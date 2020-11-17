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Новости Политика Украины
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Николаевская область (1868) СБУ (18658) ГБР (2539) Бобровская (44) Герсак Виталий (4)

Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ "сомнительной репутации", - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ

Глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами. ГБР отказалось открывать дело.

Об этом сообщает в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с командой направили депутатское обращение в СБУ, ведь получили информацию, что глава Николаевского СБ Виталий Герсак регулярно встречается с гражданами РФ с сомнительной репутацией. Есть даже видеодоказательства, которые гуляют по сети. В одной из внутренних инструкций СБУ встречи с иностранцами (кроме оперативной работы) без разрешения руководства строго запрещены", - написала она.

Бобровская направила обращение в СБУ, но получила ответ о том, что информацию о проведении или непроведении относительно лица оперативно-розыскной деятельности разглашать нельзя.

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"Внутренний отдел фактически прикрылся контрразведывательной тайной и по сути сказал народном депутату: если и встречался, то это не ваше дело", - считает Бобровская.

Еще одно обращение она направила в ГБР и Офис генерального прокурора. В ГБР ответили, что оснований для начала уголовного производства нет. Из Офиса Президента ответи еще не пришел.

"По информации из моих источников, господин Герсак не только любит обеды с гражданами рф, но и дружит с Егором Клецов, любителем Новороссии, не так давно угрожавшим Вахтангу Кипиани", - добавила Бобровская.

Также на Цензор.НЕТ: Баканов против запрета на службу в СБУ сотрудникам с родственниками в РФ

Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ сомнительной репутации, - нардеп Голоса Бобровская 01
Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ сомнительной репутации, - нардеп Голоса Бобровская 02

Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ сомнительной репутации, - нардеп Голоса Бобровская 03
Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ сомнительной репутации, - нардеп Голоса Бобровская 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
есть еще сомнения что СБУ работает с терорестической группировкой ФСБ?
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17.11.2020 16:40
+17
лицо ******* необезображено интелектом)))
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17.11.2020 16:43
+17
СБУ работает со всеми кто платит. Она же так и называется Служба Бабла Украины.
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17.11.2020 16:50
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есть еще сомнения что СБУ работает с терорестической группировкой ФСБ?
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17.11.2020 16:40 Ответить
у здравомыслящих людей сомнений не было!
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17.11.2020 16:43 Ответить
Разве одно сбу?!
Больше чем у половины рады сомнительная репутация и не понятно
на кого они работают.
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17.11.2020 16:47 Ответить
СБУ работает со всеми кто платит. Она же так и называется Служба Бабла Украины.
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17.11.2020 16:50 Ответить
СБУ - Союз Бизнесменов Украины.
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17.11.2020 17:28 Ответить
Это же наши люди -- Гарант его назначил ((( Он ведь у нас только патриотов назначает Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ "сомнительной репутации", - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 5385
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17.11.2020 17:01 Ответить
Сухачов, Соколов... тхне московським душком. Були вже у нас при Янеку Лебедєви-Саламатіни-Якименки.
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17.11.2020 18:16 Ответить
лицо ******* необезображено интелектом)))
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17.11.2020 16:43 Ответить
Это агенты под прикрытием!
Правда, агенты кацапские, но "какая разница"!
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17.11.2020 16:43 Ответить
Сентябрь 2019.
Зеленский назначил нового главу УСБУ в Николаевской области.

Соответствующий указ №689/2019 был подписан вчера, 11 сентября, и опубликован на сайте президента Украины.
Новым руководителем СБУ на Николаевщине стал Виталий Герсак.
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17.11.2020 16:43 Ответить
Ну с такой рожей ни в СБУ а на НАРАХ надо отдыхать ... Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ "сомнительной репутации", - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 9757как говорил один кино персонаж, КАКАЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА ...
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17.11.2020 16:43 Ответить
Миколаїв? Очевидно що кацапи просять воду в Крим а патріот Герсак крутить їм дулі.
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17.11.2020 16:45 Ответить
він тобі покаже величезну дулю і скаже, що вів агентурну роботу
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17.11.2020 16:47 Ответить
Страна в анусе.
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17.11.2020 16:50 Ответить
И с геморроем!
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17.11.2020 17:12 Ответить
Статья не про Семочко и Петю, комментов будет пару десятков.
Про Семочко до сих пор собирают по несколько страниц комментов.
Где все эти особи, которых то страшно беспокоит безопасность страны, аж штормит, то им глубоко наплевать на это?
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17.11.2020 16:57 Ответить
Апти после обнимашек в Киеве с Виталькой поехал назад в Николаев мурчать и трусить лохам за воровское дело )))
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17.11.2020 16:58 Ответить
Чему удивляться, если очкастое чмо- баканов, чуть ли не руки целует мертвечуку в ВРУ. Ну и, подчинённые не отстают.
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17.11.2020 17:03 Ответить
Может это были граждане с низкой социальной ответственностью?
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17.11.2020 17:16 Ответить
Врагам все,своему народу - террор и геноцид! Вот мое мнение о действиях теперешней власти!
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17.11.2020 17:22 Ответить
Нормальний начальник СБУ в Миколаївські області. І начого, немає біля будинку преЗедента нацсук і не кидаються свинками. Все добре. Це той керівник, що вилучав олію тисячами тон і якої фактично не було? Це той, що регулював потоки ГСМ? Нормальний пацик і ніхто нічого не бачить і не чує.Виходить, ще має відношення до дружби з ворогом.
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17.11.2020 17:22 Ответить
За грати суууууку.
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17.11.2020 17:23 Ответить
Он там не один такой.
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17.11.2020 17:23 Ответить
Так посмотрите на его рожу, как он пристально смотрит на восток и ждет команду своих кураторов.
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17.11.2020 17:54 Ответить
И где только Зе с камарильей таких герсаков находят?Это ж надо так постараться,дабы и россиюшке люб был.
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17.11.2020 18:00 Ответить
Тю, а я подумала, что это главарь Николаевской ОПГ, которого задержала СБУ. Привидится ж такое!
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17.11.2020 18:22 Ответить
Он на задании) секретном)
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17.11.2020 19:05 Ответить
Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ "сумнівної репутації", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2800
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю зрадою і миром -капітуляцією допомагають проклятому кремлю знищувати Українську державу.
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17.11.2020 20:32 Ответить
Верхушка армии, сбу, спецслужб, зеленский-ермак-козырь куплены роSSией с потрохами, отсюда весь тот стыд, который творится в стране от судов до сдачи "кравчучкой", под видом мирного плана, национальных интересов Украины. Итогом всего этого должно стать присоединение Украины к ОРДЛО и превращение украинцев в рабов руSSкого мира.
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18.11.2020 02:21 Ответить
Подивився відео розслідування про цього чувака!-Вау!!! По-перше, Ваня Баканав просто повинен застрілитись від сорому! А по-друге- це кінчена держава. Все прогнило! На корупції тупо і жирує, і існує на підстав процентів...75% громадян!
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18.11.2020 16:23 Ответить
 
 