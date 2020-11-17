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Новости Политика Украины
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Отсрочка фискализации не будет касаться торговли лекарствами, секонд-хендом и электроникой, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отсрочка фискализации не будет касаться торговли лекарствами, секонд-хендом и электроникой, -

Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев говорит, что законопроект об отсрочке фискализации для физических лиц-предпринимателей является компромиссным, поскольку не включает отсрочку для рисковых групп.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы подготовили вчера на комитете законопроект, которым мы предлагаем Верховной Раде отсрочить введение регистраторов расчетных операций на год для всех физических лиц предпринимателей, кроме так называемых рисковых групп, - торговли в интернете, ювелирными изделиями, лекарственными средствами электроникой, секонд-хендом и некоторые другие виды деятельности (их немного)", - говорит нардеп.

Он отметил, что в прошлый раз в парламенте не хватило голосов за этот законопроект, потому что он предлагал отсрочку введения РРО для всех абсолютно.

"Мы предложили компромиссное решение, на которое, мне кажется, будут голоса. Я буду поддерживать. Если решение не будет поддержано, то у нас есть единственный выход - ввести в действие все, как есть сейчас", - говорит Гетманцев.

Читайте также: Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев
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Топ комментарии
+8
Какие 60 процентов?? Откуда?Ты платишь только подоходный налог и военный сбор..
А те "барыги" между прочим таким как ты наемным работникам зарплату платят и рабочие места создают..
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17.11.2020 12:33
+7
Гетьманцев четко работает на крупные корпорации в попытке полностью задушить малый и средний бизнес. Причем и не особенно таясь. Ублюдок.
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17.11.2020 12:34
+6
ішак зелений якраз ФОПи платять всі податки справно. Просто твоє буратіно, коли дерлося на табурет, обіцяло ці податки їм НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ.

Але чомусь забуло як і про все інше.
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17.11.2020 13:03
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Правила форума Совет форумчан
Так под торговлю в интернете попадает сейчас 99% всех ФОП которые торгуют.
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17.11.2020 12:21 Ответить
Гетманцев не читал законопроект.

До 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Всё остальное исключено.
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17.11.2020 13:37 Ответить
не путайте торговлю в интернете и заказ на сайте с получением по почте. Это не синонимы.
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17.11.2020 14:38 Ответить
как же єта азаровская гнида достала. Даже больше буратина.
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17.11.2020 12:21 Ответить
Ну нехоче мудрий нарід сплачувати податки чесно, але требує щоб це робили судді та чиновники...
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17.11.2020 12:22 Ответить
последовательность не та...
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17.11.2020 12:26 Ответить
Та, та. Это называется "замкнутый круг".
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17.11.2020 12:28 Ответить
лестницу метут сверху вниз! - народная немецкая мудрость.
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17.11.2020 14:43 Ответить
ішак зелений якраз ФОПи платять всі податки справно. Просто твоє буратіно, коли дерлося на табурет, обіцяло ці податки їм НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ.

Але чомусь забуло як і про все інше.
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17.11.2020 13:03 Ответить
Ну звичайно честно, на прикладі мережі Ало всі це побачили.
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17.11.2020 13:24 Ответить
так і доколупайтесь до Алло. А не до усіх ФОПів.
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17.11.2020 13:33 Ответить
Ти чого репетуєш? Твій зелений ішак клавішу твою побив? "Всі податки" - це 1200 в місяць. Один знайомий фоп купив квартиру, поміняв машину, двічі був "на отдихє", і тепер так як ти, репетує і кляне твого зеленого повєлітєля, бо бачте його " вбивають! І дороги йому погані, і медицини немає,а він такий весь кормілєц аплачіваєт всьо і всєм...
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17.11.2020 13:40 Ответить
Чому я як найманий працівник віддаю державі 60% заробленого, а ті бариги, купі-прадай, платять жалюгідні декілька відстотків, дивишся катаються на лексусах с мерседесами, а пенсіонерів лікувати потім нема чим!
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17.11.2020 12:25 Ответить
Какие 60 процентов?? Откуда?Ты платишь только подоходный налог и военный сбор..
А те "барыги" между прочим таким как ты наемным работникам зарплату платят и рабочие места создают..
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17.11.2020 12:33 Ответить
Ну вообще-то ещё НДС, как конечный покупатель при каждой покупке товара (20%) и ЕСВ (22%) от зп.
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17.11.2020 13:38 Ответить
І давно це ЄСВ почали наймані працівники платити?
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17.11.2020 14:09 Ответить
А подоходный тоже наёмные платят? Какая разница кто платит, это деньги которые тебе не додали с твоей зп, а заплатили государству.
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17.11.2020 14:46 Ответить
О, воша по гребінцю застрибала... "Зрада! Зрада!".
То може сам собі дороги побудуєш, лікарню, школу, придбаєш танк і винаймеш солдатів щоб тебе від ***** захищали? Звідки ви такі зЁлопи беретесь?
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17.11.2020 18:45 Ответить
Ты что, неадекватный?
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17.11.2020 19:45 Ответить
Може для когось і так. Але не DB, як дехто...
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17.11.2020 21:35 Ответить
Откуда такие цифры, "экономист" хренов? Ты платишь только минимум. Все остальные налоги и социальные взносы за тебя платят "барыги", которые создали рабочие места за свои кровные и дали возможность тебе заработать на жизнь. А не желаешь., как во многих странах, получать на руки заработанное и уже самому оплачивать все налоги и сборы? Что ты тогда запоешь?
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17.11.2020 12:39 Ответить
А ПДВ я не плачу, а акцизи я не плачу, а бариги чисто по схемах завозять усе контрабандою і нічого не сплачують...
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17.11.2020 12:45 Ответить
Врешь. И тупо врешь. Посмотри, что твои ПДВ и военный сбор значат в общей сумме налогов на тебя родимого. Может и поумнеешь.
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17.11.2020 12:48 Ответить
Хоч ЄСВ формально платить роботодавець, але звідки би він їх платив, якби працівник не працював? Яка різниця, з якого кармана платити, якщо дохід фірми створюється якраз її працівниками і потім розподіляється (з/п, податки, дивіденди, капітал тощо)?

