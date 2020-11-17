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Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода

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Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода

В Житомире от коронавируса умерла преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь. За несколько дней до этого женщина попала в реанимацию 1-й горбольницы с диагнозом COVID-19 и сообщила, что в медучреждении нет кислорода для пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.

"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.

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В комментариях под постом женщине ответила заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова.

"По состоянию на 22.00 15 ноября 2020 кислород есть, все отделения работают", - написала она.

17 ноября Ольги Грабарь не стало. Ей было 39.

Пользователи под ее постом в соцсети написали, что женщина не дождалась кислорода и обвинили чиновницу во лжи.

Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода 01

Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода 02
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Топ комментарии
+60
все шо надо знать - О ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ - нет слов печатных .......................
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17.11.2020 15:43
+48
А вы расчитывали на бесплатную колбасу от голобородько,выбирая клоуна? Последствия ,только начинаются!
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17.11.2020 15:46
+42
какой власти, это ********* а не власти, пока ********** корчит рожи в новых видосиках, задыхаются люди.
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17.11.2020 15:52
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все шо надо знать - О ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ - нет слов печатных .......................
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17.11.2020 15:43 Ответить
какой власти, это ********* а не власти, пока ********** корчит рожи в новых видосиках, задыхаются люди.
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17.11.2020 15:52 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 16:49 Ответить
Друже, без корони просте ГРВІ добиває зараз вчителів у деяких школах. Притомні директори бережуть педколектив, і не панікують, якщо вчитель пару днів відновиться вдома. Якщо гірше ситуація, то переходять на дистанційку. Але останні роки система продвинула багатьох директорів жопорванців, які з незалежних особистостей педагогів зробили собі німих рабів, які наковташись пігулок ідуть в школу. Знаю вчительку, яка майже місяць в лікарні з пневмонією, бо директорка заточила під себе педколектив так, що показати слабкість чи непрацездатність - це злочин проти людства. От вони й ходять на роботу з бухиканням і температурою.
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17.11.2020 19:50 Ответить
Вам не ясно, что молодая женщина умерла от того что в больнице нет КИСЛОРОДА? Вам ее слова не доходят? Или вы не верите умершей? В любой другой стране, где медицина нормальная, а кислород всегда есть и нет особых причин, чтобы его не было,это не дефицитное лекарство или какой - то дефицитный газ, эта женщина бы выжила.В нашей стране специально уничтожают людей любым способом,даже создавая дефицит кислорода. И зеленые убийцы молчат, а главный организатор убийств - Степанов, до сих пор на своем посту. Украинцы супертупые, против карантина выходного дня выходят митинговать, а против дефицита кислорода и Степанова - нет. Против зеленой власти нет. Против повальной вакцинации детей всякой хренью не выходят. Каждый думает, что его это не коснется.Просто олигофрения и повальный маразм.
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18.11.2020 09:27 Ответить
Вы меня спрашиваете?! Кислород - это следствие, а причин много. И вообще по чём видно, что я не понял Ольгу? Мне как раз всё понятно.
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18.11.2020 11:57 Ответить
RIP
соболезнование родным !


молодая красивая женщина.
ей бы жить и жить, но бездари и лжецы из ЗЕвласти решили иначе. Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 3101

