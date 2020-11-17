Энергоатом хочет переложить ответственность за рост цен на электроэнергию - на министерство, - Минэнерго

Энергоатом пытается переложить ответственность за рост цен на электроэнергию и возникшие на предприятии финансовые проблемы на министерство. В Минэнерго заявили о недопустимости роста цен на электроэнергию для промышленности.

Об этом говорится на официальной странице министерства в "Facebook".

"В медиаполе очередной раз появилась попытка обвинить Министерство энергетики в проблемах ценообразования на рынке электрической энергии и работы НАЭК "Энергоатом". В частности, в ситуативном росте цены на одном из сегментов - рынка "на сутки вперед", а также - в убытках госпредприятия и уменьшении производства электроэнергии атомными электростанциями. При этом традиционно ссылаются на утвержденный Министерством еще весной этого года прогнозный баланс электрической энергии", - говорится в сообщении.

Никакого искусственного занижения производства электроэнергии атомными электростанциями не существует, считают в Минэнерго и отмечают, что "Энергоатом" "сорвал" ремонтную кампанию, которая была утверждена еще год назад, и это привело к тому, что 2, 4 и 5 энергоблоки Запорожской АЭС не смогли вовремя выйти из ремонтов. В ведомстве считают, что причинами срыва ремонтной кампании также стали непрозрачные тендеры на закупку необходимого оборудования, которые проводил "Энергоатом", а это спровоцировало значительное количество обжалований проведенных закупок и отмены торгов.

"Как следствие, из-за затянутости ремонтной кампании и необходимости устранения замечаний Госатомрегулирования по качеству их выполнения, три энергоблока ЗАЭС совокупной мощностью 3000 МВт не были своевременно подключены к сети (по состоянию на 16 ноября один из блоков с опозданием вернули в эксплуатацию, ремонт на двух других до сих пор еще продолжается)", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что Госатомрегулирование является независимым органом и на него не влияет ни одна государственная институкция, а выполнение решений этого органа - является условием безопасного функционирования АЭС.

Обвинения со стороны Энергоатома на предмет искусственного ограничения производства электроэнергии АЭС в Минэнерго назвали циничными и отметили, что и.о. министра Ольга Буславец предложила и реализует масштабные меры для стабилизации финансового состояния стратегического государственного предприятия.

"Так, Минэнерго и Кабинет Министров в этом году обеспечили для "Энергоатома" беспрецедентную возможность выйти на рынок двусторонних договоров и продавать на аукционах около 40% производимой электроэнергии! Изменена, по предложению самого же "Энергоатома", модель ПСО, которая позволила уменьшить объемы небалансов, улучшить состояние расчетов и в целом - ситуацию на рынке электрической энергии", - говорится в посте Министерства, которое сообщает об ошибке в стратегии продаж электроэнергии, которую допустило руководство предприятия. Это привело к тому, что за август-октябрь при объеме отпуска электрической энергии 16.6 млрд кВтч, на аукционах "Энергоатом" продал лишь около 3,3 млрд кВтч, (менее 20%).

"При этом, по средневзвешенной цене 1,12 грн / кВт / ч. В то же время, 2,7 млрд кВтч, или более 16% от отпуска были проданы на балансирующем рынке только за 0,88 грн / кВтч, что значительно ниже, чем цена на рынке "на сутки вперед"", - сообщает Минэнерго.

Попытки обвинить министерство в росте цен на электроэнергию после того, как был утвержден прогнозный баланс свидетельствуют "о непонимании роли и места этого документа в новой модели рынка электрической энергии".

"Поэтому, попытки отдельных политических деятелей и медиа обвинить Министерство энергетики в провалах руководства НАЭК "Энергоатом" выглядят по меньшей мере непрофессиональными, а как максимум - являются спланированной информационной диверсией", - говорится в сообщении.

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