По суті, працівник обходиться підприємству в суму з/п (на руки) + пдфо + вз + єсв + інколи інші відрахування. І ці гроші працівник має заробити своєю працею, інакше фірма збанкрутує. Тому і ви не зовсім праві, і ваш опонент. Справделиво було б, яки людині давали всю суму на руки і далі вона була б зобов'язана сама платити за себе податки. Тоді б кожен знав, скільки він податків заплатив і відповідно не було б подібних спорів.
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17.11.2020 13:09 Ответить
О чем я и говорю. Только вы не учитываете вложения предпринимателя на создание этого самого рабочего места. Плюс массу непрямых налогов на работу этого места. А ведь он мог просто тупо вложить эти деньги куда-нибудь под проценты без всякого геморроя.

И таки да. Я бы очень хотел, чтобы наши наемные работники получали на руки сразу всю сумму заработанных денег, как и делают во многих странах. И уже сами бы платили все налоги и социальные взносы на себя любимого.И оплачивали бы со своего кармана услуги бухгалтера и проверки Может бы сразу и поумнели.
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17.11.2020 13:23 Ответить
Согласен на все 100%, когда платишь с собственного кармана, то это не тоже самое когда за тебя платят теже самые деньги, потому что когда ты свои кровные вытянул и заплатил, а при этом заполнил декларацию, с малоприятным общением с чиновниками, а если еще и ошибся, заплатил штраф, то вся ситуация ой как уже подругому бы воспринималась ,и уже барыги стали бы не такими уж и барыгами, и каждый начал бы задумоваться а куда же налоги его идут, с точки знения психологии это был бы сильный эфект.
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17.11.2020 15:09 Ответить
А ще цей працівник має заробити на зарплату керівництва фірми. От тільки керівництво фірми меє найти для цього працівника роботу, забезпечити сировиною, обладнанням, створити умови для роботи. А після того продати вироблений товар/послуги, витрусити з замовника гроші, тощо, тощо, тощо...
Не валіть все в одну купу, бо стаєте схожим на зЁлопів.
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17.11.2020 14:14 Ответить
"самому оплачивать все налоги и сборы" - только так должно быть. Чтоб люди отдавали "свои". Может тогда на выборах головой думать будут....
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17.11.2020 15:37 Ответить
Гетьманцев четко работает на крупные корпорации в попытке полностью задушить малый и средний бизнес. Причем и не особенно таясь. Ублюдок.
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17.11.2020 12:34 Ответить
Да разве только Гетманцев? Эти зеленые твари с момента своего прихода пытаются выехать за счет мелкого и среднего бизнеса.
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17.11.2020 12:39 Ответить
То есть по вашему средний и малый бизнес может работать только если не платит налоги и не показывает свой оборот?
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17.11.2020 12:56 Ответить
Как раз малый и средний бизнес оплачивает все налоги. И оборот совсем не значит прибыль. Прошли те времена, когда были большие подъемы с вложений. Сейчас большинство просто сводят концы с концами и тупо выживают.
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17.11.2020 13:27 Ответить
Щоб щось заробити, треба справді мати достатньо великі обороти. А це автоматично ускладнює облік - загальна система і ПДВ у випадку з ФОПом та нюанси з податком на прибуток при доході більше 20 млн. в рік у випадку з юр. особою.

Приклад. Маєте магазинчик у маленькому місті, що торгує підакцизним товаром, працюєте на загальній системі. Хочете офіційно купити цигарки? Задовбетеся, вам ніхто не продасть, окрім "Тедіс". Вилізли за 1 млн. обороту - привіт ПДВ, додаткові витрати на бухгалтера і потенційний геморой з податковою. Вхідне ПДВ? А ось вам, задовбетеся. Тоді як за готівку вам товар привезуть і дешевше, і швидше, ще й на акцизі зекономите. Тому і приховують обороти...

