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Немчинов не исключает, что карантин будет продлеваться до тех пор, пока не будет массовой вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Немчинов не исключает, что карантин будет продлеваться до тех пор, пока не будет массовой вакцинации

Карантин в Украине будет продлеваться до тех пор, пока не будет вакцинировано население.

Какк информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отвечая на вопрос, может ли быть продлен карантин выходного дня после 30 ноября, он ответил: "Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели".

Министр напомнил, что весной также изначально вводили ограничения на несколько недель и все надеялись на одно, а получили другое. 

"На самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина. В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни … У нас, скорее всего, вакцины до второго полугодия следующего года в товарных количествах не будет, даже то, что мы видим по справкам Пфайзер, АстраЗенека, они говорят, что они только сейчас будут сертифицировать. Это достаточно емкий период по времени", – сказал он и добавил, что карантин будет продлевать столько, сколько надо.

Также Немчинов порассуждал о том, почему в Украине не могут провести всеобщее тестирование, как это сделали в Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении

"Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?", - отметил Немчинов.

Также он добавил, что правительство выделило миллиард гривен дополнительно на закупку экспресс-тестов.
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Топ комментарии
+4
Давайте будем честными . У нас нет карантина . Маска месячной свежести - это пропуск в магазин .
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17.11.2020 12:54
+4
до вакцинации или до коллективного иммунитета или еще до чего-то
короче - ни конца ни краю....
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17.11.2020 12:56
+4
экий Вы барин - месячной)))) полугодичной! (у некоторых как мешок пылесоса)))
***

ну что, пошла вторая волна?
а не купить ли нам по второй маске?
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17.11.2020 12:58
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сегодня День Немчинова?!.. ну всё, я полез в календарь рыться..
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17.11.2020 12:54 Ответить
Давайте будем честными . У нас нет карантина . Маска месячной свежести - это пропуск в магазин .
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17.11.2020 12:54 Ответить
экий Вы барин - месячной)))) полугодичной! (у некоторых как мешок пылесоса)))
***

ну что, пошла вторая волна?
а не купить ли нам по второй маске?
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17.11.2020 12:58 Ответить
да пусть хоть половые тряпки на рту носят, лишь бы не распространяли вирусные капли

сами ж этой гадостью дышат
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17.11.2020 12:59 Ответить
хахаха, а дурачков, щетающих что маска чёто там задерживает, всё ещё в достатке Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації - Цензор.НЕТ 2844

хотя да, некоторым и в нелоха ещё вполне себе веруют
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17.11.2020 14:10 Ответить
Вакциною з асфальту і щебню.
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17.11.2020 12:54 Ответить
мне понравилось по-фрейду
Не расчитывали варианты развития, а надеялись!
О чем еще говорить?
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17.11.2020 12:57 Ответить
КАРАНАТИН зараз ЄДИНИЙ ЗАСІБ ЗУПИНИТИ КОРОНОВІРУС

людство прийшло до цього ще сотні років тому
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17.11.2020 12:55 Ответить
в казне денег нет от слова совсем
как его вводить? Только ЧП включая карточную систему на продукты, а госрезерв миши сьели,во вторых сцыкотно очень и как это работает шоумены не знают...
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17.11.2020 13:02 Ответить
Ещё один идиот. Тут економикк в полной жопе, про економикк надо сначала думать. Ну, не работает ваш карантин. Не работает.
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17.11.2020 13:14 Ответить
Генуэзская и Венецианская торговые республики, практиковавшие 40-дневный карантин моряков и товаров, были полные лохи по части финансов и товарооборота

такие же лохи в Европе, в т.ч. Австрия, которая сегодня ввела полный локдаун
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17.11.2020 13:37 Ответить
В Австрии выплачиваются компенсации из бюджета.
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18.11.2020 09:55 Ответить
до вакцинации или до коллективного иммунитета или еще до чего-то
короче - ни конца ни краю....
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17.11.2020 12:56 Ответить
После массового падежа отпадет и необходимость введения карантина.
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17.11.2020 13:08 Ответить
главное в особенностях национальной борьбы с коронавирусом, накормить коронавирус досыта. а потом, когда он всех выжрет и начнёт страшно голодать, он начнёт пожирать самого себя, как Уроборос и вмиг самоликвидируется. таков план властей.
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17.11.2020 13:06 Ответить
Пока не заработают на вакцинации - карантин не снимут!
По данным ВОЗ на вакцину во всем мире будет потрачено около 22 трлн.дол. Такой пирог нелегко "распилить".
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17.11.2020 13:07 Ответить
Не. Всё будет разблокировано немедленно после сноса зелёной банды.
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17.11.2020 13:11 Ответить
Если вы немедленно не прекратите все эти дурантины, в стране скоро начнётся голод.
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17.11.2020 13:12 Ответить
Пока вас тварей не начнут вылавливать озверевшие люди - таки карантин ваш будет
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17.11.2020 13:32 Ответить
Зеленую коронабанду - на кол!
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17.11.2020 13:33 Ответить
Наші джерела повідомляють, що Зеленський наказав Арахамії провалити голосування монобільшості за постанову 4381 щодо скасування карантину вихідного дня.

Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
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17.11.2020 13:58 Ответить
карочи. хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 14:00 Ответить
Провакцинируют ОП, ВР, КабМин, Судейских, Прокурорских, СБУ, Поллюцаев и прочих им подобных. Остальные (непровакцинированные) нахрен повыздохнут. И только затем провакцинированные позавидуют непровакцинированным.
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17.11.2020 14:15 Ответить
"Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?", - отметил Немчино - оказывается обязательное тестирование , которое необходимо для установления количества больных на вирусню,этим умалишенным называется "отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей",так ето есть прямая обьязанность медиков Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації - Цензор.НЕТ 4217
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17.11.2020 14:22 Ответить
Продлевать будут столько, сколько будет угодно им, в ихних интересах. А смертоубиственного вируса нету, это все пугалка для особо тупых, что бы логика не работала.
Теперь простудишься и заболеешь коронавирусом.
Бабло ковидное то в землю закапывается! Они орут, как все плохо, что бы увеличить расходы на медицину, а тем временем крадут по сантиметру асфальта под шумок.
Не правильно вы все бутерброд едите.
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17.11.2020 17:49 Ответить
 
 