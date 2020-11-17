РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12959 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
11 067 22
армия РФ (15312) Донбасс (26944) операция Объединенных сил (4182)

В командовании ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В командовании ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка

Командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На прошлой неделе на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоялись масштабные командно-штабные учения с привлечением сил территориальной обороны. Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в ходе учений комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК против Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Гнутово. Потерь нет, - штаб ОС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
главноє перестать стрєлятьВ Командование ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка - Цензор.НЕТ 5061
показать весь комментарий
17.11.2020 13:13
+10
Говнокомандуючий штампує відосики і пофігу мороз.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:14
+6
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 400
показать весь комментарий
17.11.2020 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що то за: «Объединенные силы»?
Товаріщь Кравчук контролірує сітуацію?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:11 Ответить
главноє перестать стрєлятьВ Командование ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка - Цензор.НЕТ 5061
показать весь комментарий
17.11.2020 13:13 Ответить
АК асоціюється як Армія Крайова.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:13 Ответить
А що в тій Крайовій такого поганого крім пропаганди? Хто більше вбив українців, Людова, Крайова чи москалі?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:37 Ответить
Молодец . Сегодня вечером , в твоей сраной раше тебе дадут пирожок .
показать весь комментарий
17.11.2020 13:15 Ответить
жиди та москалі-відвічні вороги українців
показать весь комментарий
17.11.2020 13:12 Ответить
Тю. А клован с ермаком говорят "миру-мир".
показать весь комментарий
17.11.2020 13:12 Ответить
Такой миру мир, это ЗЕленая пиписька.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:14 Ответить
А у нас в это время зарабатыввют на крови новые хари во главе с фигляром Оманско-Фиофаниевским.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:13 Ответить
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 3170
показать весь комментарий
17.11.2020 13:43 Ответить
Говнокомандуючий штампує відосики і пофігу мороз.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:14 Ответить
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 8536
показать весь комментарий
17.11.2020 14:06 Ответить
Готуються до виборів у брезні.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:33 Ответить
Логічно, вірмени теж координували плани з Карабахом, та й взагалі, так ховати легше.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:35 Ответить
Лучше сидеть тихо и не стрелять,а то можно потерять всё.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:38 Ответить
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 400
показать весь комментарий
17.11.2020 13:49 Ответить
Все, на рос.тв Зеленский уже бендеровец и фашист.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:55 Ответить
То вони, шо б свого не палить... У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 9828
показать весь комментарий
17.11.2020 20:37 Ответить
ВС України, завдяки геніальному говнокомандувачу Зельцману, перетворилися на статистичне відомство, яке займається виключно фіксацією порушень з боку супротивника, при цьому, якщо за минулу добу не зафіксовано обстрілів, то це подається, як чергове здобуття перемоги над ворогом. Дорогоцінний досвід подібної війни, увійде в підручники військових академій більшості країн світу і в першу чергу, Ізраїлю, для досягнення стійкого миру з Палестиною. Так що, Зельцман може сміливо подавати свою кандидатуру на номінацію Нобелівської премії миру або пропонувати себе кандитатом у президенти Ізраїлю на наступних виборах.
показать весь комментарий
17.11.2020 14:34 Ответить
а хто входив у склад групи спостерігачів за навчаннями від української сторони. Єрмак, Деркач, Гламкомверх в шортах та ряд інших відповідальних товаришів. Так запасні пункти чи передові НП. Кравчук в нас як Сунь Ят Сен. Миролюбець за рахунок України. Клінтон, зважаючи на персону першого президента та його негативний імідж зустрічався з ним лише в аеропорту, бо не вірили в щирість його намірів.
показать весь комментарий
17.11.2020 14:53 Ответить
Атрабатывают бегство в направлении ссысрани и засрани у припрыжку. У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 11 У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 11 У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 11
показать весь комментарий
17.11.2020 17:38 Ответить
 
 