Була б нормальна і зрозуміла податкова система, грамотний контроль, а не оце болото з рішаловом, тоді б ніхто і не думав про те, як "лівачити".
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17.11.2020 13:29 Ответить
А виробляти щось не пробували?
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17.11.2020 14:16 Ответить
В производстве не меньше своего геморроя. И, главное, это еще нужно продать в условиях схлопывающегося рынка.
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17.11.2020 14:22 Ответить
Так у декого ж ФОП ж лише "купи-продай" на ринках і у крамницях...
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17.11.2020 18:58 Ответить
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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17.11.2020 12:49 Ответить
Торговля наркотиками и оружием это уголовные преступления. Тут же говорится за легальные виды торговли
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17.11.2020 12:58 Ответить
Я кавычки не поставил. Я написал что торговля наркотой и оружием процветает в Украине , а полиция крышует.
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17.11.2020 13:11 Ответить
Надо создавать партию ФОПов Украины, заходить в Верховну Раду и гнать подсрачниками таких как Гетьманцев. Лично меня эти "деятели" уже достали! Готов финансировать этот политический проект и поддерживать всех тех, кто выступает за права малого и среднего бизнеса в Украине.
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17.11.2020 13:01 Ответить
А чем РРО нарушает права малого и среднего бизнеса?
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17.11.2020 13:09 Ответить
При чем тут права? Дело не в правах..а в администрировании этих РРО...
Эти регистраторы должны работать в режиме калькулятора...то бишь регистрировать сумму полученную предпринимателем...ведь именно с суммы платится налог...
С какого хера нужно вбивать каждый товар в него?? Менять цены если они меняются??
Государство должна интересовать только сумма дохода...и ничего более...
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17.11.2020 13:23 Ответить
Товар потрібен для підтвердження факту купівлі. Це більше для взаємовідносин продавця та покупця, а державу справді має цікавити лише сума. Основна проблема саме в адмініструванні та касовій дисципліні - купа дурних вимог та штрафів. А штраф має бути лише один - за невидачу чека.
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17.11.2020 13:37 Ответить
Проблема сотню товаров вбить? Можешь без цен даже, если не влом каждый раз набирать.
Или тыщща уже набралася? Както уже черезчур для фопа выйдет.

Насчёт суммы вцелом согласен, но уж очень у нас государство любопытное. Да и тебе какая разница?
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17.11.2020 14:04 Ответить
Вообще не в РРО проблема, а проблема в Ведении склада и документов о происхождении товара + огромных штрафов. По факту это уже не упрощенная система налогообложения, а собственно мы как выдавали счет+видаткову или счет + приходно-кассовый ордер то особо ничего не поменяется в РРО. Почему все считают что в РРО проблема. Проблема в том что нужны документы происхождения и соответствие купленному на складе но какие документы должны это подтверждать в законе не указанны, а если чего там нету, значит наша налоговая будет говорить дай мне 150 документов и мне все не подходят, а это огромный штраф. Они ж в законе приняли что Налоговик всегда прав.
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17.11.2020 13:31 Ответить
Сразу видно - человек дупля не отбивает в теме. Где РРО и где ведение склада у фопов, а?
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17.11.2020 14:00 Ответить
"Спрощенці" склад не ведуть. Читайте Податковий кодекс.
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17.11.2020 14:19 Ответить
Офшорами пусть сначала займутся и таможней ! Они еще назвали себя слугами народа - да они слуги дьявола ,которые уничтожают народ!
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17.11.2020 13:17 Ответить
это всё манипуляции.. сейчас хотят разделить всех предпренимателей на рисковые и не очень, как говорится разделяй и властвуй, а потом любому предпринимателю нужно будет доказывать налоговой когда придёт что он не рисковый..
и вообще что за формулировка рисковый? давайте разделим депутатов на рисковых и не рисковых
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17.11.2020 13:40 Ответить
малый бизнес уходит в тень
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17.11.2020 18:34 Ответить
Да, для чего с ними цацкаться, я бы вообще ввел ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ И ТОТАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ всех ценностей (выше 200 евро) для ВСЕХ ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ от 16 и старше лет (с рождения) БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ, с уголовной ответственностью за недекларирование и оборот наличной иностпанной аалюты, драгметаллов и других неучтенеых ценностей (от года до 9 лет лишения свободы, взаависимости от суммы) и паралельно с этим уменьшил бы ставки большинства налогов в два раза (за счет 100% их собираемости), а НДС и таможенные пошлины заменил бы налогом с продаж (местным от 1 до 3% + общегосударственным в 4%)!
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17.11.2020 19:10 Ответить
Суперрррр нехотят как хотят бизнес е бизнес
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26.12.2020 16:29 Ответить
И все ети митинги решаю мгновенно -привожу тоже на митинг ребят из других стран -например из польши чехии словаки -пусть митингующим раскажут и если нада пригласят и покажут как здесь в европе
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26.12.2020 16:37 Ответить
Суперрррр нехотят как хотят бизнес е бизнес
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26.12.2020 16:38 Ответить
 
 