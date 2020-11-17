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Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко

В 2020 году украинцы употребляют в 40 раз больше антибиотиков, чем раньше.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время заседания Верховной Рады 17 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 г. выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача," - рассказал Ляшко.

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Замминистра отметил, что неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.

"Хочу обратить внимание, что бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности. Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения" , - добавил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания также отметил, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача - а не по рекомендациям знакомых.

"Что касается антибиотиков, их необходимо принимать только по рецепту врачей. Их не надо покупать и есть самим ... Люди употребляют антибиотики, потому что где-то услышали, кто-то рассказал - а это нужно делать исключительно по рецептам и советам врачей. Если лечение происходит амбулаторно, то медицинские учреждения обеспечивают лечение антибиотиками" , - отметил Шмыгаль.

Санитарный врач заверил, что Министерство здравоохранения контролирует наличие антибиотиков.

В частности, на остатках в лечебной сети есть:

Цефтриаксона - 1 735 000 ампул.
Моксифлоксацина - 117 000.
Азитромицина - 177 000.
Меропенем и Амоксиклав находятся на национальных складах, как национальный резерв, на случай, если в какой-то области не будет хватать антимикробных препаратов.
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Топ комментарии
+6
Да знаю я этих поглатителей антибиотиков - чуть кашлянул и без врача антибиотик, потом и с детьми так - и по нелепому стечению обстоятельств практически все эти люди голосовали за зе
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17.11.2020 12:58
+5
Хорошо , что гречку не скупают . Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3845 Пусть "лечатся" .
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17.11.2020 12:56
+4
И шо дальше ?Заменить антибиотики марихуаной ?
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17.11.2020 12:56
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И шо дальше ?Заменить антибиотики марихуаной ?
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17.11.2020 12:56 Ответить
А кто сказал? Ни в коем случае, Богатырева делится хорошо и все гуд. Штампуем таблетки с извести и все хорошо.
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17.11.2020 14:29 Ответить
Хорошо , что гречку не скупают . Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3845 Пусть "лечатся" .
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17.11.2020 12:56 Ответить
так вы ж дибилы людей лишили медицинской помощи - каждый спасается как может... ляшко, не боишься что тебя "благодарные" пациенты встретят?
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17.11.2020 12:57 Ответить
Не нравятся результаты медреформы?
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17.11.2020 12:59 Ответить
очень не нравятся
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17.11.2020 13:06 Ответить
Да знаю я этих поглатителей антибиотиков - чуть кашлянул и без врача антибиотик, потом и с детьми так - и по нелепому стечению обстоятельств практически все эти люди голосовали за зе
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17.11.2020 12:58 Ответить
Вы как и Шмыгаль херню несете. Почем зря антибиотики люди не глотают. К тому же антибиотики далеко не дешевое удовольствие, чтобы их почем зря пить. Кроме того люди знают, что если их часто употреблять, то они перестанут помогать.
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17.11.2020 13:24 Ответить
та вы шо?
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17.11.2020 13:26 Ответить
В країні зелений хаос.
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17.11.2020 13:00 Ответить
За результатами нових опитувань в другий тур президенських виборів виходять: зеля та яник - обидва набрали по 73%. Їхні виборці не змогли вибрати одного з кандитатів, тому проголосували за обох!
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17.11.2020 13:02 Ответить
Антибиотики помогают от коронавируса хуже, чем овсянка!
Наши люди интернет не читают.
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17.11.2020 13:03 Ответить
Наши люди интернет читают и по жизни знают, что к примеру от пневмонии нет никакого другого лекарства кроме антибиотиков. И неважно чем эта пневмония вызвана.
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17.11.2020 13:15 Ответить