ЕС должна помочь помочь расследовать эту смерть и наказать виновных.
другой власти у нас НЕТ !
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17.11.2020 16:01 Ответить
не хочу каркать, но мне кажется, что это только начало КОШМАРА Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 3788
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17.11.2020 16:02 Ответить
Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 579
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17.11.2020 16:28 Ответить
Не перевариваю Зеленского и его видосики.
Однако должен сказать, что в Житомире мэр Сухомлин, и его команда, это "Пропозиция".
Стал мэром повторно, да еще и в один тур. В прошлый раз шёл от БПП и за него агитировать приезжал Саакашвили, а родственников главной конкурентки арестовывало СБУ (типа за наркотики и подкуп избирателей). Короче, тот еще кадр, но про это знают не многие.
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18.11.2020 14:02 Ответить
Дожились твою мать ...
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17.11.2020 15:43 Ответить
я тебя тут знаю уже в пяти лицах как это назвать, вертолет, жопа-рото-лет?
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17.11.2020 16:21 Ответить
В пяти ? Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 799Скажи доХтору ,чтобы увеличил тебе дозировку ...
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17.11.2020 16:41 Ответить
Я с самого начала говорил, что в Украине как в Италии не будет. Будет значительно хуже, со взятками, брехнёй под самый потолок. Зачем мне делать за 1500 гр тест на ковид, если я и так уверен что у меня ковид. А почему я должен платить за него деньги, если везде в СМИ пишут, что это делается бесплатно. Как и многое другое.
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17.11.2020 16:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007637203669
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17.11.2020 15:46 Ответить
Житомирская область: 73.62% за Зеленского.
"Черпайте двумя руками" (С)
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17.11.2020 15:46 Ответить
А вы расчитывали на бесплатную колбасу от голобородько,выбирая клоуна? Последствия ,только начинаются!
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17.11.2020 15:46 Ответить
Да Игорь. 100% ты прав. Последствия впереди.
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17.11.2020 15:50 Ответить
закопались сами и зарыли остальных, радоваться? нечисть ты опоссаная
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17.11.2020 16:02 Ответить
где ты лаптеносное радость увидело?
этому не радуюсь

Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 10000
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17.11.2020 16:07 Ответить
Люди кричат(ли) дайте кислорода, а власть им асфальт ((( Зато в Феофании кислород не закончится...только для избранных....это пздц!!!!
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17.11.2020 15:48 Ответить
скоро в табеле о необходимых к покупке родственниками лекарствах для лечения будет внесён ещё и кислород. не верите?
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17.11.2020 15:48 Ответить
И ни одна мразь зеленая в отставку даже не подаст,они ни в чем не виноваты.
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17.11.2020 15:49 Ответить
только трибунал за геноцид через плаху!
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17.11.2020 16:09 Ответить
Ищите хорошее - на кладбище по новой дороге повезут.
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17.11.2020 15:49 Ответить
каждый раз больно смотреть как люди с того света предупреждают и просят..тем кто носит маски с общественных местах на подбородке нужно их поправлять и фиксировать при помощи степлера.
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17.11.2020 15:50 Ответить
Как жеж вы уже задрали своими масками! И дело жеж не в самом наморднике как таковом, а в том, что люди, начитавшись этого околонаучного бреда, начинают верить, что маска их как то спасёт и в результате теряют бдительность.
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17.11.2020 15:55 Ответить
а то без маски они бдительность берегут тщательнее,чем девственность до замужества Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 4001
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17.11.2020 16:09 Ответить
От, наприклад, я хімік. Я все життя пропрацював з отруйними речовинами. Я звик десятки разів на день мити руки. Працював годинами у протигазі, щодня працював у захисних рукавичках і під витяжкою. І тим не менше, зараз, коли виходжу на вулицю і йду без маски, то автоматично рукою можу доторкнутися до носа чи інших частин обличчя. А руки брудні. І я ж професіонал-хімік, а що казати про звичайних людей, про дітей. Маскою ми захищаємо хоч частково себе від забруднень, які за звичайних умов нейтралізує наша імунна система. А коронавірус імунна система не нейтралізує. Маска не панацея, але як нічого іншого немає, то хоч цим допоможемо собі. Я вже не кажу про користь маски коли людина в ній чхає і порівнюючи коли чхає без маски. Людям поряд різниця очевидна. Так може давайте потерпимо ці маски заради себе і близьких. Бо не бажаєте носити марлеву маску, то одягнете маску кисневу, якщо вам кисень залишиться.
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17.11.2020 18:15 Ответить
Після того як зебіли вкинули бюлетня за клоуна , вони ще не мили руки .
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18.11.2020 07:37 Ответить
А на жопу маску одеваешь? А вдруг на слизистую попадет ковид?
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18.11.2020 11:19 Ответить
Степлером ненадежно. Лучше гвоздями, соткой.... Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 6886
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18.11.2020 11:20 Ответить
Терміново в цю лікарню перевести "важко" хворого "Козиря" і його слугу ЗЕ-клоуна - і тоді подивимось які вони будуть звідти показувати "відосікі"!!!
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17.11.2020 15:50 Ответить
Больные кричат перед смертью что нет кислорода , а у чиновников по отчетности все есть и койки пустые и врачи свободные с ИВЛ и кислородом ! Положите в эту больницу Степанова пусть там его долечат !
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17.11.2020 15:53 Ответить
Будет там вести остросюжетный видеоблог "Ultimate Survival".
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17.11.2020 16:01 Ответить
Все кто бастует против карантина должны написать расписку, что они будут лечится за свой счёт ,а в случае нарушения карантина штраф и тюрьма.
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17.11.2020 15:55 Ответить
Тех, кто саботирует карантин, нужно не пугать расписками, а отправлять в тюрьму. Эта жизнь на их совести.
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17.11.2020 16:05 Ответить
А лучше вешать и жечь напалмом. Прямо на улицах - так надежнее Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 2375
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18.11.2020 11:21 Ответить
Жечь напалмом - неэстетично. а вот в тюрьму - это оно. Если больного СПИДом, который, зная про болезнь, умышленно подставляет других (напр., спит со всеми подряд), сажают в тюрьмк, то со Ковидом можно то же самое.
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18.11.2020 12:34 Ответить
В 80-х пугали страшилками что до 2000 заболеет половина населения Земли Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 8806
И ШО?
Сейчас пугают Sars-Cov-2 хотя более 80% переносят его легко или вообще бессимптомно.
И разницу вы видите - Умышленно заражать спидом это одно.
А от ковида маска не спасает. Увы. Просто к гриппу добавилось еще одно ОРВИ. Приспособимся и адаптируемся. А через два года забудем или привыкнем
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19.11.2020 10:26 Ответить
Прочитайте это, и сами захотите за напалм взяться.
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19.11.2020 15:53 Ответить
