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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Посольство США: Призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все КПВВ на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Посольство США: Призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все КПВВ на Донбассе

Посольство США в Украине призывает Россию открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства. Россия и ее приспешники должны прекратить препятствовать прогрессу на пути к миру за счет мирных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

В частности, открыты два новых пункта пропуска - в Счастье и Золотом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Сейчас бы Байден и Порошенко насыпали Пуйлу, но мудрый нарид выбрал говнокомандуещого клоуна
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17.11.2020 16:50
+5
Призываю Украину ЗАКРЫТЬ ВСЕ кпвв на Донбассе!!!
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17.11.2020 16:52
+2
И в Крым..
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17.11.2020 16:54
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Почему США призывает россию, а Украина «ту сторону»\ЛДНР\ОРДЛО\Представителей Донецка или Луганска и тд?
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17.11.2020 16:47 Ответить
Да потому, что кое-кому тогда придется извиняться перед Кадыровым да ещё и "мир в глазах Путина" ослепляет.
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17.11.2020 16:54 Ответить
Сейчас бы Байден и Порошенко насыпали Пуйлу, но мудрый нарид выбрал говнокомандуещого клоуна
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17.11.2020 16:50 Ответить
Рановато для Байдена, всё еще впереди. За нас никто "сыпать" не будет, могут только "подсыпать".
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17.11.2020 17:05 Ответить
Конечно рановато ! 78 лет молодой еще , много успеет сделать .
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17.11.2020 19:00 Ответить
Кравчук на 10 лет старше, а он как ещё "рулит", молодые не угонятся. Байдену много и не надо, достаточно и 4 года "порулить".
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17.11.2020 20:29 Ответить
Байден уже заправляет свой танк и чистит ружжо . Ожидайте скоро приедет всыпать .
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17.11.2020 18:59 Ответить
Призываю Украину ЗАКРЫТЬ ВСЕ кпвв на Донбассе!!!
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17.11.2020 16:52 Ответить
И в Крым..
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17.11.2020 16:54 Ответить
а заодно и временно приостановить гражданство Украины всем прописаным в ордло и Крыму, до деоккупации и проведение проверок на предмет сотрудничиства и наличия гражданства параши
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17.11.2020 18:06 Ответить
Правильно в рф можно и через Харьков ездить!
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17.11.2020 17:13 Ответить
Открыть..!? А, зачем нам такое "счастье"..!? Мало сепаров шастает в стране..!?
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17.11.2020 16:58 Ответить
Что это вдруг за "игра". Сначала ЕС, потом Великобритания, теперь и США высказали рашке аналогичную "озабоченность". Совпадение? Не думаю. Поживем - увидим.
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17.11.2020 17:01 Ответить
В связи с пандемией надо наоборот закрыть все КПВВ на Донбассе, чтобы обезопасить прежде всего граждан Свободной Украины. К сожалению, руководство страны не думает о них, а больше думает о сепарах и о спокойствии московского узурпатора.
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17.11.2020 17:53 Ответить
Громче призывайте . Байден и Обама , подключайтесь , а то расцеяне не слышат .
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17.11.2020 18:58 Ответить
Зачем им слыхать, пускай почувствуют.
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17.11.2020 20:30 Ответить
 
 