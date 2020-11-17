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Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении

В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент небольшой. Но дело в том, что по дороге к ресторану заражаются очень много людей", - отметил Немчинов.

По словам министра, такие примеры озвучиваются на правительственных совещаниях и на заседаниях Кабмина. Немчинов также посетовал на то, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования как в Киеве, отслеживать контакты по телефонам и так далее.

"Исходя из тех эпидисследований, которые успевают проводить специалисты, делаются выводы, предлагаются главному санитарному врачу, а он в свою очередь предлагает министру здравоохранения, он вносит это на заседание комиссии ТЭБ и ЧС, а затем они совместно выносят это на правительство", - добавил Немчинов.

Также читайте: Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в "красных зонах" Украины, - Немчинов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Он наверное думает, что чинуши в рестораны на ТРАМВАЯХ и забитых МАРШРУТКАХ ездят?
Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 9173
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17.11.2020 12:01
+9
Многие заражаются по дороге в ресторан...

А по дороге на работу?
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17.11.2020 12:05
+8
Придурок, а то что твои повара и официанты в блюда плюют то ничего? Или как обяснить что зараженными оказываются в первую очередь чиновники завсегдатаи рыгаловок. Они же не на трамваях ездят в рестораны.
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17.11.2020 12:00
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Придурок, а то что твои повара и официанты в блюда плюют то ничего? Или как обяснить что зараженными оказываются в первую очередь чиновники завсегдатаи рыгаловок. Они же не на трамваях ездят в рестораны.
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17.11.2020 12:00 Ответить
С женой в машине заражусь))))))
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17.11.2020 13:15 Ответить
если жена не умеет сварить тебе борщ, то зачем она нужна ? Немчінов про закриття закладів громадського харчування: Багато хто заражається дорогою до ресторану, а не в самому закладі - Цензор.НЕТ 9300
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17.11.2020 13:23 Ответить
В публичных домах заразятся, а потом путся в чистые рестораны, вельвет табу.
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17.11.2020 12:00 Ответить
- Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам. (с)
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17.11.2020 12:37 Ответить
откуда они знают кто где заразился, ещё и в процентах...
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17.11.2020 12:00 Ответить
Многие рождаются без мозгов, корчат рожи со сцены, и ничего...
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17.11.2020 12:13 Ответить
Он наверное думает, что чинуши в рестораны на ТРАМВАЯХ и забитых МАРШРУТКАХ ездят?
Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 9173
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17.11.2020 12:01 Ответить
Удивляет даже не то, что это ОЧЕВИДНО! Удивляет: где они, плять, берут таких "министров"! Воистину: сила дурака в молчании.
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17.11.2020 12:11 Ответить
- ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА (с)
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17.11.2020 12:39 Ответить
полностью согласен, например, в саунах, в борделях или общественных банях....
а боксерское метро - так то вообще все стерильно и кладезь озона Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 5604
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17.11.2020 12:03 Ответить
Без борделя можно обойтись месячишко-другой чаще общаясь с женой, а без метро никак ... 🤔
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17.11.2020 12:07 Ответить
а если ни жены ни девушки нет?
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17.11.2020 14:55 Ответить
Многие заражаются по дороге в ресторан...

А по дороге на работу?
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17.11.2020 12:05 Ответить
Та не...
Это ж разные вещи.
На работу это на работу, а вот в Ресторан это в Ресторан!
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17.11.2020 12:08 Ответить
Так вам работать или жрать ?
Выбирайте....