После этого сообщения я бы и напалмом таких сжигал - неэстетично, но справедливо, и много бы жизней спасло.
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18.11.2020 12:58 Ответить
нет. все кто разокрал ковидфонд должны сесть в тюрьму и навсегда лишится избирательных прав и различных привелегий
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17.11.2020 16:09 Ответить
Не лечиться за свой счет в случае болезни коронавирусам, а написать рассписку о полном отказе от лечения, независимо от формы собственности медучереждения. Нехер чужую койку занимать, если вириса нету и ты в него не веришь! Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 938
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17.11.2020 16:13 Ответить
Работала Начальник управління охорони здоров'я в компании "
у неё в декларации 7 счетов в банке, примерно на 750 тысяч гривен https://declarations.com.ua/declaration/nacp_dc445642-a54c-445a-9e5b-62a9e3d4a5d5
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17.11.2020 15:55 Ответить
Такую сумму можно заработать за год с зарплатой чуть выше 2К$. Джерел дохода у нее - мама не горюй. Берет с государства по максимуму
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17.11.2020 16:00 Ответить
Жах.... Співчуття рідним та друзям
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17.11.2020 15:58 Ответить
Вони не важко хворі, вони просто займають чиїсь місця. А хворі на голову люди, які їх привели до влади. І ці люди кричать, що немає кисню, а їм браво відповідають: "не брешіть, кисень є". То як до них достукатися? Жалко. Померла молода, гарна пані. А скільки таких помирає і ми навіть не знаємо, вони не попадають в статиску ковід. Їм просто пишусть інші діагнози.
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17.11.2020 15:58 Ответить
Жесть. Цього не покажуть по Г+Г.
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17.11.2020 16:04 Ответить
Очень жаль женщину,земля ей пухом
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17.11.2020 16:06 Ответить
Так, пане Василь, бариги - Зелі і доктора смерті - Зелі.
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17.11.2020 16:11 Ответить
Ну так зробили ж себе разом!
Якщо народ під час війни обирає блазня президентом, він заслуговує бути знищеним..(с) Лесь Подерв'янський
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17.11.2020 16:13 Ответить
нє народ, а 73 % зедебілів
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17.11.2020 16:16 Ответить
Почему зедебил и первак лежат в феофании? Два юлять здоровых лася. Занимают чьето место. Хай дома с ленкой сидит или у менделихи на хате Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 9552
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17.11.2020 16:14 Ответить
ПОДАЙТЕ Марии Мисюровой тот кислород , который (с ее слов) есть в больнице. Пусть глубоко подышит. Ей полезно. Кроме того на ее страничке в фейсбуке последняя запись сделана в августе єтого года. Ушла бороться с короновирусом...https://www.facebook.com/profile.php?id=100007637203669
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17.11.2020 16:15 Ответить
Она успела сообщить всему миру правду.
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17.11.2020 16:20 Ответить
Хватит врать. Только что проверил, есть все и кислород, и икра красная на завтрак и даже чорная кому надо...
Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 9274
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17.11.2020 16:20 Ответить
гнусавый ублюдок, видно же что оно здоровое, зачем чужую палату занял курва
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17.11.2020 16:24 Ответить
Вот сволочь пархатая!
P.S. Кликните, кто переключает канал, когда на нем жмурят 95-й или гадкий комик Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 5332
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17.11.2020 16:29 Ответить
Мне теперь ради тебя телек покупать? Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 3618
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17.11.2020 17:57 Ответить
Отказ чиновников в обеспечении кислородом "ковидных" в реанимации равносилен умышленному и преднамеренному убийству. ... Зато 30% от потраченного "на дороги" из ковидного фонда (от 39 миллиардов грубо = 10 миллиардам) занесене в администрациию президента напряму.. Если кто то мне скажет что Зеленский не причастен к "дерибану на смертях" получит как минимум в морду. Импичмент невозможен и что остается? Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 8205
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17.11.2020 16:30 Ответить
остается стучать по клаве...)
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17.11.2020 16:41 Ответить
"стучание по клаве" почему то очень пугает ответственных чиновников, например, в **********. За это садят в тюрьму, так как прекрасно понимают что таким образом "настукиваются" Майданы, виселицы и расправы над ответственными чиновниками на всех уровнях - от поджога имущества, чмонения детей в школах до забития ногами в подъездах самих чиновников и членов из семей. Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 8315
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17.11.2020 17:00 Ответить
А в цей час чоловік Венедіктової крав в держави 900 тис грн. А схема дуже дебільна. Чоловік прокурорши звільнився з роботи, йому виплатили 900 тис грн. підйомних і він через пару днів назад на роботу влаштувався.
