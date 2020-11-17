Пандемия COVID-19 началась год назад: что известно о "нулевых" заражениях на данный момент
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54 миллиона заражений и 1,3 миллиона жертв - таков результат пандемии коронавируса COVID-19, которая уже год бушует на нашей планете. Впрочем, существуют мнения, что болезнь возникла ранее.
Об этом говорится в статье на сайте ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
"В одном широко цитируемом отчете говорится, что 55-летний мужчина из провинции Хубэй был первым, кто заразился COVID-19 ровно 12 месяцев назад. Однако информация не подтверждена. Есть также подозрения, что корни вируса могли появиться еще раньше. 18 сентября таможня аэропорта Тяньхэ Ухани получила сообщение о том, что прибывший пассажир "плохо себя чувствует, у него затруднено дыхание и нестабильны показатели жизнедеятельности"", - говорится в материале.
Автор также отмечает, что другие отчеты указывают на то, что фрагменты вируса были найдены в образцах сточных вод, отобранных в Испании еще в марте 2019 года. А на этой неделе появились сообщения о случаях COVID-19 в Италии уже в сентябре прошлого года.
В то же время, по словам ведущего вирусолога Сиднейского университета, профессор Эдварда Холмса, это загадка, которые, возможно, никогда не будет разгадана, а поиск ответа сравним с попыткой "отыскать иголку в стоге сена".
Однако высчитать хотя бы приблизительный период, в котором вирус начал проявлять активность, по словам Холмса, возможно: "Если вы посмотрите на геномные данные, вы можете попробовать установить дату, когда начали появляться разные штаммы вируса, и тогда выходит, что наиболее вероятное время появления их "предка" будет примерно в ноябре прошлого года".
В материале отмечается, что простого ответа, как спастись от вируса, не существует. Даже вакцина не может гарантировать решение проблемы, потому что вирусы мутируют.
"Говорят о том, что мы имеем дело с пандемией, которая случается раз в 100 лет, что это потрясение для системы, - говорит Холмс. Но это совершенно неверно. Скорость, с которой все развивается, нарастает. Следующая болезнь может случиться и не через 100 лет. Это может произойти и через 10 лет. Или в следующем году".
В то же время Холмс надеется, что драматическое воздействие COVID-19 побудит правительства и население к действиям. "Я не могу поверить, что мы, как вид, позволим этому повториться, не извлекая уроков, - говорит он. Мы абсолютно обязаны, и я уверен, что мы это сделаем".
Пожалуйста, подождите...
Итальянские исследователи выяснили, что вирус COVID-19 распространялся в стране уже в сентябре 2019 года.
"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе, подготовленном совместно Институтом онкологии Милана и Университетом Сиены.
В исследовании отмечается, что наибольшее количество случаев пришлось на итальянскую область Ломбардия, затем следуют Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.
"Это исследование указывает на выявление вируса Sars-Cov-2 у бессимптомных пациентов в Италии значительно ранее, чем появился первый пациент. Исследование антител к Sars-Cov-2 у людей без симптомов еще до объявления эпидемии COVID могло бы изменить историю этой пандемии", - заявили итальянские эксперты.
Между тем Массимо Гали, директор клиники инфекционных заболеваний "Луиджи Сакко" в Милане, сомневается в том, что этот вирус "настолько стар", что присутствует в Италии с сентября 2019 года.
"Мне сложно поверить в то, что этот вирус настолько стар, я жду конкретных подтверждений. Если он действительно существовал уже с сентября 2019 года, нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений", - сказал Гали журналистам.
не будет того впечатления
они и так уже слишком разболтались
заметно, что риск умереть 2/10000, кто-то может перестать бояться
но Вы точно тяжело болеете? чего тогда на форуме?
я уже молчу про сердечно сосудистые заболевание они на первом месте и онкологию
Потрібна вакцина вічної молодості і здоров"я !
За рік загалом у світі помирає близько 56 млн. людей. За даними ВООЗ від алкоголю - приблизно 3,3 млн. Від куріння - приблизно 8 млн.
Від хвороб, пов'язаних зі СНІДом на день помирає приблизно 2650 людей у світі (за даними 2019 року) і ця кількість має тенденцію до зниження (прослідкуйте за роками, починаючи наприклад з 2010 року).
Від туберкульозу на день помирає приблизно 4500 людей у світі (за даними 2019 року. Так само ця кількість має тенденцію до зниження - легко переконатися за даними з офіційних джерел).
Тобто СНІД+ Туберкульоз разом вбиває на день 2650 + 4500 = 7 150. Від КОВІД - вже близько 9500 на день.
Варто уваги, щонайменше.
ты из детского сада шоле? Мисок прокачай, например есть всякие упражнения для мязгов, или букварь - для музгев
парниша, вы на работе? поднесли новые темники? по чем ныне пост? интересно на сколько изменились расценки со временем...
https://www.chathamhouse.org/2020/05/coronavirus-public-health-emergency-or-pandemic-does-timing-matter?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXFwvKSCmQpyz5B8ApguaDGUe3A4-**************************************
Із вибуху в Новосибірськ..
З пробірки розбитої генія,
А потім навчанія військ.
А може вона починається ,
З липкої слюни кажана,
І з того базару уханського,
Де їжа не-до смаже-нааа....
Когда-то считал нечто подобное про каких-то насекомых. Суть в том, что они живут и замечательно размножаются. Но когда популяция достигает определенных цифр, практически вымирают. А потом снова по новой. Это заложено природой.
Человечество по сути эту природу обмануло теми же вакцинациями, антибиотиками, антисептиками. Но вирусы и бактерии тоже не стоят на месте (не буквально конечно же) - они тоже развиваются. И рано или поздно мы можем эту борьбу проиграть.
https://prof-afv.livejournal.com/4100.html
Даже в Вики есть:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bat_SARS-like_coronavirus_RsSHC014
А эксперименты с летучими мышами будут проводить всегда. Потому как их геном - загадка. Они живут слишком долго для своего размера, они не умирают от смертельных вирусных заболеваний, у них практически не бывает злокачественных образований. Согласитесь, там есть что изучать. Их иммунитет - это что-то.
P.S.В природі існує 1200 видів кажанів і кожен з них хворіє своєю болячкою.Так той піроньський карантин не закінчиться ніколи...
Я заболел и попал в больницу. Мать со мною контактировала, заболела, попала в больницу на месяц. Отец заболел, в больницу не пошёл (хозяйство), и получил изменения в лёгких. У его брата - мать жены от пневмонии умерла. Мой наставник заболел вместе с женою и попал в больницу. У несколько коллег заболели по несколько человек с семье.
Хоть кто то искал чем я болен? ХРЕН. Взяли общий анализ крови - и справились.