УЕФА отменил проведение матча Украина - Швейцария. Нашу сборную отправили на карантин
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Главный врач города Люцерна отправил всю сборную Украины по футболу на карантин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает Швейцарская футбольная ассоциация.
Теперь УЕФА должна определить целесообразность проведения матча. Его могут как перенести, так и присудить техническое поражение сборной Украины.
Как сообщает издание Football.ua со ссылкой на источник, наша сборная продолжает настаивать на проведении поединка именно сегодня и готова играть в любом составе.
Более того, УЕФА продолжает вести переговоры с местными властями и пытается добиться их разрешения провести матч именно сегодня.
Швейцарские власти предлагают привести в Люцерн молодежную или юношескую команды Украины и провести матч против Швейцарии завтра. При этом, Украина U-21 сегодня играет против Северной Ирландии.
Позже на сайте УАФ сообщили, что УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения поединка сегодня, 17 ноября.
"Отметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - отметили в УАФ.
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У випадку жеребкування суперникам запропонують три варіанти рахунку: 1:0, 0:0 та 0:1. Нагадаємо, для збереження прописки у елітному дивізіон Ліги націй, українцями буде достатньо і нічиєї.
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/
футбол без глядачів -це трохи НЕ ТЕ..
Самое обидное если будет жребий решать результат.