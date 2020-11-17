Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении

В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент небольшой. Но дело в том, что по дороге к ресторану заражаются очень много людей", - отметил Немчинов.

По словам министра, такие примеры озвучиваются на правительственных совещаниях и на заседаниях Кабмина. Немчинов также посетовал на то, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования как в Киеве, отслеживать контакты по телефонам и так далее.

"Исходя из тех эпидисследований, которые успевают проводить специалисты, делаются выводы, предлагаются главному санитарному врачу, а он в свою очередь предлагает министру здравоохранения, он вносит это на заседание комиссии ТЭБ и ЧС, а затем они совместно выносят это на правительство", - добавил Немчинов.

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