РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12624 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 193 20
НАБУ (4030) Герасимов Артур (311) Европейская Солидарность (997) Федына София (69)

"ЕС" требует от НАБУ расследовать хищение коронавирусного фонда: "На дороги потрачено 20 млрд, а на закупку аппаратов ИВЛ - лишь 40 млн"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились в Национальное антикоррупционноое бюро Украины относительно нецелевого использования чиновниками и должностными лицами средств Коронавирусного фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"От имени фракции "Европейская Солидарность" хотим сказать, что направляем сообщение о совершении уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно нецелевого использования средств ковидного фонда", - сообщила нардеп "ЕС" Федына.

По словам парламентария, в то время как катастрофически растет количество больных каждый день, критически не хватает средств лечения, медикаментов, аппаратуры и койко-мест, средства из Коронавирусного фонда тратятся не на медицинские нужды.

"Также есть заявление наших зарубежных партнеров относительно средств, которые нам предоставил на борьбу с коронавирусом Европейский Союз, которые тоже были в ковидном фонде, и у которых возникают вопросы - куда эти средства пошли", - отметила нардеп.

"По нашему убеждению распорядителем бюджетных средств - должностными лицами Кабинета Министров Украины было осуществлено нецелевое использование бюджетных средств и осуществлены расходы из бюджета без установленных бюджетных назначений и вопреки закону "О государственном бюджете 2020 года". Это свидетельствует о том, что в действиях отдельных должностных лиц Кабинета Министров Украины есть признаки состава уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины", - добавила Федына и попросила НАБУ внести сведения о совершении должностными лицами Кабинета Министров уголовных преступлений предусмотренных частью 2 статьи 210 УК в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование.

Также читайте: Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

В свою очередь, нардеп "ЕС" Владимир Арьев напомнил, что несколько дней назад экс-министр финансов, экс-советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил о масштабных хищениях средств и нецелевом использовании в размере от 36% до 40% средств от тех, которые выделялись на строительство и реконструкцию дорог.

"На дороги потрачено 20 млрд, а на закупку аппаратов ИВЛ потрачено лишь 40 млн гривен. Не закупались в достаточном количестве кислородные концентраторы, еще не выделились средства вообще, чтобы подготовить приемные отделения".

"Европейская Солидарность" сейчас требует он НАБУ открыть уголовное производство и расследовать, каким образом выделялись средства, каким образом распределялись и каким образом расходовались. И я думаю, что коррупции там будет более чем достаточно", - подытожил Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будьте людьми и будьте патриотами", - нардеп Федына и волонтеры обратились к "Укрпочте" с просьбой не продавать помещение, в котором находится волонтерский центр в Збараже. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
бобєкі, про що це вони? Невже найвеличніша бубочка щось вкрала?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:07
+13
Питання стоїть більш гостро - дожити до весни.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:13
+12
Зеленское НИЧТОЖЕСТВО ГЕТЬ!
показать весь комментарий
17.11.2020 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бобєкі, про що це вони? Невже найвеличніша бубочка щось вкрала?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:07 Ответить
Зеленское НИЧТОЖЕСТВО ГЕТЬ!
показать весь комментарий
17.11.2020 16:11 Ответить
Кислорода в больницах нет. Только сейчас начинают восстанавливать инфраструктуру подачи (проводят трубки к койкам) - и это в областном центре, именно в том отделении, где лежат тяжелые ковидники. Информация от дежурных врачей. Люди задыхаются. Не слушайте вранье рапортующих начальников и губернаторов - эти рапорты никогда не отражают реалии. Чиновники, лежащие на соседних койцах, даже самого низкого ранга, продолжают пользоваться привилегиями (это выражается в том, какие концентраторы кислорода им достаются в сравнении с обычными людьми).
показать весь комментарий
17.11.2020 16:09 Ответить
ну эт лохотрон века Укравтодор нанял бухарей через подряды, те за 30% катали асфальт забодяжив его шлаками с Кривого Рога, весной посмотрим что с этого лохотрона останеца когда сойдёт снег.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:11 Ответить
Питання стоїть більш гостро - дожити до весни.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:13 Ответить
да согласен.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:15 Ответить
Один тупий зебіл вчора писав-зато он дорогі дєлаєт.Відповів,коли ти,або твої родичі захворіють,зєлін асфальт будеш прикладать.А як не допоможе,на кладбище поїдеш "с вєтєрком".
показать весь комментарий
17.11.2020 16:18 Ответить
Прямо зараз - пресуха Ар'єва з Верховної Ради
показать весь комментарий
17.11.2020 16:18 Ответить



К А Ю

@yurayura641

·

В ответ
@olivia88877

І НЕ ТРЕБА НА МЕНЕ ТАК ДИВИТИСЬ...
"ЕС" требует от НАБУ расследовать хищение коронавирусного фонда: "На дороги потрачено 20 млрд, а на закупку аппаратов ИВЛ - лишь 40 млн" - Цензор.НЕТ 2416
показать весь комментарий
17.11.2020 16:20 Ответить
В бюджете на 2020 год не было ни какого "короновирусного фонда", так как не было еще осенью 2019 года ни какого короновируса. Сплошная ложь от олигархов.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:22 Ответить
"ЄС" вимагає від НАБУ розслідувати розкрадання коронавірусного фонду: "На дороги витрачено 20 млрд, а на закупівлю апаратів ШВЛ - лише 40 млн" - Цензор.НЕТ 2327
показать весь комментарий
17.11.2020 16:24 Ответить
Смерті людей від ковід в лікарнях, де немає кисню на совісті зеленої влади і особисто Найсвітлішого Асфальтовича!
показать весь комментарий
17.11.2020 16:25 Ответить
нафига оте ИВЛ када есть дароги
показать весь комментарий
17.11.2020 16:39 Ответить
"...и они освещены."
показать весь комментарий
17.11.2020 17:05 Ответить
ЭТО Ж ПРОСТО КАКИЕ ТО КРОВОПИЙЦЫ СМЕРТНЫЕ !!!
показать весь комментарий
17.11.2020 16:50 Ответить
Да, и при всём при этом - у действующего презедента Украины - поддержка более 30% - почти, столько было в первом туре голосования. Реально рейтинг его не упал - столько дерьма и мочи съедено и выпито его избирателями - но они его продолжают поддерживать.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:03 Ответить
Шота наши дороги не выглядят на такие суммы, присем ежегодно из выделяют))
показать весь комментарий
17.11.2020 19:09 Ответить
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
17.11.2020 19:53 Ответить
як можно обвинувачувати в крадіжкі, якщо нема суда чи навіть слідства?
показать весь комментарий
17.11.2020 21:29 Ответить
Требуйте раследований с 2014 по 2019 год. Там я думаю много на копаете .
показать весь комментарий
18.11.2020 01:30 Ответить
 
 