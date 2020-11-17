24 269 188
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Под зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста предпринимателей, произошли стычки между митингующими и правоохранителями.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
С утра под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". Вместе с тем, Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей.
В итоге, митингующие попытались попасть к зданию парламента. Полиция их оттеснила. В результате прошли стычки между митингующими и правоохранителями. Предприниматели призвали народных депутатов выйти к ним.
Фото: Наталия Роп, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+63 Філ Менко
показать весь комментарий17.11.2020 16:56
+57 olele
показать весь комментарий17.11.2020 16:50
+53 Гыг с Вами
показать весь комментарий17.11.2020 16:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Можете хоч на лайно зійти але Петро Олексійович ще не сказав свого вирішального слова
Нихрена не платят и платить не собираются, поэтому и протестуют, что хотят заставить их платить.
нельзя просто так взять и доверить все власти которая никому ничего не должна...
А починалось же кіно з розстрілу парламенту...
7 ч. ·
Теперішня Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент, та й загалом - всі «зелені» інституції виявились найбільш неспроможними за всю історію з 1991 року.
Рада не може проголосувати жодного законопроекту, який би дійсно полегшив життя і підприжмцям, і лікарям, і пацієнтам.
Рада не може проголосувати жоден, навіть альтернативний законопроект по врегулюванні конституційної кризи.
Прем'єр-міністр Шмигаль сором'язливо розповідає про «заходи» по боротьбі з коронакризою, забуваючи що робити це потрібно було ще у березні.
Президент працює не більше ніж на свої «відосики». По суті не контролюючи та усунувшись від вирішення ситуації. І його перебування у Феофанії тут ні до чого, він це робить вже багато місяців, якщо не від самого 21.04.2019.
Тобто, держава просто летить шкереберть.
Тяжкі часи настали. І це без перебільшень. Дивлячись на те як розвивається ситуаціі практично зі всім - ми наближаємо не лише медичну катастрофу чи економічну катастрофи, які вже практчино настали, а й катастрофу ініституційну, державну, коли нашу країну можна брати «тепленькою».
Тож, Путін ( чи підставте кого завгодно) потирає руки і просто чекає. Ще 3-4 місяців такого «управління», ще трохи і ми не зможемо відповідати на жодні виклики.
Як і передбачалось, влада Зеленського веде країну до тотальної національної катастрофи.
Відзначився ще команді Зеленського, коли професор двох університетів, макроекономіст Милованов пропонував далі знижувати ЄСВ (у 2016 знижено вдвічі), а Гетманцев сказав що це популізм, як же бюджет наповнювати?
З тих пір він став головою профільного комітету (що визначає економічну політику через ВР), відзначився не однією одіозною заявою, вважає що треба більше фіскалізації та не очікує на дефолт
Загалом його позиція*це абсолютний крінж, що підтримує проросійських політиків та російську податкову систему (вичавлюй з людей все). Його заяви спрямовані на розширення вікна овертону аби дати патрону зіграти у "поганих бояр", підвищуючи податки не на 100%, як хоче Данило, а всього на 73%
Немає різниці наскільки він продався а наскільки не знає економіку, вся політика СН у ВР спрямована на подальше кугутське здирництво що приведе нас до справжньої епохи бідності та відкине на декади назад
Ех....
и навести бы еще порядок с этими ссаными фопами в розетках, ресторанах и т.д.
Платят по тысяче гривен в месяц и считают, что им все вокруг должны.
А пока что