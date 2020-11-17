Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.

Об этом он сказал в ходе отчета в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12,5 тысяч коек. Сейчас их количество - 54 тысячи. И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - отметил премьер-министр.

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По словам Шмыгаля, сейчас в Украине задействованы около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. В больницах размещены почти 5 тысяч таких аппаратов.

"Главная задача сейчас - это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", - добавил глава Кабмина.