РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12551 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
24 269 188
ВР (28721) драка (1993) Нацполиция (15725) предприниматели (1231) протест (5753)

Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Под зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста предпринимателей, произошли стычки между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С утра под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". Вместе с тем,  Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября. ФОТОрепортаж

В итоге, митингующие попытались попасть к зданию парламента. Полиция их оттеснила. В результате прошли стычки между митингующими и правоохранителями. Предприниматели призвали народных депутатов выйти к ним.

Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей 01
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей 02

Фото: Наталия Роп, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 2113
показать весь комментарий
17.11.2020 16:56
+57
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 3269
показать весь комментарий
17.11.2020 16:50
+53


Дмитрий

ФОП
Сначала ты жил не очень,но после Майдана пришел барыга Порошенко и ты зажирел, все мало,и решив тем местом,куда ты ешь, что хуже не будет,проголосовал за Чмо.
Оно всего за 1,5года,тебя разорило,и спокойно предложило тебе слесарем в больницу.
СОСАЛЬНЫЙ ЛИФТ.Феофания,чтож
показать весь комментарий
17.11.2020 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7360
показать весь комментарий
17.11.2020 17:55 Ответить
Сьогодні, реформована сивочолою ГНИДОЮ "беркутня" била дрібних підприємців. Соєві олігфрени радіють "нє па дєтскі". В їхніх вражених на 100% шизофренією мізках, існує впевненість, що це поліція б'є "зебілів". Ні, це мусора б'ють Українців, платників податків, на які існує Україна. 21 листопада на протест вийдуть "патріоти-майданівці". На справедливий, ПОЛІТИЧНИЙ протест. І отримають вони від тої "реформованої" сивочолим брехлом цинічним беркутні, теж по-повній. Ось так і живемо, "брати"-українці, як отара овець, які тільки радіють, що їх не б'ють, а б'ють когось іншого. Соєва свиня тільки й вміє, що розсварити Українців. Це його заслуга, що розпалася "помаранчева" коаліція в 2005 році, і він же злив в унітаз справедливі вимоги Революції Гідності.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:58 Ответить
Вообще то реформана беркутня - дело рук господина Авакова, и при, как вы кажете, "сивочлом гетьмане")) и при вашем Зе господни Аваков сохраняет четко осязаемую автомномность от власти. Думаю разумней к нему претензии выставлять, а то еще глядишь с вашей логикой вы Азарова обвините или Ющенко, того даже в плохой погоде обвиняли)))
показать весь комментарий
17.11.2020 18:03 Ответить
Азаров - ворог України! Однозначно. А тепер - ющенко. Якщо ви забули, я вам нагадаю, що "іуда..." йшов на вибори під лозунгом "Бандитам - тюрьми!". Цьому нікчемі повірили і звичайні Українці, і навіть - бандити з ригонутої шобли. Майже вся верхівка ригів, на деякий час втекла з України. Потім зрозуміли, що "іуда" їх не троне навіть за Сіверськодонецький "ПіСУАР" і худкенько повернулись і далі "воду мутити" в Україні. І "домутились" до війни на Донбасі.А якби іуда гниломордий за "ПіСУАР" розігнав "партію" ригів, а їх верхівку за держ.зраду "закрив" надовго, то і війни б на Донбасі не було. Саме за це я і виню твого іуду гниломордого. Кров загиблих на війні Патріотів і на ньому є.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:28 Ответить
свинарт, ти укол пропустив, санітари ноги позбивали шукають тебе, а ти на Цензорі пургу нєсєшь
показать весь комментарий
17.11.2020 19:07 Ответить
Нечисть "666", ну звідки мені знати, що в ТВОЄМУ дурдомі санітари роблять. Ти з ними спілкуєшся, підстав їм свою дупу, та охолонь.
показать весь комментарий
17.11.2020 19:25 Ответить
Правду кажеш.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:02 Ответить
Кого ви, гниломорді, обирали коли Ющенко Верховну Раду розпустив? Партію Регіонів? Тоді не треба тут комусь про щось закидати, кремлєботе
показать весь комментарий
18.11.2020 13:45 Ответить
Та ти ж, ГНИДА дебільна, і обрав "банду регіонів"! Он як ти їх з великої літери... Поважаєш, як і засновник цієї антиукраїнської шобли, твій кумир -"цинічний барига"?Ви ж тоді вили як вурдалаки: "два віктора - одна Україна!" Забув, ГНИДА? А хто протягнув в "презики" хама єнакієвського? Та ти ж, падло, як і інші "противсіхи" з гниломордим іудою" на чолі. "АбинеЮлька!"
показать весь комментарий
18.11.2020 14:31 Ответить
да. Наш Гетьман Петро Перший буде вас поганих кремлеботів та ваших посіпак - Юльок та клоунів різних ще довго радувати своїми досягненнями.
Можете хоч на лайно зійти але Петро Олексійович ще не сказав свого вирішального слова
показать весь комментарий
