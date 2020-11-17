Посольство США: Призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все КПВВ на Донбассе
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Посольство США в Украине призывает Россию открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства. Россия и ее приспешники должны прекратить препятствовать прогрессу на пути к миру за счет мирных жителей", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.
В частности, открыты два новых пункта пропуска - в Счастье и Золотом.
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