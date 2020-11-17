Дело о квартирах Нацгвардии: суд дал условные сроки оценщицам недвижимости Соломе и Гринчук

В деле о присвоении имущества Национальной гвардии, в которомй фигурирует экс-нардеп Максим Микитась, условные сроки получили две оценщицы недвижимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив.

По его словам, Соломенский райсуд столицы утвердил соглашение со следствием и определил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком два года по отношению к одной из оценщиц, а другой - два года с применением испытательного срока в один год. Приговор вступит в силу в течение тридцати дней в случае его необжалования.

"Это второстепенные лица, работавшие оценщиками имущества. Они изготовили фальшивые отчеты об оценке квартир Нацгвардии, стоимость которых была искусственно занижена. И наоборот - стоимость квартир, которые принадлежали "Укрбуду", была завышена. Это позволило обменять их якобы равноценно, хотя в дальнейшем было установлено, что эта оценка не соответствовала действительности и стоимость квартир Нацгвардии значительно выше, чем та, в которую их оценили эти два человека", - сказал прокурор.

Он не назвал имена оценщиц. В то же время, по данным Центра противодействия коррупции, говорится о Елене Соломе и Алисе Гринчук.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.