Дома пельмени не пробовал сварить ? 🤔
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17.11.2020 12:10 Ответить
Вы что еще работаете?
Наше мудрое правительство сказало сидите дома, все компенсируем.
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17.11.2020 12:18 Ответить
Значит, нужно обеспечить попадание в ресторан, исключив дорогу до него, и всё будет ОК!
Всё гениальное - просто? Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 3378
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17.11.2020 12:07 Ответить
Телепорт.
Выгодно же, с учетом гарантированной Нобелевки по физике.
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17.11.2020 12:09 Ответить
Гиперлуп
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17.11.2020 12:32 Ответить
Так и есть. Чувак едущий побухать в ресторан за 10 штук всегда секономит пару гривень и поедет тролейбусом.
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17.11.2020 12:08 Ответить
а ты в курсе кто в Мордоре по весне карантин положил? Пока москали отлавливали китайцев на границе, ДВА топа Грязьпрома прямиком с вечеринки в Крушавеле рванули на промыслы в Тюмень! плтом уже в Моцкве узнали шо больны, но вахтовики дружной толпой разволокли по местам проживания..
для лиц с особо мелкой резьбой еще раз есть такое понятие необязательный контакт...
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17.11.2020 12:21 Ответить
ниче не понял, но поддержал)
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17.11.2020 12:23 Ответить
тогда чуть по другому
по дороге это ведь не только машина, это и швейцар, и гардеробщик, и охранник..кстати в Крушавеле весной кучу крутых мажоров из журнала Форбс заразил охранник крутого ночного клуба который оказался суперспреером...так вроде эти персы называются
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17.11.2020 12:35 Ответить
Судя по статистике заболнваемости в ВР и ОП,самая заразная дорога в Украине в "Велюр"
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17.11.2020 12:09 Ответить
Нужно просто соблюдать санитарные правилаНемчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 4349 Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 2705
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17.11.2020 12:10 Ответить
ну и? заражаются только по дороге в ресторан??? а на работу? базар? в АТБ? в больничку?
те дороги стерильны??? пипец...
и еще!...я понимаю, что в скотовозках и перезагруженном любом транспорте заразиться в разы быстрее...но...на переполненных народом остановках, на сквозняке под снегом-дождем на морозе..по часу-два ожидания и попытки попасть в... "только сидячие".....это нормально?
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17.11.2020 12:13 Ответить
пффф. многие заражаются по дороге в аптеку и гастроном, а не в самом заведении.
*****, понабирают дебилов в Раду по объявлению.
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17.11.2020 12:14 Ответить
скоро скажут что многие заразились по дороге в туалет !
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17.11.2020 12:17 Ответить
многие заражаются в утробе ...
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17.11.2020 12:15 Ответить
Головна рушийна сила в Украине =це ресторатори ез них зупиниться життя !!
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17.11.2020 12:16 Ответить
Говорят что очень обиженные на власть люди идут работать официантами в рестораны. Чтобы плевать и мокать )(ер в блюда и смотреть как депутаты и чиновники ето едят
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17.11.2020 12:17 Ответить
Набъются в трамваи едут с свои рестораны.
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17.11.2020 12:19 Ответить
Закрыть дороги!!!!
Обязать граждан Украины перемещаться над ними или под ними! Можно через темное измерение и гиперпространство!!!
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17.11.2020 12:30 Ответить
"...дорогою до ресторану заражаються дуже багато людей" - та не в ресторанах діло Олежку. Людей в Україні до хрена, мало того - вони ще й ходять, зарази, і заражають тих, які до ресторанів на "мерсах", "лексусах" і ін. засобах для пересування "небожителів" навідуються, "государственные дела решать".
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17.11.2020 12:32 Ответить
"Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент небольшой. Но дело в том, что по дороге к ресторану заражаются очень много людей", - отметил Немчинов."
Источник: https://censor.net/ru/n3231521

Покажите цифры и методику рассчета.
Иначе будем считать, что вы просто лжете.
Слуги Народа - поганые лжецы, убивающие экономику Украины.
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17.11.2020 12:44 Ответить
Наши люди в ресторан на трамвае не ездят

Немчінов про закриття закладів громадського харчування: Багато хто заражається дорогою до ресторану, а не в самому закладі - Цензор.НЕТ 7415
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17.11.2020 12:48 Ответить
Ну да.. Это они по дороге чвакают ртом)) а в ресторане у них маска и щиток))) каа все запущено...
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17.11.2020 12:57 Ответить
Феерично.
Хренасе мутировал коварный вирус! Стал таким избирательным и косит исключительно любителей покушать?
Типа, "Вот этот на работу едет - фу, эта бабка на рынок - буээ, а вот этот джентльмен в ресторан - ну другое ж дело!"
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17.11.2020 13:06 Ответить
Что они там курят?
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17.11.2020 13:13 Ответить
ідіот.
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17.11.2020 13:21 Ответить
В рестораны не ездят в трамваях и троллейбусах, чтобы там заразиться! В большинстве ресторанов не только не соблюдают элементарные правила гигиены, но и полная антисанитария!
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17.11.2020 14:00 Ответить
Так надо ж не рестораны закрывать, а дороги перекрыть - нехай ресторанные гурманы добираются до вакханальных заведений огородами, подворотнями и канализационными коллекторами.
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17.11.2020 15:10 Ответить
Макдональдсы терпеливо сносят все издевательства зеленой недовласти, ведь когда наступает Майдан, они отбивают свои деньги многократно.
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18.11.2020 01:07 Ответить
 
 