РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3795 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 047 23
больница (1387) карантин (16730) Шмыгаль Денис (2314) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.

Об этом он сказал в ходе отчета в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12,5 тысяч коек. Сейчас их количество - 54 тысячи. И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - отметил премьер-министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кабмин выделил средства на развертывание мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов. ВИДЕО

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине задействованы около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. В больницах размещены почти 5 тысяч таких аппаратов.

"Главная задача сейчас - это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", - добавил глава Кабмина.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
В зеленом стаде нет согласования даже между собой...
Один зеленый баран уже разворачивает мобильные больницы...второй такой же баран говорит что они не нужны..
показать весь комментарий
17.11.2020 11:49
+7
Да ты шо!? Таки кислородом?! Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 921
Девять месяцев обеспечивали кроворожским ЗЕленого окраса асфальтом по завышенным ценам, а теперь внезапно кислородом?!
показать весь комментарий
17.11.2020 11:54
+4
у них коек то не хватает, то они не загружены...
показать весь комментарий
17.11.2020 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1275
показать весь комментарий
17.11.2020 11:47 Ответить
тормоза
показать весь комментарий
17.11.2020 11:48 Ответить
В зеленом стаде нет согласования даже между собой...
Один зеленый баран уже разворачивает мобильные больницы...второй такой же баран говорит что они не нужны..
показать весь комментарий
17.11.2020 11:49 Ответить
у них коек то не хватает, то они не загружены...
показать весь комментарий
17.11.2020 11:55 Ответить
И это пугает, все страны ищут методы лечения и вакцину, а у нас проблема кислород.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:59 Ответить
так а деньги нахрен туда загнали?Или ты ***** на кабмине не был?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:51 Ответить
щас закупят сотни тонн марганцовки и гектолитры глицерина, для каждой отдельной кислородной станции в отдельно взятой больнице )) самый простой путь - натуральное хозяйство, сам производишь - сам потребляешь )))
показать весь комментарий
17.11.2020 11:53 Ответить
Да ты шо!? Таки кислородом?! Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 921
Девять месяцев обеспечивали кроворожским ЗЕленого окраса асфальтом по завышенным ценам, а теперь внезапно кислородом?!
показать весь комментарий
17.11.2020 11:54 Ответить
Так а почему летом, когда больницы были пустые, не протянули кислородные магистрали?Почему не оборудовали опорные больницы кислородными установками, как это реализовано везде на Западе, чтобы не возить кислород в баллонах? Деньги были, время было. Коек ты больше сделал? В палаты на одного по четыре поставил? Просто офигенное достижение! Вот только розетка все равно осталась одна старая, проводка старая и кислородной магистрали нет - давно на металл сдали. Да и персонала не добавилось. Так толку от твоих коек?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:56 Ответить
тюю....заняты были! дороги строили,в выборы игралися...
показать весь комментарий
17.11.2020 11:58 Ответить
Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели, мечта буквально деньги на воздух, и не проверишь.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:57 Ответить
та кислорода в атмосфере валом! И кислородных станций в стране валом. Выпускают технический кислород.А знаешь чем он от медицинского отличается? Наличием сертификата у фирмы и сертификата на балоны! Фсе! на сам газ циферьки в ТУ один в один! А вот сертификаты есть только у шести! фирм, а остальные их забольше полгода никто не получил....
показать весь комментарий
17.11.2020 12:04 Ответить
Возить кислород в баллонах - это давно уже прошлый век. Скорей всего такое решение осталось только на постсовковом пространстве. Зато дорого и все при деле.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:34 Ответить
да,только у нас больницы позапрошлого века,и в сельских райцентрах их просто не переделать...пока проект,пока тендер он уже не надо будет
показать весь комментарий
17.11.2020 14:44 Ответить
Так и не нужно было все переделывать! Переделать нужно было крупные. А на мелкие кислорода бы хватило. И время было, и деньги.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:09 Ответить
ну так уже Шмыргаль сказал шо они надеялись что проскочат.Не просчитывали варианты, не готовились а надеялись на лучшее!Люди с нулевым понятием что такое система,подсистема,взаимодействие систем,инфраструктура и критическая ифраструктура стоят во главе основной системы...во главе государства
показать весь комментарий
17.11.2020 15:29 Ответить
Кислород в мусоров и в асфальте там ищите, и иминно вы Зебилы это сделали вместе
показать весь комментарий
17.11.2020 11:58 Ответить
т.е. через пол года дерибана ковидных денег...асфальт оказался не так полезен и важен как кислород при лечении болезных коронавирусом???? вот это открытие...
а кто-то ответит за нецелевое использование денежки????
показать весь комментарий
17.11.2020 12:01 Ответить
Воно в якій країні живе?!
Катастрофічно не вистачає лікарняних місць. Люди вмирають дома або платять гроші щоб їх поклали до лікарні.

Взагалі те що коїться нині в медичній галузі - злочин проти жителів України, геноцид.
І за нього мають відповідати - барига зі своєю "дохтор смерть" і клоун зі своїми циркачами!
показать весь комментарий
17.11.2020 12:12 Ответить
Лжец, в нашей городской больнице с апреля не добавилось ни одного аппарата ИВЛ, ни одного кислородного концентратора. Врет ахметовский кочегар и бога не боится.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:15 Ответить
Их просто нечем разворачивать. нет ни денег, ни медиков... Зато есть преЗЕдент - днище
Необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає. Зараз головна проблема - це забезпечення киснем, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4169
показать весь комментарий
17.11.2020 12:32 Ответить
брехло
показать весь комментарий
17.11.2020 13:22 Ответить
 
 