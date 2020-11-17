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С начала пандемии коронавируса на медицину потратили более 20 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала пандемии коронавируса на медицину потратили более 20 млрд грн, - Шмыгаль

В Украине на нужды медицины за время пандемии потрачено более 20 млрд гривен. В частности, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов и ИВЛ.

Об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Продолжается работа над увеличением подвода кислорода. По состоянию на 16 ноября, через НСЗУ профинансированы больницы во всех регионах на общую сумму более 8,8 млрд гривен. Также, 7,3 млрд грн профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти 4 млрд - средства местных бюджетов. Итак, за семь месяцев на борьбу с коронавирусом, только в медицине, потрачено более 20 млрд гривен", - рассказал глава правительства.

Также Шмыгаль, что за время с начала пандемии обновили автопарк экстренной медпомощи и повысили выплаты медикам.

"Что касается улучшения условий экстренной медицины: происходит обновление автопарка, повышение выплат фельдшерам. Например, до 1 июля скорая помощь Киевской области получила 23 млн гривен. Сейчас - 33. То есть больше, чем на треть - выросли выплаты по экстренной медицинской помощи", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Вы из не потратили, а попилили и закатали в асфальт.

".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
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17.11.2020 14:04
+11
худшей власти у Украины еще не было ( я думал и объективно - янык это худшее - но зеленые своим цинизмом, переплюнули даже его ) - долой зеленых - даешь досрочные выборы - ВР и президента
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17.11.2020 14:07
+9
Муж Венедиктовой не с этого резерва 750 000 грн выходного пособия получил ?
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17.11.2020 14:07
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И шо толку, если у нас люди рождаются и умирают под больницами?
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17.11.2020 14:04 Ответить
Вы из не потратили, а попилили и закатали в асфальт.

".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
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17.11.2020 14:04 Ответить
По состоянию на 01.11.2020 г. устройствами стационарной кислородной оксигенации оборудовано 3216 койко-мест коечного фонда отведенного по размещение больных COVID-19. Обеспеченность кислородом составляет 86% суточной потребности.
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17.11.2020 14:06 Ответить
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных оставляет 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), недофинансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.
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17.11.2020 14:07 Ответить
Что б еще соврать шоб не побили, - подумал Остап.
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17.11.2020 14:06 Ответить
Муж Венедиктовой не с этого резерва 750 000 грн выходного пособия получил ?
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17.11.2020 14:07 Ответить
с таким говном жить..... ну уж нет, эта сумма ничтожно, крайне, мала Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4695
хотя.... а кто сказал шо с говном живет не .... говно?
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17.11.2020 14:10 Ответить
худшей власти у Украины еще не было ( я думал и объективно - янык это худшее - но зеленые своим цинизмом, переплюнули даже его ) - долой зеленых - даешь досрочные выборы - ВР и президента
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17.11.2020 14:07 Ответить
"Огласите весь список ( расходов ), пожалуйста."
Постатейно.
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17.11.2020 14:07 Ответить
Шмыгаль ведь подготовил уже отчет о ковидном фонде для МВФ?
Цифры в студию.
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17.11.2020 14:09 Ответить
Самок главное, что люди получают бесплатную помощь.
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17.11.2020 14:22 Ответить
Кто Вам сказал подобный бред? Меньше телевизор смотрите.
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17.11.2020 14:26 Ответить
У вас по телевизору показали?
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17.11.2020 14:26 Ответить
У нас восхищаются вашей медициной(в интернете).
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17.11.2020 14:32 Ответить
Верю. Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8249
Видели, слышали как ваш Лукашенко "восхищается" нашим преЗедентом?
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17.11.2020 14:35 Ответить
Ругал немного, было дело. Говорил, мягкий, добрый.
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17.11.2020 14:44 Ответить
Да нет. Говорил "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала".
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17.11.2020 14:46 Ответить
Больше всего лайков в той теме на ЦН набрал коммент

Петя Петрович
зря вы так оскорбляете друг друга, вам вместе в Ростове жить
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17.11.2020 14:50 Ответить
И всех "лечат" настолько бесплатно, шо приболевший скорее отдаст честно отложенные евро на норм. гроб и несколько толстых попов, чем на фифломицины и на лапу докторам.
А че, шмыгали же не в калидорах лежат вместе с разлагающимися бабушками, из последних сил слушая и поддерживая последние сплетни(Слыхала, Пятровна, у Миши дочь прост.... кхкххк эээээ) --- Эй, Макаровна, а где же она простыла то? наверное на окружной? Макаровна? о б*же, помяни рабу твою .... кхххххх эээээ(-2 бабушки)
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17.11.2020 14:08 Ответить
...потратили более 20 млрд грн.

