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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Кривой Рог (1126) местные выборы (2145) Вилкул Юрий Григорьевич (55)

Мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов и обеспечил победу кандидату Ахметова. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Действующий мэр Кривого Рога (Днепропетровская обл.) Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы - это не по мне... Я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал он в видеообращении, размещенном в YouTube-канале горсовета.

Он отметил, что во второй тур выборов городского головы выходит Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которому Вилкул обещает поддержку.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (Днепропетровская обл.) не может назначить дату повторного голосования из-за того, что доверенные лица кандидата на должность городского головы оспаривают постановления ТИК об итогах голосования.

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Кроме того, комиссия не может собрать кворум для проведения заседания.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. В протоколе указано, что за Юрия Вилкула проголосовали 80655 избирателей (46,27%), за Дмитрия Шевчика (от "Слуги народа") - 45213 избирателей.

Павлов от ОПЗЖ – на третьем месте (около 16 тыс. голосов).
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Топ комментарии
+19
Вилкул, Ложкул и Тарелкин Выборы мэра Кривого Рога: Юрий Вилкул из-за состояния здоровья снял свою кандидатуру со второго тура - Цензор.НЕТ 3293
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17.11.2020 15:01
+16
Какое там здоровье? Гнилая отмазка. Вон в Харькове живой труп мером выбрали и ничего. Просто зажоповцы решили перетасовать кадры. Вот смеху будет если этот павлов облажается. Хотя зная "вату"-вряд ли.
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17.11.2020 15:21
+10
может крякниш скоро, на одно гавно станет меньше.
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17.11.2020 15:06
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Вилкул, Ложкул и Тарелкин Выборы мэра Кривого Рога: Юрий Вилкул из-за состояния здоровья снял свою кандидатуру со второго тура - Цензор.НЕТ 3293
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17.11.2020 15:01 Ответить
топіш за ригони? возьми с полочки пирожек Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 3834
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17.11.2020 15:12 Ответить
Тарелкул.
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17.11.2020 15:23 Ответить
Он за жопу, рыги у них уже не актуальный брэнд
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17.11.2020 15:45 Ответить
Лашкул
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17.11.2020 17:11 Ответить
тарелкул
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18.11.2020 08:41 Ответить
может крякниш скоро, на одно гавно станет меньше.
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17.11.2020 15:06 Ответить
Так туда впихуют Зажопонца, так, что, ватность в городе продолжается
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17.11.2020 15:55 Ответить
Що уроди пообіцяли Ахметову за посаду мера Кривого?
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17.11.2020 15:06 Ответить
У Верховній Раді зібрали понаду третину голосів народних депутатів за ініціативу про відставку уряду - повідомив на засіданні парламенту народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Наша фракція ініціювала - і ми вже зібрали 84 підписи народних депутатів України за відставку цього уряду", - сказав він.
Гончаренко закликав колег підписатися під проектом постанови про відставку уряду.
Для ухвалення рішення про відставку уряду необхідно мінімум 226 голосів.
https://www.unian.ua/politics/vidstavka-shmigalya-u-radi-rozpovili-skilki-zibrali-********-shchob-skinuti-uryad-novini-ukrajina-11222651.html
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17.11.2020 15:13 Ответить
одним лайном менше
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17.11.2020 15:07 Ответить
різниця - тільки сортом лайна. Прочитай останній абзац.
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17.11.2020 15:14 Ответить
і терміном придатності)
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17.11.2020 17:04 Ответить
не может, а чот Гепа может
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17.11.2020 15:19 Ответить
Достойный поступок, здоровья Вам!
В отличии от овоща Гепы
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17.11.2020 15:19 Ответить
Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 3593 Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 3593 Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 2328
договорняки в силе
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17.11.2020 15:22 Ответить
Какое там здоровье? Гнилая отмазка. Вон в Харькове живой труп мером выбрали и ничего. Просто зажоповцы решили перетасовать кадры. Вот смеху будет если этот павлов облажается. Хотя зная "вату"-вряд ли.
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17.11.2020 15:21 Ответить
та вроде скоро мумию привезут в Харьковский горсовет, один раз моргнул - одобряю, два раза моргнул не одобряю, пукнул - воздержался, так и будут проходить собрания.
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17.11.2020 15:35 Ответить
ЕСЛИ??? Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6779 Что значит ЕСЛИ???!!! Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 5145 Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 5145
