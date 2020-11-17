Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям"
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По инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит ковидного фонда. В правительстве уже объяснили, почему деньги пошли на строительство дорог.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По поводу фильмов, то это средства, которые просто возвращаются к распорядителям.
"Что касается других расходов, то надо понимать, откуда эти средства снимались. То есть если мы говорим о патриотических фильмах или спортивных соревнованиях - это средства, которые снимались с соответствующих министерств. Это не средства, которые забираются от медицины, медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям", - объяснил министр.
Также Немчинов рассказал, что при локдауне будет безработица, а "одним из мультипликаторов, который может запустить экономику, было определено дорожное строительство".
Средства, которые были выделены из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, призванные преодолеть экономические последствия пандемии в Украине, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте 17 ноября, пишет Укринформ.
"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине", - сказал Шмыгаль.
По его словам, привлечение дополнительных средств на строительство дорог позволило создать дополнительные рабочие места и наполнило бюджет за счет уплаты налогов.
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Грошей стільки що з легкою формою корони по одному пацієнту на поверх. Як у Феофанії.
"Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
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Національній службі здоров`я України (НСЗУ) не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, пише «Інтерфакс-Україна».
«Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року», - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в понеділок.
Это как?
Лживые ЗЕбильные мародёры. Дороги всегда были вкусной воровской кормушкой. Шмыгаль обьясни почему при ЗЕкловуне километр дороги стал обходица в два раза дороже чем при Порошенко?? Что неудобный вопросик для ЗЕмародёров, да??Экономику они запустить хотели стройкой дорог, при этом на этой стройке всегда в тендерах побеждает те же самые 6 прикормленных своих, правильных фирм. Ну хоть им экономику точно подняли ЗЕмародёры...
у ступі не втовчеш
А вот в спорт нужно вкладывать деньги.
https://postimg.cc/y31RTQg7
наоборот нужно производить ширпотреб малым и средним бизнесом.