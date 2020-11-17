Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода

В Житомире от коронавируса умерла преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь. За несколько дней до этого женщина попала в реанимацию 1-й горбольницы с диагнозом COVID-19 и сообщила, что в медучреждении нет кислорода для пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.

"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.

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В комментариях под постом женщине ответила заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова.

"По состоянию на 22.00 15 ноября 2020 кислород есть, все отделения работают", - написала она.

17 ноября Ольги Грабарь не стало. Ей было 39.

Пользователи под ее постом в соцсети написали, что женщина не дождалась кислорода и обвинили чиновницу во лжи.