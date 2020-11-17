РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11880 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияСпорт
12 217 30
сборная по футболу (284) сборная Украины (268) футбол (3543) Лига наций (10)

УЕФА отменил проведение матча Украина - Швейцария. Нашу сборную отправили на карантин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Спорт

УЕФА отменил проведение матча Украина - Швейцария. Нашу сборную отправили на карантин

Главный врач города Люцерна отправил всю сборную Украины по футболу на карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает Швейцарская футбольная ассоциация.

Теперь УЕФА должна определить целесообразность проведения матча. Его могут как перенести, так и присудить техническое поражение сборной Украины.

Как сообщает издание Football.ua со ссылкой на источник,  наша сборная продолжает настаивать на проведении поединка именно сегодня и готова играть в любом составе.

Более того, УЕФА продолжает вести переговоры с местными властями и пытается добиться их разрешения провести матч именно сегодня.

Швейцарские власти предлагают привести в Люцерн молодежную или юношескую команды Украины и провести матч против Швейцарии завтра. При этом, Украина U-21 сегодня играет против Северной Ирландии.

Позже на сайте УАФ сообщили, что УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения поединка сегодня, 17 ноября.

"Отметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - отметили в УАФ.

Также читайте: Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Ну присудить поражение это уже перебор ,хотя в той УЕФА дураков хватает ... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
17.11.2020 15:35
+12
от хитрые твари
показать весь комментарий
17.11.2020 15:35
+11
Аналогічно... Якщо швейцарці не хочуть грати, то можна їм технічну поразку впаяти)))
показать весь комментарий
17.11.2020 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от хитрые твари
показать весь комментарий
17.11.2020 15:35 Ответить
Ну присудить поражение это уже перебор ,хотя в той УЕФА дураков хватает ... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
17.11.2020 15:35 Ответить
Присуждать надо швейцарцам обосравшимся...
показать весь комментарий
17.11.2020 17:23 Ответить
Заказуха из раши.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:37 Ответить
Обломчик... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 4854
показать весь комментарий
17.11.2020 15:41 Ответить
от лайно собаче((( а я вже на футбольний вечір пивом затарився...
показать весь комментарий
17.11.2020 15:46 Ответить
Аналогічно... Якщо швейцарці не хочуть грати, то можна їм технічну поразку впаяти)))
показать весь комментарий
17.11.2020 15:48 Ответить
А я б не против покарантинить в Швейцарии. Жаль, слишком дорого если за свой счет.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:47 Ответить
интересно, что вы вкладываете в термин "покарантинить"?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:04 Ответить
Друже, краще тобі не знати що таке *покарантинить*, чи в Швейцарії, чи в будь-якій іншій країні ЄС. Це рівносильно, як побачити Киів, Львів чи Одесу з карцера 15 діб.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:09 Ответить
Десь читав, на якихось сайтах, що по регламенту в таких випадках - нічия.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:50 Ответить
Навряд.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:52 Ответить
1 : 0 в пользу ковида
показать весь комментарий
17.11.2020 15:52 Ответить
Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении «сине-желтых» вчера вечером, положительными оказались четыре теста.
Это игроки: Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой. По-прежнему инфицированы Макаренко, Соболь и Ризнык, упомянутые лица находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере. Решается вопрос о их возвращении домой.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:06 Ответить
Странно. Техническое поражение Украине, а почему не Швейцарии? Представляю себе реакцию УЕФА и Бундеслиги, если бы такое придумал санитарный врач Киева? Швейцарцы были обязаны проинформировать и УЕФА м Украину об их требованиях. Короче, просто суки
показать весь комментарий
17.11.2020 16:08 Ответить
Присудят техническое поражение. Швейцарцы не виноваты что Украина даже сборную по футболу не в состоянии уберечь от заразы.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:11 Ответить
Нуда, только сборная Украины по футболу последняя в мире кто еще не победил эту заразу, а врач люцерна тож не лох - болельщик ведь сборной швейцарии... Збірну України з футболу відправили на карантин у Швейцарії, УЄФА скасувала проведення матчу - Цензор.НЕТ 7092
показать весь комментарий
17.11.2020 16:32 Ответить
Тепер УЄФА має визначити доцільність проведення матчу. Його можуть як перенести, так і присудити технічну поразку збірної України ...\

Норвежцям перенесли...
показать весь комментарий
17.11.2020 18:18 Ответить
Треба технічну поразку італійцям дати, Малиновський звідти привіз.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:28 Ответить
маск 4 теста сдавал, 50 на 50. если бегают, значит безсимптомно. или тесты хреновые.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:13 Ответить
Франция,Испания впереди нас с ними так бы не поступили
показать весь комментарий
17.11.2020 16:38 Ответить
Да какой футбол в пандемию??
показать весь комментарий
17.11.2020 16:41 Ответить
Оурел может отдыхать. Какой то врач сборную готовую играть обьявил больной на основе брехливых тестов и лишили всех прав. Представить такое раньше, что из -за больного грипом команде присудили поражение невозможно Сказали бы мир сошел с ума. Но это уже произошло с нами.г
показать весь комментарий
17.11.2020 17:12 Ответить
Надо было тесты еще в Киеве делать, желательно пару раз. Швейцарцы не виноваты что в нашей сборной спортсмены с КОВИДом приехали. У них закон который все выполняют.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:30 Ответить
Якщо українці та швейцарці не зможуть домовитись про перенесення матчу, то результат зустрічі УЄФА може вирішити за допомогою жеребкування, повідомляє blick.ch.

У таборі Андрія Шевченка запевняють, що мають 13 здорових гравців, яких вимагає медичний протокол організації

У випадку жеребкування суперникам запропонують три варіанти рахунку: 1:0, 0:0 та 0:1. Нагадаємо, для збереження прописки у елітному дивізіон Ліги націй, українцями буде достатньо і нічиєї.
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/
показать весь комментарий
17.11.2020 18:33 Ответить
Да, ещё разрешите привезти команду победителя приза Кожаного Мяча. От твари эти швейцарцы. Явно действуют по приказу футбольного союза швейцарии.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:08 Ответить
пох...

футбол без глядачів -це трохи НЕ ТЕ..
показать весь комментарий
17.11.2020 18:19 Ответить
Думаю, хитрые швейцарцы поняли что могут выпасть из элитной Лиги А в Лигу Б. И решили таким хитрым образом попытаться нас обделать. Еще и троллят, мол, давайте молодежку ставьте.
Самое обидное если будет жребий решать результат.
показать весь комментарий
17.11.2020 22:00 Ответить
 
 