Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении
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В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент небольшой. Но дело в том, что по дороге к ресторану заражаются очень много людей", - отметил Немчинов.
По словам министра, такие примеры озвучиваются на правительственных совещаниях и на заседаниях Кабмина. Немчинов также посетовал на то, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования как в Киеве, отслеживать контакты по телефонам и так далее.
"Исходя из тех эпидисследований, которые успевают проводить специалисты, делаются выводы, предлагаются главному санитарному врачу, а он в свою очередь предлагает министру здравоохранения, он вносит это на заседание комиссии ТЭБ и ЧС, а затем они совместно выносят это на правительство", - добавил Немчинов.
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а боксерское метро - так то вообще все стерильно и кладезь озона
А по дороге на работу?
Это ж разные вещи.
На работу это на работу, а вот в Ресторан это в Ресторан!
Выбирайте....
Дома пельмени не пробовал сварить ? 🤔
Наше мудрое правительство сказало сидите дома, все компенсируем.
Всё гениальное - просто?
Выгодно же, с учетом гарантированной Нобелевки по физике.
для лиц с особо мелкой резьбой еще раз есть такое понятие необязательный контакт...
по дороге это ведь не только машина, это и швейцар, и гардеробщик, и охранник..кстати в Крушавеле весной кучу крутых мажоров из журнала Форбс заразил охранник крутого ночного клуба который оказался суперспреером...так вроде эти персы называются
те дороги стерильны??? пипец...
и еще!...я понимаю, что в скотовозках и перезагруженном любом транспорте заразиться в разы быстрее...но...на переполненных народом остановках, на сквозняке под снегом-дождем на морозе..по часу-два ожидания и попытки попасть в... "только сидячие".....это нормально?
*****, понабирают дебилов в Раду по объявлению.
Обязать граждан Украины перемещаться над ними или под ними! Можно через темное измерение и гиперпространство!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3231521
Покажите цифры и методику рассчета.
Иначе будем считать, что вы просто лжете.
Слуги Народа - поганые лжецы, убивающие экономику Украины.
Хренасе мутировал коварный вирус! Стал таким избирательным и косит исключительно любителей покушать?
Типа, "Вот этот на работу едет - фу, эта бабка на рынок - буээ, а вот этот джентльмен в ресторан - ну другое ж дело!"