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17.11.2020 17:41 Ответить
Я навіть не сумніваюся що в Феофанії кисень є.
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17.11.2020 16:48 Ответить
Не тільки кисень, а і прораб асфальтний і стукач кацапський.
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17.11.2020 17:01 Ответить
А Бубочке кислород не отключали? Не вздумайте, ему еще видосики нужно записать!
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17.11.2020 16:57 Ответить
Вимагаю негайно ввести карантин для освітян!!! Зеленському адресую!
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17.11.2020 17:38 Ответить
Ну ребята, ну сами же выбрали. Как бы страшно это ни звучало, но за свой выбор всегда есть цена. И в нашем случае платить ее нужно не когда-то потом, а вот сразу же, через год, и возможно платить самую высокую цену.
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17.11.2020 17:56 Ответить
Кислород не лечит. и не спасает.В США есть всё.И они лидер по смертям.Гнусавить на Зеленского -тренд какой-то.Это как обвинять президента в заражении всех сифилисом.
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17.11.2020 19:02 Ответить
Та ты шо тренд..а когда на Порошенко тонны грязи лили, и за всё на свете отвечал и был виноват Порошенко ты забыл да?? ЗЕбилы какие хитрожопые...Порошенко у них во всех грехах был виноват, а их ЗЕкловун как всегда не причём...
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18.11.2020 00:08 Ответить
обвинять президента в чем угодно - нормально и правильно
сторонники Зеленского, а их большинство в стране - давно это доказали,
еще во время выборов - обвинять Порошенко в чем угодно считалось нормальным.
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18.11.2020 15:11 Ответить
Те, про що пишеш, але "добрі люди" тебе **********, обзивають і бажають подохнути або мати важкі наслідки - тобі і рідним: уряди різних країн нездало вирішують питання, не в змозі захистити людей, хоч дуже голосно про це кричать.
А в Україні - тим більше. І угробили людей уже достатньо саме через відсутність належної організації (тут теж катають пацієнтів з одного місця в інше) та ненадання допомоги і тим, хто схопив вірус, і має ускладення, і хронічних хворих з іншими хворобами.
Створили проблему, хоча можна було обійтися без світової істерії і вбивання економіки - воно так відгукнеться потім. Це - не перший спалах вірусу і не останній.
Жаль жінку. Співчуття рідним. Нехай подають на лікарів та владу до суду.
Тільки теж не раз писала: ніхто ніде (у світі) відповідальності за оце все не понесе.
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17.11.2020 19:17 Ответить
Дышать кислородом - рискованное занятие, здесь важно не переборщить (точно подбирать дозу для каждого пациента, что он невероятно, иначе реакцией на него может быть спазм легких /сужение/ и в случае резкого отключения /от подачи кислорода/ пациенту уже не хватит атмосферного кислорода /20%/, спазм может длится дольше критического порога и человек просто может задохнутся!
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17.11.2020 20:19 Ответить
У нас врач посоветовал больной выйти на улицу и подышать .... и помогло. Если легкая форма то лучше избегать наших больниц. Организм сам переборет эту заразу и все будет нормально
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17.11.2020 21:10 Ответить
Где это у вас? В дурдоме?
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17.11.2020 23:54 Ответить
КОвид фонд разворован ЗЕмародёрами в ноль, и пущен на фейковую "стройку" дорог, теперь даже на банальный кислород нет денег..
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18.11.2020 00:10 Ответить
малоПИД,,,роский нарко-Дегенерат со своим Сбродом все "сделал" для подготовки к пандемии, ни одного аппарата ИВЛ, ни одной больницы со 100% выплатой врачам, проданные маски-распираторы и т.д, за-то отмываем украденные бабки из фонда через дороги( асфальт дороже чем в Израиле).......
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18.11.2020 07:40 Ответить
а що мер може? В нас є фонд боротьби з ковідом. Мер не багато може, хоча, особисто я вважаю, що зараз треба призупинити всякі благоустрої в містах, тобто, не кинути все на призволяще та засратись по вуха, а просто поки відмовитись від якихось дорогезних реконструкцій та забудов коштами міских бюджетів. Краще зараз витратити мосцеві гроші на облаштування лікарень та закупівлю всього необхідного для хворих людей.
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18.11.2020 10:25 Ответить
Співчуваю рідним померлої жінки. Дуже молода. Шкода..
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18.11.2020 10:26 Ответить
Там треба розбиратися - чи дійсно не вистачало кисню? Чи може лікарі намагалися заробити на підключенні ( безліч коментів, що ліки і тести купляються пацієнтами). Кисень - ті самі ліки. Чому за ліки платить пацієнт, а кисень повинен йти безкоштовно?
Знову ж: не вистача сертифікованого медичного кисню? - Ну то підключіть технічний. Ага, счас. За відсутність кисню лікарня відповідальності не несе. За невдале лікування технічним можуть посадити ( чи здоїти).
У мене у дворі лежить балон із киснем. Не повний правда. Осталося купити кисневу подушку і вже якась страховка є.
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19.11.2020 10:27 Ответить
 
 