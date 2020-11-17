Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ "сомнительной репутации", - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ
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Глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами. ГБР отказалось открывать дело.
Об этом сообщает в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с командой направили депутатское обращение в СБУ, ведь получили информацию, что глава Николаевского СБ Виталий Герсак регулярно встречается с гражданами РФ с сомнительной репутацией. Есть даже видеодоказательства, которые гуляют по сети. В одной из внутренних инструкций СБУ встречи с иностранцами (кроме оперативной работы) без разрешения руководства строго запрещены", - написала она.
Бобровская направила обращение в СБУ, но получила ответ о том, что информацию о проведении или непроведении относительно лица оперативно-розыскной деятельности разглашать нельзя.
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"Внутренний отдел фактически прикрылся контрразведывательной тайной и по сути сказал народном депутату: если и встречался, то это не ваше дело", - считает Бобровская.
Еще одно обращение она направила в ГБР и Офис генерального прокурора. В ГБР ответили, что оснований для начала уголовного производства нет. Из Офиса Президента ответи еще не пришел.
"По информации из моих источников, господин Герсак не только любит обеды с гражданами рф, но и дружит с Егором Клецов, любителем Новороссии, не так давно угрожавшим Вахтангу Кипиани", - добавила Бобровская.
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