То есть почти по 1000 грн на каждого жителя, включая младенцев и стариков...
Где деньги, Зин?
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17.11.2020 14:09 Ответить
почти по 600, включая учительниц математики
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17.11.2020 14:12 Ответить
Э не...мужу бенедиктовой 750 раз по 1000 досталось...значит 750 украинцев не получили ничего...а таких мужей бенедиктовых в Украине как грязи в болоте...
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17.11.2020 14:13 Ответить
Зеленое стадо разворовало миллиарды...а пытается оправдаться миллионами...
Для зебилов то конечно разницы ни какой нет...
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17.11.2020 14:10 Ответить
20 тонн купюрами 200 гр .
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17.11.2020 14:10 Ответить
"Європейська солідарність" ініціює питання звільнення Данила Гетманцева з посади голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.
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17.11.2020 14:12 Ответить
Одна из самых гнусных зелёных гнид.
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17.11.2020 14:20 Ответить
314здит
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17.11.2020 14:15 Ответить
Это сказки для тупых зебилов...они и не такое схавают..
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17.11.2020 14:16 Ответить
Затраты на ВСЮ медицину Украины можно измерять в Зеленских. Таким образом, на борьбу с коронавирусом в Украине с начала пандемии потратили 15 Зеленских. Потому что:

"Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн."
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17.11.2020 14:17 Ответить
Так блин, на "айкосы" налог ввели - 400%, козлы какие-то, а бедные администранты, тьфу, оффисники, должны платить за этот беспредел? Ну уж нет, заплатят лохи, а "айкосы" пусть будут как всегда, доступны любому ермаковцу, или кто там у нас щас презик? Бобдан опять вернулся?
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17.11.2020 14:46 Ответить
карочи. хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 14:22 Ответить
Какое отношение ты к местным бюджетам имеешь? Кроме того, все те препараты, которые ты закупал: плаквенил, ритонавир, ремдесивир можешь сожрать сам вместе с китайскими экспресс-тестами и биовеном. Это называется не "потрачено", а "распилено"!
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17.11.2020 14:23 Ответить
Шмыгаль, зачем нужны запасы, если врачи сегодня все еще без надлежащей защиты? Без надлежащих зарплат. Для кого вы даете эту лживую информацию? Сами перед собой самоутверждаетесь? Местные выборы были яркой оценкой народа ваших так называемых усилий по развалу страны, и медицины в том числе.
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17.11.2020 14:24 Ответить
"....на сумму более 8,8 млрд гривен. Также, 7,3 млрд грн профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти 4 млрд...."
магнитафон импартный, партсигар атечиствиный - два, куртка, замшевая - 3 куртки....
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17.11.2020 14:24 Ответить
ты лучше скажи сколько людей умирает не получив ИВЛ помощи или кислорода! продолжайте строить дороги, ублютки
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17.11.2020 14:25 Ответить
Одно не понятно=как в наше время воникает вопрос с недостатком кислорода Это же не разработка вакцины поиск лекарств Мы что и на это не способны мы что придурки
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17.11.2020 14:30 Ответить
Зато мы арабам презентовали АН-172, и почти построили завод, два завода, но вот... ну просто гороскоп плохой. Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9460
И зато мы 10 танков Оплот сделали для тайцев всего то за 5, или за жалких 10 лет, вот - кто плюется = зрадник!
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17.11.2020 14:48 Ответить
В документики есть для подтверждения?
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17.11.2020 14:42 Ответить
та вы шо?! мы "русские" своих не обманываем!
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17.11.2020 17:55 Ответить
Йєрмаки-шмьігалі цинічна зє-мразь.
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17.11.2020 15:28 Ответить
Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7733
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17.11.2020 18:07 Ответить
 
 