекрёстках заасфальтированных дорог... Шмигаль про досягнення в боротьбі з COVID-19 за 6 місяців: 59 нових ПЛР-станцій, 50 тис. тестів на добу і 4-кратне збільшення ліжок - Цензор.НЕТ 2566 ?
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17.11.2020 12:24 Ответить
ты лучше скажи сколько людей умирает не получив ИВЛ помощи или кислорода! продолжайте строить дороги, ублютки
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17.11.2020 12:35 Ответить
....50 тыс. тестов в сутки... УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!

При населении в 30-40 миллионов - это всего навсего один тест почти на 1000 человек.... То есть 0,1%. УРА товарищи!
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17.11.2020 12:43 Ответить
партсигар отечественный. три, партсигара.....
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17.11.2020 12:46 Ответить
Ну и х..ли? Почему тогда люди не могут попасть на плановую операцию и с инфарктами и инсультами умирают получая отказ в медицинской помощи, если у нас с тестами все *******?
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17.11.2020 12:50 Ответить
"...а хіба море не закінчується біля шхер Гунбйорна? - ні море простягається набагато далі, воно безмежне... ми знайшли землю і назвали її Гренландія..." (с) "Похід вікінгів"... наші "сусіди" по охопленню тестуванням (на 1млн популяції)... острівна Куба та... Джибуті... досягнення, як то кажуть на табло - 12тис на добу... система під загрозою коллапсу...
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17.11.2020 13:11 Ответить
А 4-кратное увеличение коек это он метры квадратные в коридорах посчитал?
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17.11.2020 13:18 Ответить
хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 13:53 Ответить
 
 