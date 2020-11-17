Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал с трибуны Верховной Рады о подготовке медицинской системы для борьбы с коронавирусом за последние полгода.

Об этом говорится в Telegram-канале Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

"В начале пандемии в Украине была только одна автоматическая станция пробподготовки для экстракции РНК. То есть одна станция, чтобы делать ПЦР-тесты и фактически отсутствующий персонал. Сейчас таких станций уже около 60 и будет 68 до конца года", - отметил премьер.

Читайте также: Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль

Он подчеркнул, что работа по повышению способности нашей медицинской системы ведется ежедневно:

"Количество ПЦР-тестов. В середине апреля, то есть ровно 7 месяцев назад количество ПЦР-тестов было 3,5 тысячи в день. Сейчас мы выходим на уровень 50 000 в день. До конца года поставлена ​​задача профильному министерству - выйти на 75 000 в день. ИФА-тестов в апреле делали ноль. Сейчас 20-30 тысяч ежедневно.

Фактически с нуля была восстановлена ​​работа государственных лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансированы на 1 млрд грн. Для их работников установлены дополнительные выплаты.

В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12 500 коек. Сейчас их количество - 54 000. И каждую неделю Правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - рассказал Шмыгаль.

Смотрите также: Кабмин выделил средства на развертывание мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов. ВИДЕО

Он также сообщил о ситуации с аппаратами ИВЛ.

"Сейчас у нас их задействовано примерно 700. При этом в больницах размещено почти 5 тысяч аппаратов. То есть загрузка по ИВЛ ниже 20% по стране.

Главная задача сейчас - это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн Правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", - отметил Шмыгаль.



