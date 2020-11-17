Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям"

По инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит ковидного фонда. В правительстве уже объяснили, почему деньги пошли на строительство дорог.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По поводу фильмов, то это средства, которые просто возвращаются к распорядителям.

"Что касается других расходов, то надо понимать, откуда эти средства снимались. То есть если мы говорим о патриотических фильмах или спортивных соревнованиях - это средства, которые снимались с соответствующих министерств. Это не средства, которые забираются от медицины, медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям", - объяснил министр.

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Также Немчинов рассказал, что при локдауне будет безработица, а "одним из мультипликаторов, который может запустить экономику, было определено дорожное строительство".

Средства, которые были выделены из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, призванные преодолеть экономические последствия пандемии в Украине, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте 17 ноября, пишет Укринформ.

"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, привлечение дополнительных средств на строительство дорог позволило создать дополнительные рабочие места и наполнило бюджет за счет уплаты налогов.