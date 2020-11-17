С начала пандемии коронавируса на медицину потратили более 20 млрд грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине на нужды медицины за время пандемии потрачено более 20 млрд гривен. В частности, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов и ИВЛ.
Об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Продолжается работа над увеличением подвода кислорода. По состоянию на 16 ноября, через НСЗУ профинансированы больницы во всех регионах на общую сумму более 8,8 млрд гривен. Также, 7,3 млрд грн профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти 4 млрд - средства местных бюджетов. Итак, за семь месяцев на борьбу с коронавирусом, только в медицине, потрачено более 20 млрд гривен", - рассказал глава правительства.
Также Шмыгаль, что за время с начала пандемии обновили автопарк экстренной медпомощи и повысили выплаты медикам.
"Что касается улучшения условий экстренной медицины: происходит обновление автопарка, повышение выплат фельдшерам. Например, до 1 июля скорая помощь Киевской области получила 23 млн гривен. Сейчас - 33. То есть больше, чем на треть - выросли выплаты по экстренной медицинской помощи", - отметил глава правительства.
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".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
хотя.... а кто сказал шо с говном живет не .... говно?
Постатейно.
Цифры в студию.
Видели, слышали как ваш Лукашенко "восхищается" нашим преЗедентом?
Петя Петрович
зря вы так оскорбляете друг друга, вам вместе в Ростове жить
А че, шмыгали же не в калидорах лежат вместе с разлагающимися бабушками, из последних сил слушая и поддерживая последние сплетни(Слыхала, Пятровна, у Миши дочь прост.... кхкххк эээээ) --- Эй, Макаровна, а где же она простыла то? наверное на окружной? Макаровна? о б*же, помяни рабу твою .... кхххххх эээээ(-2 бабушки)
То есть почти по 1000 грн на каждого жителя, включая младенцев и стариков...
Где деньги, Зин?
Для зебилов то конечно разницы ни какой нет...
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.
"Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн."
магнитафон импартный, партсигар атечиствиный - два, куртка, замшевая - 3 куртки....
И зато мы 10 танков Оплот сделали для тайцев всего то за 5, или за жалких 10 лет, вот - кто плюется = зрадник!