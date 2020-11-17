РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 802 8
Национальная гвардия (1845) САП (1946) Микитась (151)

Дело о квартирах Нацгвардии: суд дал условные сроки оценщицам недвижимости Соломе и Гринчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело о квартирах Нацгвардии: суд дал условные сроки оценщицам недвижимости Соломе и Гринчук

В деле о присвоении имущества Национальной гвардии, в которомй фигурирует экс-нардеп Максим Микитась, условные сроки получили две оценщицы недвижимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив.

По его словам, Соломенский райсуд столицы утвердил соглашение со следствием и определил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком два года по отношению к одной из оценщиц, а другой - два года с применением испытательного срока в один год. Приговор вступит в силу в течение тридцати дней в случае его необжалования.

"Это второстепенные лица, работавшие оценщиками имущества. Они изготовили фальшивые отчеты об оценке квартир Нацгвардии, стоимость которых была искусственно занижена. И наоборот - стоимость квартир, которые принадлежали "Укрбуду", была завышена. Это позволило обменять их якобы равноценно, хотя в дальнейшем было установлено, что эта оценка не соответствовала действительности и стоимость квартир Нацгвардии значительно выше, чем та, в которую их оценили эти два человека", - сказал прокурор.

Он не назвал имена оценщиц. В то же время, по данным Центра противодействия коррупции, говорится о Елене Соломе и Алисе Гринчук.

Читайте также: Дело о завладении имуществом Нацгвардии: ВАКС уменьшил на 20 млн сумму залога экс-нардепу Микитасю

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Также читайте: ГБР подозревает "Укрбуд" в выведении 180 млн грн, инвестированных вкладчиками в жилье

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Солому подстелили ? ))))
показать весь комментарий
17.11.2020 16:10 Ответить
Ну и нафиг такой суд? Безнаказанность рождает беззаконие.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:11 Ответить
Они соглашение подписали: т.е. изобличили организатора и сообщили данные, следствию неизвестные. Так что: нормально.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:40 Ответить
Потом они ойдут на пвышение
показать весь комментарий
17.11.2020 16:18 Ответить
Раз пешки получили условный срок, то организаторы его вообще не получат. Парадокс украинского кривосудия.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:58 Ответить
Їх майно сподіваюся конфіскували на користь державі.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:35 Ответить
то есть по предварительному сговору, группой лиц, в особо крупном размере......... УСЛОВНО. а воровство коровы с колхоза------------- 3 года! вывод. нужно воровать миллионами. дадут условно. а за украденные миллиарды, вообще нихрена не накажут. вот какие законы принимает для себя, любимых ВР.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:06 Ответить
еще одна мутная сфера деятельности - оценка имущества, бизнеса и неимущественных прав. ошибся в оценке, на 300%? пох, я оценщик - я так вижу
показать весь комментарий
17.11.2020 22:39 Ответить
 
 