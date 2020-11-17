РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12959 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
990 17
ВР (28721) КС (2130) Кравчук Евгения (361)

Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, -

Верховная Рада соберется уже в начале декабря, если не состоится внеочередное заседание.

Об этом сообщила первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас следующее пленарное заседание в начале декабря. Если между сегодняшним днем и первым декабря рабочая группа (относительно конституционного кризиса. - Ред.) Не выработает вариантов, которые готовы к вынесению в зал, то, очевидно, это уже будет рассматриваться в начале декабря. Формат внеочередных заседаний также возможен. Есть два решения: либо президент созывает, или подписи 150 народных депутатов. Если рабочая группа найдет консенсус и скажет, что мы готовы принимать этот и этот закон, или регистрируем новый, то думаю, что Верховная Рада может собраться", - сказала Кравчук.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Также читайте: Рада завтра не будет рассматривать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3562
показать весь комментарий
17.11.2020 13:36
+1
А я хачу харчо. Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8032
показать весь комментарий
17.11.2020 14:03
+1
Два конституционных и полных }{уйловских дятла:
Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7300
показать весь комментарий
17.11.2020 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как немом кино , а в главной роли Чарли Чаплин .
показать весь комментарий
17.11.2020 13:35 Ответить
Проехали, все уже хорошо, уголовные дела позакрывали, и про опрос никто не вспоминает, пожизненные сроки, ага...
показать весь комментарий
17.11.2020 14:11 Ответить
Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3562
показать весь комментарий
17.11.2020 13:36 Ответить
Так ведь возят самолетами из Америки, значит Вашингтон +...
показать весь комментарий
17.11.2020 14:13 Ответить
А шо там ваш байден? Переміг таки чи ні?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:41 Ответить
Наш ? А что там с твоим пирожком от путла ? Дадут , или дальше на подсосе ?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:46 Ответить
Це ви мені скажіть, чи платять в ольгіно зарплату? Чи вже доводиться позичати в Безоса
показать весь комментарий
17.11.2020 14:21 Ответить
Коллегия выборщиков должна голосовать 14-го декабря, если для этого не будет юридических препятствий. В таком случае инаугирация должна состояться 20-го января (опять же, если не случится каких-то юридически значимых событий). Если инаугурация не состоится, ВРИО Президента автоматически становится глава Палаты Представителей (бабушка Пелоси). Если конфликт между кандидатами не позволяет однозначно определить: кто же победил, решение выносит своим голосованием Сенат.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:58 Ответить
Це зрозуміло.
Цікаво бачити, як всі сайти синхронно заткнулися про ці вибори
показать весь комментарий
17.11.2020 14:34 Ответить
Зедебилы ,а как же бюджет на 2021 год? Или это все будет фонд оманского на борьбу с вирусом? Кто то неистово вонял совсем недавно,что такого как раньше не будет ,никаких ночных бюджетов и 31 декабря не будет! Я так понимаю его не будет вообще?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:45 Ответить
хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
показать весь комментарий
17.11.2020 13:58 Ответить
А я хачу харчо. Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8032
показать весь комментарий
17.11.2020 14:03 Ответить
Шмыгаля и его банду надо сносить, срочно.
Иначе ещё немножко дурантина - и жрать вообще будет нечего.
Голодные люди просто используют киевские каштаны по назначению, для политиков то есть.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:59 Ответить
Ти як Тихановська вєщаєш з-за бугра.
показать весь комментарий
17.11.2020 14:04 Ответить
От этого моё мнение менее верно что ли ? Я же не призываю подогнать танки и расстрелять канцелярию премьера. Верховная Рада может сместить этих бандитов простым голосованием.
показать весь комментарий
17.11.2020 14:06 Ответить
Два конституционных и полных }{уйловских дятла:
Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7300
показать весь комментарий
17.11.2020 14:08 Ответить
 
 