21.11.2020 11:57 Ответить
Пойди в туалет убогий,там тебе порошенко тоже насрал.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:25 Ответить
Пішов. Не знайшов. Походу ти, андруша, все його лайно злизав. Смачно? Убогонький, то ж не шоколад! Зупинись!
показать весь комментарий
17.11.2020 18:31 Ответить
Мені цікаво, якщо є такі розумні, незалежні, помірковані і незаангажовані як ви, то який х.й голосує за яників і зеянелохів?
показать весь комментарий
17.11.2020 19:07 Ответить
А секрету тут ніякого. Окрім мене, який не голосував ні за "павліна" кравчука, ні за куЧМО, ні за хама, ні за блазня, існує велика кількість проросійської бидло-вати, які завжди будуть голосувати, якщо не за хамів, то за малоросів. Двічі, я підкреслюю, ДВІЧІ, в України був шанс і надія, що в країні будуть зміни на краще, що Україна з малоросії стане Незалежною Державою. Нажаль ті ГНИДИ, яким і я повірив та голосував за них, це - іуда і барига, все просрали. Ці тварі, навіть і не намагалися знищити ворожі до України сили. Тому Україна, кожні наступні пять років, "курсує" туди-сюди.До влади приходять то з понтом - "патріоти" типу "іуди"-"бариги", то - прокацапська нечисть. Ці "патріоти" і ця "нечисть" по суті - одна шобла, яка по черзі "розводить лошар" і ця шобла НІКОЛИ не "з'їсть" один одного, бо це було б для них САМОЇДСТВОМ. У "сивого гетьмана" були вагомі причини ПО ЗАКОНУ знищити ригівську банду, а він цю банду ворогів України запустив в Раду і в неї є шанс знову прийти до влади. От скажіть, ну за що я маю поважати цю барижну ГНИДУ?
показать весь комментарий
18.11.2020 12:22 Ответить
А я думаю хто це знову Україні жити не дає Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 2198
показать весь комментарий
17.11.2020 19:23 Ответить
Предприниматели - это лучшие люди в Украине. Если кто и работает на наше ВВП так это миллионы ФОПов. Выродки миллиардеры, всем известные, налоги умеют не платить. ФОПы для них как ни странно серьезные враги, и ментально и даже материально, не дают монополизировать целые отрасли. А так поставил ТРЦ на районе, загнал под плинтус местные ФОПЫ и ТРЦ не через 10 лет окупился, а через 5. Украина состоится когда появятся мощные лидеры вышедшие из среды предпринимателей, но пока до этого наверное далеко.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:58 Ответить
Знаю я эти ФОпы. На едином налоге держат несколько точек стараются обегорить налоговую. И так практически все. За Порошенка немного подкопили денег, обросли жирком и захотелось старухе стать столбовой дворянкой. По приколу. А-ха-ха!!
показать весь комментарий
17.11.2020 19:24 Ответить
Ну зачем так бездарно брехать? Количество ФОПов при Пеце Барыговиче сокращалось от года в год. Все налоговые гешефтначальники при Барыговиче были ничем не лучше теперешних ЗЕлупленных. А Насралов в клетчатом одеяльце даже и похуже этих будет. А уж про таможню при Пеце и вспоминать тошно.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:17 Ответить
Ти дебіл? Чим менше вони платять податків - тим тобі, мудаку, ціни будуть нижчими
показать весь комментарий
18.11.2020 13:46 Ответить
Думали, что будут "свои люди в Голливуде", оказалось, что они с ними вместе свиней не пасли. Чтобы больно не разочаровываться, надо просто не очаровываться.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:08 Ответить
Смутное время настало ...хуже даже чем при Праффесоре. ...Я тут ребенку ноутбук хотел купить новый , думал до 10 000 ..Посмотрел на розетке и афигел от 17 000 и выше .И я не один такой возмущенный в коментах ...Гривна просела дальше некуда
показать весь комментарий
17.11.2020 18:11 Ответить
На ОLX полно до 10 тыс.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:36 Ответить
До 10 тыс,это что? Инженерный калькулятор ребенку купить решили?
показать весь комментарий
18.11.2020 07:57 Ответить
кроме розетки других площадок нет?
показать весь комментарий
18.11.2020 08:55 Ответить
Думаю что Зеленский послан богом что бы население Украины увидело количество дыбылов,проживающих на данной територии и живущих под девизом "как просрать все".Даже не жалко.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:23 Ответить
а у 1991 було краще? Чи пізніше при Кучмі? Чи Юще? Про яника мовчу. А при Пороху було покращення ? Понад 7 лимонів за кордоном на заробітках... То де покращення? Повна стагнація ще з радянських часів... Почитайте, що таке стагнація для розвитку.
показать весь комментарий
17.11.2020 23:13 Ответить
Угу, ЛГБТ-спільнота також голосувала за Зєлєнского.
показать весь комментарий
18.11.2020 07:42 Ответить
я про все загалом,що у нас мало змін ще з радянських часів. Система влади радянська, більшість при владі теж вихідці з КПРС, комсомолу чи ще гірше КГБ СССР. От тому і маємо повну стагнацію по всіх напрямках...
показать весь комментарий
18.11.2020 07:49 Ответить
