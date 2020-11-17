Перепись населения в Украине состоится, подготовку нужно начинать минимум за полтора года, - Немчинов
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Перепись населения в Украине состоится. Она есть в правительственной программе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По словам министра, перепись населения состоится, но для того чтобы ее провести, нужно учесть две составляющие: финансовую и эпидемическую.
"Финансовая - это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать минимум за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021-ом уже должны начать подготовку. И эпидемическая составляющая - кажется, должно быть 150 тысяч одних только людей, которые должны осуществлять перепись", - добавил Немчинов.
Топ комментарии
+13 Шрек Баблокат
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+7 Vadym Tsyrkalyuk
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+6 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий17.11.2020 12:30
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Готовиться ещё не начинали.
и вообще, они иногда читают..
Дыра в бюджете, пандемия, кризис в энергетике, кризис в КСУ, кризис в судебной системе, падение ВВП 11%,
кризис в отношениях с кредиторами, а мега-цифровизаторы решили провести очную перепись. После этого можно назвать их умными?
шахрайствабудівництва" красти.
«Вєк тєлєграфа/радіо/счетних машин !»
по свидетельствам о рождении можно вычислить всех до 16...
а вот остальные, без каких либо документов и будут той "стат/ошибкой" в 1- 1,5 процента