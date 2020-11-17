Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко
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В 2020 году украинцы употребляют в 40 раз больше антибиотиков, чем раньше.
Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время заседания Верховной Рады 17 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 г. выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача," - рассказал Ляшко.
Замминистра отметил, что неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.
"Хочу обратить внимание, что бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности. Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения" , - добавил он.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания также отметил, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача - а не по рекомендациям знакомых.
"Что касается антибиотиков, их необходимо принимать только по рецепту врачей. Их не надо покупать и есть самим ... Люди употребляют антибиотики, потому что где-то услышали, кто-то рассказал - а это нужно делать исключительно по рецептам и советам врачей. Если лечение происходит амбулаторно, то медицинские учреждения обеспечивают лечение антибиотиками" , - отметил Шмыгаль.
Санитарный врач заверил, что Министерство здравоохранения контролирует наличие антибиотиков.
В частности, на остатках в лечебной сети есть:
Цефтриаксона - 1 735 000 ампул.
Моксифлоксацина - 117 000.
Азитромицина - 177 000.
Меропенем и Амоксиклав находятся на национальных складах, как национальный резерв, на случай, если в какой-то области не будет хватать антимикробных препаратов.
Пожалуйста, подождите...
Наши люди интернет не читают.
Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.
Антибиотики - препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Есть локального (подавляющие одну группу бактерий) или широкого спектра действия.
Лечимся чем-попало и от чего-попало.
Если серьезно, уж точно не убивая бактерий.
Так что как бы даже из этого исходя антибиотик может пригодится.
Вовремя артибактериальная терапия спасает..
Пока вы дождетесь пур минимум вы оКажетесь под Ивл
Да и дай бог об вам попался адекватный враЧ А то моя лечила орви.. А я Дома ковид... А когда звоню у меня кт надо Показать. ты что у тебя ковид!
Так я ж с первого дня орала Что у меня ковид.. Знакомая в больнице.. Её родственниФа умерла... С чего вы взялИ Что у вас ковид... По симптомами ..Дура
Медицинская система развалена, адекватных врачей все меньше, в стране бушует эпидемия, уже 12000 заболевших в сутки, с каждого утюга рассказывают, что Ковид не лечится. И в этой ситуации, вдруг человек заболевает чем-то с симптомами Ковид . Любой, кто хоть раз полежал в нашей больничке, понимает, что в больничке его станут лечить, только когда будет уже помирать, в лучшем случае, и что лечение станет ну оооочень недешево. Тогда человек начинает лечиться самостоятельно, хвататься за любую соломинку, включая антибиотики.
И тут появляется дядя (или тетя) в телевизоре и рассказывает, что лечиться антибиотиками плохо в отдаленной перспективе, и что можно и потерпеть без антибиотиков хотя бы до состояния очень плохо. А когда конкретно поплохеет, то уж тогда можно попроситься в больничку, но что вылечат - далеко не факт.
В нас ЕПІДЕМІЯ!!!!
Лікування відбувається по по телефону !!!
Тобто і призначення лікування в телефонному режимі. Без рецептів.
Хочете щоб люди згоріли від пневмонії ?