Ну что, народ Украины, получили пи#дюлей от своих слуг?
показать весь комментарий
17.11.2020 18:25 Ответить
*нарiд 73%
показать весь комментарий
18.11.2020 10:23 Ответить
Эти менты отмудохали вас за ваши деньги, потому что зарплату им начисляют из ваших налогов.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:31 Ответить
Ой да прямо закормили они всех своими налогами.
Нихрена не платят и платить не собираются, поэтому и протестуют, что хотят заставить их платить.
показать весь комментарий
17.11.2020 22:53 Ответить
Я получаю официально 100% ЗП и плачу все налоги. Все должны платить, но у нас всегда найдутся более ровные среди равных.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:30 Ответить
Звісно що не всі підприємці голосували за зелених.але більшість.То нехай отримують по повній.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:34 Ответить
Не уподобнювайся. За шо я маю терпіти? Нащо Порохівська партія голосує проти, інші партії мене особисто не цікавлять, нехай переймаються їхні виборці. Вже, як в рашці - будь-яка дурня, шо з'являється в Раді рано чи пізно приймається, ще й усіма, не тільки зеленими. Раніше такого не було.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:53 Ответить
Меркава Вже давно приймаються подібні закони,як на москальщині.Це не тільки сьогодні таке відбувається.
показать весь комментарий
17.11.2020 19:01 Ответить
Ні, пам'ятаю дурниці за минулого скликання, і вони не прийнялися, та такого не пам'ятаю.
показать весь комментарий
17.11.2020 19:04 Ответить
Меркава Так в нас практично все таке саме,що і в москалів.Вся система дуже подібна.
показать весь комментарий
17.11.2020 20:13 Ответить
Гаряче на форумах,гаряче в країні..,а в цей час ті, хто реально керують країною,потирають рученята і продовжують набивати мішки грішми.А ви,гої, сріться й надалі.
показать весь комментарий
17.11.2020 18:35 Ответить
"Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого."
нельзя просто так взять и доверить все власти которая никому ничего не должна...
показать весь комментарий
17.11.2020 18:54 Ответить
Зе влада проголосувала за свою відставку.
показать весь комментарий
17.11.2020 19:12 Ответить
"Хтось дуже хоче розхитати човен. Комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспекту, вигукуючи "геть!" Чому - тому що працювати не вміють, нічого, навіть собачої будки, в житті не побудували, і закликають до дестабілізації в державі . Ми не дозволимо цього робити, нам з такими не по дорозі " Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 718
показать весь комментарий
17.11.2020 19:21 Ответить
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5555
показать весь комментарий
17.11.2020 19:25 Ответить
ну що 73-х відсоткові виродки, наголосували собі ідіотів квартальних у владу? що ж тепер вам не подобається? ви ж "зробили їх разом", наїдайтесь тепер та не ...здіть! Авакін, дай команду одпиз...ти незадоволених слугами урода підприємливих недоумків!
показать весь комментарий
17.11.2020 19:39 Ответить
Жлобы, могли бы уже и поддержать фопов, которым и так не сладко.. неумение мыслить стратегически - дать возможность части этих фопов раскрутиться как сделали в своё время в др странах
показать весь комментарий
17.11.2020 20:01 Ответить
рановато щось починають . Звісно картоплю то вже викопали і можна революцію робити. АЛЕ всі серйозні протести в Україні починаються десь з 21-23 листопада.. із виходом на максимум після 30 листопаду у грудні))
показать весь комментарий
17.11.2020 20:02 Ответить
Опять мусаров нагнали , мама родная Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5100 Ни чему не учиться Киевская власть , как только попадают на Банковую , память сразу отшибает Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5100 Ну ну ......, если кто помнит , в 13-м тоже так начиналось Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 1819
показать весь комментарий
17.11.2020 20:03 Ответить
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 8119 Сергій Тим ( 25%) А вам то что , у вас в Штатах машины самые дешёвые , или вы у Васадзе подрабатываете Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7408
показать весь комментарий
17.11.2020 20:07 Ответить
Ось ввели касові апарати для ФОПівців і грощі зразу річкою потечуть до бюджету і спасуть Україну від багато міліардної діри в бюджеті Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5647
показать весь комментарий
17.11.2020 20:12 Ответить
лишь бы не порох, кушай ТЕ
показать весь комментарий
17.11.2020 20:21 Ответить
Обоє рябоє
показать весь комментарий
17.11.2020 22:20 Ответить
а вот и при порохе....))
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 1448
показать весь комментарий
17.11.2020 23:44 Ответить
І двох років каденції не минуло, як "президент Голобородько" розпорядився розганяти людей сльозогінним газом.

