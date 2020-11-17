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Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы:

По инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит ковидного фонда. В правительстве уже объяснили, почему деньги пошли на строительство дорог.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По поводу фильмов, то это средства, которые просто возвращаются к распорядителям.

"Что касается других расходов, то надо понимать, откуда эти средства снимались. То есть если мы говорим о патриотических фильмах или спортивных соревнованиях - это средства, которые снимались с соответствующих министерств. Это не средства, которые забираются от медицины, медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям", - объяснил министр.

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Также Немчинов рассказал, что при локдауне будет безработица, а "одним из мультипликаторов, который может запустить экономику, было определено дорожное строительство".

Средства, которые были выделены из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, призванные преодолеть экономические последствия пандемии в Украине, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте 17 ноября, пишет Укринформ.

"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, привлечение дополнительных средств на строительство дорог позволило создать дополнительные рабочие места и наполнило бюджет за счет уплаты налогов.
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Топ комментарии
+22
зажралась та медіцина.
Грошей стільки що з легкою формою корони по одному пацієнту на поверх. Як у Феофанії.
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17.11.2020 13:06
+21
Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 3852
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17.11.2020 13:09
+19
Свинарчуки кажете, бариги?

Національній службі здоров`я України (НСЗУ) не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, пише «Інтерфакс-Україна».
«Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року», - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в понеділок.
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17.11.2020 13:07
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Чего? Словами быдлятского дохлого классика - ты, идиот, понял хоть, что сказал
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17.11.2020 13:05 Ответить
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
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17.11.2020 13:37 Ответить
Остап сказал эту бессмысленную, но красивую фразу, потому что сам был пижоном до мозга и костей
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17.11.2020 13:45 Ответить
Ты чо Утырок, совсем охренел ,ты шо несёшь Немчинов😡😡😡😡
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17.11.2020 13:06 Ответить
зажралась та медіцина.
Грошей стільки що з легкою формою корони по одному пацієнту на поверх. Як у Феофанії.
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17.11.2020 13:06 Ответить
Вип- пациент с легкой формой насморка оккупировал целый этаж в феофании. Ну как обычный обыватель.Тот, который тоже себя хорошо чувствует.С насморком. В феофании. Те, которые получают надцать денег на оздоровление с нашей госкопилки и для них здороволежания и бесплатную обслугу в этой больничке, с особой строчкой финансирования в госбюджете. Легонько так, по закону. Газонокосилки, их цена для феофании, особенно нравятся. И шторики, на фоне которых зеленский записывает свои видосы. Золотые?
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17.11.2020 13:43 Ответить
Як безкоштовний криворізький шлак став у ціні як щебінь? Загадка природи....
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17.11.2020 13:07 Ответить
Та ну, яка загадка?
"Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
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17.11.2020 13:15 Ответить
Я вважаю, що це просто совпаденіє.)
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17.11.2020 13:16 Ответить
Причем стоимость этих промотходов не ниже, чем стоимость щебня, но качество как строительного материала хуже. Зато тестю хороший гешефт от сопливого зятька.
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17.11.2020 14:19 Ответить
Правильно! Хороший дороги - быстрее возить на кладбище, меньше пенсионеров - экономия бюджета. Меньше ФОПов, больше дешевых рабов, а кому не сидится, как пел 95 квартал "Польша близко".
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17.11.2020 13:07 Ответить
Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?

Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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17.11.2020 14:12 Ответить
Свинарчуки кажете, бариги?

Національній службі здоров`я України (НСЗУ) не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, пише «Інтерфакс-Україна».
«Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року», - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в понеділок.
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17.11.2020 13:07 Ответить
В бан
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17.11.2020 13:28 Ответить
Кривий Ріг- хто би сумнівався!
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17.11.2020 13:29 Ответить
"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине"

