Немчинов не исключает, что карантин будет продлеваться до тех пор, пока не будет массовой вакцинации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Карантин в Украине будет продлеваться до тех пор, пока не будет вакцинировано население.
Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Отвечая на вопрос, может ли быть продлен карантин выходного дня после 30 ноября, он ответил: "Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели".
Министр напомнил, что весной также изначально вводили ограничения на несколько недель и все надеялись на одно, а получили другое.
"На самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина. В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни … У нас, скорее всего, вакцины до второго полугодия следующего года в товарных количествах не будет, даже то, что мы видим по справкам Пфайзер, АстраЗенека, они говорят, что они только сейчас будут сертифицировать. Это достаточно емкий период по времени", – сказал он и добавил, что карантин будет продлевать столько, сколько надо.
Также Немчинов порассуждал о том, почему в Украине не могут провести всеобщее тестирование, как это сделали в Словакии.
"Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?", - отметил Немчинов.
Также он добавил, что правительство выделило миллиард гривен дополнительно на закупку экспресс-тестов.
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ну что, пошла вторая волна?
а не купить ли нам по второй маске?
сами ж этой гадостью дышат
хотя да, некоторым и в нелоха ещё вполне себе веруют
Не расчитывали варианты развития, а надеялись!
О чем еще говорить?
людство прийшло до цього ще сотні років тому
как его вводить? Только ЧП включая карточную систему на продукты, а госрезерв миши сьели,во вторых сцыкотно очень и как это работает шоумены не знают...
такие же лохи в Европе, в т.ч. Австрия, которая сегодня ввела полный локдаун
короче - ни конца ни краю....
По данным ВОЗ на вакцину во всем мире будет потрачено около 22 трлн.дол. Такой пирог нелегко "распилить".
Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
Теперь простудишься и заболеешь коронавирусом.
Бабло ковидное то в землю закапывается! Они орут, как все плохо, что бы увеличить расходы на медицину, а тем временем крадут по сантиметру асфальта под шумок.
Не правильно вы все бутерброд едите.