А починалось же кіно з розстрілу парламенту...
показать весь комментарий
17.11.2020 20:52 Ответить
Андрій Смолій

7 ч. ·

Теперішня Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент, та й загалом - всі «зелені» інституції виявились найбільш неспроможними за всю історію з 1991 року.

Рада не може проголосувати жодного законопроекту, який би дійсно полегшив життя і підприжмцям, і лікарям, і пацієнтам.

Рада не може проголосувати жоден, навіть альтернативний законопроект по врегулюванні конституційної кризи.

Прем'єр-міністр Шмигаль сором'язливо розповідає про «заходи» по боротьбі з коронакризою, забуваючи що робити це потрібно було ще у березні.

Президент працює не більше ніж на свої «відосики». По суті не контролюючи та усунувшись від вирішення ситуації. І його перебування у Феофанії тут ні до чого, він це робить вже багато місяців, якщо не від самого 21.04.2019.

Тобто, держава просто летить шкереберть.

Тяжкі часи настали. І це без перебільшень. Дивлячись на те як розвивається ситуаціі практично зі всім - ми наближаємо не лише медичну катастрофу чи економічну катастрофи, які вже практчино настали, а й катастрофу ініституційну, державну, коли нашу країну можна брати «тепленькою».

Тож, Путін ( чи підставте кого завгодно) потирає руки і просто чекає. Ще 3-4 місяців такого «управління», ще трохи і ми не зможемо відповідати на жодні виклики.

