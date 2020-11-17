Отсрочка фискализации не будет касаться торговли лекарствами, секонд-хендом и электроникой, - "слуга народа" Гетманцев
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Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев говорит, что законопроект об отсрочке фискализации для физических лиц-предпринимателей является компромиссным, поскольку не включает отсрочку для рисковых групп.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы подготовили вчера на комитете законопроект, которым мы предлагаем Верховной Раде отсрочить введение регистраторов расчетных операций на год для всех физических лиц предпринимателей, кроме так называемых рисковых групп, - торговли в интернете, ювелирными изделиями, лекарственными средствами электроникой, секонд-хендом и некоторые другие виды деятельности (их немного)", - говорит нардеп.
Он отметил, что в прошлый раз в парламенте не хватило голосов за этот законопроект, потому что он предлагал отсрочку введения РРО для всех абсолютно.
"Мы предложили компромиссное решение, на которое, мне кажется, будут голоса. Я буду поддерживать. Если решение не будет поддержано, то у нас есть единственный выход - ввести в действие все, как есть сейчас", - говорит Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
До 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Всё остальное исключено.
Але чомусь забуло як і про все інше.
А те "барыги" между прочим таким как ты наемным работникам зарплату платят и рабочие места создают..
То може сам собі дороги побудуєш, лікарню, школу, придбаєш танк і винаймеш солдатів щоб тебе від ***** захищали? Звідки ви такі зЁлопи беретесь?
По суті, працівник обходиться підприємству в суму з/п (на руки) + пдфо + вз + єсв + інколи інші відрахування. І ці гроші працівник має заробити своєю працею, інакше фірма збанкрутує. Тому і ви не зовсім праві, і ваш опонент. Справделиво було б, яки людині давали всю суму на руки і далі вона була б зобов'язана сама платити за себе податки. Тоді б кожен знав, скільки він податків заплатив і відповідно не було б подібних спорів.
И таки да. Я бы очень хотел, чтобы наши наемные работники получали на руки сразу всю сумму заработанных денег, как и делают во многих странах. И уже сами бы платили все налоги и социальные взносы на себя любимого.И оплачивали бы со своего кармана услуги бухгалтера и проверки Может бы сразу и поумнели.
Не валіть все в одну купу, бо стаєте схожим на зЁлопів.
Приклад. Маєте магазинчик у маленькому місті, що торгує підакцизним товаром, працюєте на загальній системі. Хочете офіційно купити цигарки? Задовбетеся, вам ніхто не продасть, окрім "Тедіс". Вилізли за 1 млн. обороту - привіт ПДВ, додаткові витрати на бухгалтера і потенційний геморой з податковою. Вхідне ПДВ? А ось вам, задовбетеся. Тоді як за готівку вам товар привезуть і дешевше, і швидше, ще й на акцизі зекономите. Тому і приховують обороти...
Була б нормальна і зрозуміла податкова система, грамотний контроль, а не оце болото з рішаловом, тоді б ніхто і не думав про те, як "лівачити".
Эти регистраторы должны работать в режиме калькулятора...то бишь регистрировать сумму полученную предпринимателем...ведь именно с суммы платится налог...
С какого хера нужно вбивать каждый товар в него?? Менять цены если они меняются??
Государство должна интересовать только сумма дохода...и ничего более...
Или тыщща уже набралася? Както уже черезчур для фопа выйдет.
Насчёт суммы вцелом согласен, но уж очень у нас государство любопытное. Да и тебе какая разница?
и вообще что за формулировка рисковый? давайте разделим депутатов на рисковых и не рисковых