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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евпатория (96) Крым (26014) водоснабжение (697) вода (880)

В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах

В оккупированной Евпатории с 16 ноября начали снижать давление воды по ночам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" информирует, что в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, с 16 ноября в ночное время суток (с 23 до 5 часов) будет произведено снижение общегородского давления воды. Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" приносит жителям извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении российской администрации города.

При этом власти не уточняют, на какой срок введены эти ограничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Напомним, с 17 ноября в Симферополе ввели новые графики подачи воды. Причина - "критическая нехватка" запасов воды в водохранилищах.

Назначенный Кремлем "куратором" по Крыму вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове "воровством" крымчан.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
КРЫСчане, а подскажите, камнями можно смывать в унитазе? И если ДА то какой фракции вы берете камни для смывания в унитазе?
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17.11.2020 16:39
+6
Я б крысчанам на месте властей РФ вообще воду перекрыл и пустил бы исключительно на нужды военнослужащих!!! В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 697
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17.11.2020 16:41
+5
Какое нам дело до этой ваты?
Пусть хоть вешаются.
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17.11.2020 16:42
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запасайтесь камнями, а то и камней скоро не будет
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17.11.2020 16:37 Ответить
как не будет... камни из под воды вылазят
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17.11.2020 16:50 Ответить
абсолютно пофіг.
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17.11.2020 16:38 Ответить
КРЫСчане, а подскажите, камнями можно смывать в унитазе? И если ДА то какой фракции вы берете камни для смывания в унитазе?
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17.11.2020 16:39 Ответить
логично, же что мелким щебнем В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 9036
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17.11.2020 16:42 Ответить
Отсевом? Полведра?
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17.11.2020 16:43 Ответить
ага
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17.11.2020 16:46 Ответить
Я б крысчанам на месте властей РФ вообще воду перекрыл и пустил бы исключительно на нужды военнослужащих!!! В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 697
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17.11.2020 16:41 Ответить
Тююююю.Кругом вада,жри не хочу,а у них необходимость экономии вады
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17.11.2020 16:41 Ответить
Какое нам дело до этой ваты?
Пусть хоть вешаются.
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17.11.2020 16:42 Ответить
як пояснив росіянський віцпрем'єр і гауляйтер по Криму -менше треба красти..
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17.11.2020 16:45 Ответить
Особенно мне нравится фраза «временные неудобства». Можно подумать, что они будут временные, пора уже привыкать, что они будут постоянно, пока Крым оккупирован. И еще хорошо, что эти неудобства вообще еще есть. Скоро похоже будет без всяких удобств.
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17.11.2020 16:45 Ответить
не понимаю крысмане, куда подевались ваши сказочные былинные руцкие багатыри, которые брали в руки камень и выжимали из него воду?
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17.11.2020 16:46 Ответить
Вы вот смеетесь на счет того, могут ли камни заменить воду в туалете - и ведь по мусульманской традиции не только могут, но и - должны! Правоверный мусульманин обязан подтираться специальным камнем, который лежит в отхожем месте. И держать его левой (нечистой) рукой при этом. Так что когда крымчане мечтали о "камнях с неба" - они не просто так метафорически бравировали, они - готовились

Желаю многих лет вашему геморрою, товарищи!
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17.11.2020 16:48 Ответить
крысмане, сралин и партия так же как предательство и вонь - близнецы братья !
В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 2087
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17.11.2020 16:55 Ответить
Як приємно,що у нас ще є вода в кранах!..Ми відкручуємо кран,дивимось на воду і нас зігріває думка,що кримчани цього зробити не можуть...Вважаю це найбільшим досягненням нашої влади "інородних слуг"...
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17.11.2020 17:17 Ответить
Приучают население сосать. Сначала воду из кранов, а потом...
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17.11.2020 17:19 Ответить
То все робить "правий сектор" і бандеровці, яких дуже боялися крисчани і при їх вимові сцяли кипятком. Так і потрібно поліцаям.
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17.11.2020 17:20 Ответить
Про солдат НАТО даже писать не буду. Зима кстати прогнозируется теплая с малым количеством осадков.
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17.11.2020 17:40 Ответить
Снижают давление в теплотрассах. Шоб не крали воду из батарей. Моются по ночам. А-ха-ха!!
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17.11.2020 17:40 Ответить
Идите вы в пень с такими новостями, что мне с такой "приятной" новости, если в моем городе на ночь давление не снижают, а отключают холодную воду, для "экономии энергетических и водных ресурсов"?.....
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17.11.2020 17:42 Ответить
В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах "у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів" - Цензор.НЕТ 3686
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17.11.2020 18:22 Ответить
Без воды туризм в крыму накроется медным тазом
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17.11.2020 18:26 Ответить
В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах "у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів" - Цензор.НЕТ 2617
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18.11.2020 03:34 Ответить
 
 