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17.11.2020 18:53 Ответить
Договорняк.
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17.11.2020 15:21 Ответить
Хрен редьки не слаще!
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17.11.2020 15:27 Ответить
Реши тупо решили объединить голоса, чтобы обойти слугу
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17.11.2020 15:29 Ответить
"Скажи ка ,дядя,ведь не даром...?"
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17.11.2020 15:33 Ответить
Жулики!!!! Феодалы!!!!! Украина ВАШ!!!!!
Пошли вы!!!
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17.11.2020 15:37 Ответить
Короче, чувак участвовал в выборах, но только после первого тура вдруг вспомнил, что ему уже 71 год !?
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17.11.2020 15:38 Ответить
да воровать в пол силы это не по тебе.....
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17.11.2020 15:44 Ответить
Ахметов рулил пороха надеюс зеленский это понемает и не должен остаят Кривой Рог.пуст победит ахметов.игра НАЧЕЛСА )))) ЕСЛИ Зеленский поддержит соперника ахмедова выграет всеравно ахмедов-русский агент с стажем
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17.11.2020 15:46 Ответить
Может лучше на английском? А то только понятно, что ахметов толи начелся, толи наелся.
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17.11.2020 15:57 Ответить
Это ИГРА называетса УКРАИНА !!! МЫ МАЙДАНЦЫ И АТРВЦЫ ПРОИГРЫВАЕМ по всех фронтах.....НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ШО МЫ проиграем ВОЙНУ с порохом,ахмедовом,коломойском ,медведчуку и россие.В НАС ТЕЧЕТ КАЗАЦКАЯ ЗАПОРОЖСКОЕ ВОЛНАЯ КРОВ !!!
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17.11.2020 15:49 Ответить
МЫ МАЙДАНЦЫ И АТРВЦЫ ПРОИГРЫВАЕМ А ЭТО КТО?!!!
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17.11.2020 16:01 Ответить
Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6914 Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6914 Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6914
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17.11.2020 16:09 Ответить
В НАС ТЕЧЕТ КАЗАЦКАЯ ЗАПОРОЖСКОЕ ВОЛНАЯ КРОВ !!
Капец какойто! Я так понимаю казацкая запорожская вольная кровь? А в в вас это ком?
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17.11.2020 15:59 Ответить
зваж, пішов новий призов, Elxan Fuad Turan - один з них, щойно зарегився. Щоправда, поки я не вкурив, що це і чия шобла... за кого топитиме... хоча вже зрозуміло, що антиєвропейська.
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17.11.2020 16:31 Ответить
Я також не зрозумію змісту. Видно людина щось жує і при цьому ковтає букви і слова.
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17.11.2020 17:48 Ответить
От мразь! А балотіруваться здоров"я було !!:!?!?!?
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17.11.2020 16:09 Ответить
кацапська хитро.пость.
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17.11.2020 16:10 Ответить
Гнусавый гном "сливает" город Ахметову.
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17.11.2020 16:12 Ответить
Он кинул своих тупых избирателей.
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17.11.2020 16:45 Ответить
виборці зробили самі себе ще раз...
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17.11.2020 17:50 Ответить
Ахметов готовит очередной анклав для рюськага мира. Янелоха видели? Ото ж.
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17.11.2020 16:27 Ответить
В цих виборах особисто я бачу дуже великий плюс! І цей плюс полягає в тому, що що всі Громадяни тепер знають про всі гнійники на тілі України. Маємо ще одне денереленере, тільки всередині країни.
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17.11.2020 16:44 Ответить
ДО выборов было то же самое. "Гнойники" давно всем понятны и известны. Проблема в том что лечить их никто не собирается. Что при прошлой власти и уж тем более при нынешней.
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17.11.2020 17:02 Ответить
А разве Вилкул не под Ахметовым был?
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17.11.2020 16:46 Ответить
Амінь...Це все шо хочиться сказати після його слів...Земля тобі залізо-бетоном...Вурдулака... Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 2512
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17.11.2020 16:52 Ответить
Один мерзотник , агітує за другого мерзотника !
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17.11.2020 17:10 Ответить
все таки здохне
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17.11.2020 17:11 Ответить
пора привыкать к горизонтальному положению ,поближе к земле
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17.11.2020 17:16 Ответить
А яка там різниця, пост здав - пост прийняв.
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17.11.2020 17:50 Ответить
Почему не снялся до выборов?
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17.11.2020 18:09 Ответить
"Воровать в полсилы - это не по мне..." (с) вилкул
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17.11.2020 19:52 Ответить
Наступний злодюга на підході ... Місто і так в брудному, напіврозваленому стані. У що вони там сили вкладали? В свій гаманець швидше за все ..
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17.11.2020 20:00 Ответить
я ваша мама трубу шатал!
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18.11.2020 08:42 Ответить
 
 