Даже в домашних условиях определяют чем вызвана пневмония.
Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.
Антибиотики - препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Есть локального (подавляющие одну группу бактерий) или широкого спектра действия.
Лечимся чем-попало и от чего-попало. Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5552
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17.11.2020 13:24 Ответить
Та Вы что? А чем вирусную пневмонию лечат, извиняюсь спросить?
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17.11.2020 13:25 Ответить
Спросите у доктора Хауса. Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7025
Если серьезно, уж точно не убивая бактерий.
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17.11.2020 13:32 Ответить
К семейным врачам сейчас очереди. Даже с небольшим кашлем, у кого не спросишь, каждому выписывают хоть какой-нибудь антибиотик. Так что не надо ля-ля о самолечении. Да и много врачей связано с аптечными сетями. Сейчас это золотое дно.
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17.11.2020 13:04 Ответить
Это всегда было золотым дном.
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17.11.2020 13:12 Ответить
по себе знаю, чуть кашлянул не так, сразу очко сжимается.
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17.11.2020 13:27 Ответить
Мне любопытно какой идиот антибиотики будет принимать без надобности. Херню этот Шмыгаль несет. А то что люди закупают их так это естественно. На случай если вдруг кто заболеет, то в домашней аптечке должны быть. На наших врачей слабая надежда. Медицину так отреформировали что скоро бабки повитухи, знахарки да шаманы скоро в тренде будут. Если не уже.
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17.11.2020 13:07 Ответить
Люди просто бояться, що антибіотики можуть вивезти з країни як прострочені або їх з"їдять миші.
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17.11.2020 13:12 Ответить
С чего бы это они так много употребляют, у нас же эффективно борятся с вирусом а они все равно жрут что ни попадя.
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17.11.2020 13:15 Ответить
от просто от нефиг делать люди кинулись покупать совсем недешевые антибиотика ( как туалетную бумагу) да???
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17.11.2020 13:16 Ответить
Да? ЛяШко ты идиот.. И некоторые в белых халатах тоже..
Вовремя артибактериальная терапия спасает..
Пока вы дождетесь пур минимум вы оКажетесь под Ивл
Да и дай бог об вам попался адекватный враЧ А то моя лечила орви.. А я Дома ковид... А когда звоню у меня кт надо Показать. ты что у тебя ковид!
Так я ж с первого дня орала Что у меня ковид.. Знакомая в больнице.. Её родственниФа умерла... С чего вы взялИ Что у вас ковид... По симптомами ..Дура
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17.11.2020 13:27 Ответить
Хотелось бы увидеть статистику по гриппу за прошлый год и за этот чтобы понять помагают ли вообще эти все маски и карантины
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17.11.2020 13:28 Ответить
Вот хорошо, что не надо будет утилизировать и денежки к фармодилягам придут....
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17.11.2020 13:36 Ответить
А чего тут удивляться?
Медицинская система развалена, адекватных врачей все меньше, в стране бушует эпидемия, уже 12000 заболевших в сутки, с каждого утюга рассказывают, что Ковид не лечится. И в этой ситуации, вдруг человек заболевает чем-то с симптомами Ковид . Любой, кто хоть раз полежал в нашей больничке, понимает, что в больничке его станут лечить, только когда будет уже помирать, в лучшем случае, и что лечение станет ну оооочень недешево. Тогда человек начинает лечиться самостоятельно, хвататься за любую соломинку, включая антибиотики.
И тут появляется дядя (или тетя) в телевизоре и рассказывает, что лечиться антибиотиками плохо в отдаленной перспективе, и что можно и потерпеть без антибиотиков хотя бы до состояния очень плохо. А когда конкретно поплохеет, то уж тогда можно попроситься в больничку, но что вылечат - далеко не факт.
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17.11.2020 14:01 Ответить
А может поэтому смертность не такая уж и большая Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3104
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17.11.2020 14:06 Ответить
А хто собі призначає антибіотики ?
В нас ЕПІДЕМІЯ!!!!
Лікування відбувається по по телефону !!!
Тобто і призначення лікування в телефонному режимі. Без рецептів.
Хочете щоб люди згоріли від пневмонії ?
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17.11.2020 14:35 Ответить
Спочатку змусьте лікарів робити тест на на чутливість до нтибіотику. Бо призначають все підряд, раптом підійде.
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17.11.2020 14:37 Ответить
 
 