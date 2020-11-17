Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода
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В Житомире от коронавируса умерла преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь. За несколько дней до этого женщина попала в реанимацию 1-й горбольницы с диагнозом COVID-19 и сообщила, что в медучреждении нет кислорода для пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.
"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.
В комментариях под постом женщине ответила заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова.
"По состоянию на 22.00 15 ноября 2020 кислород есть, все отделения работают", - написала она.
17 ноября Ольги Грабарь не стало. Ей было 39.
Пользователи под ее постом в соцсети написали, что женщина не дождалась кислорода и обвинили чиновницу во лжи.
Пожалуйста, подождите...
соболезнование родным !
молодая красивая женщина.
ей бы жить и жить, но бездари и лжецы из ЗЕвласти решили иначе.
ЕС должна помочь помочь расследовать эту смерть и наказать виновных.
другой власти у нас НЕТ !
Однако должен сказать, что в Житомире мэр Сухомлин, и его команда, это "Пропозиция".
Стал мэром повторно, да еще и в один тур. В прошлый раз шёл от БПП и за него агитировать приезжал Саакашвили, а родственников главной конкурентки арестовывало СБУ (типа за наркотики и подкуп избирателей). Короче, тот еще кадр, но про это знают не многие.
"Черпайте двумя руками" (С)
этому не радуюсь
И ШО?
Сейчас пугают Sars-Cov-2 хотя более 80% переносят его легко или вообще бессимптомно.
И разницу вы видите - Умышленно заражать спидом это одно.
А от ковида маска не спасает. Увы. Просто к гриппу добавилось еще одно ОРВИ. Приспособимся и адаптируемся. А через два года забудем или привыкнем
у неё в декларации 7 счетов в банке, примерно на 750 тысяч гривен https://declarations.com.ua/declaration/nacp_dc445642-a54c-445a-9e5b-62a9e3d4a5d5
Якщо народ під час війни обирає блазня президентом, він заслуговує бути знищеним..(с) Лесь Подерв'янський
P.S. Кликните, кто переключает канал, когда на нем жмурят 95-й или гадкий комик
сторонники Зеленского, а их большинство в стране - давно это доказали,
еще во время выборов - обвинять Порошенко в чем угодно считалось нормальным.
А в Україні - тим більше. І угробили людей уже достатньо саме через відсутність належної організації (тут теж катають пацієнтів з одного місця в інше) та ненадання допомоги і тим, хто схопив вірус, і має ускладення, і хронічних хворих з іншими хворобами.
Створили проблему, хоча можна було обійтися без світової істерії і вбивання економіки - воно так відгукнеться потім. Це - не перший спалах вірусу і не останній.
Жаль жінку. Співчуття рідним. Нехай подають на лікарів та владу до суду.
Тільки теж не раз писала: ніхто ніде (у світі) відповідальності за оце все не понесе.
Знову ж: не вистача сертифікованого медичного кисню? - Ну то підключіть технічний. Ага, счас. За відсутність кисню лікарня відповідальності не несе. За невдале лікування технічним можуть посадити ( чи здоїти).
У мене у дворі лежить балон із киснем. Не повний правда. Осталося купити кисневу подушку і вже якась страховка є.