Як і передбачалось, влада Зеленського веде країну до тотальної національної катастрофи.
показать весь комментарий
17.11.2020 21:03 Ответить
Предприниматели хотели Зеленского - на черниговском центральном рынке на пену просто исходили, лишь бы не мародер. Считаю, что будет по честному, если они будут по честному платить по новым законам.
показать весь комментарий
17.11.2020 21:15 Ответить
Дураки вы тут преимущественно. ФОПы с РРО не смогут работать вовсе не потому, что их налогами задавят, а потому, что просто не справятся со всеми формальностями при работе с РРО. Тут, в коментах, собрались "специалисты" во всем - от космической техники, ядерного синтеза и технологии производства соевого "шоколада". И, конечно, такие "разбираются" в том, что такое РРО и гнусное законодательство к ним, по которому могут работать только предприятия, имеющие возможность держать специалистов по теме.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:29 Ответить
Данило Гетманцев - голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податків та мит

Відзначився ще команді Зеленського, коли професор двох університетів, макроекономіст Милованов пропонував далі знижувати ЄСВ (у 2016 знижено вдвічі), а Гетманцев сказав що це популізм, як же бюджет наповнювати?

З тих пір він став головою профільного комітету (що визначає економічну політику через ВР), відзначився не однією одіозною заявою, вважає що треба більше фіскалізації та не очікує на дефолт

Загалом його позиція*це абсолютний крінж, що підтримує проросійських політиків та російську податкову систему (вичавлюй з людей все). Його заяви спрямовані на розширення вікна овертону аби дати патрону зіграти у "поганих бояр", підвищуючи податки не на 100%, як хоче Данило, а всього на 73%

Немає різниці наскільки він продався а наскільки не знає економіку, вся політика СН у ВР спрямована на подальше кугутське здирництво що приведе нас до справжньої епохи бідності та відкине на декади назад
показать весь комментарий
17.11.2020 21:20 Ответить
Всем уволица с 2021года и не платить налоги! Сами потом придут и попросят!
показать весь комментарий
17.11.2020 22:13 Ответить
Не придут. Им пох Украина, а уж наРОТ и подавно.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:30 Ответить
Чергове скиглення бидла, що не має в середині себе вільної природи. Це ВАША держава, підприємці! І це ви тут маєте наводити лад, а не якийсь таракан! Якийсь таракан вас не слухає? Геть цього таракана! Дострокові вибори!
Ех....
показать весь комментарий
17.11.2020 22:18 Ответить
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 6218
показать весь комментарий
17.11.2020 22:45 Ответить
якісь ідіоти коментують. Поруч рашка яка скористається всім чим можна. Он вже зрадники їдуть на Сибір, Урал та Далекий Схід...
показать весь комментарий
17.11.2020 23:18 Ответить
налоги должны платить все (не только ФОП, но В ТОМ ЧИСЛЕ и ФОП).
и навести бы еще порядок с этими ссаными фопами в розетках, ресторанах и т.д.
показать весь комментарий
17.11.2020 22:50 Ответить
В платной поликлинике сдавали анализы. На каждой квитанции отдельный ФОП.
Платят по тысяче гривен в месяц и считают, что им все вокруг должны.
показать весь комментарий
17.11.2020 22:57 Ответить
Ане сдавай в платной, топай в обычную! там тебя подлечят! И никаких квитанций!!! )))
показать весь комментарий
18.11.2020 00:26 Ответить
Ты можешь сдавать где тебе захочется, только другим не указывай кому и что делать.
показать весь комментарий
18.11.2020 07:36 Ответить
А ты, продукт Совка, чего указываешь? Особенный, да?
показать весь комментарий
18.11.2020 08:32 Ответить
Не посылай других и не будешь сам посланный.
А пока что Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 9141
показать весь комментарий
18.11.2020 12:34 Ответить
не братан, ті не понял. Умничать у себя на сру будешь, а тут , на твое блеянье - тебе сразу покажут куда идти и каким путем. всосал?
показать весь комментарий
23.11.2020 03:57 Ответить
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 2312
показать весь комментарий
18.11.2020 01:29 Ответить
Такі закони є інтересами олігархів які сплять і бачать смерть малого і середнього бізнесу в Україні

Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 6256
показать весь комментарий
18.11.2020 01:32 Ответить
А поліції нагнали на таку купку людей більше, як у Лукашенка. Ще скуштуємо гніву від жидівської влади...
показать весь комментарий
18.11.2020 07:57 Ответить
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7963
показать весь комментарий
18.11.2020 10:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 