Это как? Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 5375
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17.11.2020 13:08 Ответить
Як у Буратіно! Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 8639
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17.11.2020 13:14 Ответить
Феофания это не вся медицина... Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 669
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17.11.2020 13:09 Ответить
или по-другому - не вся медицина для Феофании
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17.11.2020 13:12 Ответить
В Феофании вип-клиентуру начали лечить гудроном.) Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників" - Цензор.НЕТ 4214
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17.11.2020 14:31 Ответить
Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 3852
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17.11.2020 13:09 Ответить
Кожен з нас...... Ну ви зрозуміли хто Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 8364 !
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17.11.2020 13:16 Ответить
Очень понравилось и про *****, и про неожиданность.
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17.11.2020 16:22 Ответить
логику не ищем... бесполезно!
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17.11.2020 13:10 Ответить
"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине",
Лживые ЗЕбильные мародёры. Дороги всегда были вкусной воровской кормушкой. Шмыгаль обьясни почему при ЗЕкловуне километр дороги стал обходица в два раза дороже чем при Порошенко?? Что неудобный вопросик для ЗЕмародёров, да??Экономику они запустить хотели стройкой дорог, при этом на этой стройке всегда в тендерах побеждает те же самые 6 прикормленных своих, правильных фирм. Ну хоть им экономику точно подняли ЗЕмародёры...
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17.11.2020 13:12 Ответить
Это деньги возвращаются к истинным распорядителям (ЗЕбанде) через откаты на личные счета. У нас в государстве распорядителем своих собственных финансовых средств является не народ, а кодло ЗЕворишек.
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17.11.2020 13:13 Ответить
срана гопота відмазується від очевидного
у ступі не втовчеш
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17.11.2020 13:14 Ответить
Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 2882
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17.11.2020 13:15 Ответить
Обидно вот сейчас умереть от корона вируса и не посмотреть новый сезон "Скотов" Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 9039
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17.11.2020 13:16 Ответить
73%. ну откуда, откуда вы вытащили и этого полудурка??
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17.11.2020 13:17 Ответить
Які самі, такого і знайти постарались.
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17.11.2020 13:24 Ответить
дурак
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17.11.2020 13:17 Ответить
а, ну точно. а аппараты ИВЛ пускай Порошенко со своего фонда покупает.
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17.11.2020 13:18 Ответить
обязать отвечать за разворованный ковидфонд имуществом быдлозелени, этими всеми домами в испании и прочим наворованным
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17.11.2020 13:19 Ответить
Т.е. закатывание денег в асфальт ТОЛЬКО "придворными компаниями", с откатами до 40% - это "создание новых рабочих мест"? Расскажите кто-нибудь этому дебилушке, что новые рабочие места создаются ТОЛЬКО тогда, когда исполнителю устанавливают экономически обоснованные сроки исполнения. И он понимает, что двумя калеками (как он обычно это привык делать) он уже не пропетляет. И для выполнения сроков надо набирать полноценный штат специалистов. А если сроки не выдержит, то ему 3,14здец! А теперь посмотрите как у нас на дорогах "работу работают": Там где должно работать 100 человек - работают 10. Там где должны работать 100 ед. техники - работают 10. Ну как работают ... иногда. В результате, то что можно сделать за 6 мес. ... делают 3 (три, Карл!) года. И ты, *****, говоришь о "новых рабочих местах" ...?
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17.11.2020 13:23 Ответить
Бубочка и ему подобные в больницах не бывают для простых смертных, конечно им кажется, что медицина зажралась.Живут как путин в своём выдуманном мире.Путин сидит в бункере. а бубочка когда страна в жопе, сидит в санатории.
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17.11.2020 13:30 Ответить
Фильмы должны окупаться сами. Тем более с такими именитыми режисёрами. Если они этого не делают, значит людям это не нужно.

А вот в спорт нужно вкладывать деньги.
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17.11.2020 13:49 Ответить
Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників" - Цензор.НЕТ 8561
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17.11.2020 13:52 Ответить
карочи. хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 13:59 Ответить
ничего не понял что он сказал. Где деньги то ковидные?
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17.11.2020 14:06 Ответить
Казуїстика, разом з цинічною і безпардонною брехнею. Ті гроші схоже показали медицині як ослу буряка, саме більше дали "лизнути" і то так, що медперсонал втікає. Он МОЗ підприємців вже запрошує на роботу в лікарні.
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17.11.2020 14:14 Ответить
Немчинов - "Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия...... "

https://postimg.cc/y31RTQg7

Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників" - Цензор.НЕТ 3600
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17.11.2020 14:19 Ответить
"медицина получила очень много" - это лживое и ни на чем не основанное утверждение профана и непрофессионала. Такие управленцы, во главе главного, во всей его красе, даже не понимают, о чем говорят. Немчина, какой мультипликатор? Где ты купил свой диплом? Хватит повторять бредни так называемых нобелевских лауреатов по экономике, которые ничего в ней не смыслят и на деле ничего не могут предсказать, это лженаука. Вы тратите деньги, которые были заработаны всем народом Украины, не вами, Немчина, не киношниками, не медициной. Народ требует обеспечить надлежащее финансирование лечения коронавирусных больных. Что вы для этого сделали? Врачи маски и халаты за свои деньги покупают. Никакой защиты у основной их части нет. Зарплат нормальных нет. Пациент платит от 20 до 40 тысяч гривен за курс вашего "бесплатного" лечения. Анализы все платные и стоят очень дорого. Сколько можно врать? Где кислород, где аппараты искусственной вентиляции? Все покупают меценаты и поступает в виде гуманитарной помощи. А вы недоучки и авантюристы, продолжаете при этом его еще и грабить. Вы поцелованы Дьяволом! и будьте вы ... благословенны.
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17.11.2020 14:20 Ответить
И я б их поцеловала...если б заразилась вирусом. В засос.
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17.11.2020 16:24 Ответить
Это дьявольски тонкое предложение
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17.11.2020 21:51 Ответить
МВФ требует отчета куда пошли монеты ,а не аудит того,кто в доле
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17.11.2020 14:24 Ответить
А что за и откуда дополнительные средства? Если из бюджета, то обратно в виде налогов вернулась только часть. Тогда о каком пополнении господин министр вещает?
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17.11.2020 14:44 Ответить
ГНиди. Люди, хто голосував за цю лицемірну огидну блювотину- у вас є хоч краплина розуміння та відповідальності за сраку, в якій всі ми опинилися?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2020 14:53 Ответить
Саме тому люди лікуються від ковід за власний кошт?
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17.11.2020 15:21 Ответить
Царев залогинся!
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17.11.2020 17:54 Ответить
верно. но вряд ли дороги запустят экономику, это закапывание в землю по тройной цене.
наоборот нужно производить ширпотреб малым и средним бизнесом.
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17.11.2020 21:33 Ответить
Дороги строят, а малый бизнес гробят.
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06.01.2021 06:33 Ответить
 
 