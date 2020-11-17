Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал с трибуны Верховной Рады о подготовке медицинской системы для борьбы с коронавирусом за последние полгода.
Об этом говорится в Telegram-канале Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.
"В начале пандемии в Украине была только одна автоматическая станция пробподготовки для экстракции РНК. То есть одна станция, чтобы делать ПЦР-тесты и фактически отсутствующий персонал. Сейчас таких станций уже около 60 и будет 68 до конца года", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что работа по повышению способности нашей медицинской системы ведется ежедневно:
"Количество ПЦР-тестов. В середине апреля, то есть ровно 7 месяцев назад количество ПЦР-тестов было 3,5 тысячи в день. Сейчас мы выходим на уровень 50 000 в день. До конца года поставлена задача профильному министерству - выйти на 75 000 в день. ИФА-тестов в апреле делали ноль. Сейчас 20-30 тысяч ежедневно.
Фактически с нуля была восстановлена работа государственных лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансированы на 1 млрд грн. Для их работников установлены дополнительные выплаты.
В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12 500 коек. Сейчас их количество - 54 000. И каждую неделю Правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - рассказал Шмыгаль.
Он также сообщил о ситуации с аппаратами ИВЛ.
"Сейчас у нас их задействовано примерно 700. При этом в больницах размещено почти 5 тысяч аппаратов. То есть загрузка по ИВЛ ниже 20% по стране.
Главная задача сейчас - это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн Правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Выбираются в зависимости от течения болезни. А ремдесивир (который совсем не нужен пациентам, попавшим в больницу), если Вы не в курсе, стоит около 2.5 тыс. у.е. за курс. Правда мы вроде как индийский дженерик купили (но не факт) - он раз в десять должен быть дешевле.
делается всего достаточно много, но как оценить можно сделать еще больше или нет ?
(народу всегда всего мало - на это внимания обращать не стоит)
А у меня есть другой пример. Из палаты на двух человек сделали палату на 4-х с одним концентратором. Это уже много или еще мало?
а медики и оборудование к этим "койкам"... откуда добавляются???
все красиво в отчетах для зелебобиков и в материальном списании миллионов под эти "койки"...
никому не нужно такое количество ПЦР тестов в общем случае
а то что бюджетные средства используются не рационально - то тут я с Вами соглашусь
З.Ы. каким образом ваши поучения "...носите маску в общественных места.. " связано с "достижениями" Чмыгаля и обсуждаемой темой...
По-друге - Ви трошки прискіпливіше подивіться як цю проблему вирішують цивілізовані країни (при локдауні - від підтримання роботодавців та працівників за рахунок держави та виплати за рахунок держави кожній фізичній особі коштів для прожиття, до замороження комунальних орендних та ін. платежів; без локдауна - кожний слідкує за своїм здоров'ям самостійно, економіка працює далі).
По-третє - замість Віслюкових доріг, ці кошти мали піти на безплатне лікування хворих на ковід, безплатні тести та підтримку бізнесу.
Ще є величезна маса по-четверте, по-п'яте і т.д., але основне - в нас не влада, а зборище дилетантів, яких інтересують тільки "бурные аплодисменты" і рейтинги.
При населении в 30-40 миллионов - это всего навсего один тест почти на 1000 человек.... То есть 0,1%. УРА товарищи!