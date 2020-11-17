Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада соберется уже в начале декабря, если не состоится внеочередное заседание.

Об этом сообщила первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас следующее пленарное заседание в начале декабря. Если между сегодняшним днем и первым декабря рабочая группа (относительно конституционного кризиса. - Ред.) Не выработает вариантов, которые готовы к вынесению в зал, то, очевидно, это уже будет рассматриваться в начале декабря. Формат внеочередных заседаний также возможен. Есть два решения: либо президент созывает, или подписи 150 народных депутатов. Если рабочая группа найдет консенсус и скажет, что мы готовы принимать этот и этот закон, или регистрируем новый, то думаю, что Верховная Рада может собраться", - сказала Кравчук.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Также читайте: Рада завтра не будет рассматривать законопроекты по выходу из конституционного кризиса